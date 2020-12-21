Шулявский мост после падения опор освещения остался без фонарей и троллейбусной сети. ФОТОфакт

На Шулявском путепроводе в Киеве демонтировали все опоры освещения и контрактную сеть троллейбусов.

Фото опубликовал в Facebook дизайнер Дмитрий Макогон, передает Цензор.НЕТ.

"Убрали все столбы с моста от греха подальше. А вместе с ними и контактную сеть троллейбусов", - написал он в комментарии.

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Напомним, 15 декабря на Шулявском мосту в Киеве упали столбы освещения, перекрыв движение по путепроводу.