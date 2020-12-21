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Шулявский мост после падения опор освещения остался без фонарей и троллейбусной сети. ФОТОфакт

На Шулявском путепроводе в Киеве демонтировали все опоры освещения и контрактную сеть троллейбусов.

Фото опубликовал в Facebook дизайнер Дмитрий Макогон, передает Цензор.НЕТ.

"Убрали все столбы с моста от греха подальше. А вместе с ними и контактную сеть троллейбусов", - написал он в комментарии.

Шулявский мост после падения опор освещения остался без фонарей и троллейбусной сети 01

Смотрите также: Кличко: Генподрядчик заменит электроопоры на Шулявском мосту за свой счет и выплатит компенсации за поврежденные автомобили. ВИДЕО

Напомним, 15 декабря на Шулявском мосту в Киеве упали столбы освещения, перекрыв движение по путепроводу.

Шулявский мост после падения опор освещения остался без фонарей и троллейбусной сети 02

Киев (25568) Шулявский мост (31)


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Топ комментарии
+4
Шулявський міст після падіння опор освітлення залишився без ліхтарів і тролейбусної мережі - Цензор.НЕТ 8033
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21.12.2020 14:27
+3
В городе Нововоронеже, что расположен в Воронежской области России, власти приняли решение о сно - основательнице села Новая Аленовка, которое и дало начало городу.

Шулявский мост после падения опор освещения остался без фонарей и троллейбусной сети - Цензор.НЕТ 725
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21.12.2020 12:29
+3
Влада Києва демонтувала опори - докази неякісного будівництва, чим унеможливила розслідування кримінального провадження по факту злочинної змови чиновників і підрядників при будівництві шляхопроводу, яке призвело до використання неякісних та небезпечних для життя матеріалів та комплектуючих! Тепер МВС має в рамках розслідування кримінального провадження перевірити ВСІ МАТЕРІАЛИ які були використані при будівництві шляхопроводу і з'ясувати їх відповідність проектній документації та будівельним нормам! Це кримінальне провадження Генпрокурор має взяти під особистий контроль, як колись брали під контроль реконструкцію моста в Дніпрі!
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21.12.2020 13:09
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В городе Нововоронеже, что расположен в Воронежской области России, власти приняли решение о сно - основательнице села Новая Аленовка, которое и дало начало городу.

Шулявский мост после падения опор освещения остался без фонарей и троллейбусной сети - Цензор.НЕТ 725
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21.12.2020 12:29 Ответить
Влада Києва демонтувала опори - докази неякісного будівництва, чим унеможливила розслідування кримінального провадження по факту злочинної змови чиновників і підрядників при будівництві шляхопроводу, яке призвело до використання неякісних та небезпечних для життя матеріалів та комплектуючих! Тепер МВС має в рамках розслідування кримінального провадження перевірити ВСІ МАТЕРІАЛИ які були використані при будівництві шляхопроводу і з'ясувати їх відповідність проектній документації та будівельним нормам! Це кримінальне провадження Генпрокурор має взяти під особистий контроль, як колись брали під контроль реконструкцію моста в Дніпрі!
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21.12.2020 13:09 Ответить
Шулявський міст після падіння опор освітлення залишився без ліхтарів і тролейбусної мережі - Цензор.НЕТ 8033
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21.12.2020 14:27 Ответить
Шулявський міст, не випробуваний і не зданий в експлуатацію, по ньому заборонено їздити, Кличко про це не знає, і народ який його вибрав , теж.
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21.12.2020 12:43 Ответить
Ну как же? Кличко лично проверил то, что ему доверили строить киевляне!
Шулявський міст після падіння опор освітлення залишився без ліхтарів і тролейбусної мережі - Цензор.НЕТ 6112
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21.12.2020 14:39 Ответить
А кто подписал сдачу-приемку моста в експлуатацию? На ковер и ставьте его раком. Или есчо мульярд выделите на реставрацию?
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21.12.2020 12:44 Ответить
Это не ты обзывал кацапами и ватниками всех, кто утверждал, что Кличко вор?
Становись раком с ним вместе!
Докладаю, что на Подольском мосту столбы тоже уже поставили!
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21.12.2020 13:13 Ответить
Удивительно, что сам Шулявский мост еще остался!
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21.12.2020 12:44 Ответить
Опоры для контактной сети должны быть вкопаны в грунт, на котором стоит мост.

А не крепиться к мосту, который постоянно вибрирует.
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21.12.2020 13:14 Ответить
Опять для Кличко работы непочатый край!
А може он его сам по ночам ломает?
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21.12.2020 13:15 Ответить
https://nv.ua/kyiv/most-klichko-tresnul-na-peshehodnom-mostu-povrezhdeno-steklo-novosti-kieva-50131199.html На стеклянном мосту опять опасная трещина . И когда он успевает вредить? Не спит ночами, явно!
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21.12.2020 14:42 Ответить
Лет через 10 востановят.
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21.12.2020 13:22 Ответить
Не везет Кличко с объектами. Стоимость поднимай хоть в 3 раза, а они все равно ломаются. Прям руки загребущие все не уймутся. Нет, чтобы остановиться хотя бы на той сумме, что спецы насчитали, так ведь нет предела совершенству воровству и жадности.
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21.12.2020 14:45 Ответить
Кругосветное путешествие на троллебусе №30 с Троещины через Лукьяновку и Воздухофлотский на Чоколовку.
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21.12.2020 17:07 Ответить
Не надо делать проблему из контактной сети: перед мостом троллейбусы могут брать разгон и проезжать мост по инерции.
Пассажиры будут довольны.
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22.12.2020 00:45 Ответить
 
 