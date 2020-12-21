Шулявский мост после падения опор освещения остался без фонарей и троллейбусной сети. ФОТОфакт
На Шулявском путепроводе в Киеве демонтировали все опоры освещения и контрактную сеть троллейбусов.
Фото опубликовал в Facebook дизайнер Дмитрий Макогон, передает Цензор.НЕТ.
"Убрали все столбы с моста от греха подальше. А вместе с ними и контактную сеть троллейбусов", - написал он в комментарии.
Напомним, 15 декабря на Шулявском мосту в Киеве упали столбы освещения, перекрыв движение по путепроводу.
Топ комментарии
+4 Phoenix Winner #471221
показать весь комментарий21.12.2020 14:27
+3 Phoenix Winner #471221
показать весь комментарий21.12.2020 12:29
+3 Igor L
показать весь комментарий21.12.2020 13:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Становись раком с ним вместе!
Докладаю, что на Подольском мосту столбы тоже уже поставили!
А не крепиться к мосту, который постоянно вибрирует.
А може он его сам по ночам ломает?
Пассажиры будут довольны.