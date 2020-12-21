Кокаин обнаружил таможенный пес Кэп. Правоохранители приписали себе и потеряли 9 кг наркотика, - Макаренко. ФОТО

Таможенная территория нашей страны является сегодня одним из мировых транснациональных наркотрафиков. Импотенция, продажность, недееспособность структур по борьбе с незаконным оборотом наркотиков к активным профессиональным действиям имеют и будут иметь самые серьёзные последствия.

Об этом заявил в Facebook экс-глава Государственной таможенной службы Украины и бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"А теперь по сути.

18 декабря с.г. таможенный пёс КЭП из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Одесской ТАМОЖНИ обнаружил в партии товара "бананы", что следовала из Эквадора ТРАНЗИТОМ через Украину на адрес потребителя в Молдове, скрытый тайник с 46-тью пакетами вещества весом 55,4 кг, которое потом было установлено, как кокаин.

По технологической схеме информация была доложена в СБУ, где приняли решение о контролируемой поставке до границы.

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На выходе из таможенной территории Украины наркотики были изъяты в присутствии десятка пограничников и офицеров СБУ, не имевших НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к их обнаружению.

Хотя, по большому счёту, тут и должна была начаться работа оперативных служб всех мастей по международному взаимодействию, вскрытию канала поставки, конечного реального адресата и тд.

Но, не до этого было. Все побежали в свои пресс-службы. Одни врать о своей "попередній інформації", другие... Другие, как всегда, падать на хвост чужих побед. "Потеряв", правда, в своих сводках по дороге за наградами 9 килограмм порошка.

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P.s. Таможенная территория нашей страны является сегодня одним из мировых транснациональных наркотрафиков. Импотенция, продажность, недееспособность структур по борьбе с незаконным оборотом наркотиков к активным профессиональным действиям имеют и будут иметь самые серьёзные последствия. Для репутации страны, здоровья нации. Для будущего.

А Таможенному псу КЭПУ уважение и хорошую пайку!" - рассказал Макаренко.







