Кокаин обнаружил таможенный пес Кэп. Правоохранители приписали себе и потеряли 9 кг наркотика, - Макаренко. ФОТО
Таможенная территория нашей страны является сегодня одним из мировых транснациональных наркотрафиков. Импотенция, продажность, недееспособность структур по борьбе с незаконным оборотом наркотиков к активным профессиональным действиям имеют и будут иметь самые серьёзные последствия.
Об этом заявил в Facebook экс-глава Государственной таможенной службы Украины и бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"А теперь по сути.
18 декабря с.г. таможенный пёс КЭП из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Одесской ТАМОЖНИ обнаружил в партии товара "бананы", что следовала из Эквадора ТРАНЗИТОМ через Украину на адрес потребителя в Молдове, скрытый тайник с 46-тью пакетами вещества весом 55,4 кг, которое потом было установлено, как кокаин.
По технологической схеме информация была доложена в СБУ, где приняли решение о контролируемой поставке до границы.
На выходе из таможенной территории Украины наркотики были изъяты в присутствии десятка пограничников и офицеров СБУ, не имевших НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к их обнаружению.
Хотя, по большому счёту, тут и должна была начаться работа оперативных служб всех мастей по международному взаимодействию, вскрытию канала поставки, конечного реального адресата и тд.
Но, не до этого было. Все побежали в свои пресс-службы. Одни врать о своей "попередній інформації", другие... Другие, как всегда, падать на хвост чужих побед. "Потеряв", правда, в своих сводках по дороге за наградами 9 килограмм порошка.
P.s. Таможенная территория нашей страны является сегодня одним из мировых транснациональных наркотрафиков. Импотенция, продажность, недееспособность структур по борьбе с незаконным оборотом наркотиков к активным профессиональным действиям имеют и будут иметь самые серьёзные последствия. Для репутации страны, здоровья нации. Для будущего.
А Таможенному псу КЭПУ уважение и хорошую пайку!" - рассказал Макаренко.
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И слово ПОТРЕБИТЕЛЬ здесь совершенно неуместно
-Ну так они ж через Аляску шли,холодно было...
-600 бутылок???!!!
-Ну их же шестеро было
(с) "Дежа вю"
Из тюрмы. "Зона комфорта", бл...
А иначе с чего бы это - ни с того, ни с сего Сиплоголосый ШимпанЗЕ в космос засобирался?
Ещё и великодушно соизволил пообещать взять с собою пиндосов.
Вистачило б і кільо.
МВД - 9кг, СБУ -9кг, Таможня - 9кг, Бубочка - 9кг, Офис Бубочки - 9кг и Верховная Рада - последние 9 кг .
Итого 54 кг