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Кокаин обнаружил таможенный пес Кэп. Правоохранители приписали себе и потеряли 9 кг наркотика, - Макаренко. ФОТО

Таможенная территория нашей страны является сегодня одним из мировых транснациональных наркотрафиков. Импотенция, продажность, недееспособность структур по борьбе с незаконным оборотом наркотиков к активным профессиональным действиям имеют и будут иметь самые серьёзные последствия.

Об этом заявил в Facebook экс-глава Государственной таможенной службы Украины и бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"А теперь по сути.

18 декабря с.г. таможенный пёс КЭП из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Одесской ТАМОЖНИ обнаружил в партии товара "бананы", что следовала из Эквадора ТРАНЗИТОМ через Украину на адрес потребителя в Молдове, скрытый тайник с 46-тью пакетами вещества весом 55,4 кг, которое потом было установлено, как кокаин.

По технологической схеме информация была доложена в СБУ, где приняли решение о контролируемой поставке до границы.

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На выходе из таможенной территории Украины наркотики были изъяты в присутствии десятка пограничников и офицеров СБУ, не имевших НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к их обнаружению.

Хотя, по большому счёту, тут и должна была начаться работа оперативных служб всех мастей по международному взаимодействию, вскрытию канала поставки, конечного реального адресата и тд.

Но, не до этого было. Все побежали в свои пресс-службы. Одни врать о своей "попередній інформації", другие... Другие, как всегда, падать на хвост чужих побед. "Потеряв", правда, в своих сводках по дороге за наградами 9 килограмм порошка.

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P.s. Таможенная территория нашей страны является сегодня одним из мировых транснациональных наркотрафиков. Импотенция, продажность, недееспособность структур по борьбе с незаконным оборотом наркотиков к активным профессиональным действиям имеют и будут иметь самые серьёзные последствия. Для репутации страны, здоровья нации. Для будущего.

А Таможенному псу КЭПУ уважение и хорошую пайку!" - рассказал Макаренко.

Кокаин обнаружил таможенный пес Кэп. Правоохранители приписали себе и потеряли 9 кг наркотика, - Макаренко 01
Кокаин обнаружил таможенный пес Кэп. Правоохранители приписали себе и потеряли 9 кг наркотика, - Макаренко 02
Кокаин обнаружил таможенный пес Кэп. Правоохранители приписали себе и потеряли 9 кг наркотика, - Макаренко 03
Кокаин обнаружил таможенный пес Кэп. Правоохранители приписали себе и потеряли 9 кг наркотика, - Макаренко 04

Автор: 

контрабанда (2409) наркотики (2145) СБУ (19920) собаки (196) таможня (1959) Макаренко Анатолий (153) Государственная таможенная служба (164)


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Топ комментарии
+30
Усього за три години мінус 9 кгСлужебный пес Кэп унюхал в следовавшей транзитом через Украину партии бананов 55,4 кг кокаина. Правоохранители "потеряли" в своих сводках 9 кг порошка, - Макаренко - Цензор.НЕТ 7179Служебный пес Кэп унюхал в следовавшей транзитом через Украину партии бананов 55,4 кг кокаина. Правоохранители "потеряли" в своих сводках 9 кг порошка, - Макаренко - Цензор.НЕТ 7309Служебный пес Кэп унюхал в следовавшей транзитом через Украину партии бананов 55,4 кг кокаина. Правоохранители "потеряли" в своих сводках 9 кг порошка, - Макаренко - Цензор.НЕТ 3916А як здивувались в Південній Америці Служебный пес Кэп унюхал в следовавшей транзитом через Украину партии бананов 55,4 кг кокаина. Правоохранители "потеряли" в своих сводках 9 кг порошка, - Макаренко - Цензор.НЕТ 7179 Служебный пес Кэп унюхал в следовавшей транзитом через Украину партии бананов 55,4 кг кокаина. Правоохранители "потеряли" в своих сводках 9 кг порошка, - Макаренко - Цензор.НЕТ 3566Служебный пес Кэп унюхал в следовавшей транзитом через Украину партии бананов 55,4 кг кокаина. Правоохранители "потеряли" в своих сводках 9 кг порошка, - Макаренко - Цензор.НЕТ 7309 Вони ж бо висилали 60 кг!Служебный пес Кэп унюхал в следовавшей транзитом через Украину партии бананов 55,4 кг кокаина. Правоохранители "потеряли" в своих сводках 9 кг порошка, - Макаренко - Цензор.НЕТ 6516
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21.12.2020 13:27
+18
Свалят все на Кэпа.. Скажут Кэп мощный нюхач
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21.12.2020 13:37
+18
фига се!!апетиты в ОП!! от девяти кило у них репы не трескают!!или это только в ,,две ноздри"гаранта ушли??хотя в этом есть и существенный плюс!!чуток терпения и ,,забористые ви(гун)досики" пойдут!!(думаю что целыми сериалами)
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21.12.2020 13:38
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Усього за три години мінус 9 кгСлужебный пес Кэп унюхал в следовавшей транзитом через Украину партии бананов 55,4 кг кокаина. Правоохранители "потеряли" в своих сводках 9 кг порошка, - Макаренко - Цензор.НЕТ 7179Служебный пес Кэп унюхал в следовавшей транзитом через Украину партии бананов 55,4 кг кокаина. Правоохранители "потеряли" в своих сводках 9 кг порошка, - Макаренко - Цензор.НЕТ 7309Служебный пес Кэп унюхал в следовавшей транзитом через Украину партии бананов 55,4 кг кокаина. Правоохранители "потеряли" в своих сводках 9 кг порошка, - Макаренко - Цензор.НЕТ 3916А як здивувались в Південній Америці Служебный пес Кэп унюхал в следовавшей транзитом через Украину партии бананов 55,4 кг кокаина. Правоохранители "потеряли" в своих сводках 9 кг порошка, - Макаренко - Цензор.НЕТ 7179 Служебный пес Кэп унюхал в следовавшей транзитом через Украину партии бананов 55,4 кг кокаина. Правоохранители "потеряли" в своих сводках 9 кг порошка, - Макаренко - Цензор.НЕТ 3566Служебный пес Кэп унюхал в следовавшей транзитом через Украину партии бананов 55,4 кг кокаина. Правоохранители "потеряли" в своих сводках 9 кг порошка, - Макаренко - Цензор.НЕТ 7309 Вони ж бо висилали 60 кг!Служебный пес Кэп унюхал в следовавшей транзитом через Украину партии бананов 55,4 кг кокаина. Правоохранители "потеряли" в своих сводках 9 кг порошка, - Макаренко - Цензор.НЕТ 6516
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21.12.2020 13:27 Ответить
УСУШКА , УТРЯСКА , ОТБРАКОВКА ....
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21.12.2020 13:46 Ответить
9 кг. сразу ушли в розничную торговлю.
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21.12.2020 13:53 Ответить
Ага на Банкову
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21.12.2020 14:41 Ответить
Да нет, наверное припасли зелёному, по его же просьбе.
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21.12.2020 19:49 Ответить
Ну это 9 кг. А остальные 45 кг. пороху на шоколадки.
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21.12.2020 19:59 Ответить
54 кг / 46 пакунків = 1,17 кг на пакунок. Що це за міра ваги: 1,17 кг? Може, було 54 пакунки по кілограму, які "розсмокталися" по інстанціях?
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21.12.2020 13:54 Ответить
Мыши с Госрезерва съели.
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21.12.2020 14:49 Ответить
Служебный пес Кэп унюхал в следовавшей транзитом через Украину партии бананов 55,4 кг кокаина. Правоохранители "потеряли" в своих сводках 9 кг порошка, - Макаренко - Цензор.НЕТ 8980
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21.12.2020 13:32 Ответить
Перше травня. Стою з співслужбовцем і його сім"єю, коло входу в парк. Дружина його - вчитель біології... Мимо проходить група п"яних підлітків, чоловік десять, дівчата з хлопцями. Четверо хлопців несуть, за руки і ноги п"янючу дівку, зі спущеними до колін, колготками і трусами. Лариса зблідла, потім почервоніла, і каже : А ми їх вчимо "доброму, розумному і вічному..." Це ж клас, в якому я викладаю...".
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21.12.2020 15:11 Ответить
А точно грузополучатель в Молдове, или всё-таки в Приднестровье?
И слово ПОТРЕБИТЕЛЬ здесь совершенно неуместно
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21.12.2020 13:33 Ответить
Банановая республика, в бананах и возят.
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21.12.2020 13:34 Ответить
-А куда делось 600 бутылок самогона?
-Ну так они ж через Аляску шли,холодно было...
-600 бутылок???!!!
-Ну их же шестеро было
(с) "Дежа вю"
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21.12.2020 13:35 Ответить
Идиоты, не то что бы и нам немного, так они транзитом.
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21.12.2020 13:37 Ответить
Хороша собацюрка. Розумна. На відміну від працівників МВС та СБУ.
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21.12.2020 13:36 Ответить
И самая законопослушная. Просто пёс честно отрабатывает свою еду и не берёт взяток.
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21.12.2020 13:56 Ответить
Не то что наши "слуги"...
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21.12.2020 19:52 Ответить
Так,гарний пєсик
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21.12.2020 14:24 Ответить
Відкрийте оповідання Зощенка, "Собачий нюх"... Там дві сторіночки... Отримаєте задоволення...
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21.12.2020 15:18 Ответить
Дякую.
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21.12.2020 15:26 Ответить
Свалят все на Кэпа.. Скажут Кэп мощный нюхач
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21.12.2020 13:37 Ответить
)))))))))
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21.12.2020 13:41 Ответить
Не зовсім згоден з вами, бо в нас вже є нюхач "Вєлічайшій"!
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21.12.2020 17:25 Ответить
фига се!!апетиты в ОП!! от девяти кило у них репы не трескают!!или это только в ,,две ноздри"гаранта ушли??хотя в этом есть и существенный плюс!!чуток терпения и ,,забористые ви(гун)досики" пойдут!!(думаю что целыми сериалами)
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21.12.2020 13:38 Ответить
По вертикале же должно дойти до самого верха, вот и считайте, много это или мало )))
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21.12.2020 13:44 Ответить
Ну а шо им по твоему, стиральный порошок нюхать?
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21.12.2020 13:47 Ответить
ви(гун)досики" пойдут!!(думаю что целыми сериалами)

Из тюрмы. "Зона комфорта", бл...
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21.12.2020 13:54 Ответить
Ну теперь есть хоть какое то обьяснение бреда в интервью NYT
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21.12.2020 13:41 Ответить
Чуть шо сразу на думку Арестович приходить.
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21.12.2020 13:45 Ответить
Аналогичный случай был в середине нулевых. Когда из Турции на фуре транзитом в Евросоюз через Одесский порт и Чоп везли гашиш под видом паркета в форме паркетин в пластиковой упаковке каждая паркетина. Шесть тонн. Из Одессы этот груз уже шел под контролем СБУ. А в Чопе таможенник и пограничник, не будучи в курсе подробностей, что груз под контролем, с..здили несколько килограммов для личных нужд. Ну и сели, как полагается. А по поводу продажных таможенников и неподкупного макаренко скажу следующее. В бытность его начальником киевской региональной таможни были задержаны таблетки для похудения, содержащие сибутрамин, в большом количестве. И потом бесследно исчезли в неизвестном направлении. Это было лет одиннадцать или двенадцать тому назад. Так что чья бы корова мычала...
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21.12.2020 13:53 Ответить
так 9кг то приємний бонус, компенсація за нервову роботу
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21.12.2020 13:53 Ответить
Почему это "потеряли"? Это там, где надо "потеряли".
А иначе с чего бы это - ни с того, ни с сего Сиплоголосый ШимпанЗЕ в космос засобирался?
Ещё и великодушно соизволил пообещать взять с собою пиндосов.
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21.12.2020 13:55 Ответить
літінанте "бакЛанов"! ...нє по чіну бєрьош... (с)
Вистачило б і кільо.
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21.12.2020 13:57 Ответить
Валите все на собаку! Это как мясо уваривается на половину, так и собачке, чтобы коксик почуять, надо 9 кг втянуть в себя!
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21.12.2020 14:02 Ответить
А головне що за ті рапорти ніхто не відповість, бо у всіх рило у пуху.
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21.12.2020 14:06 Ответить
Взяли вещественные доказательства во временное пользование))
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21.12.2020 14:15 Ответить
Ну, а потом вещдоки потихоньку засохли и утрусились. Главное, шоб бубачке на пару видосиков прогундеть хватило...
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21.12.2020 14:58 Ответить
А может какой-то невнимательный просто опечатался 54 = 45 а уже зраду раздули.... Все как всегда.
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21.12.2020 14:20 Ответить
так ,це цензор, що ви хлтіли тут "геніальний журналіст" виявив службовий злочин завдяки постам прес-службиу фейбуці , для чого перевіряти інформацію, якщо можна просто роздути зраду))))
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21.12.2020 14:36 Ответить
Службовий пес Кеп винюхав у партії бананів, яка прямувала транзитом через Україну, 55,4 кг кокаїну. А правоохоронці винюхали з них аж 9 кг.
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21.12.2020 14:26 Ответить
Судя по тому,что бубачка вчера вещал,кокс таки попал на банковую
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21.12.2020 14:28 Ответить
Так по 9 кг и раздерибанили кокаин .

МВД - 9кг, СБУ -9кг, Таможня - 9кг, Бубочка - 9кг, Офис Бубочки - 9кг и Верховная Рада - последние 9 кг .
Итого 54 кг
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21.12.2020 14:42 Ответить
На корпоратив пойдет!
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21.12.2020 14:43 Ответить
Бідний собака- все ж на нього звалять
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21.12.2020 15:04 Ответить
Кокаїн виявив митний пес Кеп. Правоохоронці приписали собі і загубили 9 кг наркотику, - Макаренко - Цензор.НЕТ 7572
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21.12.2020 15:20 Ответить
А сколько стоит этот пароход на рынке? Ну, примерно...
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21.12.2020 15:36 Ответить
слово "ПОТЕРЯЛИ" нужно взять в жирные кавычки!!!!!!!!!!!!!!
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21.12.2020 15:45 Ответить
Просто голова СБУ поділився товаром із ОПУ, бо там всі починають трезвіти!!!!
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21.12.2020 16:43 Ответить
 
 