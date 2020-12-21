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"Новогодние браконьеры" вырубили на Черниговщине более 800 сосен на полмиллиона гривен. ФОТОрепортаж

Полиция Черниговщины устанавливает обстоятельства незаконной вырубки более 800 сосен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"Вчера в полицию поступило сообщение от работников Черниговского лесного хозяйства о том, что в лесу вблизи села Мнев неизвестные грузят срубленные елки в кузов "ГАЗели"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия сразу выехали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Черниговского районного отделения полиции.

Они обнаружили на месте происшествия троих уроженцев Закавказья с видами на жительство в Украине. В автомобиля также находился житель Черниговщины.

Новогодние браконьеры вырубили на Черниговщине более 800 сосен на полмиллиона гривен 01

В кузове автофургона правоохранители насчитали десять сосен, а рядом с ними более 800 штук срубленных деревьев этой же породы.
По подсчетам Черниговского лесного хозяйства убытки составляют почти 500 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наводнения в Украине связаны с вырубкой Карпат, а "активисты по вызову" манипулируют экотемами, – эксперт

Автомобиль и деревья приобщены к материалам производства, открытого по части 1 статьи 246 Уголовного кодекса Украины - незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до трех лет.

Новогодние браконьеры вырубили на Черниговщине более 800 сосен на полмиллиона гривен 02
Новогодние браконьеры вырубили на Черниговщине более 800 сосен на полмиллиона гривен 03
Фото: сайт полиции

Новогодние браконьеры вырубили на Черниговщине более 800 сосен на полмиллиона гривен 04
Новогодние браконьеры вырубили на Черниговщине более 800 сосен на полмиллиона гривен 05
Новогодние браконьеры вырубили на Черниговщине более 800 сосен на полмиллиона гривен 06
Новогодние браконьеры вырубили на Черниговщине более 800 сосен на полмиллиона гривен 07
Новогодние браконьеры вырубили на Черниговщине более 800 сосен на полмиллиона гривен 08
Фото: издание "Высокий Вал"

вырубка (160) лес (631) Новый год (934) Нацполиция (16485) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+6
Додам - а після "відсидки" і посадки сосен - позбавлення "виду на проживання" і підсрачника - на батьківщину...
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21.12.2020 14:54
+5
800 "метёлок" пів ляма ... а скільки коштує ліс який вирубують гектарами
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21.12.2020 14:37
+5
8 лямів штрафу без розстрочки, до весни утримання під вартою (родичі збирають кошти), а по весні за допомогою конвою висаджують садженци.
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21.12.2020 14:45
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как говорят в озабоченных верхах "рубить надо бабло, сосны пилить, а кого-то и драть как липки" )
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21.12.2020 14:22 Ответить
Главное шоб сосна была рабочая
"Новогодние браконьеры" вырубили на Черниговщине более 800 сосен на полмиллиона гривен - Цензор.НЕТ 1617
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21.12.2020 14:28 Ответить
)) и ветки от зубов росли.
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21.12.2020 14:29 Ответить
Ха,800 сосен,тут в лесу только пукни - лесник прибежит и попросит не шуметь.
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21.12.2020 14:25 Ответить
Это просто повезло , а сколько тысяч елок продолжают рубить каждый день.
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21.12.2020 14:33 Ответить
800 "метёлок" пів ляма ... а скільки коштує ліс який вирубують гектарами
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21.12.2020 14:37 Ответить
"Куда смотрит президент?"
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21.12.2020 14:44 Ответить
8 лямів штрафу без розстрочки, до весни утримання під вартою (родичі збирають кошти), а по весні за допомогою конвою висаджують садженци.
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21.12.2020 14:45 Ответить
Додам - а після "відсидки" і посадки сосен - позбавлення "виду на проживання" і підсрачника - на батьківщину...
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21.12.2020 14:54 Ответить
Маячня, що за ялинки по 700 грн, видно ж що це спецпосадка, їх би продали максимум по 250 грн.
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21.12.2020 15:28 Ответить
Шкода ялинки.
Отак викинуть тепер.
А вони ж довго ростуть.
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21.12.2020 15:29 Ответить
6-7 років для новорічної.
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21.12.2020 15:34 Ответить
Тож так.
Краще би штучні ялинки купували.
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21.12.2020 15:39 Ответить
Хм, тут ми знаходим іншу проблему, чим штучна ялинка краща за штучні квіти з цвинтаря, з якими намагаються боротись вже роки? Не знаю, я кожен рік зрізаю 25-30 дерев і стільки ж саджаю, думаєте що цих три грузина чи вірменина просто так поїхали в зруб і зрубали ялинки?
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21.12.2020 15:46 Ответить
Ви відповідальна людина.
Але всі інші ваша протилежність.
Свідчення тому - лисі карпатські гори.
А ялини штучної вистачить на кілька десятків років.
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21.12.2020 15:56 Ответить
Це фейк Ксенія, про лисі Карпати, більшість картинок що тулять боти, це взагалі гірські курорти Польщі, є окремі лісгоспи, що перебільшують квоту, але більшість ганяється саме за дубами, як Ви зауважили і лиственницєю. Волинь і Рівне рубаєть набагато більше за Карпати.
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21.12.2020 15:58 Ответить
По телевізору показували. Українські ЗМІ.
Хіба то фейк ? І видно, що порубано.
Волинь та Рівненщина то взагалі. Ви б бачили...Рідкі кущі замість лісу.
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21.12.2020 16:00 Ответить
По телевізору? Можливо, в мене нема телевізорів вже років 5, я просто живу в Карпатах, і в ті місця що їздив по гриби років 30 назад, їду і зараз, нема особливих зрубів. Одна повінь чи крижаний дощ нищать стільки дерев, що їх можна роками вивозити. в принципі нема проблем заїхати в ліс і набрати фуру повалених дерев за 2 години.
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21.12.2020 16:05 Ответить
Показували, як в нас рубають столітні дуби. Вже в лісі і дерев практично немає, самі кущі.
А все в рамках закону, бо хтось ті дерева списав під вирубку як хворі.
А по стовбуру видно, що добротне і здорове.
Так нарубали на кілька мільйонів.
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21.12.2020 15:31 Ответить
А чому жодного браконьєра не вбито?
Треба було б парочку вбити, а інші би сиділи у якості ходячої новорічної реклами.
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22.12.2020 10:32 Ответить
На Черниговщине вырубка процветает с незапамятных времен, как и добыча янтаря на Волыни. Вывозили и вывозят в рашку и беларусь лесовозы каждую ночь. Да и армяшек там тоже хватает, вот и попались. Но это лишь вершина айсберга, настоящую вырубку никто никогда не прекращал и даже не освещал в СМИ.
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22.12.2020 14:47 Ответить
 
 