"Новогодние браконьеры" вырубили на Черниговщине более 800 сосен на полмиллиона гривен. ФОТОрепортаж
Полиция Черниговщины устанавливает обстоятельства незаконной вырубки более 800 сосен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.
"Вчера в полицию поступило сообщение от работников Черниговского лесного хозяйства о том, что в лесу вблизи села Мнев неизвестные грузят срубленные елки в кузов "ГАЗели"", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия сразу выехали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Черниговского районного отделения полиции.
Они обнаружили на месте происшествия троих уроженцев Закавказья с видами на жительство в Украине. В автомобиля также находился житель Черниговщины.
В кузове автофургона правоохранители насчитали десять сосен, а рядом с ними более 800 штук срубленных деревьев этой же породы.
По подсчетам Черниговского лесного хозяйства убытки составляют почти 500 тыс. гривен.
Автомобиль и деревья приобщены к материалам производства, открытого по части 1 статьи 246 Уголовного кодекса Украины - незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до трех лет.
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Отак викинуть тепер.
А вони ж довго ростуть.
Краще би штучні ялинки купували.
Але всі інші ваша протилежність.
Свідчення тому - лисі карпатські гори.
А ялини штучної вистачить на кілька десятків років.
Хіба то фейк ? І видно, що порубано.
Волинь та Рівненщина то взагалі. Ви б бачили...Рідкі кущі замість лісу.
А все в рамках закону, бо хтось ті дерева списав під вирубку як хворі.
А по стовбуру видно, що добротне і здорове.
Так нарубали на кілька мільйонів.
Треба було б парочку вбити, а інші би сиділи у якості ходячої новорічної реклами.