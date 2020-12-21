В супермаркете Днепра охранник не помог парню, которого несколько минут жестоко избивал мужчина. ВИДЕО+ФОТО
В Днепре за покушение на убийство местного жителя полицейские задержали 33-летнего мужчину. Внимание! Видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что инцидент произошел 19 декабря в одном из магазинов по улице Сичеславская Набережная, что в Центральном районе города.
Как установили правоохранители, в помещении торгового заведения между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес 19-летнему потерпевшему множественные удары по разным частям тела.
Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 33-летний местный житель. Сейчас его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
20 декабря следователем Днепровского отдела полиции мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Как сообщает телеграмм-канал "Х##вый Днепр", инцидент произошел еще в субботу вечером в супермаркете АТБ, расположенном на Сичеславской Набережной, 13.
"В результате избиения молодой человек получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, раны правой височной области и сильный ушиб позвоночника. Пострадавшего с полученными травмами госпитализировали в больницу", - сказано в сообщении.
Как видно на видео, охранник супермаркета какое-то время пытался остановить нападавшего, однако затем куда-то ушел.
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Про кумівство то ви правильно кажете, але, воно було і тоді, коли ви мали щастя відвідати Дніпро, тоді, багато років тому )). Ви просто не помітили цього, або вам просто це не продемонстрували. Ті, хто живе в українському місті, розуміють що всі "соціальні ліфти" засновані і тримаються саме на кумівстві . І це проблема не лише Дніпра. І в західній так само, і на сході, і на одещині. Регіонами правлять цілими родинами, сімейними кланами, ну а якщо з великою родиною не склалось, то знаходять собі поплічників за інтересами і можливостями. Та куди не тицьни на мапі України - всюди буйно квітне кумівство та взаємопідтримка членів "касти" недоторканих. Так що ви дуже то на Дніпро і не наїжджайте, бо ми не унікальні в цьому питанні ))
Чогось мені здається, що і касирів би такий неадекват мутузив, а те сцикло стояло б та хрюкало.
а дійсно...якби грабували касира...щоби воно робило? як протидіяло? нащо отакий...страж ?
И тыщи других жертв таких зайцевых и судей волков тоже привели к разрыву всех зайцевых и судей.
я не то шоп спорю, но если допустим 10000 таких случаев и только допустим 10 "разорвали" втихаря, как вот выше пишет, то шанс невелик быть разорванным.
вот какой-то осетин в Швейцарию аж поехал и казнил диспетчера, а тут - Зайцева раскатала 6 челов и все родаки такие:
Пройдет курс лечения в психбольнице и все.
Озвіріння триває.
Одужання хлопцю. Відновлення.
А звірину на шматки порізати треба було б.
Просто вбити -мало.
Но реакция знакомых была :
- тю, а зачем полицию вызывать ?
Вот такой у нас народец...
Что в Киеве , что в Днепре...
Моя хата з краю ....
Не призываю влазить в драку и разборонять , но вызвать полицию, скорую , считаю обязаностью каждого нормального человека!
Судя по описанным травмам , парень , если и выживет , то вряд ли вернется к нормальной жизни ((
Парень уже пришел в себя, однако чувствует себя не лучшим образом. Об этом написала в соцсетях его знакомая Марта Шатецкая.
"Дима в сознании, но состояние плохое, как вы понимаете, все тело болит. Пока что его диагностируют. Угрозы жизни - нет и это пока одна положительная новость. Всем огромное спасибо за поддержку и моральную, и особенно финансовую".
В результате избиения парень получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга , ушиб и раны головы, закрытую травму живота. Известно, что подростка воспитывает одна мама, поэтому неравнодушные люди передают женщине финансовую помощь на лечение сына.
33-летнего мужчину (если его можно так назвать), который избил Дмитрия, задержали. Он находится в СИЗО. Готовят направление на судебно-психиатрическую экспертизу.