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В супермаркете Днепра охранник не помог парню, которого несколько минут жестоко избивал мужчина. ВИДЕО+ФОТО

В Днепре за покушение на убийство местного жителя полицейские задержали 33-летнего мужчину. Внимание! Видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел 19 декабря в одном из магазинов по улице Сичеславская Набережная, что в Центральном районе города.

Как установили правоохранители, в помещении торгового заведения между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес 19-летнему потерпевшему множественные удары по разным частям тела.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 33-летний местный житель. Сейчас его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В супермаркете Днепра охранник не помог парню, которого несколько минут жестоко избивал мужчина 01

20 декабря следователем Днепровского отдела полиции мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Как сообщает телеграмм-канал "Х##вый Днепр", инцидент произошел еще в субботу вечером в супермаркете АТБ, расположенном на Сичеславской Набережной, 13.

"В результате избиения молодой человек получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, раны правой височной области и сильный ушиб позвоночника. Пострадавшего с полученными травмами госпитализировали в больницу", - сказано в сообщении.

Как видно на видео, охранник супермаркета какое-то время пытался остановить нападавшего, однако затем куда-то ушел.

В супермаркете Днепра охранник не помог парню, которого несколько минут жестоко избивал мужчина 02

Днепр (4426) избиение (9802) Нацполиция (16487)


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Топ комментарии
+47
С чего ты решил, что он что-то своровал? Такому полудурку достаточно одного не понравившегося слова. Нормальныймужик, когда вырубает может разве что под жопу пнуть лежачего. Топтаться по голове когда кто-то в отключке может только ******* мудило, а не мужик. Даже за кошелёк.
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21.12.2020 16:58
+37
Пинать 5 минут бесчувственное тело-это не "вломил",это трэш.
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21.12.2020 16:44
+33
Лежашого так бют толка ублюдки... он ешо добывает его ногами ... в супермакерте не кого нет ...или все стали зомбими...шо тваритса в Днепре .... надеюс этот нечтожество в зоне станет петушарем
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21.12.2020 16:43
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... а ще Лазаренко в Штатах ... але всі вони завжди позиціонуються як "дніпровці" і є членами одного з восьми регіональних кланів України. Зараз ситуація змінилась. Провінція тяжіє до повного ідіотизму в чиновних проявах місцевих "царьків". І вони вже не прагнуть до Києва! Бо тут конкуренція з іншими кланами і можна просто зникнути, отруїтися,"раптово захворіти і померти в лікарні". Тепер є ніша для "тихих чортів" - місцеве самоврядування... В Києві все змінюється швидко. А провінція перетворюється на притулок бездарності і заповідник кумівства та "беспрєдєла". Дніпру, до речі, в площині провінційного "бєспрєдєла" до Черкас далеко, а до Кривого Рогу взагалі як до неба рачки. Найгірше, найпаскудніше і найбрудніше місто України це Кривий Ріг. В 80-ті таким був Краматорськ...
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22.12.2020 01:28 Ответить
я з вами не згодна, при всій повазі)). Клановість спостерігалась на початку 2000-них. Тоді дійсно, була якась прихильність до регіону (в того ж Кучми), з якого вийшла впливова людина. Але все це в минулому. Можу навести приклад: тюля володимирівна, найяскравіша постать в спідниці в українському політикумі, але її в Дніпрі ненавидять, просто таки на дух не переносять. А знаєте чому? Тому, що вОна ніколи не ставилась до Дніпра і дніпрян як до своєї землі, до своїх земляків (хоча б так, як ставився ахмєтов), ніколи не робила добра Дніпру, ні коли очолювала ЄСУ, ні коли стала прем'єркою, ні тоді, коли очолила одну з великих опозиційних партій (бо тюля до всіх в опозиції, вОна не вміє бути іншою), жодного подарунку рідному місту, так, як це робили наприклад такі заможні люди як Єрмолаєв (Алєф) чи навіть корбан.. Не те щоб я така дурепа, що орієнтуюсь на дешеві подачки від "сільних міра сєго", але галочку поставили всі, що тимошенчисі просто плювати на рідне місто.. Може просто тому, що вона не відчуває себе його частиною і не вважає це місто рідним. Ну то, це питання етики, патріотизму, совісті, всіх тих ознак, яких в тимошенко ніколи не було.. Так само і Лазаренко. Вони все життя працювали лише на себе, і, відповідно, місто платить їм тією самою монетою, зневажає, аж до роздратування і огиди. Ніколи тимошенко не отримає від Дніпра велику кількість голосів у будь яких виборах, навіть якщо вОна буде єдиний кандидат на будь яку посаду виборну.
Про кумівство то ви правильно кажете, але, воно було і тоді, коли ви мали щастя відвідати Дніпро, тоді, багато років тому )). Ви просто не помітили цього, або вам просто це не продемонстрували. Ті, хто живе в українському місті, розуміють що всі "соціальні ліфти" засновані і тримаються саме на кумівстві . І це проблема не лише Дніпра. І в західній так само, і на сході, і на одещині. Регіонами правлять цілими родинами, сімейними кланами, ну а якщо з великою родиною не склалось, то знаходять собі поплічників за інтересами і можливостями. Та куди не тицьни на мапі України - всюди буйно квітне кумівство та взаємопідтримка членів "касти" недоторканих. Так що ви дуже то на Дніпро і не наїжджайте, бо ми не унікальні в цьому питанні ))
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22.12.2020 21:34 Ответить
недоумків стає все більше і більше. А навіщо взагалі там той охоронець був? То сцикло а не охоронець. Хоч би вже поліцію викликав, раз сам СЦИКЛО смердюче.
Чогось мені здається, що і касирів би такий неадекват мутузив, а те сцикло стояло б та хрюкало.
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22.12.2020 00:27 Ответить
такий доходяга той охоронець - ну хай би і сидів в кабінеті за екраном компа і спостерігав за залою... ну реально...що він міг? тільки бігати і...плакати? то не охоронець... бо такі ситуації чи випадки можуть траплятися часто...а він що?...ніщо....кажуть поліція приїхала не одразу (те чмо придуркувати встигло піти)...
а дійсно...якби грабували касира...щоби воно робило? як протидіяло? нащо отакий...страж ?
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22.12.2020 11:49 Ответить
навіщо ж таких брати в охоронці тоді?)). Таких підмітальником брати. Кого і від кого він зможе охоронИти? Хіба що тарганів у залі, щоб відвідувачи їх не потоптали ))
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22.12.2020 16:40 Ответить
З нього охоронець, як з хрена молоток.
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11.02.2021 11:37 Ответить
сподіваюсь хоч батьки 19-річного хлопця розірвуть на шмаття цього дауна. Я б розірвала!
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22.12.2020 00:38 Ответить
и много таких разрывателей? много вы читал о таком? я чет вроде почти ни разу не читал про такое. Ах да, Зайцеву разорвали - все родаки всех жертв вот так собрались и разорвали.
И тыщи других жертв таких зайцевых и судей волков тоже привели к разрыву всех зайцевых и судей.
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22.12.2020 09:03 Ответить
так про таке і не пишуть. Навіщо? Просто потім якогось невідомого "мужчіну" знаходять десь у канаві, чи у лікарні, чи у декількох кравчучках по посадках.
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22.12.2020 16:43 Ответить
я ж кажу не про всіх, а про себе. Я б розірвала. А про батьків скаліченого хлопця, сказала, що сподіваюсь.
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22.12.2020 21:12 Ответить
б*же, прости Зевс, ну вот тысячи случаев, и на вас такое подобное что-то, прости б*же, не попало, а то был бы один из первых случаев шо "разорвали"
я не то шоп спорю, но если допустим 10000 таких случаев и только допустим 10 "разорвали" втихаря, как вот выше пишет, то шанс невелик быть разорванным.
вот какой-то осетин в Швейцарию аж поехал и казнил диспетчера, а тут - Зайцева раскатала 6 челов и все родаки такие:
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23.12.2020 08:36 Ответить
чомусь думаю...що і в тої тврини є батьки..які скоріш підсуєтяться і намалюють довідку про психічний розлад або шось таке...щоб відкупити-відмазати дикуна
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22.12.2020 11:50 Ответить
з психічними розладами тре знаходитись у відповідному стаціонарі. Примусово. Воно ж неадекватне, оскаженіла якась тварина а не людина. Тре взяти проби на сказ в цього поца.
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22.12.2020 16:44 Ответить
У него справка о невменяемости...так что посадить его никто не сможет.
Пройдет курс лечения в психбольнице и все.
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22.12.2020 00:47 Ответить
По одной только морде видно, что это законченная мразь. Надеюсь, что его за углом где-то толпой отбуцают.
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22.12.2020 01:14 Ответить
Охоронець по факту співучасник злочину.
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22.12.2020 01:29 Ответить
Охранника так же на нары отправить стоило бы...
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22.12.2020 02:26 Ответить
Таких надо убивать - по другому никак,наркоманье всранное,а охранник тоже падла,им хоть и запрещено даже дотрагиваться к посетителям - это факт - но тут человека убивали...
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22.12.2020 02:40 Ответить
Шокер бы только разозлил злодея. Не надо брать в охрану всякую шелупонь вроде бывших врачей, ученых, химиков-биотехнологов, инженеров-атомщиков... Только строго по конкурсу. Кстати, это не тот самый врач-анастезиолог которому повезло устроится в охрану, потому что зарплата в магазине в два раз выше? Я читал о нем на Цензоре.
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22.12.2020 02:42 Ответить
Что вы пристали к охраннику - он должен быстро вызвать полицию и скорую и все. Другого ничего он не может. У него нет ни оружия,ни спецсредств,ни обучения,ни зарплаты. И вообще,он никто. По закону.
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22.12.2020 06:03 Ответить
он в первую очередь человек. Да - не обязан как охранник, но как человек он просто обязан был вмешаться как минимум успокоить нападавшего, хотябы попытаться. Да и по габаритам видно, что охранник не маленький и еслибы не был ссыклом он бы мог помочь человеку.
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22.12.2020 06:52 Ответить
Охорона відповідає за безпеку, цей баран ні чого не зробив, хоча б маленька крапля сміливості і юнак би зміг і далі жити повноцінним життям.
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22.12.2020 12:43 Ответить
Это,конечно,ненормально,но это так.
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22.12.2020 06:04 Ответить
мда, человека просто убивают в магазине и всем пофиг. Я конечно понимаю, что не все герои и рэмбо, но неужели нельзя было ВООБЩЕ ничего сделать? Хотябы просто успокоить, стать перед лежачим и просто не давать наносить удары, ДА ЧТО УГОДНО? Необязательно лезть в драку если не уверен в себе, но хотябы что-то сделать охранник был просто обязан и не просто как охранник, а как ЧЕЛОВЕК!
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22.12.2020 06:50 Ответить
забудь слово человек- в наше время всех на всех насрать
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22.12.2020 09:38 Ответить
за всех говорить не надо, я не знаю как бы я поступил в этой ситуации, но точно не остался бы равнодушным.
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22.12.2020 12:15 Ответить
Цю істоту треба просто стратити, а не посадити і ми будемо її годувати за наші податки. Хлопця шкода
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22.12.2020 06:58 Ответить
Це чим і як він бив хлопця, щоб той отримав відкриту черепно-мозкову травму ?

Озвіріння триває.
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22.12.2020 08:05 Ответить
З коментів дізналася, бо відео дивитися не можу.
Одужання хлопцю. Відновлення.

А звірину на шматки порізати треба було б.
Просто вбити -мало.
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22.12.2020 08:39 Ответить
відкрийте очі....!!! носаками буцав..не видно ?
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22.12.2020 08:55 Ответить
"носаками" открытую черепно-мозговую не сделаешь, включи мозг!
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22.12.2020 12:16 Ответить
я бачу це ти не включив голову і мозги))), переглянь матеріали....Якщо та тварь була в зимових ботах то запросто розбить голову...
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22.12.2020 12:50 Ответить
у тебя зимние боты с металлическими вставками на носках? что ты городишь, обувью максимум - рассечение, быстрее пальцы поломаются внутри обуви чем череп треснет. Перелом от удара кастетом (или аналогами) или сильным\многократным ударом головой об пол.
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22.12.2020 14:04 Ответить
А ти поїдь у Дніпро і подививсь на токо пацана. І нефіг тут мені через горло доказувать.
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22.12.2020 14:18 Ответить
ты уже посмотрел? иди проветрись, болезный
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22.12.2020 16:50 Ответить
Ти чого грубиш короста !? Не пішов би ти найух.
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22.12.2020 17:08 Ответить
не пошёлбы, там занято твоим батей, где ему и место.
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22.12.2020 18:16 Ответить
нет слов...
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22.12.2020 10:21 Ответить
Треба з магазину моральну шкоду стягти
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22.12.2020 11:04 Ответить
Жена как-то гуляла с ребенком в компании с другими родителями и детьми . Прямо на их глазах началась драка - группой били одного человека. Она сразу вызвала полицию , которая как не странно приехала быстро.
Но реакция знакомых была :
- тю, а зачем полицию вызывать ?

Вот такой у нас народец...
Что в Киеве , что в Днепре...
Моя хата з краю ....

Не призываю влазить в драку и разборонять , но вызвать полицию, скорую , считаю обязаностью каждого нормального человека!

Судя по описанным травмам , парень , если и выживет , то вряд ли вернется к нормальной жизни ((
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22.12.2020 11:26 Ответить
охоронець сцикуняра
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22.12.2020 12:39 Ответить
Саме жахливе те, що цього психічно хворого не посадять. Просто доведуть очевидне, що він хворий, а побитий хлопець залишиться калікою.
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22.12.2020 12:50 Ответить
последние новости:
Парень уже пришел в себя, однако чувствует себя не лучшим образом. Об этом написала в соцсетях его знакомая Марта Шатецкая.
"Дима в сознании, но состояние плохое, как вы понимаете, все тело болит. Пока что его диагностируют. Угрозы жизни - нет и это пока одна положительная новость. Всем огромное спасибо за поддержку и моральную, и особенно финансовую".
В результате избиения парень получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга , ушиб и раны головы, закрытую травму живота. Известно, что подростка воспитывает одна мама, поэтому неравнодушные люди передают женщине финансовую помощь на лечение сына.
33-летнего мужчину (если его можно так назвать), который избил Дмитрия, задержали. Он находится в СИЗО. Готовят направление на судебно-психиатрическую экспертизу.
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22.12.2020 17:55 Ответить
Охрана тупа істота найти охрану і казнити .
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22.12.2020 14:09 Ответить
Он не избивал, он убивал. Кастрировать без анастезии чтоб не плодил себе подобных, и выслать на Кировоградские рудники шоб подыхала тварь. Таким не место в обществе.
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22.12.2020 14:59 Ответить
https://censor.net/ru/news/3238352/na_kirovogradschine_gornyaki_uranovyh_shaht_uje_sutki_perekryvayut_dorogi_volynets
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22.12.2020 15:23 Ответить
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