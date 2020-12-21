Офицер Нацгвардии задержан в Харькове за торговлю наркотиками, - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали заместитель командира взвода, капитана Национальной гвардии Украины, который занимался сбытом психотропный веществ - амфетамина, метамфетамина и PVP.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Центрального региона.

В ходе проведения досудебного расследования установлено, что офицер НГУ наладил сбыт наркотических веществ как на территории воинской части Национальной гвардии так и среди жителей города Харькова. При этом, для производства и сбыта наркотических средств он привлек бывших военнослужащих Нацгвардии.

Фигурант был задержан 21 декабря непосредственно после сбыта психотропного вещества. У военнослужащего обнаружено при себе и изъято вещество, похожее на амфетамин и вещество, похожее на PVP.

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Проводятся обыски по местам жительства фигурантов и местом производства данных психотропных веществ.







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Напомним, что по санкция ч. 3 ст. 307 УК Украины, предусматривает фигурантам наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.