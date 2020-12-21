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Офицер Нацгвардии задержан в Харькове за торговлю наркотиками, - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали заместитель командира взвода, капитана Национальной гвардии Украины, который занимался сбытом психотропный веществ - амфетамина, метамфетамина и PVP.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Офицер Нацгвардии задержан в Харькове за торговлю наркотиками, - военная прокуратура 01

В ходе проведения досудебного расследования установлено, что офицер НГУ наладил сбыт наркотических веществ как на территории воинской части Национальной гвардии так и среди жителей города Харькова. При этом, для производства и сбыта наркотических средств он привлек бывших военнослужащих Нацгвардии.

Фигурант был задержан 21 декабря непосредственно после сбыта психотропного вещества. У военнослужащего обнаружено при себе и изъято вещество, похожее на амфетамин и вещество, похожее на PVP.

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Проводятся обыски по местам жительства фигурантов и местом производства данных психотропных веществ.

Офицер Нацгвардии задержан в Харькове за торговлю наркотиками, - военная прокуратура 02
Офицер Нацгвардии задержан в Харькове за торговлю наркотиками, - военная прокуратура 03
Офицер Нацгвардии задержан в Харькове за торговлю наркотиками, - военная прокуратура 04

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Напомним, что по санкция ч. 3 ст. 307 УК Украины, предусматривает фигурантам наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Автор: 

наркотики (2146) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьков (7509) Военная прокуратура (933) Национальная гвардия (2129)


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Топ комментарии
+2
Грибний день аднака, накурених курсанток хнувса бачили, а тепер ще і їхнього сутенера пов'язали
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21.12.2020 20:29
+2
Человек ёлки к новому году выращивал.
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21.12.2020 20:45
+2
А в чём , собственно, новость? У нас полиция либо ФОПовцев молотит, либо наркотой торгует. Ничего нового.
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21.12.2020 21:26
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Капітан - замок ? У нас старшина був замком
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21.12.2020 20:28 Ответить
аГА,у нас я був ЗКВ,сержантска должность була...

Хырив 97-98
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21.12.2020 21:37 Ответить
То ж й я про це , капітан це мінімум ротний..
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21.12.2020 21:39 Ответить
Наймиты Кремля опять разлагают наших силовиков.
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21.12.2020 20:28 Ответить
Ты ДЕБИЛ... с диареей в мозге... Какой кремль... если в стране все "УСРАЛИ" и власти нет... одно дерьмо продажное.
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21.12.2020 21:19 Ответить
Та Он утрировал,а Тебе порвало...Ти,шо ПОРОХОБОТ!?

PATIENCE>CLARITY>UNDERSTANDING
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21.12.2020 21:40 Ответить
Грибний день аднака, накурених курсанток хнувса бачили, а тепер ще і їхнього сутенера пов'язали
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21.12.2020 20:29 Ответить
А вот и замена Кернесу! Хватайте харьковчане, лучше не найдете!
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21.12.2020 20:43 Ответить
Человек ёлки к новому году выращивал.
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21.12.2020 20:45 Ответить
надо же хоть как-то грешным на пенсию зарабатывать
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21.12.2020 20:51 Ответить
А в чём , собственно, новость? У нас полиция либо ФОПовцев молотит, либо наркотой торгует. Ничего нового.
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21.12.2020 21:26 Ответить
Та ЛЕГАЛАЙЗ уже аж КРИЧИТЬ в УКРАЇНІ...
Як курили,так і будуть...
Я ЗА еслі шо!!!
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21.12.2020 21:43 Ответить
Эх.., был бы гепа жив, то офицера Нацгвардии не задержали бы в Харькове за торговлю наркотиками, военная прокуратура...
Няша№2, а может пора всё таки, открывать уголовное дело?
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21.12.2020 22:23 Ответить
Опять Харьков? Хе, не удивлён. У нас тут столько всякого биомусора -ужас просто. Наркоманы, алкаши, бомжи, ватники и ещё куча всяких придурков и шкур.
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22.12.2020 01:31 Ответить
Там ще у Харківському універі внутрішніх справ п'ятеро майбутніх сепарок під мацковську "варавайку" таке витворяли... Місто переповнене поліцаями, а як прийдуть пару обдолбаних наркомана із парашії захоплювати місто, то не знайдеться ні одного, щоб їх затримати, чи хочаб заперечити. Приїде Війнницький "Ягуар", затримає всю сволоту, а після цього всі "герої" очолять всі УВС (поліції) в Україні, НАБУ, ДБР,прокуратуру,нацгвардію, прикордонні війська і будуть "керувати".
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22.12.2020 09:33 Ответить
 
 