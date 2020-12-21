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В разных городах Украины прошла акция протеста "Стоп Шкарлет". ФОТОрепортаж

21 декабря студенты и активисты в разных городах Украины протестовали против назначения Сергея Шкарлета министром образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Протесты против назначения Шкарлета прошли Харькове, Львове, Виннице, Николаеве, Хмельницком, Черновцах, Сумах, Киеве, Житомире, Чернигове, Луцке, Одессе, Тернополе и Кривом Роге.

Около сотни студентов, преподавателей, представителей молодежных общественных организаций и братств пикетировали сегодня Львовскую ОГА. "Большинство из нас являются будущими учителями и нам важно, чтобы образование в Украине развивалось, а для этого нужны реформы. А Шкарлет - это трэш. Шкарлет - это человек, который ничего не делает, тормозит развитие. Если Шкарлет останется министром, то ни образование, ни наука не с народом", - заявили протестующие.

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В разных городах Украины прошла акция протеста Стоп Шкарлет 02
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В Виннице участники акции "Стоп Шкарлет" собрались на Европейской площади. Они раздавали "дипломы" прохожим, спрашивали, что они знают о Шкарлете, а затем сожгли "дипломы".

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Аналогичная акция прошла и в Харькове - возле здания областной государственной администрации участники акции сожгли символические деньги налогоплательщиков. Участники скандировали "Шкарлету - нет!", в руках они держали плакаты: "Стоп Шкарлет" и "Нет - деградации образования!".

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"Мы положили символические бумажные деньги в виде купюр по 100 гривень в коробку желто-голубого цвета, которая символизирует сферу образования, и подожгли их, показывая, что эти бюджетные деньги так же сжигает и Шкарлет. Это знак недоверия к новому назначенцу, который известен коррупционными действиями еще на должности ректора одного из черниговских вузов. Есть свидетельства плагиата в научных работах Шкарлета. Поэтому настаиваем на увольнении этого должностного лица из-за недоверия", - отметил координатор акции Денис Шаповалов.

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В разных городах Украины прошла акция протеста Стоп Шкарлет 11
В разных городах Украины прошла акция протеста Стоп Шкарлет 12
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Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения.

По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

Автор: 

протест (5858) Минобразования (1737) Шкарлет Сергей (297)


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А шо там папа шура Зеленский?! Вышел своего протеже -плагиатора защитить от биндэровцев? Палатку уже разбил возле йолки и карусельки своего дебила-нелоха?!!!)))
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21.12.2020 23:21 Ответить
Лялька кремлівського балагана спроможна лише діяти за кремлівським сценарієм !!)))
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21.12.2020 23:28 Ответить
В разных городах Украины прошла акция протеста "Стоп Шкарлет" - Цензор.НЕТ 8197
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21.12.2020 23:22 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!))
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21.12.2020 23:25 Ответить
Там это, тавой, до сих пор освитянам аванс не выплатили, ну из зарплаты в 4 тыщы зелёных обещаний, который ещё 15 числа должны были выплатить. Это уже достижение нового министра зелёной власти или старого.
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21.12.2020 23:42 Ответить
У різних містах України відбулася акція протесту "Стоп Шкарлет" - Цензор.НЕТ 6571
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22.12.2020 00:28 Ответить
видимо, зеденьському билет на ростов не достанется... будет он сидеть в тюрьме в Украине вместе с разумковыми, быкановыми и прочими придурками...
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22.12.2020 06:36 Ответить
О, оказывается у нас есть молодежь, которую интересует еще что-то, кроме компьютерных игр? Приятно удивлен. Но кол-во "участников акций" намекает на то, что компьютерные игры все же побеждают.
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22.12.2020 10:56 Ответить
 
 