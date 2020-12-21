В разных городах Украины прошла акция протеста "Стоп Шкарлет". ФОТОрепортаж

21 декабря студенты и активисты в разных городах Украины протестовали против назначения Сергея Шкарлета министром образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Протесты против назначения Шкарлета прошли Харькове, Львове, Виннице, Николаеве, Хмельницком, Черновцах, Сумах, Киеве, Житомире, Чернигове, Луцке, Одессе, Тернополе и Кривом Роге.

Около сотни студентов, преподавателей, представителей молодежных общественных организаций и братств пикетировали сегодня Львовскую ОГА. "Большинство из нас являются будущими учителями и нам важно, чтобы образование в Украине развивалось, а для этого нужны реформы. А Шкарлет - это трэш. Шкарлет - это человек, который ничего не делает, тормозит развитие. Если Шкарлет останется министром, то ни образование, ни наука не с народом", - заявили протестующие.







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В Виннице участники акции "Стоп Шкарлет" собрались на Европейской площади. Они раздавали "дипломы" прохожим, спрашивали, что они знают о Шкарлете, а затем сожгли "дипломы".













Аналогичная акция прошла и в Харькове - возле здания областной государственной администрации участники акции сожгли символические деньги налогоплательщиков. Участники скандировали "Шкарлету - нет!", в руках они держали плакаты: "Стоп Шкарлет" и "Нет - деградации образования!".

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"Мы положили символические бумажные деньги в виде купюр по 100 гривень в коробку желто-голубого цвета, которая символизирует сферу образования, и подожгли их, показывая, что эти бюджетные деньги так же сжигает и Шкарлет. Это знак недоверия к новому назначенцу, который известен коррупционными действиями еще на должности ректора одного из черниговских вузов. Есть свидетельства плагиата в научных работах Шкарлета. Поэтому настаиваем на увольнении этого должностного лица из-за недоверия", - отметил координатор акции Денис Шаповалов.













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Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения.

По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.