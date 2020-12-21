Водитель Toyota Prado сбил насмерть двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе в Одесской области, - полиция. ФОТО

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Одесса-Рени возле села Петродолинское в Овидиопольском районе вечером 20 декабря.

Предварительно установлено, что 25-летний водитель Toyota Prado на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 44-летнюю женщину и 48-летнего мужчину, которые пересекали проезжую часть, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции. От полученных телесных повреждений пострадавшие погибли.

Водитель внедорожника остался невредимым. Его направили на медицинское освидетельствование, автомобиль поставлен на арест-площадку.

Полицейские начали уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителя задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.

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