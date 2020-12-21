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Водитель Toyota Prado сбил насмерть двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе в Одесской области, - полиция. ФОТО

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Одесса-Рени возле села Петродолинское в Овидиопольском районе вечером 20 декабря.

Предварительно установлено, что 25-летний водитель Toyota Prado на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 44-летнюю женщину и 48-летнего мужчину, которые пересекали проезжую часть, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции. От полученных телесных повреждений пострадавшие погибли.

Водитель внедорожника остался невредимым. Его направили на медицинское освидетельствование, автомобиль поставлен на арест-площадку.

Полицейские начали уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителя задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.

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Водитель Toyota Prado сбил насмерть двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе в Одесской области, - полиция 01
Водитель Toyota Prado сбил насмерть двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе в Одесской области, - полиция 02

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Топ комментарии
+12
З якою ж швидкістю це бидло летіло, що тіло опинилося в 30 метрах від переходу і так капот пом'явся?!!!
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22.12.2020 00:35
+9
Справжні вбивці це ті, хто проектує нерегульовані переходи через 4 полоси.
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22.12.2020 05:32
+8
Ето же с какой скоростью ета тварь летела что даже кенгурятник не помог и так смяло машину
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22.12.2020 01:18
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Правила форума Совет форумчан
По новым жестким правилам водиле видимо повышеный штраф впаяют.. гривен 500 или аж 600.
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22.12.2020 00:08 Ответить
Ему бы от 500 до 600 лет!
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22.12.2020 00:17 Ответить
Водятла нужно сразу в СИЗО тащить- там и освидетельствовать
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22.12.2020 01:11 Ответить
Тонировочка по кругу... Лобовое в цвет кузова...
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22.12.2020 00:11 Ответить
Водій Toyota Prado збив насмерть двох людей на нерегульованому пішохідному переході в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 5960
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22.12.2020 00:14 Ответить
Предупредительные люминисцентные знаки, подсветка мигающая и постоянные предупреждения по радио и телеку "пешеходная полоса - как красный свет светофора".
(В Италии так).
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22.12.2020 00:16 Ответить
У Василькові усі пішохідні переходи обладнані блимаючою підсвіткою та ліхтарями освітлення. Проте до цього йшли роками і було втрачено десятки людських життів.
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22.12.2020 04:11 Ответить
Бухать? Особенности. Бухайте, но не садитесь за руль бухими.
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22.12.2020 14:04 Ответить
да везде в любой стране знаки люминесцентные, у нас яркая подсветка над переходом горит освещая его полностью весь.. но толку от всего этого карнавала мало. Нужны лежачие в пару рядов или подземный\надземный переходы если трасса, только это убережет жизни.
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22.12.2020 12:53 Ответить
У нас ещё существуют dossi (приподнятые поперечные препятствия) и полоса, которая тормозит (такие и у вас существуют), автовэлокс, камеры наблюдений. Приходят штрафы за превышение скорости, деньги идут в комуну. Повсюду циркулируют полиция и карабиньеры, финансовая полиция. И даже ночью. Короче, такого массового нашествия водителей - пьяниц и убийц мало. Если что,то румыны. Но и эти, прожив в Европе, становятся цивилизованными. Если кто попался бухой за рулём, отбирают права и машину. А на права сдать с каждым годом всё труднее. Там жуткие тесты, их колич. каждый год увеличивается и время на ответы уменьшается. Ещё пьяницы, если не смогут заплатить штраф, должны отработать много часов в соц. сервисе. Пьяницам за рулём приходится каждый год проходить мед. освидетельствование и обновлять права (деньги, хлопоты, нервы).
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22.12.2020 14:03 Ответить
У нас в Мелитополе так сделаны пешеходные переходы на самых опасных участках
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22.12.2020 00:33 Ответить
З якою ж швидкістю це бидло летіло, що тіло опинилося в 30 метрах від переходу і так капот пом'явся?!!!
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22.12.2020 00:35 Ответить
Я теж про це одразу подумав. І передню решітку з труб загнуло до середини. Місце освітлене, дорога пряма... Летів мінімум 100...
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22.12.2020 01:18 Ответить
100? Ты что смеешься? Скорее 150. Как я и говорил, у нас по правилам запрещено ездить в городе быстрее 50км/час. А те кто летал 120-150 ети правила не касаются.
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22.12.2020 01:24 Ответить
шкло темне, аби нічого зайвого не бачити, метал бампера уверх загнутий, аби тіла корпус авто не пошкодили...а вони пошкодили.І радіатор потік...А от через шкло перелетіли.
Наша країна в реалі страшніша любого фільма жахів.
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22.12.2020 01:19 Ответить
Ето же с какой скоростью ета тварь летела что даже кенгурятник не помог и так смяло машину
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22.12.2020 01:18 Ответить
Но как любят говорить порохоботы, главное что он не на евробляхе. Значит порядочный человек и кормилец. Нужно отпускать. ХОтя уверен что етот 25-ти летний и уже на Прадо, чей то сыночек какого то чинуши или мусора, и ничего серьезного ему не будет за убийство двоих рабов.
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22.12.2020 01:27 Ответить
ну только если дети этих рабов не рабы и просто его завалят..потом...как все утихнет
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22.12.2020 08:20 Ответить
ну тоді гроші отримали і мовчать..раби...
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22.12.2020 18:30 Ответить
так треба так робити ..щоб не підти!!! Планувати і з холодним розсудом...готуватись кілька років...чекати свого часу...коли буде нагода)))
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24.12.2020 15:42 Ответить
отпускать то будут зелебобики и их портновские суды...шо,не додумался?бывает...у антипорохов с этим завсегда проблемы (про подумать)
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22.12.2020 08:29 Ответить
судя по орфографии и тупого мышления - типичный зелебоба, почему я не удивлён?
с каких пор прадо которому уже лет 15 стал предметом роскоши? Я никого не оправдываю но в 25 лет на этот старый уазик вполне реально заработать, но тебе, безмозглому это конечно космос.
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22.12.2020 12:48 Ответить
Судячи з пошкоджень автівки,водій гнав за 100.Все як завжди.Я не знаю,коли дійде до таких покидьків.Може їх розстрілювати,чи що?
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22.12.2020 01:53 Ответить
И действительно, какая же была скорость, если телом человека так изуродовать, считай, бронированый автомобиль... А шо же тогда осталось от тел? Таких пожизненно лишать прав. Это неадекватные керманычи.
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22.12.2020 04:53 Ответить
для дэбилов-водителей нужно в населенных пунктах, через каждый метр, ставить метрового лежачего "полицая", шобы если дурак влетел на него, то сразу - в космос.
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22.12.2020 04:57 Ответить
ЗЫ...або продолжил дальнейшее движение без ходовой.
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22.12.2020 04:59 Ответить
Справжні вбивці це ті, хто проектує нерегульовані переходи через 4 полоси.
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22.12.2020 05:32 Ответить
это да.хотите там переход делать-ставте светофор.
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22.12.2020 06:41 Ответить
какой светофор? через трассу должен быть подземный\надземный переход или ХОТЯБЫ пару рядов лежачих полицейских с соответствующими знаками! Но ни того ни другого ни третьего - не сделано! отвечать должны не только водитель но и дорожники, пешеходы уже ответили.
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22.12.2020 12:44 Ответить
подземный/надземный переходы это вообще в идеале.а лежачие полицейские это так для старых вазов такие как прадо их переезжают незамечая.
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22.12.2020 17:54 Ответить
Це, до речі, теж !
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22.12.2020 07:55 Ответить
н3у там не 4 полосы,а две.правда трассу еще совковые проектувальники мастырили,через населенные пункты практически вся трасса.сарату только слегка огибает,да измаил
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22.12.2020 08:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LadfWszZ7NU Одна из самых опасных развязок в Украине

Посмотрите как бобики проектируют дороги и вопрос отпадет сам собой. У них проектная документация через жопу написана.
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22.12.2020 13:40 Ответить
одни думали - та пофиг остановится, другой думал та пофиг - отойдут(подождут)....
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22.12.2020 07:20 Ответить
а может кто-то остановился пропустить а второй летел? по классике... или в голове только одна версия крутится?
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22.12.2020 12:42 Ответить
У нього стопудово штани були спущені, куди там на якусь дорогу дивитись!!!
І сосна справа...
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22.12.2020 08:38 Ответить
От полученных телесных повреждений пострадавшие погибли. Водитель внедорожника остался невредимым, в америці посадили б на довічне у нас же скоріше за все умовний термін і відкупиться.
Потрібно міняти законодавство, у нас по суті совковські закони але без совковської крайньої міри покарання, занадто ліберальні покарання от ніхто й не боїться порушувати закон.
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22.12.2020 08:41 Ответить
Toyota Prado, 25 лет... это явно из толстошеевых-зайцевых, им можно давить простых смертных хоть на пешеходных переходах, хоть на тротуарах.
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22.12.2020 09:42 Ответить
я не то чтобы оправдываю водителя, но пешеходы после захода солнца как сговорившись, все как один одевают темно-серую одежду и сливаются с трассой как разведчики в тылу фашистов, увидеть их практически невозможно даже на освещённых участках, особенно если туловище пьяное и ползёт со скоростью улитки. За серую одежду без отражающих элементов В НОЧНОЕ ВРЕМЯ нужно штрафовать.
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22.12.2020 10:42 Ответить
у меня в машине заводская тонировка и в неё в любое время всё отлично видно, а именно водительская дверь затонирована чуть сильнее (дверь была разбита и куплена на разборке в цвет уже с тонировкой) так вот как только темнеет я в своё окно НИФИГА НЕ ВИЖУ вообще, я всегда окно открываю когда делаю левый поворот во двор, на днях буду разбирать дверь и сдирать её нафиг. К чему это я.... у этого водятла тонировка ещё сильнее и в круг, кого он мог увидеть? Там ещё и кенгурятник, в Австралию собрался? Или где у нас здесь кенгуру водятся? В нормальных странах за тонировку и кенгурятники штрафуют не кисло, да и в ненормальных (парашка) - тоже но мы как обычно - особенные.
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22.12.2020 12:38 Ответить
не вздумайте ни в коем случае сдирать тонировку.намучитесь потом не приведи господи.у меня на машине стекла после тонировки поверьте я знаю шо говорю.
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22.12.2020 17:58 Ответить
Што ви говорите
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22.12.2020 18:21 Ответить
шо интерестно в европе по дорогам не шастают как у нас не видел неразу в темное время
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22.12.2020 18:18 Ответить
тонировка в ноль, кенгурятник поцепил дятел, где ты здесь кенгуру у нас видел??? жаль, что отмажется.
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22.12.2020 12:33 Ответить
 
 