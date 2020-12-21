Водитель Toyota Prado сбил насмерть двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе в Одесской области, - полиция. ФОТО
Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Одесса-Рени возле села Петродолинское в Овидиопольском районе вечером 20 декабря.
Предварительно установлено, что 25-летний водитель Toyota Prado на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 44-летнюю женщину и 48-летнего мужчину, которые пересекали проезжую часть, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции. От полученных телесных повреждений пострадавшие погибли.
Водитель внедорожника остался невредимым. Его направили на медицинское освидетельствование, автомобиль поставлен на арест-площадку.
Полицейские начали уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителя задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.
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(В Италии так).
Наша країна в реалі страшніша любого фільма жахів.
с каких пор прадо которому уже лет 15 стал предметом роскоши? Я никого не оправдываю но в 25 лет на этот старый уазик вполне реально заработать, но тебе, безмозглому это конечно космос.
Посмотрите как бобики проектируют дороги и вопрос отпадет сам собой. У них проектная документация через жопу написана.
І сосна справа...
Потрібно міняти законодавство, у нас по суті совковські закони але без совковської крайньої міри покарання, занадто ліберальні покарання от ніхто й не боїться порушувати закон.