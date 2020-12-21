На Львовщине полицейские спасли двух человек из тонущего автомобиля, упавшего в реку по вине пьяного водителя. ФОТО
Во Львовской области сотрудники полиции спасли из тонущего автомобиля 2 человек.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
21 декабря около полуночи сотрудники Жовковского отделения полиции во время патрулирования в селе Вязовая заметили автомобиль "Фольксваген Кадди", который двигался с большой скоростью, "петлял" по дороге, а потом слетел с моста в реку .
Одну пассажирку выбросило из автомобиля, а в салоне легковушки, которая начала погружаться под воду, остались водитель и еще один пассажир. Правоохранители прыгнули в воду и бросились на помощь. Один из полицейских разбил окно автомобиля, через которое вытащили водителя без сознания. Также полицейские помогли выбраться из тонущего автомобиля пассажиру.
Водителя, 19-летнего местного жителя, и 16-летнюю девушку, которую выбросило из машины, с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Второй пассажир, 28-летний местный житель, от медицинской помощи отказался.
Установлено, что водитель "Фольксвагена", не справился с управлением, посокльку во время совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности, отметили в полиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну хоч усі врятовані та живі, а то буває по різному:
Всё было по-согласию!
Или они надеялись что пьяный за рулем убьёт кого-то другого, но только не их?