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Новости Фото Пьяные за рулем
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На Львовщине полицейские спасли двух человек из тонущего автомобиля, упавшего в реку по вине пьяного водителя. ФОТО

Во Львовской области сотрудники полиции спасли из тонущего автомобиля 2 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Львовщине полицейские спасли двух человек из тонущего автомобиля, упавшего в реку по вине пьяного водителя 01

21 декабря около полуночи сотрудники Жовковского отделения полиции во время патрулирования в селе Вязовая заметили автомобиль "Фольксваген Кадди", который двигался с большой скоростью, "петлял" по дороге, а потом слетел с моста в реку .

Одну пассажирку выбросило из автомобиля, а в салоне легковушки, которая начала погружаться под воду, остались водитель и еще один пассажир. Правоохранители прыгнули в воду и бросились на помощь. Один из полицейских разбил окно автомобиля, через которое вытащили водителя без сознания. Также полицейские помогли выбраться из тонущего автомобиля пассажиру.

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На Львовщине полицейские спасли двух человек из тонущего автомобиля, упавшего в реку по вине пьяного водителя 02

Водителя, 19-летнего местного жителя, и 16-летнюю девушку, которую выбросило из машины, с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Второй пассажир, 28-летний местный житель, от медицинской помощи отказался.

Установлено, что водитель "Фольксвагена", не справился с управлением, посокльку во время совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности, отметили в полиции.

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Автор: 

ДТП (7677) правоохранительные органы (2970) пьянство (867) силовики (2799) Львовская область (2910)


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Топ комментарии
+3
Добре , що всі живі залишились .. )
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22.12.2020 00:17
+3
мене дивує інше.. Для чого рятувати пяних неадекватів за рулем і пасажирів які сідають до нього...
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22.12.2020 07:46
+2
ЦЕНЗОР.НЕТ - "На Львовщине полицейские спасли двух человек из тонущего автомобиля, упавшего в реку по вине пьяного водителя......"
Ну хоч усі врятовані та живі, а то буває по різному:
На Львівщині поліцейські врятували двох людей із тонучого автомобіля, що впав у річку з вини п'яного водія - Цензор.НЕТ 46
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22.12.2020 00:15
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ЦЕНЗОР.НЕТ - "На Львовщине полицейские спасли двух человек из тонущего автомобиля, упавшего в реку по вине пьяного водителя......"
Ну хоч усі врятовані та живі, а то буває по різному:
На Львівщині поліцейські врятували двох людей із тонучого автомобіля, що впав у річку з вини п'яного водія - Цензор.НЕТ 46
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22.12.2020 00:15 Ответить
Добре , що всі живі залишились .. )
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22.12.2020 00:17 Ответить
ну, а после спасения они ему ввалили?
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22.12.2020 00:24 Ответить
Батько ввалить - я сумніваюся, що автомобіль купив "водило" за власноручно зароблені гроші...
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22.12.2020 05:39 Ответить
типичний евробляхер
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22.12.2020 13:07 Ответить
Не знаю, не перевіряв... Але не бачив ще ні одного 19-літнього, що купив автомобіль за власні гроші...
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22.12.2020 13:33 Ответить
Синька - зло.
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22.12.2020 01:13 Ответить
Поліцейським респект
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22.12.2020 03:14 Ответить
Чому не повідомили, що це трапилось при погоні за тією автівкою? Невже ви вірете, що полісмени опинились в потрібний час в потрібному місці?
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22.12.2020 07:29 Ответить
мене дивує інше.. Для чого рятувати пяних неадекватів за рулем і пасажирів які сідають до нього...
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22.12.2020 07:46 Ответить
А що, поліцаям треба було ждать, поки у "Фольксвагені" закінчиться пальне?
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22.12.2020 13:35 Ответить
Зачем спасать пьяного водилу? Чтобы в следующий раз кого-то задавил?
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22.12.2020 09:22 Ответить
Зачем спасали?
Всё было по-согласию!
Или они надеялись что пьяный за рулем убьёт кого-то другого, но только не их?
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22.12.2020 09:22 Ответить
 
 