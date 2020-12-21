На Львовщине полицейские спасли двух человек из тонущего автомобиля, упавшего в реку по вине пьяного водителя. ФОТО

Во Львовской области сотрудники полиции спасли из тонущего автомобиля 2 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

21 декабря около полуночи сотрудники Жовковского отделения полиции во время патрулирования в селе Вязовая заметили автомобиль "Фольксваген Кадди", который двигался с большой скоростью, "петлял" по дороге, а потом слетел с моста в реку .

Одну пассажирку выбросило из автомобиля, а в салоне легковушки, которая начала погружаться под воду, остались водитель и еще один пассажир. Правоохранители прыгнули в воду и бросились на помощь. Один из полицейских разбил окно автомобиля, через которое вытащили водителя без сознания. Также полицейские помогли выбраться из тонущего автомобиля пассажиру.

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Водителя, 19-летнего местного жителя, и 16-летнюю девушку, которую выбросило из машины, с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Второй пассажир, 28-летний местный житель, от медицинской помощи отказался.

Установлено, что водитель "Фольксвагена", не справился с управлением, посокльку во время совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности, отметили в полиции.

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