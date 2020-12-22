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Правоохранители разоблачили в Николаеве онлайн-порностудию, в которой около 15 "моделей" записывали трансляции для иностранцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Николаеве полицейские прекратили деятельность онлайн-порностудии, в которой работали около пятнадцати моделей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Организовал незаконный бизнес 30-летний житель Николаева, также на него работали два администратора 26-ти и 34-х лет. Злоумышленники специально сняли офисные помещения, оборудовали соответствующим интерьером, компьютерной техникой, веб-камерами и интернетом. Девушек подыскивали среди таких, которые в силу жизненных обстоятельств были готовы выполнять их указания. В режиме реального времени так называемые модели демонстрировали клиентам обнаженные части тела и имитировали действия сексуального характера, за что могли получить уже через полчаса больше 100 долларов, а вообще их рабочий день мог составить более 16 часов. Также в студии действовали строгие требования, за нарушение которых предусматривались штрафные санкции. Например, девушкам запрещалось разговаривать и переписываться с клиентами на украинском или русском языках, а также во время онлайн-трансляции они должны были включать только иностранную музыку, и другие правила", - говорится в сообщении.

На момент прибытия правоохранителей в студиях работали четыре девушки в возрасте от 25-ти до 39-ти лет, а вообще полицейские установили, что их около пятнадцати.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Херсоне выявлена сеть онлайн-порностудий с месячным доходом 1 млн гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В результате обысков полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, а также около 100 тысяч гривен, 3 тысячи долларов США и 1 тысячу евро.

Правоохранители разоблачили в Николаеве онлайн-порностудию, в которой около 15 моделей записывали трансляции для иностранцев 01

Администратора, которая непосредственно присутствовала на месте совершения преступления, следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Семи лицам (организатору, администраторам и исполнителям) сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 301 УК Украины "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, совершенные повторно и по предварительному сговору группой лиц". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В ближайшее время суд будет выбирать фигурантам меры пресечения. Продолжается расследование, в ходе которого будет установлен полный круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления и дана правовая оценка действиям с учетом роли каждого.

Правоохранители разоблачили в Николаеве онлайн-порностудию, в которой около 15 моделей записывали трансляции для иностранцев 02
Правоохранители разоблачили в Николаеве онлайн-порностудию, в которой около 15 моделей записывали трансляции для иностранцев 03
Правоохранители разоблачили в Николаеве онлайн-порностудию, в которой около 15 моделей записывали трансляции для иностранцев 04
Правоохранители разоблачили в Николаеве онлайн-порностудию, в которой около 15 моделей записывали трансляции для иностранцев 05
фото: сайт полиции

Николаев (2154) Нацполиция (16492) порностудия (32) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+27
нет что бы преступников ловить и сажать типа Тупицкого, они по порно лазеють... от же извращенцы
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22.12.2020 11:49
+17
Полиции заняться не чем, так они моделями увлеклись? Все ОПГ переловили, всех наркобарыг пересажали, всех игровиков накрыли?
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22.12.2020 11:51
+17
Когда уже прекратится этот идиотизм, при чем за наши деньги !!! Целые отделы мусаров содержаться чтоб ловить девок показывающих жопы в интернете !! Пусть регистрируют ФОПЫ и платят налоги с этих поступлений ! Виртуальная эротика если нет малолетних и насилия не должна вообще приследоваться !
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22.12.2020 12:12
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Правила форума Совет форумчан
нет что бы преступников ловить и сажать типа Тупицкого, они по порно лазеють... от же извращенцы
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22.12.2020 11:49 Ответить
Тупицкий, то изысканная эротика, настоящее искусство. Фи, как его можно сравнивать с какими то голыми девками.
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22.12.2020 12:29 Ответить
НЕ девками, а "девушками 39 лет"!
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22.12.2020 22:46 Ответить
Мастурбировать или вызывать проституток для анала как и принимать наркотики можно только в ВР.
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22.12.2020 12:49 Ответить
не взяли в долю участкового, а тот соответственно не занёс куда надо и всё ждите маски шоу)) мусора жрать то хотят и бесплатного секаса по субботам))
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22.12.2020 11:51 Ответить
Такие отары, пасут не участковые а "пастухи" рангом повыше...
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22.12.2020 12:30 Ответить
Полиции заняться не чем, так они моделями увлеклись? Все ОПГ переловили, всех наркобарыг пересажали, всех игровиков накрыли?
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22.12.2020 11:51 Ответить
та все в доле, наркота на каждом углу, казино работает, баньдюки грабят и убивают, а эти от рук отбились, решили мимо кассы проскочить.
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22.12.2020 12:01 Ответить
Зарабатывали для страны валюту, карантин соблюдали, РРО отменили - так в чём проблема?
Или поступила команда влиться в киностудию "Квартал" ?
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22.12.2020 11:51 Ответить
на IТ индустрию наехали....Все что через интернет это ІТ....)))
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22.12.2020 12:10 Ответить
депутутки и помощницы депутутов временно лишились работы.
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22.12.2020 11:52 Ответить
николаев, город кораблестроителей...корабельные сосны...
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22.12.2020 12:01 Ответить
Повнолітні? Когось силою змушували? То у чому проблема?
Я би посадив звісно за несплату податків...
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22.12.2020 11:52 Ответить
Так они не могут платить налоги - эта сфера деятельности попадает под криминальную статью.
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22.12.2020 11:56 Ответить
Звісно, а чому? Чому несплата податків (в розмірі до ляма) не є кримінальним злочином, а добровільне виставляння піхви це злочин?
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22.12.2020 11:58 Ответить
Тому що в гарну піхву можна засунуть більше ляма, а оскільки в нас піхви не сертифіковані...
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22.12.2020 12:33 Ответить
Они не платят только ЕСВ и налог с прибыли. Все остальные налоги они платят!!!!
Дело в том, что они получают деньги и тратят из тут, а налоги, которые зашиты в цену продукции, платит конечный покупатель.
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22.12.2020 12:10 Ответить
и платят НДС 20 % с каждой покупки в супермаркете..так что они налогоплательщики!!!
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22.12.2020 12:11 Ответить
или это мало 20% ?
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22.12.2020 12:12 Ответить
Вы у меня спрашиваете?! Мне, как раз не мало
Я вообще не могу понять за что щимят проституток и тех кто занимается порно - это их собственные тела и им решать, что с ними делать. Разврат и прочая хрень - в больных головах моралистов.....
Как экономист, я вообще считаю, что любая коммерческая деятельность и особенна та, что связана с поступлением валюты в страну (в т.ч. незаконная), идет на пользу экономике государства, поскольку стимулирует внутреннее производство продукции и поступления налогов с ней....Исключение, составляет разве что наркотики и оружие - у них есть "обратная сторона медали" поскольку имеют последствия, на которые государству приходится раскошеливаться (лечение наркоманов, борьба с терроризмом,....)
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22.12.2020 12:43 Ответить
Тоді всю країну треба садити...
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22.12.2020 11:58 Ответить
А я це і пропоную. Визначити дату, ввести велику крим.відповідальність (більшу ніж навіть за хабарництво) і почати реально саджати за несплату податків.
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22.12.2020 12:00 Ответить
ФОПи через касові апарати революцію влаштували. А ти уяві що буде коли треба сплатити податок за кожну продаж на OLX.
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22.12.2020 12:17 Ответить
Так, але саме через це, вони не мають тут роботи. Хто зможе конкурувати із контрабасом з Китаю? То може час казати їм правду? Що вони дебіли, що за усе треба платити і т.п. Революція за кримінальні інтереси це не революція, це бунт злодіїв.
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22.12.2020 12:20 Ответить
От бачишь - Толя Вітер зовсім не знає, що з кожної гривні яку він взяв в руки він повинен сплатити податок (податки на його думку треба платити тільки Порошенко) . А ти пропонуєшь саджати.
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22.12.2020 12:55 Ответить
А за кожну продаж через ОЛХ нерухомості, податки і так ВСІ платять!
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22.12.2020 12:37 Ответить
А що треба платити податок тільки за продаж нерухомості, а за все інше не треба?
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22.12.2020 12:41 Ответить
Перепродуючи стару річ, з якого дива за неї треба повторно сплачувати податки?! Щоб посадові ублюдки собі розкішне життя влаштовували?
Якщо ви такий розумний, то поясніть мені таке: Людина, в силу тих чи інших обставин, не витягує 35 років пенсійного стажу. Пенсію їй платити не будуть! Якого хера, держава відраховує з її зарплати податок ЄСВ ?
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22.12.2020 13:02 Ответить
Типове "хохляцьке" розуміння податків. "Нехай Порошенко платить податки".
Перепродуючи стару річ, або будь яким способом отримуючи гроші (крім окремих випадків) ти отримуєшь дохід, з якого повинен сплатити подохідний податок.
А держава у тебе відраховує ЄСВ тому що пенсійна система у нас солідарна і зараз ти за свої внески сплачуєшь пенсії наявним пенсіонерам. Не "витягуєшь" 35 років стажа купуй собі стаж.
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22.12.2020 13:47 Ответить
Купивши новий автомобіль за 20 000 $ і продавши його БУ за 5 000 $ Який "дохід" я в данному випадку отримав!? В чому тут додана вартість !? Коли створюється новий продукт, то податком обкладається та частина, яка є доданою вартістю до суми витрат на виробництво!
Кеша, ти несеш бред!
"докупи собі стаж" докупить, по закону, можна лише за пару років! А якщо не вистачає більше?
І я взагалі не про те ставив питання! Я питав, якщо держава не збирається платити пенсію, при умові недотримання певних часових меж, чому вона знімає з людини ЄСВ?
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P.S. А безпідставно переходить в діалозі на особистості, є моветон!
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22.12.2020 14:21 Ответить
В тебе усе змішалося до купи. Ти плутаешь дохід, прибуток та додану вартість. Фізична особа зазвичай сплачує тільки подохідний податок, та податок на додану вартість як кінцевий споживач. Усе. Все що ти отримаєшь, є твоїм дохідом, а отже з нього ти повинен сплатити податок. Для тебе це новина? Не переймайся. Для більшості українців це також невідомо, як і те що податки взагалі потрібно платити. Не віришь? Йди в гугл та набирай "чи треба платити податок з продажу старих речей", та переконайся сам.
Що не зрозуміло з ЄСВ? Ти як працюючий утримуєшь своїми внесками пенсіонерів, що там у тебе з пенсійним стажем це твоя особиста біль. Працюєшь-сплачуєшь.
Комент про особистості взагалі розважує.
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22.12.2020 16:35 Ответить
Тобі людина простими словами пояснила що ті податки- як швабра в жопі. А ти намагаєшся виправдати числені побори тим що росписуєш на скільки сантиметрів і хто саме запхав цю швабру і скільки разів має право прокручувати. Отож не треба чіплятися за слова і розписувати відомі факти- суть в тому що ми і так плотимо сукупно податків (скритих і явних) на рівні розвинутих країн, а отримуємо дулю в замін. Про пенсію це жарт? Бо наші податки йдуть на пенсіонерів, нам на пенсію не буде вже кому заробляти і про це урядовці кажуть не перший рік. Все за що ми плотимо податки-золоті батони і фіктивне відчуття захисту з боку держави. Хто хоч раз мав справу з поліцією, судом, бті, або навіть ЖЕКом, або ходив розбитими українськими розбитими вулицями (особливо вночі) мене зрозуміють. Воно не варте навіть 1% який кожен з нас виплачує щодня зі своєї кишені.
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22.12.2020 19:19 Ответить
Простими словами мені пояснювали чому треба голосувати за зе.
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22.12.2020 22:14 Ответить
Торговля природными ресурсами.
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22.12.2020 11:54 Ответить
Природные ресурсы - это общее благо. Они же, торговали своими собственными ресурсами, к которым государство не имеет никакого отношения
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22.12.2020 12:14 Ответить
Это не их "ресурсы", это "ресурсы" всех мужиков Украины, а стало быть это вопрос государственной безопасности!.
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22.12.2020 12:40 Ответить
Ще ніколи у своєму житті, слідчий стільки разів не переглядав відеодокази по свої справі. Навіть прокурор їх особисто вивчив, а в судді, місця вільних слухачів були розпродані розпорядником із аукціону, задовго до призначення судового розгляду
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22.12.2020 11:54 Ответить
Для иностранцев?
Так их даже обвинить в развращении украинцев не получится!
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22.12.2020 11:54 Ответить
Вот и раскрыли преступление века. Других преступлений нет, все раскрыли.
Вот чем такие студии мешают? Там используют несовершеннолетних - НЕТ. Принудительно - НЕТ. Так в чем тогда проблема? Вообще в чем проблема снимать порно? Тут на всем сайте найдется хоть один человек, который хотя бы время от времени не смотрит "клубничку"?

Давно пора легализовать все связанное с этим, будет меньше коррупции.
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22.12.2020 11:54 Ответить
"...записывали трансляции для иностранцев."

Не для вас же, тупые продолжатели дела трехэтажных ублюдочных большевистских аббревиатур, чего вы туда поперлись? Еще может быть, огласите сумму ущерба стране от их деятельности?
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22.12.2020 11:54 Ответить
Цікавіше було б побачити постраждалих )))
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22.12.2020 12:02 Ответить
Так поліція-ж постраждала!? Не могла з зарплати сплачувати анальні тарифи, на які в Україні табу..
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22.12.2020 12:46 Ответить
Найбезпечніша робота для дівчат,а може і для хлопців. Ви подивіться які вони гроші заробляли.В неті є інформація за українських веб моделей.Так вони автівки і квартири собі позаробляли і доволі швидко.Хіба це погано? За податки також не кажіть.З якого дива їх платити,причому великі? Вони ж і так оренду за приміщення платять,за інтернет платять,за світло платять і тд.Держава свої тентаклі усюди суне і хоче,щоб усі працювали за мізер.А що до пенсії,то ці дівчата не неї не розраховують.
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22.12.2020 11:55 Ответить
Нашли преступников.. Главная причина - порностудия, не слюнявила бабки мусорам за крышу. Девченки имели хороший заработок.. Борцуны блд.
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22.12.2020 11:55 Ответить
а после изъятия "около 100 тысяч гривен, 3 тысячи долларов США и 1 тысячу евро.Источник: https://censor.net/ru/p3238378": ну, идите работайте.

Пока...
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22.12.2020 11:56 Ответить
и компьютерами прибарахлились, эй мусора дайте ссылку где продавать награбленное будете.
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22.12.2020 12:13 Ответить
Мрієте, що щось на дисках залишиться ..?
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22.12.2020 12:42 Ответить
Якщо брати порно,проституцію і вебкам.То вебкам найкраще.Тут і мову англійську вчать і спілкуються і ніяких хвороб немає.
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22.12.2020 11:57 Ответить
Это не порностудия - это ФОПы!!!! Свободу малому бизнесу!!!
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22.12.2020 11:57 Ответить
І де тут виготовлення, якщо мали місце онлайн трансляції??? Більше того, якщо трансляції велися на іноземних сайтах то і поширення відповідно відбувалося на території країн де зареєстровані ті сайти. А відповідно незрозуміло, яким чином дія КК України поширюється на те, що відбувається на території інших країн, тим більше країн де такі трансляції швидше за все цілком законні.
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22.12.2020 12:00 Ответить
https://censor.net/ru/user/120185 Ви що хочете тут якоїсь законності? Це смішно.
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22.12.2020 12:04 Ответить
Николаевские мусора решили таким образом избавится от конкурентов))))
********** нынче не в тренде,вот они и психуют)))
********,сэр!)))
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22.12.2020 12:09 Ответить
Когда уже прекратится этот идиотизм, при чем за наши деньги !!! Целые отделы мусаров содержаться чтоб ловить девок показывающих жопы в интернете !! Пусть регистрируют ФОПЫ и платят налоги с этих поступлений ! Виртуальная эротика если нет малолетних и насилия не должна вообще приследоваться !
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22.12.2020 12:12 Ответить
це тіньовий бізнес та всім відоме "кришування" його.
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22.12.2020 12:46 Ответить
Сказать вам по секрету где самая большая порностудия на 450 проституток?
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22.12.2020 12:15 Ответить
юзик в главной роли))
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22.12.2020 12:17 Ответить
Сколько в стране дармоедов, страдают херней, получают премии. Страна тупих идиотов, самая нищая в европе.
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22.12.2020 12:16 Ответить
Девушка 39лет звучит красиво
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22.12.2020 12:20 Ответить
Мать-девственница !
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22.12.2020 12:49 Ответить
Если не замужем до сих пор, значит девушка. Ну как мисс и мисисс.
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22.12.2020 15:35 Ответить
А какое вы имеете право вмешиваться в личную жизнь людей? Они что кому то плохое делают так как наша власть и наши чинуши и мусора? На улице стоять нельзя. В помещении работать тоже нельзя. Почему власть нам ставит тарифы и цены как в Европе а проституток как в Европе нельзя? Какая то избирательная у нас свобода. Свобода только для господ у нас в Украине.
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22.12.2020 12:22 Ответить
https://censor.net/ru/user/461407 Так населення ще й захищає своїх царів.Це комплекс раба.
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22.12.2020 12:44 Ответить
все тихонько позавидовали, больше 120 часов в месяц, 60 процентов получали, на стенде если увеличить. Сколько девушки в Николаеве получают? тысяч 5, если повезёт? А в студии тысяч 5 тоже? только долларов. пусть платят 200 баксов в месяц подоходный, и показуют кому хотят.
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22.12.2020 12:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/395460 Так хочуть не 200 доларів,а десь половину.З якої радості,платити великі суми?
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22.12.2020 12:25 Ответить
Ці доблесні міліціянти,якшо повномасштабно нападуть москалі,то перейдуть на сторону москалів.
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22.12.2020 12:24 Ответить
в Европе публичные дома официально, проституток полно. Легализуйте и получайте налоги
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22.12.2020 12:25 Ответить
А как еще в Украине на комуналку, за свет за газ за еду заработать? У нас бандитская власть вынудила всю страну стать проститутками и гастарбайтерами. Кого не спросищь был в Польше или Чехии на зароботках или собирается туда уезжать. Проститутки у нас в ВР. А президент и министры у нас сутенеры,
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22.12.2020 12:27 Ответить
Забороняли розмовляти українською мовою?

Це ж порушення закона про мову...треба сурово наказать злочинців
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22.12.2020 12:37 Ответить
Розвеселила дошка об*яв - серйозний підхід.
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22.12.2020 12:38 Ответить
И что не так? Работали девки, на удаленке, зарабатывали для страны валюту, которую тратили здесь. Кому помешали? Теперь будем все вместе платить им пособие по безработице и минус валюта для страны. Дебилы.
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22.12.2020 12:46 Ответить
Саме тому міліціянтів ненавидять.Навіть спецпризнченців озброєних визвали.ніби хтось би там відстрілювався.А щзе навіть на москальщині спокійно веб моделі працюють.Виходить,що Україна дикіша за Москальщину.Це все повна дурість.
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22.12.2020 12:48 Ответить
Зараз Україна наполовину "УРСР",та наполовину "дикий захід" де індульгенцію можна придбати напряму у суддів)
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22.12.2020 12:55 Ответить
" так называемые модели демонстрировали клиентам обнаженные части тела и имитировали действия сексуального характера, за что могли получить уже через полчаса больше 100 долларов, а вообще их рабочий день мог составить более 16 часов."

Такое впечатление, что автор статьи завидует, сколько может заработать "так называемая модель" "имитацией действий сексуального характера", в отличии от имитации службы народу Украины полиции Николаевской области.
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22.12.2020 13:05 Ответить
Каждый месяц громят "порностудии" !
И никого не посадили.
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22.12.2020 13:10 Ответить
и кому они мешали? надо просто их обложить налогами и пусть работают, вливают валютные поступления в страну
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22.12.2020 13:15 Ответить
Хотів промовчати, але не зміг. Це ви бл..ть називаєте стратегичними злочинами? Це те, що безробітна дівчина на камеру показала американському діду під 90 років за 100 баксів свою гарну "штучку", ви називаєте злочинами? А те що мураєви, бені, медведчуки кожного дня вам показують х.ї і так вас обзивають, то то норма? Місто аж кишить сепарами і гастролерами різної масті, допилюють останні агрегати на заводах, а вони прицепилися до двох безпробітних дівчат, які показали свою писю. А яске військо набігло на переляканих дівчат, що вдома не показують?
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22.12.2020 14:45 Ответить
ТВАРИ мусарские. Притесняют малый и средний бизнес.
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22.12.2020 14:46 Ответить
не платили крыше мусорской и мусора обиделись.
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22.12.2020 15:34 Ответить
В подобных новостях всегда единодушная оценка действий полиции в коментах допысувачив. Но полициантов это не останавливает. Так и хочется им с гордостью похвалиться, что накрыли еще один "рассадник зла". Совок 29 лет назад издох, но дело его живо до сих пор.
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22.12.2020 15:40 Ответить
Это пи.дец!!!! Значит как бабы по интернету показывают по собственному согласию свои шмоньки желающим так это преступление, а как антиукраинская мразь в высших эшелонах власти типа Епмаков, Татаровых, Тупицких и прочей висельной нечисти,сливает нашу страну кремлевскому главпетуху, так там мы преступления в упор не видим.
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22.12.2020 15:44 Ответить
По идее, должна быть возмущена поведением девушек, но не возмущена. Для такого 'бизнеса', мне кажется, у них были определенные мотивы - безденежье, отсутствие другой хорошей работы. Вот тем, что нет посадки бойки , возмущена, который 'все о пенсионерах печётся, аж спать не может', он украл вышки и сидит в раде, вот это настоящий позор, что свидетели кернеса страдают после смерти его тушки и объявили траур, вот это позор, что Одесса выбирала между трухановым и скориком, это позор, а эти девушки, они ничего не украли, никого не убили. Их поведение, их дело. Максимум - штраф. Знаю людей некоторых, которые в Николаеве делали огромные деньги, при них мы никогда не прочтём нигде
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22.12.2020 15:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/228276 Вони заробляють.як програмісти.І в Західній Європі також цим займаються.І це найбезпечніше.
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22.12.2020 19:44 Ответить
По-перше, що таке "порнографія"?
Порнографія - це детальна демонстрація статевого акту і геніталій учасників цього процесу.
Тут взагалі ніяких статевих актів не було.
Будь-який нормальний адвокат в цивілізованій юридичній системі запросто довів би, що онлайн-еротика не має жодного стосунку до порнографії.
Тобто, в даному випадку склад злочину відсутній. Крапка!
До того ж, як написав хтось вище, постраждалих від цього "злочину" теж нема.
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22.12.2020 15:54 Ответить
так то там,а то у нас,зовсім інша реальність,наша "система" ще не виросла до цивілізованих країн)
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22.12.2020 16:19 Ответить
Смішно, - адмін Цензора оцензурив італійський Ренесанс і одного з його представників, художника Агостіно Карраччі (1557 - 1602).

Фарисействуючі моралісти - проти культурного надбання людства:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Carracci_Jupiter_et_Junon.jpg
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22.12.2020 16:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/62201 На цих сайтах,сексом також пари займаються.Особливо багато лесбі пар.Можливо ці дівчата цим займалися.Але це все добровільно і найбезпечніша онлайн трансляція.Непотрібно закордон їхати.Всі ці борці відволікають людей від реальних проблем.
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22.12.2020 19:47 Ответить
 
 