Правоохранители разоблачили в Николаеве онлайн-порностудию, в которой около 15 "моделей" записывали трансляции для иностранцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Николаеве полицейские прекратили деятельность онлайн-порностудии, в которой работали около пятнадцати моделей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Организовал незаконный бизнес 30-летний житель Николаева, также на него работали два администратора 26-ти и 34-х лет. Злоумышленники специально сняли офисные помещения, оборудовали соответствующим интерьером, компьютерной техникой, веб-камерами и интернетом. Девушек подыскивали среди таких, которые в силу жизненных обстоятельств были готовы выполнять их указания. В режиме реального времени так называемые модели демонстрировали клиентам обнаженные части тела и имитировали действия сексуального характера, за что могли получить уже через полчаса больше 100 долларов, а вообще их рабочий день мог составить более 16 часов. Также в студии действовали строгие требования, за нарушение которых предусматривались штрафные санкции. Например, девушкам запрещалось разговаривать и переписываться с клиентами на украинском или русском языках, а также во время онлайн-трансляции они должны были включать только иностранную музыку, и другие правила", - говорится в сообщении.

На момент прибытия правоохранителей в студиях работали четыре девушки в возрасте от 25-ти до 39-ти лет, а вообще полицейские установили, что их около пятнадцати.

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В результате обысков полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, а также около 100 тысяч гривен, 3 тысячи долларов США и 1 тысячу евро.

Администратора, которая непосредственно присутствовала на месте совершения преступления, следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Семи лицам (организатору, администраторам и исполнителям) сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 301 УК Украины "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, совершенные повторно и по предварительному сговору группой лиц". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В ближайшее время суд будет выбирать фигурантам меры пресечения. Продолжается расследование, в ходе которого будет установлен полный круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления и дана правовая оценка действиям с учетом роли каждого.









фото: сайт полиции