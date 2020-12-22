Правоохранители разоблачили в Николаеве онлайн-порностудию, в которой около 15 "моделей" записывали трансляции для иностранцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Николаеве полицейские прекратили деятельность онлайн-порностудии, в которой работали около пятнадцати моделей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
"Организовал незаконный бизнес 30-летний житель Николаева, также на него работали два администратора 26-ти и 34-х лет. Злоумышленники специально сняли офисные помещения, оборудовали соответствующим интерьером, компьютерной техникой, веб-камерами и интернетом. Девушек подыскивали среди таких, которые в силу жизненных обстоятельств были готовы выполнять их указания. В режиме реального времени так называемые модели демонстрировали клиентам обнаженные части тела и имитировали действия сексуального характера, за что могли получить уже через полчаса больше 100 долларов, а вообще их рабочий день мог составить более 16 часов. Также в студии действовали строгие требования, за нарушение которых предусматривались штрафные санкции. Например, девушкам запрещалось разговаривать и переписываться с клиентами на украинском или русском языках, а также во время онлайн-трансляции они должны были включать только иностранную музыку, и другие правила", - говорится в сообщении.
На момент прибытия правоохранителей в студиях работали четыре девушки в возрасте от 25-ти до 39-ти лет, а вообще полицейские установили, что их около пятнадцати.
В результате обысков полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, а также около 100 тысяч гривен, 3 тысячи долларов США и 1 тысячу евро.
Администратора, которая непосредственно присутствовала на месте совершения преступления, следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Семи лицам (организатору, администраторам и исполнителям) сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 301 УК Украины "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, совершенные повторно и по предварительному сговору группой лиц". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
В ближайшее время суд будет выбирать фигурантам меры пресечения. Продолжается расследование, в ходе которого будет установлен полный круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления и дана правовая оценка действиям с учетом роли каждого.
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Или поступила команда влиться в киностудию "Квартал" ?
Я би посадив звісно за несплату податків...
Дело в том, что они получают деньги и тратят из тут, а налоги, которые зашиты в цену продукции, платит конечный покупатель.
Я вообще не могу понять за что щимят проституток и тех кто занимается порно - это их собственные тела и им решать, что с ними делать. Разврат и прочая хрень - в больных головах моралистов.....
Как экономист, я вообще считаю, что любая коммерческая деятельность и особенна та, что связана с поступлением валюты в страну (в т.ч. незаконная), идет на пользу экономике государства, поскольку стимулирует внутреннее производство продукции и поступления налогов с ней....Исключение, составляет разве что наркотики и оружие - у них есть "обратная сторона медали" поскольку имеют последствия, на которые государству приходится раскошеливаться (лечение наркоманов, борьба с терроризмом,....)
Якщо ви такий розумний, то поясніть мені таке: Людина, в силу тих чи інших обставин, не витягує 35 років пенсійного стажу. Пенсію їй платити не будуть! Якого хера, держава відраховує з її зарплати податок ЄСВ ?
Перепродуючи стару річ, або будь яким способом отримуючи гроші (крім окремих випадків) ти отримуєшь дохід, з якого повинен сплатити подохідний податок.
А держава у тебе відраховує ЄСВ тому що пенсійна система у нас солідарна і зараз ти за свої внески сплачуєшь пенсії наявним пенсіонерам. Не "витягуєшь" 35 років стажа купуй собі стаж.
Кеша, ти несеш бред!
"докупи собі стаж" докупить, по закону, можна лише за пару років! А якщо не вистачає більше?
І я взагалі не про те ставив питання! Я питав, якщо держава не збирається платити пенсію, при умові недотримання певних часових меж, чому вона знімає з людини ЄСВ?
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P.S. А безпідставно переходить в діалозі на особистості, є моветон!
Що не зрозуміло з ЄСВ? Ти як працюючий утримуєшь своїми внесками пенсіонерів, що там у тебе з пенсійним стажем це твоя особиста біль. Працюєшь-сплачуєшь.
Комент про особистості взагалі розважує.
Так их даже обвинить в развращении украинцев не получится!
Вот чем такие студии мешают? Там используют несовершеннолетних - НЕТ. Принудительно - НЕТ. Так в чем тогда проблема? Вообще в чем проблема снимать порно? Тут на всем сайте найдется хоть один человек, который хотя бы время от времени не смотрит "клубничку"?
Давно пора легализовать все связанное с этим, будет меньше коррупции.
Не для вас же, тупые продолжатели дела трехэтажных ублюдочных большевистских аббревиатур, чего вы туда поперлись? Еще может быть, огласите сумму ущерба стране от их деятельности?
Пока...
********** нынче не в тренде,вот они и психуют)))
********,сэр!)))
Це ж порушення закона про мову...треба сурово наказать злочинців
Такое впечатление, что автор статьи завидует, сколько может заработать "так называемая модель" "имитацией действий сексуального характера", в отличии от имитации службы народу Украины полиции Николаевской области.
И никого не посадили.
Порнографія - це детальна демонстрація статевого акту і геніталій учасників цього процесу.
Тут взагалі ніяких статевих актів не було.
Будь-який нормальний адвокат в цивілізованій юридичній системі запросто довів би, що онлайн-еротика не має жодного стосунку до порнографії.
Тобто, в даному випадку склад злочину відсутній. Крапка!
До того ж, як написав хтось вище, постраждалих від цього "злочину" теж нема.
Фарисействуючі моралісти - проти культурного надбання людства:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Carracci_Jupiter_et_Junon.jpg