Рэкет, наркоторговля, сутенерство и разбой: полицейские задержали членов ОПГ, действоваших в Кривом Роге, Днепре и Павлограде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине правоохранители задержали участников преступной организации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Разбойные нападения, вымогательство несуществующих долгов, хулиганство, сбыт наркотиков, незаконные завладения авто, незаконное обращение с оружием - эти и другие преступления на счету банды, которая длительное время действовала на территории Днепропетровской области. Для ликвидации деятельности группировки были задействованы оперативные, следственные и спецподразделения Национальной полиции Украины.

Так, сообщатся, что начиная с 2018 года, к руководству Национальной полиции Украины систематически поступали сообщения о совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории городов Павлоград, Кривой Рог и Днепр. Местные жители страдали от разбойных нападений, повреждения и уничтожения имущества, вымогательства денежных средств, незаконного завладения транспортными средствами, которые нападающие совершали с применением насилия, оружия и угрожая убийством.

Рэкет или вымогательство денег злоумышленники использовали как к лицам, которые занимались какой-либо хозяйственной деятельностью - за возможность спокойно вести бизнес, так и к наркодилерам - за сбыт наркотиков. Чтобы запугать пострадавших - отбирали автомобили, устраивали погромы в помещениях, наносили телесные повреждения и выражали угрозы физической расправы над жертвой и ее родными.

Вместе с тем, реакция со стороны местных правоохранительных органов либо ненадлежащей, либо вообще отсутствовала. Поэтому по указанию руководства Национальной полиции Украины для налаживания криминогенной ситуации в регионе задействовали силы Департамента внутренней безопасности НПУ.

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Совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, оперативники ДСБ НПУ установили, что вышеуказанные преступления совершены участниками одной преступной организации, которую возглавил 39-летний житель Павлограда. В состав банды входило почти трех десятков человек, большинство из которых - ранее судимые или имели проблемы с законом.

Также правоохранителям известно, что, кроме перечисленных преступлений, злоумышленники причастны к созданию притонов, сутенерству и вовлечению лиц в проституцию, поставки наркотиков на территорию области и получение дохода от сбыта, к контролю за незаконной добычей угля на территории терриконов шахт Западного Донбасса, к кражам угля с железнодорожных станций и к контролю деятельности мошеннических колл-центров.

Кроме того, была получена оперативная информацию о подготовке участников банды к похищению двух жителей Павлограда и дальнейшему физическому насилию над ними с целью вымогательства несуществующих долгов.

21 декабря 2020 г. проведена спецоперация по ликвидации деятельности преступной организации совместными действиями сотрудников внутренней безопасности, Главного следственного управления НПУ, ГУНП в Днепропетровской области, при физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ и полиции особого назначения Днепропетровщины под процессуальным руководством Офиса ГПУ.

Проведено 48 одновременных санкционированных обысков, во время которых обнаружены и изъяты наркотические средства и психотропные вещества, холодное и огнестрельное оружие с патронами, кастеты, биты, дубинки, наручники, балаклавы, бронежилеты, деньги, банковские карты, документы на посторонних лиц, оргтехника и мобильные телефоны, а также автомобили.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны восемь фигурантов, среди которых - организатор банды.

Следователи Нацполиции вручили им подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 189 (вымогательство), ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 255 (Создание преступной организации).

После проведения экспертиз их действиям будет дана дополнительную квалификацию. Также продолжаются меры по привлечению к ответственности других участников бандформирования.







Фото: сайт полиции