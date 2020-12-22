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Рэкет, наркоторговля, сутенерство и разбой: полицейские задержали членов ОПГ, действоваших в Кривом Роге, Днепре и Павлограде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине правоохранители задержали участников преступной организации.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Разбойные нападения, вымогательство несуществующих долгов, хулиганство, сбыт наркотиков, незаконные завладения авто, незаконное обращение с оружием - эти и другие преступления на счету банды, которая длительное время действовала на территории Днепропетровской области. Для ликвидации деятельности группировки были задействованы оперативные, следственные и спецподразделения Национальной полиции Украины.

Так, сообщатся, что начиная с 2018 года, к руководству Национальной полиции Украины систематически поступали сообщения о совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории городов Павлоград, Кривой Рог и Днепр. Местные жители страдали от разбойных нападений, повреждения и уничтожения имущества, вымогательства денежных средств, незаконного завладения транспортными средствами, которые нападающие совершали с применением насилия, оружия и угрожая убийством.

Рэкет или вымогательство денег злоумышленники использовали как к лицам, которые занимались какой-либо хозяйственной деятельностью - за возможность спокойно вести бизнес, так и к наркодилерам - за сбыт наркотиков. Чтобы запугать пострадавших - отбирали автомобили, устраивали погромы в помещениях, наносили телесные повреждения и выражали угрозы физической расправы над жертвой и ее родными.

Рэкет, наркоторговля, сутенерство и разбой: полицейские задержали членов ОПГ, действоваших в Кривом Роге, Днепре и Павлограде 01

Вместе с тем, реакция со стороны местных правоохранительных органов либо ненадлежащей, либо вообще отсутствовала. Поэтому по указанию руководства Национальной полиции Украины для налаживания криминогенной ситуации в регионе задействовали силы Департамента внутренней безопасности НПУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группа рэкетиров, вымогавших 60 тыс. долл. "долга", задержана на Волыни, - Нацполиция. ФОТО

Совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, оперативники ДСБ НПУ установили, что вышеуказанные преступления совершены участниками одной преступной организации, которую возглавил 39-летний житель Павлограда. В состав банды входило почти трех десятков человек, большинство из которых - ранее судимые или имели проблемы с законом.

Рэкет, наркоторговля, сутенерство и разбой: полицейские задержали членов ОПГ, действоваших в Кривом Роге, Днепре и Павлограде 02

Также правоохранителям известно, что, кроме перечисленных преступлений, злоумышленники причастны к созданию притонов, сутенерству и вовлечению лиц в проституцию, поставки наркотиков на территорию области и получение дохода от сбыта, к контролю за незаконной добычей угля на территории терриконов шахт Западного Донбасса, к кражам угля с железнодорожных станций и к контролю деятельности мошеннических колл-центров.

Кроме того, была получена оперативная информацию о подготовке участников банды к похищению двух жителей Павлограда и дальнейшему физическому насилию над ними с целью вымогательства несуществующих долгов.

Рэкет, наркоторговля, сутенерство и разбой: полицейские задержали членов ОПГ, действоваших в Кривом Роге, Днепре и Павлограде 03

21 декабря 2020 г. проведена спецоперация по ликвидации деятельности преступной организации совместными действиями сотрудников внутренней безопасности, Главного следственного управления НПУ, ГУНП в Днепропетровской области, при физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ и полиции особого назначения Днепропетровщины под процессуальным руководством Офиса ГПУ.

Проведено 48 одновременных санкционированных обысков, во время которых обнаружены и изъяты наркотические средства и психотропные вещества, холодное и огнестрельное оружие с патронами, кастеты, биты, дубинки, наручники, балаклавы, бронежилеты, деньги, банковские карты, документы на посторонних лиц, оргтехника и мобильные телефоны, а также автомобили.

Рэкет, наркоторговля, сутенерство и разбой: полицейские задержали членов ОПГ, действоваших в Кривом Роге, Днепре и Павлограде 04

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны восемь фигурантов, среди которых - организатор банды.

Следователи Нацполиции вручили им подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 189 (вымогательство), ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 255 (Создание преступной организации).

После проведения экспертиз их действиям будет дана дополнительную квалификацию. Также продолжаются меры по привлечению к ответственности других участников бандформирования.

Рэкет, наркоторговля, сутенерство и разбой: полицейские задержали членов ОПГ, действоваших в Кривом Роге, Днепре и Павлограде 05
Рэкет, наркоторговля, сутенерство и разбой: полицейские задержали членов ОПГ, действоваших в Кривом Роге, Днепре и Павлограде 06
Рэкет, наркоторговля, сутенерство и разбой: полицейские задержали членов ОПГ, действоваших в Кривом Роге, Днепре и Павлограде 07
Фото: сайт полиции

Нацполиция (16492) правоохранительные органы (2970) разбой (287) рэкет (143) силовики (2799) Днепропетровская область (3992)


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Топ комментарии
+8
так группировка из Кривого Рога уже в Киеве больше года как обосновалась
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22.12.2020 12:18
+7
остальные - депутаты
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22.12.2020 12:26
+5
Летом в Павлограде задержали 7 человек руководства местного горотдела полиции, теперь вот ОПГ, которое тоже работало не без помощи мусора в погонах. Самое смешное, рэкетировали наркобарыг.. А самих наркобарыг задержали или они делятся? Вообщем криминальное кубло и чистить надо не только криминалитет, а в первую очередь наши сказочные органы "правопорядка" , да и местная власть куда смотрела или вовремя заносили?
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22.12.2020 12:33
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Сугубо мусорской бизнес. Авакову не отстегнули походу.
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22.12.2020 12:13 Ответить
потому что мы бригада...
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22.12.2020 12:14 Ответить
Криворожская романтика.

Был уже один през из криминальной промзоны. Уехал в Ростов.
Теперь вот опять быдлота выбрала "своего".
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22.12.2020 12:16 Ответить
А пам'ятаєте, хто під своє худеньке крило взяв всю криворазьку поліцію? Якийсь Юзик, ім'я польське, можливо "зальотний"?
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22.12.2020 14:13 Ответить
Да здравствуют 90-е годы прошлого столетия! Какая власть, такие и традиции. Это продолжается три десятка лет.
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22.12.2020 12:17 Ответить
так группировка из Кривого Рога уже в Киеве больше года как обосновалась
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22.12.2020 12:18 Ответить
Банда три десятка человек, а задержаны восемь. Еще 22 где то бегает.
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22.12.2020 12:19 Ответить
остальные - депутаты
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22.12.2020 12:26 Ответить
Летом в Павлограде задержали 7 человек руководства местного горотдела полиции, теперь вот ОПГ, которое тоже работало не без помощи мусора в погонах. Самое смешное, рэкетировали наркобарыг.. А самих наркобарыг задержали или они делятся? Вообщем криминальное кубло и чистить надо не только криминалитет, а в первую очередь наши сказочные органы "правопорядка" , да и местная власть куда смотрела или вовремя заносили?
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22.12.2020 12:33 Ответить
А ті, що затримувались 8 працівників поліції міста Павлограда якраз постраждали від брехні і наклепів цієї банди, що взяли вчора. То ті поліцейські наступили їм на хвостяку і не давали збувати наркотичні засоби, та творити інші злочини. То частина з тієї банди і дала неправдиві покази, серед тих членів були і працівники правоохоронних органів.
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22.12.2020 14:16 Ответить
Весь сбыт наркотиков под ментами. Конвертационные центры под СБУ. И это ни для кого не секрет.
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22.12.2020 12:39 Ответить
Зато какой класс "игры"! Конверты находят только после того, как отмыты десятки миллиардов гривень, в итоге захвачены всего лишь несколько сотен тысяч гривень, сотни печатей и пакетов регистрационных фирм-нулевок. И - ожидаемо - ни одного приговора! Ни одного виновного! Даже курьеры конвертов оказываются "случайно замешанными людьми".
Школа СБУ. Выходит, их хорошо учат? Или легкость зарабатывания и полнейшее беззаконие и безнаказанность?
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22.12.2020 12:50 Ответить
Это еще до СБУ не добрались, там вообще 80 проц. перевертышей, непонятно почему называются СБ Украины. К Украине они имеют самое отдаленное отношение, да, пожалуй, и к ее безопасности тоже. После того, как взяли под (свой) контроль таможню, доходы некоторых генералов СБУ удвоились. Бюджет Украины традиционно остался невыполнен.
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22.12.2020 12:46 Ответить
Мусорня з конкурентами не церемониться.
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22.12.2020 12:58 Ответить
Зеленский взял на контроль? А то еще, не приведи господь, конкретных пацанов посадят!
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22.12.2020 13:23 Ответить
А что было произведено по части местных органов, если как пишут "Вместе с тем, реакция со стороны местных правоохранительных органов либо ненадлежащей, либо вообще отсутствовала" ?
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22.12.2020 13:28 Ответить
Якщо банду висліджувало і брало ДВБ,логічно припустити,що мають бути арештовані-звільнені й місцеві мєнти ? Чи йде процес рєшалова ? На Київ дєнюжку збирають ?
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22.12.2020 14:16 Ответить
Рекет, наркоторгівля, сутенерство та розбій: поліцейські затримали членів ОЗУ, які діяли в Кривому Розі, Дніпрі та Павлограді - Цензор.НЕТ 5764

Рекет, наркоторгівля, сутенерство та розбій: поліцейські затримали членів ОЗУ, які діяли в Кривому Розі, Дніпрі та Павлограді - Цензор.НЕТ 2357

https://tabloid.pravda.com.ua/photos/5fe0a6aae7774/ Джерело
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22.12.2020 15:55 Ответить
Рекет, наркоторгівля, сутенерство та розбій: поліцейські затримали членів ОЗУ, які діяли в Кривому Розі, Дніпрі та Павлограді - Цензор.НЕТ 3777
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22.12.2020 15:56 Ответить
 
 