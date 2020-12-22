Неизвестные срубили березы на набережной Днепра. Лучше им признаться и исправить это скотство, - Филатов. ФОТО
На набережной Днепра неизвестные срубили верхушки берез.
Об этом сообщил мэр города Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Тот, кто вырубил березы на Набережной, знайте, что я вас все равно найду и нанесу ущерб в десятикратном размере. Лучше сами признайтесь и мучительно думайте, как вы самостоятельно исправите это скотство", - написал он в комментарии к снимку.
Топ комментарии
+17 Злая Одесситка
показать весь комментарий22.12.2020 12:59
+15 Толик Тигра
показать весь комментарий22.12.2020 13:01
+12 Tierre
показать весь комментарий22.12.2020 13:14
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Її не кацапи придумали, її не кацапи вивели. Вона гарно виглядає у ланшафті. Вона не заважає людям так, як тополя.
Не забагато честі для кацапів, щоб ми відмовились від берез тільки тому, що вони якось по-особливому до них відносяться? Можливо, нам просто потрібно менше звертати на кацапів уваги?
Подруге це дерево - будяк по суті, на тих місцях де вигорає тайга на тисячі гектарів перщі дерева які там виростають це берези і це погано, бо як ліс екосистема вже не відроджується, а сама по собі береза ніякої промислової цінності не представляє. Хто небудь чув про березовий ліс ? І не по чує. Почитай як кацапи пишаються своїм деревом:
Береза - це просто дерево, а не будяк. Будяком кленок (американський клен) ще можна назвати, але ж не березу.
"перщі дерева які там виростають це берези і це погано"
Першими виростають не бур'яни, а рослини-піонери, яки відновлюють екосистему.
" ніякої промислової цінності не представляє."
І це дуже добре! Нам потрібні дерева у лісах, які не представляють промислової цінності, щоб усілякі покидьки іх не вирубали!
А у даному випадку, коли ми про місто говоримо - промислова цінність взагалі немає значення, бо це - місто - дам дерева взагалі не для промисловості.
І не кидайся словами - хто і нащо позрізав гілки ти не знаєш, а за слова можеш і відповісти перед людьми, а це незручно, бо ці кацапські дерева ніхто зрубав, позрізали гілки. Ти ж адекватна людина щоб відрізнити зрубане дерево і зрізані гілки, чи ні?
У тебе явні проблеми з головою, що ти дерево, яке росте по всій Євразії - від Скандинавії і Франції до Китаю і Японії обзиваєш "кацапським". Воно не більше кацапське, ніж наше.
А те, що воно нібито "промислової цінності не має" - це взагалі не аргумент. У нас ліси не для промисловості.
Якщо що - то "американський клен" - це назва. І ця рослина дійсно є агресивним бур'яном, на відміну від берези.
Ти часом не кацап з Сратова? Ти вчора народився і не знаєш що береза це символ Московії прохфесор усратий ))
То й воюй з Московією, а не з деревами, йолопе!
Береза - це дерево, воно не може бути московистьким, бо воно було за міліони років до появи московії! І росте це дерево не у Московії, а по всій північній частині Євразії!
І хто ворог Україні - ти вже теж проколовся на "промислових деревах" і "вирубуванні дерев" - бо ви, ті, хто вирубає українські ліси - справжні вороги України.
Ну тоді ти ворог України.
Рослина - піонер )) Дебіл, літературу почитай про тайгу і берези, скільки вас таких по Україні і голосуєте так що клоуни президентами становляться.
Йолопе - війна з Московією - це одне, а дерева - це геть інше. Вони не мають до московії жодного стосунку. І що там московіти собі навидумували - нас взагалі не обходить.
Московіти наш борщ своєю стравою вважають - то що - будемо теперь від нашого борща відмовлятися, бо війна з Московією?
У тебе геть мізків у голові немає - таку маячню нести.
А взагалі - хто перший волає "тримай крадія" - той ним найчастіше і є.
Це ж ти вважаєш, що у кацапів є право присвоювати собі наші дерева - тобто саме ти знас двох підігруєш кацапам - молодець, ти знову спалився.
https://chudesamag.ru/flora/koldovskoe-derevo.html
І матами спілкуватися закінчуйте - це личить тільки кацапським жінкам, що з них спитаєш як що вони своїх дітей по Сиріям і Донбасам розсилають
Ти хворе на голову, які вони тобі кацапські? Берези ростуть по всій Євразії - від Скандинавії і Франції до Китаю і Японії! У нас в Україні - це МІСЦЕВЕ, а не кацапське дерево!
Воно місцеве і у Німеччині, і у Польщі, і в Україні, і в Фінляндії, і навіть - у Японії.
А висаджували у нас за радянського союзу по всіх містах саме пірамідальні тополі - бо дуже вони совковим архітекторам подобались.
- Ой, куме, й не кажіть, в самого серце кров'ю обливається, але мушу те зробити - прийдуть москалі, побачать берізку і скажуть: "Родіна"…
Інфа н і про що
Попробуй так "омолодить" дуб или каштан!
Дерева після такої обрізки виглядають жахливо і з великою вірогідністю - гинуть. Особливо - такі дерева, як берези.
Тополя чи верба - можуть вижити, але це буде саме виживання з жахливо виглядаючим "їжаком" гілок на пеньках.
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение
"Алёнка пьет берёзовый сок".
Васильева. Холст. Масло. Декабрь 2020 года
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и чего пишет этот вмэр на языке тех, кто его город хотел и хочет захватить? ах да - какая разница - так поставить на место мэра - например Рогозина, какая разница?
Дуб то гарне дерево на відміну від берези.
Але в містах нищать всі дерева незважаючи на їх породи бо владі гарно платять забудовники що б свої коробки будувати де їм закортить і зе не гарно. Замість спилених дерев треба висаджувати у два рази більше нових.
Будь-яке дерево гарне, коли росте. І особливо гарними є ті дерева, до яких не мають інтересу покидьки, що вирубують ліси.
Шановний коли дерева страіють, а це років 30 - 40 вони починають гнити і падати від вітру, тут теж саме. Хочете щоб ці берези попадали на людей чи автівки?
До речі скільки дерев ви висадили своїми руками
" Хочете щоб ці берези попадали на людей чи автівки?"
Тім березам до падіння ще років 15 було. Тому не триндіть.
"До речі скільки дерев ви висадили своїми руками"
Майже 40. Не багато, але все одно значно більше, ніж більшість людей.