Неизвестные срубили березы на набережной Днепра. Лучше им признаться и исправить это скотство, - Филатов. ФОТО

На набережной Днепра неизвестные срубили верхушки берез.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Тот, кто вырубил березы на Набережной, знайте, что я вас все равно найду и нанесу ущерб в десятикратном размере. Лучше сами признайтесь и мучительно думайте, как вы самостоятельно исправите это скотство", - написал он в комментарии к снимку.

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