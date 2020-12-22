"Вова, виходь": ФОПы вышли на протест в центре Киева, планируют пикетировать ОП и концерт "Квартала-95". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Частные предприниматели вышли на Майдан Незалежности в Киеве на акцию протеста против ограничений работы ФОПов на время локдауна, а также требуют принятия законопроектов по отмене фискализации предпринимательской деятельности.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

В центре Киева проходит акция протеста представителей движения "SaveФОП". Предприниматели требуют отменить локдаун для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1 (2), № 3993. ФОПы требуют отмены фискализации и настаивают на том, что отсрочка введения кассовых аппаратов на год их "не спасет". Предприниматели отмечают, что помощь от государства в размере 8000 гривен никоим образом не улучшит их финансовое положение и требуют отмены введения локдауна в январе 2021 года. Протестующие призывают создать комиссию с участием представителей "SaveФОП" для того, чтобы власть советовалась с ними о решениях, которые касаются предпринимателей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский создает координационный совет для диалога с микробизнесом, - Ермак

В планах протестующих пройти шествием по правительственному кварталу, пикетировать Офис Президента, а также митинговать под Дворцом Украина во время проведения там концерта "Квартала-95".





























































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.