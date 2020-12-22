"Вова, виходь": ФОПы вышли на протест в центре Киева, планируют пикетировать ОП и концерт "Квартала-95". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Частные предприниматели вышли на Майдан Незалежности в Киеве на акцию протеста против ограничений работы ФОПов на время локдауна, а также требуют принятия законопроектов по отмене фискализации предпринимательской деятельности.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
В центре Киева проходит акция протеста представителей движения "SaveФОП". Предприниматели требуют отменить локдаун для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1 (2), № 3993. ФОПы требуют отмены фискализации и настаивают на том, что отсрочка введения кассовых аппаратов на год их "не спасет". Предприниматели отмечают, что помощь от государства в размере 8000 гривен никоим образом не улучшит их финансовое положение и требуют отмены введения локдауна в январе 2021 года. Протестующие призывают создать комиссию с участием представителей "SaveФОП" для того, чтобы власть советовалась с ними о решениях, которые касаются предпринимателей.
В планах протестующих пройти шествием по правительственному кварталу, пикетировать Офис Президента, а также митинговать под Дворцом Украина во время проведения там концерта "Квартала-95".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Ты бы стал прятать налоги при 10%, рискуя получить уголовку?! Сомневаюсь!
А ведь закончится именно этим, т.к. все просто и это не велосипед даже.
Для них Украина плантация, колония с рабами.
Система созданная ими, выкачивает всё с Украины, менять им не зачем.