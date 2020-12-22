Киевлянин убил мать и спрятал ее под диваном. Ранее он привлекался за убийство жены, - прокуратура. ФОТО
Столичная прокуратура сообщила о подозрении 45-летнему мужчине по факту убийства собственной матери (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Так, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на ул. Радужной в Днепровском районе столицы обнаружено тело женщины с телесными повреждениями.
"Прибыв на место совершения преступления, правоохранители выявили тело 76-летней женщины, которое было спрятано под диваном. При осмотре на теле убитой женщины обнаружены многочисленные телесные повреждения и ножевое ранение в шею. На момент осмотра лезвие ножа находилось в раневом канале", - сообщили в полиции.
Отмечается, что по подозрению в убийстве женщины задержан ее сын, который ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство жены.
Ему сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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