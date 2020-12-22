Кернеса похоронят напротив Кушнарева, которого подозревали в сепаратизме и убили на охоте. ФОТО

На 2 городском кладбище, где похоронены известные харьковчане, подготовили место для захоронения Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Могила расположена на центральной аллее кладбища, рядом с могилами бойцов Второй мировой войны и напротив захоронений бывших председателей Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева. Местоположение могилы Кернеса журналистам подтвердил директор КП "Ритуал" Евгений Журавлев.

Работники ритуальной службы подготовили крест на могилу Геннадия Кернеса. Датой его смерти на табличке указано 16 декабря.

Начало похорон Геннадия Кернеса планируется в 13:30 23 декабря. Гражданская панихида состоится в Оперном театре с 9:00 до 13:00.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Тело Кернеса доставили в Харьков

Евгений Кушнарев возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию с 2000 по 2004 год. На выборах президента в 2004 году он активно поддерживал Виктора Януковича и принимал участие в съезде в Северодонецке.

В июне 2005 года против Кушнарева было выдвинуто обвинение в сепаратизме. В августе его арестовали. За решеткой Кушнарев провел 8 дней, объявил голодовку и был выпущен. В 2006 году дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

16 января 2007 года во время возвращения с охоты Кушнарев получил огнестрельное ранение брюшной полости и на следующий день скончался.

По версии следствия, Кушнарева ранил помощник нардепа Дмитрия Шенцева по имени Дмитрий Завальный. В 2009 году Завального амнистировали.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

Также на Цензор.НЕТ: В день похорон Кернеса в Харькове объявили траур

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.





