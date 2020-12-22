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Кернеса похоронят напротив Кушнарева, которого подозревали в сепаратизме и убили на охоте. ФОТО

На 2 городском кладбище, где похоронены известные харьковчане, подготовили место для захоронения Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Могила расположена на центральной аллее кладбища, рядом с могилами бойцов Второй мировой войны и напротив захоронений бывших председателей Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева. Местоположение могилы Кернеса журналистам подтвердил директор КП "Ритуал" Евгений Журавлев.

Работники ритуальной службы подготовили крест на могилу Геннадия Кернеса. Датой его смерти на табличке указано 16 декабря.

Начало похорон Геннадия Кернеса планируется в 13:30 23 декабря. Гражданская панихида состоится в Оперном театре с 9:00 до 13:00.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Тело Кернеса доставили в Харьков

Евгений Кушнарев возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию с 2000 по 2004 год. На выборах президента в 2004 году он активно поддерживал Виктора Януковича и принимал участие в съезде в Северодонецке.

В июне 2005 года против Кушнарева было выдвинуто обвинение в сепаратизме. В августе его арестовали. За решеткой Кушнарев провел 8 дней, объявил голодовку и был выпущен. В 2006 году дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

16 января 2007 года во время возвращения с охоты Кушнарев получил огнестрельное ранение брюшной полости и на следующий день скончался.

По версии следствия, Кушнарева ранил помощник нардепа Дмитрия Шенцева по имени Дмитрий Завальный. В 2009 году Завального амнистировали.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

Также на Цензор.НЕТ: В день похорон Кернеса в Харькове объявили траур

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

Кернеса похоронят напротив Кушнарева, которого подозревали в сепаратизме и убили на охоте 01
Кернеса похоронят напротив Кушнарева, которого подозревали в сепаратизме и убили на охоте 02
Кернеса похоронят напротив Кушнарева, которого подозревали в сепаратизме и убили на охоте 03

Автор: 

Кернес Геннадий (1286) кладбище (280) Кушнарев Евгений (63) похороны (1534) смерть (9230) Харьков (7516)


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Топ комментарии
+52
Кернеса похоронят напротив Кушнарева, которого подозревали в сепаратизме и убили на охоте - Цензор.НЕТ 2594
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22.12.2020 16:39
+33
Про осиновый кол не забудте.
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22.12.2020 16:19
+21
Заройте его нам мусорнике. И сверху бетоном чтобы не вылезло и не убежало от чертей. Земля ему бетоном
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22.12.2020 16:24
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Правила форума Совет форумчан
Про осиновый кол не забудте.
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22.12.2020 16:19 Ответить
Кернеса похоронят напротив Кушнарева, которого подозревали в сепаратизме и убили на охоте - Цензор.НЕТ 2594
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22.12.2020 16:39 Ответить
Так якось цей пам"ятник виглядає, наче гепа сів срати..... невже ще мало насрав ?
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22.12.2020 18:43 Ответить
Кернеса поховають напроти Кушнарьова, якого підозрювали в сепаратизмі і вбили на полюванні - Цензор.НЕТ 6901
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22.12.2020 20:44 Ответить
А он разве выкрестом был что ему крест?
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22.12.2020 16:19 Ответить
А в Харькове еврейского кладбища нет ?
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22.12.2020 16:19 Ответить
Вопрос, считал ли он сам себя евреем. Может быть, крестился.
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22.12.2020 16:26 Ответить
Евреи за Иисуса (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Jews for Jesus) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE христианская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE миссия , сотрудниками которой являются евреи-христиане, чья деятельность направлена, в первую очередь, на евреев. Официальный девиз организации: «Мы существуем для того, чтобы сделать мессианство Иисуса неизбежным понятием для нашего еврейского народа во всем мире».
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22.12.2020 16:28 Ответить
Я бы таких на еврейском кладбище не хоронил. Они свой выбор сделали.
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22.12.2020 17:23 Ответить
А те кто Сталину поклонялся и октябрьскую революцию делал например Троцкий? Прошу прощения.
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22.12.2020 19:02 Ответить
Кстати, Гешу вообще отпели в Благовещенской. Это так, на всякий случая чтобы для входа там было несколько паспортов.
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22.12.2020 19:04 Ответить
Октябрський переворот и его последствия - это другая статья. Речь о другом.
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22.12.2020 23:18 Ответить
На улице Пушкинской всегда оно и считалось еврейским кладбищем от его создания.
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22.12.2020 18:36 Ответить
Я в Харькове не был, вам виднее. Важно не формально название - еврейское или нееврейское. Важно то, кого там реально хоронят.
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22.12.2020 23:19 Ответить
Полетит гроб дальше в Израиль.
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22.12.2020 16:20 Ответить
Кернеса поховають напроти Кушнарьова, якого підозрювали в сепаратизмі і вбили на полюванні - Цензор.НЕТ 3287
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22.12.2020 20:45 Ответить
напротив Кушнарева??? где то в Ростове ухмыльнулся Хведорыч.
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22.12.2020 16:21 Ответить
Ну да, того самого кушнарева, отдавшего жизнь за украинский народ на браконьерской охоте... он, идишь ли, был похож на хрюкающего кабана, вот береза в него дуплетом и срекошетила... без каких-либо последствий для шенцева...
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22.12.2020 16:35 Ответить
Помню фотожабу того времени -Депутаты, айда на охоту!
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22.12.2020 19:15 Ответить
Будут друг другу дули крутить...
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22.12.2020 16:22 Ответить
Заройте его нам мусорнике. И сверху бетоном чтобы не вылезло и не убежало от чертей. Земля ему бетоном
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22.12.2020 16:24 Ответить
Напротив городской свалки в Харькове его асфальтный завод. Может лучше асфальтом? Мало ли, может и здесь решит поменять место.
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22.12.2020 18:39 Ответить
Там же и для ввп место забронировать.
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22.12.2020 16:25 Ответить
Не треба подробиць. Мене влаштує і коротка новина - Керенеса поховають.
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22.12.2020 16:28 Ответить
А что Кушнарев, Гепа, Масельский для всей своей семьи и для родственников места заняли судя с размеров участков и мемориалов которые они себе отгрохали? Еще и к солдатам второй мировой войны примазались типо чтобы над ними салют каждый год отдавали?
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22.12.2020 16:30 Ответить
Нет, это кладбище в основном для евреев. Но город его отвел для тех кто сделал особый вклад в развитие города и является почетным гражданином города. Там много воров в законе, криминальных авторитетов, евреев 90%, политиков, жуликов разных мастей и конечно же памятник великому еврейскому солдату освободителю города Харькова - победителю над фашизмом.
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22.12.2020 18:45 Ответить
Мєчтатєлям о ПіСУаРе і ХНРе.
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22.12.2020 16:30 Ответить
Верно подмечено.
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22.12.2020 16:37 Ответить
Харьковчане зажали денег любимому мэру для могилы на горе Сион.
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22.12.2020 16:32 Ответить
В лісополосі йому місце
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22.12.2020 16:33 Ответить
В царской России таких не разрешали на кладбище хоронить. А он ещё и предатель...
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22.12.2020 16:39 Ответить
На горе Сион кого попало не хоронят,а если и найдётся место,то хоть весь Харьков целиком продать,всё равно денег не хватит.
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22.12.2020 18:23 Ответить
В Израиле даже Кобзон не смог купить себе место. И Коломойскому откажут. Хотя центральную больницу в Тель-Авиве обставил с нуля и теперь там его имя увековечено. Может на оборудовании таблички развесят. А так как табличек нужно много, то возьмут с его жен и детей недорого, по 10000 дол за штучку.
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22.12.2020 18:48 Ответить
За вмерлу незнайому собаку більше жалостів ніж по кернесу
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22.12.2020 16:32 Ответить
"Работники ритуальной службы подготовили крест на могилу Геннадия Кернеса."

Кернеса похоронят напротив Кушнарева, которого подозревали в сепаратизме и убили на охоте - Цензор.НЕТ 7146
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22.12.2020 16:33 Ответить
Ясно. Жмур и подранок рядом будут лежать.
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22.12.2020 16:38 Ответить
Ошибаетесь. Просто второй подранок протянул дольше.
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22.12.2020 18:50 Ответить
В Харькове же есть крематорий, что они дурью маются?
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22.12.2020 16:38 Ответить
Він взагалі-то займався йогою. А зараз робить вигляд, що він не индуист
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22.12.2020 16:41 Ответить
Он любил менять масть. А с пеплом не получится. Глядишь позвонит с того света и проплатит чтобы на красной с дедом Ленином. В жизни всякое бывает. Будучи уже мертвым умудрился выиграть выборы. Не перестаю удивляться людям.
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22.12.2020 18:59 Ответить
Кернеса поховають напроти Кушнарьова, якого підозрювали в сепаратизмі і вбили на полюванні - Цензор.НЕТ 1743
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22.12.2020 20:47 Ответить
да уж... у солдат по 2 м2 могилы, а у погани ватной по 15м2 да с монументами в 2,5 роста....
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22.12.2020 16:39 Ответить
Могhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1340807129604706&set=p.1340807129604706&type=3&av=100010262946037&eav=AfZdoKVcIJrSEZzyjou2TEYZUyU1gkw6C4xUHXljQ03DS6X5ueuxNRXfoYRNBECs8fU&__cft__[0]=AZXluEANQVndwokeH_ayxZtCFkq7IGnlHkgaOr2aIUfweivzYnoDBESfHXF81JEmeT93vtHnk2BIngG-***************************************************************-jpN40S0q&__tn__=R]-R Кернеса похоронят напротив Кушнарева, которого подозревали в сепаратизме и убили на охоте - Цензор.НЕТ 2063 ...
ли бы на главной площади и сразу переименовали бы площадь и ближайшую ветку метро.
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22.12.2020 16:43 Ответить
Хороните уже гада. Воняет.
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22.12.2020 16:52 Ответить
ой да всем наср*ть, главное - что похоронят)
пусть кучкуются, проще будет сносить.
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22.12.2020 16:52 Ответить
... и собаки будуть сцять на надгробную плиту .
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22.12.2020 17:01 Ответить
Навіть не посоромилися розрити військовий цвинтар.
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22.12.2020 17:26 Ответить
тот памятник алинке, шо вчера на параше снесли, можно поставить сверху могилы. кепку только на него и очки добавить. корзинку мона и оставить )
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22.12.2020 17:35 Ответить
ХНР не загонами ?
Или это подготовка к большой крови ?
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22.12.2020 17:39 Ответить
Що одного, що іншого довели до цугундера московити. Зате, як поминати будуть - жесть. Некрофили
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22.12.2020 18:24 Ответить
Вангую что скоро его подельники выдвинут предложение назвать в честь Гепы главную улицу в Харькаве
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22.12.2020 18:39 Ответить
...Уже! И не улицу, а проспект и станцию метро. Пи....ц! Чтобы твоим именем увековечили улицы, ставили тебе памятники, называли города, писали мемуары и историю, канонизировали - нужно прожить жизнь полной мразью, сволочью, предателем, садистом, убийцей, вором, скотиной до мозга костей.
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22.12.2020 18:55 Ответить
в Киеве ещё недавно был бульвар Давыдова. Не лихого козака наполеоновского времени, а очень сомнительного городского головы.
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22.12.2020 19:20 Ответить
Кто ж их так ненавидит, что даже здесь похоронят вместе. И поставят табличку двум подранкам. Один только дольше протянул.
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22.12.2020 18:51 Ответить
У христиан есть традиция хоронить всяких выродков за пределами кладбища. Нарушаем.
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22.12.2020 19:12 Ответить
Ну, тепер допа на черзі...
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22.12.2020 19:40 Ответить
Вата до вати....
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22.12.2020 20:20 Ответить
кілочки для допи поряд забийте.
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22.12.2020 21:09 Ответить
ПОСЛЕ ВОЙНЫ ОТ ИХ МОГИЛ НИЧЕГО НЕ ОСТАНЕТСЯ !!!
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22.12.2020 23:28 Ответить
Шо там СТБ?С ним ещё не связывалась?Мог бы,щось интересное рассказать
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23.12.2020 00:08 Ответить
 
 