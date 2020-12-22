Львовский авиационно-ремонтный завод передал ВСУ отремонтированный истребитель МиГ-29. ФОТОрепортаж
21 декабря Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало Воздушным Силам Украины отремонтированный после повреждения истребитель МиГ-29.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
В июне этого года самолет после неудачного приземления и, как следствие, серьезных повреждений его комплектующих, транспортировали на производственную базу предприятия. Во время восстановительного ремонта МиГ-29 специалисты заменили поврежденные элементы конструкции самолета, провели ремонт планера и восстановили лакокрасочное покрытие истребителя.
"После успешного выполнения перечня запланированных работ авиационно-ремонтный завод проверил работоспособность всех систем боевого самолета и совершил испытательные полеты. На сегодня отремонтированный МиГ-29 вернулся в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении.
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Яке чудо! Випадковість якась. ))))
Тобі, дібілу, говорять, що при Пороху літаки капітально ремонтували та модернізували, а при блазню покрашене крило - то досягнення. Різницю розумієш? шоча тобі нічим...співчуваю...