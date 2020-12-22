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В Святошинском районе Киева горит 1500 кв.м складских помещений, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Святошинском районе Киева спасатели ГСЧС ликвидируют масштабный пожар на территории складских помещений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Видео Киев оперативный

В Святошинском районе Киева горит 1500 кв.м складских помещений, - ГСЧС 01

22 декабря в 15:42 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Святошинской, 32, в Святошинском районе столицы, виден черный густой дым. По прибытию было установлено, что пожар возник в складском помещении, размером 100х30 кв.м. Предварительно площадь пожара 200 кв.м, есть угроза распространения огня на соседние помещения. 

В Святошинском районе Киева горит 1500 кв.м складских помещений, - ГСЧС 02
В Святошинском районе Киева горит 1500 кв.м складских помещений, - ГСЧС 03
В Святошинском районе Киева горит 1500 кв.м складских помещений, - ГСЧС 04

Во время тушения пожара произошло обрушение кровли площадью 300 кв.м. Спасателями были вынесены 3 кислородных баллона. В 16:31 пожар на площади 1500 кв.м был локализован.

В Святошинском районе Киева горит 1500 кв.м складских помещений, - ГСЧС 05
В Святошинском районе Киева горит 1500 кв.м складских помещений, - ГСЧС 06
В Святошинском районе Киева горит 1500 кв.м складских помещений, - ГСЧС 07

К ликвидации пожара привлечены16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 59 человек личного состава подразделений ГСЧС.

Автор: 

Киев (25577) пожар (5959) ГСЧС (4982)


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Топ комментарии
+5
ещё один зав. склад наворовав спалился... .
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22.12.2020 17:19
+3
Шанхай.
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22.12.2020 17:31
+2
Курятники.
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22.12.2020 17:17
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Курятники.
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22.12.2020 17:17 Ответить
ещё один зав. склад наворовав спалился... .
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22.12.2020 17:19 Ответить
Шанхай.
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22.12.2020 17:31 Ответить
даа... с противопожарной безопасностью на тех складах...как бы не очень...
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22.12.2020 18:33 Ответить
такие места должны быть сделаны с системой пожаротушения! жесть просто!
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22.12.2020 18:36 Ответить
ФОПські склади мабудь?
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22.12.2020 18:37 Ответить
То їм щоб під зрадою не стояли
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22.12.2020 18:57 Ответить
Интайм, не?
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22.12.2020 19:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=P2Kpysnvw1Y
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22.12.2020 20:35 Ответить
ФОПв неучетку палят
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23.12.2020 01:14 Ответить
 
 