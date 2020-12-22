В Святошинском районе Киева горит 1500 кв.м складских помещений, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Святошинском районе Киева спасатели ГСЧС ликвидируют масштабный пожар на территории складских помещений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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22 декабря в 15:42 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Святошинской, 32, в Святошинском районе столицы, виден черный густой дым. По прибытию было установлено, что пожар возник в складском помещении, размером 100х30 кв.м. Предварительно площадь пожара 200 кв.м, есть угроза распространения огня на соседние помещения.







Во время тушения пожара произошло обрушение кровли площадью 300 кв.м. Спасателями были вынесены 3 кислородных баллона. В 16:31 пожар на площади 1500 кв.м был локализован.







К ликвидации пожара привлечены16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 59 человек личного состава подразделений ГСЧС.