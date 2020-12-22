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"Зе, ответь за базар!", - ФОПы протестуют возле ДК "Украина" перед концертом "95 квартала". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве частные предприниматели проводят акцию протеста возле ДК "Украина", где сегодня должен состоятся концерт "95 квартала". Предприниматели требуют отменить локдаун для малого и микробизнеса и отмены фискализации для ФОПов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 01
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 02
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 03
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 04
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вова, виходь": ФОПы вышли на протест в центре Киева, планируют пикетировать ОП и концерт "Квартала-95". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 06
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 07
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 08
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 09
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 10
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 11
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 12
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 13

Также смотрите: Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 14
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 15
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 16
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 17
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 18
Зе, ответь за базар!, - ФОПы протестуют возле ДК Украина перед концертом 95 квартала 19

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Смотрите: "Локдаун - это смерть": ФОПы продолжают протестовать на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напоминаем, в центре Киева проходит акция протеста представителей движения "SaveФОП". Предприниматели требуют отменить локдаун для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1 (2), № 3993. ФОПы требуют отмены фискализации и настаивают на том, что отсрочка введения кассовых аппаратов на год их "не спасет". Предприниматели отмечают, что помощь от государства в размере 8 тыс. гривен не улучшит их финансовое положение и требуют отмены введения локдауна в январе 2021 года. Протестующие призывают создать комиссию с участием представителей "SaveФОП" для того, чтобы власть советовалась с ними о решениях, которые касаются предпринимателей.

Автор: 

Киев (25577) протест (5858) малый бизнес (123) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+73
А потім судять Рифмастера, Марусю, ще безліч патріотів, а тим скотам начхати.
Нехай смакують дубінки. Заробили.
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22.12.2020 19:04
+61
Ого, как нынче сортирный юмор 95-го квартала защищают.
"Зе, ответь за базар!", - ФОПы протестуют возле ДК "Украина" перед концертом "95 квартала" - Цензор.НЕТ 1289

Шоб они Украину так защищали, как бизнес Зеленского.
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22.12.2020 19:11
+54
І тут чую від ФОПів, які обрали ЗЕ - націоналісти ! памагітЄ !
"Зе, ответь за базар!", - ФОПы протестуют возле ДК "Украина" перед концертом "95 квартала" - Цензор.НЕТ 1708
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22.12.2020 19:03
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Страница 5 из 5
Холопи та холуї ЗеБандитам слугують, а поліція завжди була за Хазяіна і пофіг якого головне він дорвався до влади і ЛІШЬ би не прогнав від кормушкі, жирує оббераючи звичайних людей.
ЗеБубонька: "моя програма на президенство - економічний геноцид країни, людей, майбутнього держави! Голосуй же мій Зе!ох обирач!"
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23.12.2020 09:31 Ответить
Символічно...

"Зе, відповідай за базар!", - ФОПи протестують біля Палацу "Україна" перед концертом "95 кварталу" - Цензор.НЕТ 8924
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23.12.2020 09:49 Ответить
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как зебилы митингуют под кварталом
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23.12.2020 10:30 Ответить
А почему это мусора не пускают благодарных зрителей-фанатов на концерт Квартала-95?!!
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23.12.2020 15:54 Ответить
ФОПы в начале своих протестных сборищ кричали, что у них нет никаких политических требований к слугам путена, типа, их устраивает всё, кроме необходимости платить налоги.... Вот они и остались одни. Их не поддержит никто из адекватных людей...
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23.12.2020 15:59 Ответить
Чому я маю підтримувати злодіїв? В усьому світі ухилення від податків це злочин. Чим вони кращі за інших? Чому легально працюючий працівник має втрачати на податках півзарплати, а вони бачте проти нормального обліку власних оборотів = проти сплати чесних податків?
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23.12.2020 17:00 Ответить
За чиї ви там права? Там не має ніяких справжніх ФОПів, нагнали прихованих під видом ФОПів робітників, таких, як на Новій Пошті і т.п....
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23.12.2020 16:58 Ответить
все больше инфо, что эти протесты согнали ОПОЗАЖОПА в традициях титушек , кто смотрит каналы Мертвечука - как там, здорово ФОПов пиарят?
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23.12.2020 18:06 Ответить
Пока в стране не начнут давать сроки ,как в сша 20+20+30+15,на основании законного правосудия,ничего не изменится.Будут по майданам бегать и ничего не выбегают
Одного Микитася дёрнули и сколько фамилий сразу всплыло,а если бы ему 100 или 150 корячилось,то услышали бы гораздо больше фамилий и показаний для суда.
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23.12.2020 19:39 Ответить
та вы ж за это голосовали полтора года назад................
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24.12.2020 07:48 Ответить
Це сюр вже якийсь - ГЕТТО 95 захищається чекістами від простого народу! ЖЕСТЬ!
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24.12.2020 08:11 Ответить
Вы только вдумайтесь какой уровень деградации у нашего населения, прийти с требованиями не к кабинету министров, не Верховной Раде, а к концертному залу.
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24.12.2020 08:41 Ответить
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