Лицо "русского мира", стратегический объект "квартал-95", Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Коронная шутка
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Стратегический объект
Новая медаль
Лицо "русского мира"
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... и любви
Неожиданный поворот
Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Навальный. Путин. Трусы. Почему хороших "русских" не существует в природе. ВИДЕО
Стена памяти
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Скоро по всей стране
Може хтось пояснить?
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Навальный спросил, на какой предмет одежды был акцент и где могла быть самая большая концентрация вещества.
"Трусы", - ответил Кудрявцев.
Тогда Навальный уточнил, на какую именно часть белья нанесли яд.
"Ну, мы внутренний [шов] обработали. Ну, по крайней мере, обработка была... Внутренняя, паховая часть. Гульфик так называемый. Там швы такие есть, вот, по швам… Мы предполагаем, сказали работать по трусам именно, по внутренней части", - ответил он.
https://www.youtube.com/watch?v=ibqiet6Bg38&feature=emb_logo
Шута можно вывести из "Квартала", "Квартал" из шута - никогда! Если для Пятого президента приоритетами воюющей страны были "армія, віра та мова", то для Полшестого стали Голливуд, Диснейленд и площадки для съёмок рекламы.
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1341398390844891141 6 ч
советник Зеленского Подоляк в интервью "Фактам": "Порошенко, к огромному сожалению, не ушел из политики"
Сенцов в интервью Янине Соколовой: "Порошенко должен уйти из политики".
Ничто так не выдавало агентуру, как синхронное плавание в одинаковых купальниках.
Где опять лелюфон сцыганила, шаболда неподмытая?
https://mobile.twitter.com/svecha62 свічка https://mobile.twitter.com/svecha62 @svecha62 https://mobile.twitter.com/svecha62/status/1341456457833852930 2 ч
Смолій щойно написав.
Метро Хрещатик/Майдан Незалежності.
Зупиняють людей, запитують про зміст сумок/рюкзаків.
По метро ходять колони озброєних до зубів «охоронців Зеленського».
Бережуть спокій найвеличнішого.
Цікаво, як він у метро опинився? Що за лиха доля його спіткала?
Спеціальність "Правознавство",-свого роду базова юридична освіта без окремої спеціалізації (тобто,працювати суддею,адвокатом не світить),максимум-секретар суду,юрисконсульт,помічник адвоката,викладач...
Там прикол є. Вова навчався в інституті з 1995,а кафедра правознавства була створена в 1996...
На час навчання Зєлєнского це був чахлий інститутик (просто КЕІ) ,з проблемами акредитації,що постійно шукав "кришу" серед сильних універів,так що...
Або переможного завершення "Нормандської зустрічі"? (Мендель)
Ой щось ви не договорюєте...
Захотів навести лад в країні, сказали: "Не можна, можна тільки очолити корупцію." Довелося робити.
Захотів попісяти, сказали: "Не можна, пісяй в штанці, все-одно доведеться це робити, коли візьмуть за шкірку." Оце стою і картаю собе: "Навіщо я тоді погодився?"
Елкин опасен - так опускать пущенного ублюдка... ну, каждый может, правда трусы надо беречь