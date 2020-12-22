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Лицо "русского мира", стратегический объект "квартал-95", Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ

Лицо русского мира, стратегический объект квартал-95, Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Коронная шутка

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зе, ответь за базар!", - ФОПы протестуют возле ДК "Украина" перед концертом "95 квартала". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Лицо русского мира, стратегический объект квартал-95, Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Стратегический объект

Лицо русского мира, стратегический объект квартал-95, Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Новая медаль

Лицо русского мира, стратегический объект квартал-95, Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Лицо "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Аленушка постапокалипсиса": в России к годовщине основания села открыли странный памятник. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Лицо русского мира, стратегический объект квартал-95, Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

... и любви

Лицо русского мира, стратегический объект квартал-95, Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Неожиданный поворот

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Навальный. Путин. Трусы. Почему хороших "русских" не существует в природе. ВИДЕО

Лицо русского мира, стратегический объект квартал-95, Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Стена памяти

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это наш святой долг": в Харькове планируют поставить памятник Кернесу, а также назвать его именем станцию метро и улицу

Лицо русского мира, стратегический объект квартал-95, Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Скоро по всей стране

Лицо русского мира, стратегический объект квартал-95, Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Може хтось пояснить?

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) Квартал-95 (223) предприниматели (1234) путин владимир (31321) фотожаба (14421) Сивохо Сергей (94)


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Топ комментарии
+52
Лицо "русского мира", стратегический объект "квартал-95", Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7463

Лицо "русского мира", стратегический объект "квартал-95", Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6772 Лицо "русского мира", стратегический объект "квартал-95", Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2065
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22.12.2020 23:47
+48
Лицо "русского мира", стратегический объект "квартал-95", Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9087
Шута можно вывести из "Квартала", "Квартал" из шута - никогда! Если для Пятого президента приоритетами воюющей страны были "армія, віра та мова", то для Полшестого стали Голливуд, Диснейленд и площадки для съёмок рекламы.
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22.12.2020 23:41
+33
https://mobile.twitter.com/svecha62

https://mobile.twitter.com/svecha62 свічка https://mobile.twitter.com/svecha62 @svecha62 https://mobile.twitter.com/svecha62/status/1341456457833852930 2 ч

Смолій щойно написав.
Метро Хрещатик/Майдан Незалежності.
Зупиняють людей, запитують про зміст сумок/рюкзаків.
По метро ходять колони озброєних до зубів «охоронців Зеленського».
Бережуть спокій найвеличнішого.

Лицо "русского мира", стратегический объект "квартал-95", Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9407
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22.12.2020 23:41
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Треба кварталівцям пісню ремейкнути в ПАЛА ВОВЧИНА СРАКА ПАЛАЛА!
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22.12.2020 23:33 Ответить
Хто пояснить, а що за нова фішка: ху#ло і труси. Чого я не знаю?
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22.12.2020 23:35 Ответить
отравление навального телефонный разговор с фсбником погугли поймеш
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22.12.2020 23:39 Ответить
а про гульфік трусів Навального з просякнутими Новічком строчками чули? Імєннна в пахавам мєстє...
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22.12.2020 23:39 Ответить
21 декабря Навальный обнародовал запись телефонного разговора с человеком, которого он назвал Константином Кудрявцевым - вероятным членом спецгруппы ФСБ, готовившей покушение на него. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Максимом Устиновым.
Навальный спросил, на какой предмет одежды был акцент и где могла быть самая большая концентрация вещества.
"Трусы", - ответил Кудрявцев.
Тогда Навальный уточнил, на какую именно часть белья нанесли яд.
"Ну, мы внутренний [шов] обработали. Ну, по крайней мере, обработка была... Внутренняя, паховая часть. Гульфик так называемый. Там швы такие есть, вот, по швам… Мы предполагаем, сказали работать по трусам именно, по внутренней части", - ответил он.

https://www.youtube.com/watch?v=ibqiet6Bg38&feature=emb_logo
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22.12.2020 23:47 Ответить
это круто - ниже ссылку выложили. на лицо Навального посм. только когда за трусы разговор
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23.12.2020 09:53 Ответить
Юра, спиш вже третю добу...!
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23.12.2020 12:54 Ответить
Просто ніколи було читати про Навального, а тут пішли шаржи косяками. А я не в темі
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23.12.2020 16:41 Ответить
Харашо шо Вова памперси носить - в них Новічок всередині буде...
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22.12.2020 23:41 Ответить
Похоже на две ступы спаренные для Алёнушки и братца Иванушкиhttps://images.cnscdn.com/images/c/6/1/7/c6179d1625d9c2433fd51f29ca2ddf15/original.jpg А где Ваня, наверное пошёл до другой Алёнке?
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22.12.2020 23:41 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/3/3/8/d/338de7b7eb0365f076de2809de14c869/original.jpg
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22.12.2020 23:42 Ответить
Причепити Вовку дитячими стременами на сталеву грудь Альонці (рууццкая ЛЄНА) - й нехай дивиться в оті очі рускага міра до сказу!
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22.12.2020 23:44 Ответить
Лицо "русского мира", стратегический объект "квартал-95", Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9087
Шута можно вывести из "Квартала", "Квартал" из шута - никогда! Если для Пятого президента приоритетами воюющей страны были "армія, віра та мова", то для Полшестого стали Голливуд, Диснейленд и площадки для съёмок рекламы.
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22.12.2020 23:41 Ответить
І ще свиночолий отець🐷 нації, хотів пообрубувать руки когупціонерам, особливо тім хто краде в армії ! Бу га га😆 !
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22.12.2020 23:54 Ответить
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1341398390844891141 6 ч

советник Зеленского Подоляк в интервью "Фактам": "Порошенко, к огромному сожалению, не ушел из политики"
Сенцов в интервью Янине Соколовой: "Порошенко должен уйти из политики".
Ничто так не выдавало агентуру, как синхронное плавание в одинаковых купальниках.
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23.12.2020 00:01 Ответить
пойди и поцелуй пятого в гудок
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23.12.2020 00:15 Ответить
Шо не зесрань,то дегенерат-извращенец,которого прям пучит ,если свои сексмечты не обнародует в инете...
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23.12.2020 00:29 Ответить
Давая совет, о котором тебя не просили https://censor.net/ru/user/474711, приготовься пойти, куда не собиралась.
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23.12.2020 00:58 Ответить
Люсяндра Илючка, ты штоль?
Где опять лелюфон сцыганила, шаболда неподмытая?
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23.12.2020 01:58 Ответить
На тебе гидко дивитись не те щоб цілувати.
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23.12.2020 12:35 Ответить
https://mobile.twitter.com/svecha62

https://mobile.twitter.com/svecha62 свічка https://mobile.twitter.com/svecha62 @svecha62 https://mobile.twitter.com/svecha62/status/1341456457833852930 2 ч

Смолій щойно написав.
Метро Хрещатик/Майдан Незалежності.
Зупиняють людей, запитують про зміст сумок/рюкзаків.
По метро ходять колони озброєних до зубів «охоронців Зеленського».
Бережуть спокій найвеличнішого.

Лицо "русского мира", стратегический объект "квартал-95", Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9407
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22.12.2020 23:41 Ответить
Лицо "русского мира", стратегический объект "квартал-95", Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2687
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22.12.2020 23:47 Ответить
Яків Смолій?

Цікаво, як він у метро опинився? Що за лиха доля його спіткала?
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23.12.2020 02:37 Ответить
Переплутав з "Метро".
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23.12.2020 06:51 Ответить
Що за Смолій? для початку
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23.12.2020 07:57 Ответить
Ребята, наймите хорошего художника-карикатуриста, а то прям лопата. Одно место вроде сегодня освободилось.
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22.12.2020 23:46 Ответить
Лицо "русского мира", стратегический объект "квартал-95", Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7463

Лицо "русского мира", стратегический объект "квартал-95", Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6772 Лицо "русского мира", стратегический объект "квартал-95", Путин и трусы Навального. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2065
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22.12.2020 23:47 Ответить
правовед хіба юрист?
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23.12.2020 00:00 Ответить
Вова ? Юрист. "Правознавство"(код 081)-юристи.Це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%9D%D0%95%D0%A3_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 КЕІ КНЕУ
Спеціальність "Правознавство",-свого роду базова юридична освіта без окремої спеціалізації (тобто,працювати суддею,адвокатом не світить),максимум-секретар суду,юрисконсульт,помічник адвоката,викладач...
Там прикол є. Вова навчався в інституті з 1995,а кафедра правознавства була створена в 1996...
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23.12.2020 01:04 Ответить
ну так немає юрист у твоєму переліку. а вступити можна 95, і перевестись у 96, 97, 98... може їм дали право поділити потік на дві спеціальності на останніх курсх відбулася спеціалізація, як у медиків.
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23.12.2020 01:25 Ответить
Воно то так,але суті не міняє,конкретна назва спеціальності нам невідома ,бо диплом ,й назву дипломної роботи на публіку не виносили,але професійну "стелю" я вказав правильно.
На час навчання Зєлєнского це був чахлий інститутик (просто КЕІ) ,з проблемами акредитації,що постійно шукав "кришу" серед сильних універів,так що...
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23.12.2020 03:14 Ответить
доречі, навіть у вікіпедії не стоїть факультет освіти, просто вуз. в інших джерелах - юридичний, але не завжди ж юрист.
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23.12.2020 00:06 Ответить
Господи та найлінивіший студент найпростішого вишу, який пройшов усі роки до отримання диплому буде генієм в порівняннні з клоуном - це дитя -артист з табуреточки під ялинкою перестрибнуло клованом "всєсаюзнага масштаба" в ступінь вищої освіти , так й не спробувавши запхнути щось у свої мізки, окрім визубрених текстів . А якщо все це помножити на специфічну національну самовпевненність та самозакоханість Нарциса - от і маємо БІДОСИКА ВСЕУКРАЇНСЬГОГО МАСШТАБУ
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23.12.2020 00:35 Ответить
Най найталоновитіші актори улюбленці радянського та пострадянського кіно грали різнопланових осіб, вивчали біографії великих людей , співпереживали думки мудреців та зщіграних ними філософів чи вчених - а подохли Путінцями. То що може відчувати й про що типу думати ОЦЕ? ОЦЕ, яке окрім крвляння для *********** під аплодисменти за чужі тексти не занло у своєму життті НІЧОГО!
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23.12.2020 00:45 Ответить
А як же тоді все це пов"язується з визнанням "Найвеличнішого лідера світу"? (Єрмак)
Або переможного завершення "Нормандської зустрічі"? (Мендель)
Ой щось ви не договорюєте...
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23.12.2020 09:12 Ответить
такі здають заліки автоматом.
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23.12.2020 01:28 Ответить
"мизки" = на...Путина, извини.те, но это дурацкое словечко меня уже достало
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23.12.2020 10:00 Ответить
Обличчя "русского мира", стратегічний об'єкт "квартал-95", Путін і труси Навального. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2372
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23.12.2020 00:35 Ответить
Обличчя "русского мира", стратегічний об'єкт "квартал-95", Путін і труси Навального. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9815
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23.12.2020 01:16 Ответить
картина "петро в погоні за владою"
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23.12.2020 01:41 Ответить
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23.12.2020 13:14 Ответить
Захотів переїхати з Банкової, сказали: "Не можна, можна тільки переїхати в державну резиденцію." Довелося робити.

Захотів навести лад в країні, сказали: "Не можна, можна тільки очолити корупцію." Довелося робити.
Захотів попісяти, сказали: "Не можна, пісяй в штанці, все-одно доведеться це робити, коли візьмуть за шкірку." Оце стою і картаю собе: "Навіщо я тоді погодився?"

Обличчя "русского мира", стратегічний об'єкт "квартал-95", Путін і труси Навального. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 977
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23.12.2020 01:37 Ответить
Захотів переїхати з Банкової, сказали: "Не можна, можна тільки переїхати в державну резиденцію, ЩО БУЛА ДЛЯ ДІТОК." Довелося робити. і т.д.
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23.12.2020 01:57 Ответить
Ой ***** ліл, не можу 😂😂😂 бачу Альонушку - починається істерика 🤣🤣🤣
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23.12.2020 03:00 Ответить
Гєпа акі Тупак Шакур з цією стіною пам'яті. Сподіваюсь, що юні гєповці таку стіну обов'язково зроблять.
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23.12.2020 03:06 Ответить
Ага, стіна з гепоцитатами - теж вклоччя 😅😂🤣
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23.12.2020 03:16 Ответить
олигофренические картинки.
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23.12.2020 03:58 Ответить
Який презЕдент, такі і картинки 😂😂😂
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23.12.2020 05:32 Ответить
точно, какой през 14-19 был, такие и картинки. и ваши комментарии.
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23.12.2020 07:25 Ответить
Юля, не пались.
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23.12.2020 08:28 Ответить
не я, а ты юлянепались.
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23.12.2020 15:08 Ответить
Сама актуальна та епічна жаба.

Обличчя "русского мира", стратегічний об'єкт "квартал-95", Путін і труси Навального. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4859
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23.12.2020 06:45 Ответить
Що тут поясняти, як в пісні Сердючки, пішов би у садочок....
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23.12.2020 06:57 Ответить
лучше так
Обличчя "русского мира", стратегічний об'єкт "квартал-95", Путін і труси Навального. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4686
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23.12.2020 10:14 Ответить
Погоджуюсь, такий варіант найбільш прийнятний. Питання тільки де ж знайти глибоку річку, от якби в Маріанській впадині чи хоча б в Байкалі.
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23.12.2020 10:25 Ответить
Обличчя "русского мира", стратегічний об'єкт "квартал-95", Путін і труси Навального. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2483
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23.12.2020 08:56 Ответить
Обличчя "русского мира", стратегічний об'єкт "квартал-95", Путін і труси Навального. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3512
Елкин опасен - так опускать пущенного ублюдка... ну, каждый может, правда трусы надо беречь
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23.12.2020 10:03 Ответить
Сама влучна ілюстрація про Зе клоуна :

Обличчя "русского мира", стратегічний об'єкт "квартал-95", Путін і труси Навального. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8490
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23.12.2020 12:22 Ответить
 
 