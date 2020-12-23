"Подсудимому Чубарову", - глава Меджлиса получил в Киеве письмо от российского суда. ФОТО
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров получил в отделении "Укрпочты" в Киеве письмо от Третьего апелляционного суда общей юрисдикции Краснодарского края России.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Но все написанное выше - лишь прелюдия к старому вопросу: как долго почтовые отправления карательных органов России, страны-агрессора, в адрес граждан Украины будут оформляться с грубым нарушением порядка, предусмотренного действующим законодательством Украины?", - поинтересовался Чубаров.
Напомним, "Укрпочта" также доставила на домашний адрес Рефата Чубарова в Киеве письмо, адресатом в котором указан подконтрольный Кремлю Верховный суд оккупированного Крыма.
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"В украинском правительстве допускают поставки воды в оккупированный Крым под контролем гуманитарных миссий…"
В правительстве не имеют право даже заикаться о каких-то поставках воды в Крым - до тех пор пока он оккупирован россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
В цистернах пусть прут себе воду из рф через незаконно построенный Керченский мост или баржами по Черному морю… В общем, это бред, но похожий при этом на очередную провокацию-зондирование настроение людей .
А второй волны не будет - заслонка поломается
И где, кстати, обещанный "марш на Крым"? Первый отменили из-за весеннего локдауна, но его уже полгода нет. Надели масочки - и вперед. Или марш там же, где и крымско-татарский батальон, и еще много вещей, которые обещал сделать Меджлис?