"Подсудимому Чубарову", - глава Меджлиса получил в Киеве письмо от российского суда. ФОТО

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров получил в отделении "Укрпочты" в Киеве письмо от Третьего апелляционного суда общей юрисдикции Краснодарского края России.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Но все написанное выше - лишь прелюдия к старому вопросу: как долго почтовые отправления карательных органов России, страны-агрессора, в адрес граждан Украины будут оформляться с грубым нарушением порядка, предусмотренного действующим законодательством Украины?", - поинтересовался Чубаров.

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Напомним, "Укрпочта" также доставила на домашний адрес Рефата Чубарова в Киеве письмо, адресатом в котором указан подконтрольный Кремлю Верховный суд оккупированного Крыма.