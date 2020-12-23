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"Подсудимому Чубарову", - глава Меджлиса получил в Киеве письмо от российского суда. ФОТО

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров получил в отделении "Укрпочты" в Киеве письмо от Третьего апелляционного суда общей юрисдикции Краснодарского края России.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Но все написанное выше - лишь прелюдия к старому вопросу: как долго почтовые отправления карательных органов России, страны-агрессора, в адрес граждан Украины будут оформляться с грубым нарушением порядка, предусмотренного действующим законодательством Украины?", - поинтересовался Чубаров.

Подсудимому Чубарову, - глава Меджлиса получил в Киеве письмо от российского суда 01

Также читайте: Задержанного крымского экс-чиновника МВД Федоряна можно обменять на политзаключенных крымских татар, - Чубаров

Подсудимому Чубарову, - глава Меджлиса получил в Киеве письмо от российского суда 02

Также читайте: Договоренности с Офисом Президента о защите прав крымских татар остаются нереализованными, - Чубаров

Напомним, "Укрпочта" также доставила на домашний адрес Рефата Чубарова в Киеве письмо, адресатом в котором указан подконтрольный Кремлю Верховный суд оккупированного Крыма.

Автор: 

россия (95671) суд (25111) Укрпочта (310) Чубаров Рефат (942) письмо (221)


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Топ комментарии
+17
Зеленая слизь может и выдать.
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23.12.2020 01:08
+13
Как-то прошло для многих незамеченно..

"В украинском правительстве допускают поставки воды в оккупированный Крым под контролем гуманитарных миссий…"
В правительстве не имеют право даже заикаться о каких-то поставках воды в Крым - до тех пор пока он оккупирован россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
В цистернах пусть прут себе воду из рф через незаконно построенный Керченский мост или баржами по Черному морю… В общем, это бред, но похожий при этом на очередную провокацию-зондирование настроение людей .
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23.12.2020 01:09
+10
на первой волне по Каналу проскочит ЗЕля в красных труселях и... вперед ногами.
А второй волны не будет - заслонка поломается
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23.12.2020 02:10
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Зеленая слизь может и выдать.
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23.12.2020 01:08 Ответить
Как-то прошло для многих незамеченно..

"В украинском правительстве допускают поставки воды в оккупированный Крым под контролем гуманитарных миссий…"
В правительстве не имеют право даже заикаться о каких-то поставках воды в Крым - до тех пор пока он оккупирован россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
В цистернах пусть прут себе воду из рф через незаконно построенный Керченский мост или баржами по Черному морю… В общем, это бред, но похожий при этом на очередную провокацию-зондирование настроение людей .
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23.12.2020 01:09 Ответить
на первой волне по Каналу проскочит ЗЕля в красных труселях и... вперед ногами.
А второй волны не будет - заслонка поломается
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23.12.2020 02:10 Ответить
та кокцапы объявили , шо даже для первой волны восстановить заслонку, для них - неподъемное дело... Да и кто выпустит шлепера-2 далее киевской объездной...
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23.12.2020 03:36 Ответить
Ця зелена мокрота спить і бачить воду в Крим. Украінці самі винуваті в тому, що привели до влади п"яту московську колону. "Бачили очі що купували, тепер жеріть -не подавіться."
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23.12.2020 05:02 Ответить
Читайте внимательно! Какой может быть г. Сочи в Красноярском крае? КРАСНОДАРСКИЙ!!!
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23.12.2020 01:26 Ответить
""адресат відсутній за вказаною адресою" та повернути листа НА россію
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23.12.2020 02:15 Ответить
В чем проблема? Почта выполнила свою функцию и доставила отправление адресату.
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23.12.2020 02:44 Ответить
Шарик -в будку .
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23.12.2020 06:32 Ответить
Хто ж його посадить , царя Козлостану ?
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23.12.2020 06:40 Ответить
Примерно так же Янукович комментит помыла украинских судов
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23.12.2020 07:21 Ответить
Со слов знакомой - еще и переводы денежные через кацапскую "Почту Крыма" вполне в Украину отправляются. А еще украинский Пенсионный фонд активно сотрудничает с кацапским фондом в вопросе пенсий крымчан - которые, в отличие от донбасят, две пенсии получать не могут. Чубаров или глупый, или прикидывается - огромное количество действий между Украиной и оккупированным полуостровом проходит в обход санкций.
И где, кстати, обещанный "марш на Крым"? Первый отменили из-за весеннего локдауна, но его уже полгода нет. Надели масочки - и вперед. Или марш там же, где и крымско-татарский батальон, и еще много вещей, которые обещал сделать Меджлис?
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23.12.2020 09:00 Ответить
 
 