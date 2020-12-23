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Ночная погоня в Киеве закончилась тараном патрульного "Приуса", стрельбой и ранением "беглеца" в голову. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня ночью в Киеве случилась погоня за автомобилем Hyundai, водитель которого проигнорировал требование патрульного остановиться. В результате беглеца удалось остановить блокированием дороги стрельбой.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Так, около полуночи, патрулируя в Оболонском районе столицы, на площади Шевченко патрульные осуществляли оформление административных материалов по статье 130 (управление с признаками опьянения) КоАП на водителя и останавливали транспортные средства для привлечения свидетелей во время процедуры оформления. В это время мимо проезжал автомобиль Hyundai, инспектор подал ему требование об остановке с помощью жезла, однако водитель его проигнорировал, и, добавив скорости, уехал", - говорится в сообщении.

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За беглецом началась погоня. Отмечается, что во время движения водитель неоднократно нарушал ПДД, а именно: осуществлял проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, протаранил другое транспортное средство и продолжал игнорировать законные требования патрульных об остановке.

"На проспекте Правды один из экипажей патрульных заблокировал движение Hyundai, однако это водителя не остановило - он пытался наехать на полицейского и въехал в служебный автомобиль Toyota Prius. Полицейский в свою очередь, согласно п. 7 ч. 4 ст. 46 ЗУ "О Национальной полиции Украины", применил табельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения и произвел несколько выстрелов в направлении автомобиля Hyundai. После чего водитель остановился", - сообщили в патрульной полиции.

В салоне автомобиля полицейские обнаружили водителя с ранением головы и устройство для отстрела резиновых пуль. Мужчину доставили в больницу и прооперировали: из его головы врачи достали резиновую пулю от "травматического пистолета". Также при осмотре его вещей был обнаружен пакетик с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.

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Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Ночная погоня в Киеве закончилась тараном патрульного Приуса, стрельбой и ранением беглеца в голову 01
Ночная погоня в Киеве закончилась тараном патрульного Приуса, стрельбой и ранением беглеца в голову 02
Ночная погоня в Киеве закончилась тараном патрульного Приуса, стрельбой и ранением беглеца в голову 03
Ночная погоня в Киеве закончилась тараном патрульного Приуса, стрельбой и ранением беглеца в голову 04
Ночная погоня в Киеве закончилась тараном патрульного Приуса, стрельбой и ранением беглеца в голову 05
Ночная погоня в Киеве закончилась тараном патрульного Приуса, стрельбой и ранением беглеца в голову 06
Ночная погоня в Киеве закончилась тараном патрульного Приуса, стрельбой и ранением беглеца в голову 07

Ночная погоня в Киеве закончилась тараном патрульного Приуса, стрельбой и ранением беглеца в голову 08
Ночная погоня в Киеве закончилась тараном патрульного Приуса, стрельбой и ранением беглеца в голову 09

ДТП (7678) Киев (25577) стрельба (3256) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+41
Зараз знову копів будуть намагатися зробити винними, як у випадку погоні за малолітнім бидлом на БМВ пару років тому...
Я не фанат Авакова, але вважаю, що копи мають право гасити бидло!
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23.12.2020 10:03
+22
При отсутствии мозгов ранение в голову не опасно
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23.12.2020 10:03
+12
Абсолютно. Але мудрому наріду подобається, колі неадеквати-водії їх чавлять на дорогах.
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23.12.2020 10:13
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Правила форума Совет форумчан
Все понятно. Водитель - неадекват. Причина - пуля в голове.
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23.12.2020 10:02 Ответить
кто ж это стреляется резиновой пулей то?)))
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23.12.2020 10:03 Ответить
Він думав гумоплюйка скло пробиває.
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23.12.2020 10:16 Ответить
боковое разбивает аж бегом, разносит в друзки.
лобовое тоже в принципе может, но токо сблизи и надо шоб шар под прямым углом заходил.
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23.12.2020 10:42 Ответить
Элементарно убивает. Пробивает череп в упор запросто.
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23.12.2020 11:23 Ответить
Да под наркотой и не такое сделаешь.
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23.12.2020 20:34 Ответить
Що було перше, яйце чи курка?)))) Ми ніколи не дізнаємось істини)
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23.12.2020 10:23 Ответить
Яйце. Мутації відбуваються при формуванні плода, а не за життя
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23.12.2020 11:08 Ответить
При отсутствии мозгов ранение в голову не опасно
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23.12.2020 10:03 Ответить
Зараз знову копів будуть намагатися зробити винними, як у випадку погоні за малолітнім бидлом на БМВ пару років тому...
Я не фанат Авакова, але вважаю, що копи мають право гасити бидло!
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23.12.2020 10:03 Ответить
Абсолютно. Але мудрому наріду подобається, колі неадеквати-водії їх чавлять на дорогах.
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23.12.2020 10:13 Ответить
Ото б краще всіх копів направили на боротьбу з бидло-гопотою, а не 95 квартал захищати... Більше толку було б!
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23.12.2020 10:15 Ответить
+
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23.12.2020 11:18 Ответить
Тогда убили.
А тут почитай, стрелял мент из боевого, дырка в голове от резины и в салоне резина.
Думай, шапку купят!
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23.12.2020 11:26 Ответить
Думаю... Від гуми дирки в голові не буде - гумова куля кістку не проб'є... Ну і написано, що гумовий найшли в салоні, а не що з нього когось поранили!
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23.12.2020 12:25 Ответить
"Мужчину доставили в больницу и прооперировали: из его головы врачи достали резиновую пулю от "травматического пистолета".Источник: https://censor.net/ru/p3238582"
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23.12.2020 13:19 Ответить
Нічна гонитва в Києві закінчилася тараном патрульного "Пріуса", стріляниною і пораненням "втікача" в голову - Цензор.НЕТ 1560 https://censor.net/ru/user/140860 Если в упор-вполне пробивает, если хороший патрон и ствол. А, если еще и с металлическим шариком, переделанный- тем более.
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23.12.2020 13:46 Ответить
Не думай. Видел двух суицидников из резины.
Если купишь и сам захочешь закобзонится или закернесится - оставь записку, что как правило резиновая пуля вытекает вместе с кровемозговой жидкостью. А то начнут тебя спасать, а рентген не покажет))
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23.12.2020 18:39 Ответить
Нічна гонитва в Києві закінчилася тараном патрульного "Пріуса", стріляниною і пораненням "втікача" в голову - Цензор.НЕТ 9533 https://censor.net/ru/user/140860 Зайди в Ю Туб и посмотри, сколько там патрульных- неадекватов, а потом будешь рассказывать о "гасить быдло".
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23.12.2020 13:48 Ответить
а сколько их таких ещё ездит, особенно ночью
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23.12.2020 10:03 Ответить
От блин скучная жизнь у сабаковцев. То в голову стрельнут. То приусы бьют. Хорошо за счёт налогов пинать болты
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23.12.2020 10:04 Ответить
Ты ж не платишь налоги! Чего так волнуешься?
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23.12.2020 13:28 Ответить
Как это по кацапски - бздануть что-то нелепое и говорить- это другой воздух испортил. Правда Максик?
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23.12.2020 15:14 Ответить
инспектор подал ему требование об остановке с помощью жезла, однако водитель его проигнорировал, и, добавив скорости, уехал", Источник: https://censor.net/ru/p3238582\\\\\\\\\\

жезл был без.....
потому и уехал
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23.12.2020 10:07 Ответить
На проспекте Правды \\\\\\\\\

ТЬХУ!!
это вообще... да нуивонапутина.
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23.12.2020 10:08 Ответить
я как то не уловил - коп стрелял резинкой что ли?
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23.12.2020 10:08 Ответить
Водятел из резинострела пытался застрелиться или случайно выстрелил во время столкновения.

Или полиция врет насчет резины.
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23.12.2020 10:12 Ответить
навряд.

гумові кулі видаються окремо...
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23.12.2020 10:20 Ответить
Погано влучили у гидоту.
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23.12.2020 10:11 Ответить
Ну и текст.
От последнего абзаца просто хохотаюсь)))
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23.12.2020 10:14 Ответить
скорее GTA
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23.12.2020 10:37 Ответить
Не оправдываю водителя Хюндая, но мне вот интересно: Появился бы "пакетик с белым веществом", если бы не "ранение в голову"?
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23.12.2020 10:20 Ответить
зараз в принципі патрульні мають працювати з відеофіксацією....,хоча підкидання "доказів" не виключене і тепер...
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23.12.2020 10:22 Ответить
Видеофиксация не мешает "подбросам". Тут Коперфильдом не надо быть - элементарные действия. А на суде подобная "видеофиксация" зачастую является решающим аргументом.
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23.12.2020 10:47 Ответить
У поліції табельна зброя- це гумостіл?
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23.12.2020 10:27 Ответить
В пистолете - обойма с резиной. В кобуре - обойма с боевыми.
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23.12.2020 10:41 Ответить
Тепер зрозуміло, чому виродок Пугачов зміг застрелити двох поліцейських у Дніпрі. У них просто гума була заряджена.
Це регламентується якимись інструкціям, чи це усне розпорядження керівництва? І ще питання. Як гума могла пробити автомобільне скло і завдати поранень потерпілому?
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23.12.2020 10:47 Ответить
Резина очень разная по составу. Лично такой себе "резиной" железный лист пробивал на вылет.
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23.12.2020 10:49 Ответить
Та знаю я, що "чорні" найкращі і все таке... Отже чекаємо на результати розслідування.
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23.12.2020 10:51 Ответить
Кстати, на счет Пугачева. Как житель Днепра, могу тебе сказать что дело не в патронах. Сработали два фактора: эффект неожиданности преступника и низкая профессиональная подготовка полицейских.

Центр города, движ людей ... Боевыми стрелять очень опасно. Жертв могло быть намного больше.
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23.12.2020 11:03 Ответить
А якби Пугачов убив водія буса, що намагався його блокувати? Хто був би винен у цьому? Хоча це вже зовсім інша тема...
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23.12.2020 11:27 Ответить
нет, у них обоих были боевые, и хлопец даже Пугачеву в живот успел выстрелить.
если б не пуля в животе - не поймали б его никогда.
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23.12.2020 11:22 Ответить
Це був сарказм (хоча загиблих шкода).
Я просто не чув нічого про гуму у пістолеті і бойові у кобурі.
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23.12.2020 11:25 Ответить
ствол может быть либо под резину, либо под пулю, не может боевой макар чи форт резиной стрелять
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23.12.2020 12:30 Ответить
Як це не може? Ствол під гуму може стріляти лише гумою та газом, а от бойовий може стріляти і бойовими, і гумовими.
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23.12.2020 12:44 Ответить
ну если вы резиновый патрон в боевой патронник запихнёте - стрельнуть то он стрельнет, но нарезы в стволе резинку разорвут и вылетит оттуда чортишо, а в дополнение с 99% вероятностью гильзу в патроннике раздует и заклинит пистолет наглухо
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23.12.2020 13:24 Ответить
Не пишіть такого більше. У каналі ствола пристрою для відстрілу гумових набоїв є виступ, що в рази більший за нарізи. Зроблений він для того, щоб не стріляли бойовими. А нарізи ніколи не розірвуть гумову кулю...
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23.12.2020 13:33 Ответить
неправильно написав, нарізи її не рвуть, а просто гальмують
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23.12.2020 13:49 Ответить
І чому гільзу буде роздувати?))) Чому її не роздує у такому ж патроннику гумостріла?)
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23.12.2020 13:34 Ответить
тому що гільза травматичного патрону на 1 мм довша за гільзу бойового, все шо під 9х18 ПМ роздуватиме майже гарантовано
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23.12.2020 13:42 Ответить
https://guns.allzip.org/topic/4/64181.html Будь-ласка.
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23.12.2020 13:39 Ответить
там кацапські гумові патрони, вони слабіші трошки за наші, в них може бути менший відсоток роздуття (але теж буде обов'язково).
Єдине шо бойове може стріляти гумою - це мабуть ТТ, там начебто однаковий патрон.
Просто не буде перезаряджатися.
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23.12.2020 13:47 Ответить
так, вони там з ТТ стріляють 9 мм травматичним патроном, там нема куди гільзу дути.
але у ПМ чи Форті так не вийде
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23.12.2020 13:52 Ответить
Глупый, патроны несовместимы.
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23.12.2020 11:27 Ответить
Емм, а назвіть-но мені моделі пістолетів, які ОДНОЧАСНО можуть стріляти і гумовими, і бойовими кулями? Зазвичай для гуми там перероблювати пістолет треба!
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23.12.2020 12:28 Ответить
ЛЮБОЙ пистолет, который боевой изначально (а не травмат) может стрелять патронами травматического действия!
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23.12.2020 12:48 Ответить
грусно в жизни было чуваку на хундае захотелось яркости, красок, движухи, решил нюхнуть фена, сел за руль и давай драконить мусорню - по итогу пустил себе пулю в жбан но неудачно.....
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23.12.2020 10:26 Ответить
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23.12.2020 10:40 Ответить
Очередной мутняк.
Выстрелами остановил машину. Травматом? Нет, очевидно,огнестрелом.
Забрали у нарушителя травмат, ранили его из его же травмата. Пилиция отжигает .
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23.12.2020 10:28 Ответить
А зачем полиции ранить водятла из его же травмата. Что бы что?
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24.12.2020 00:03 Ответить
На хрена врачей отвлекали от работы?
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23.12.2020 10:32 Ответить
я не понял кто таки всадил ему пулю в голову? Сам или полисмен?впрочем какаяразница
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23.12.2020 10:33 Ответить
Т. Е. Первого водителя, пьяного, которого оформляли по 130-й, оставили и бросились в погоню
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23.12.2020 10:40 Ответить
Якийсь туман: до чого тут гумова куля і поліцейський мав право? скло гумовою кулею не проб"єш. Те, що неадекват одержав поранення, то це добре, неважливо з якого пістолета. За стрілянину йому повинні накинути термін у вязниці
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23.12.2020 10:44 Ответить
Шины у сраного гонщика низкопрофильные. Тачила заниженная, почти на пузе. Сраный гонщик.
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23.12.2020 10:48 Ответить
Шины как раз высокопрофильные. Диаметр только такой, что еле в арки влез.
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23.12.2020 13:36 Ответить
Раненый в голову человек ехал в больницу, а менты его ...
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23.12.2020 10:49 Ответить
а в пакетике вез вакцину от коронавируса для нуждающихся
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23.12.2020 11:09 Ответить
щаз Гера, предложит повысить штрафы про пьянку и камер новых прикупить.....
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23.12.2020 10:55 Ответить
нельзя украинским ментам смотреть американские фильмы о погонях полицейских... у них и и так мозгов нет - от умения общаться с людьми до практики вождения автомобиля при погоне... у них оставшееся расплавившееся вещество растекается по черепной коробке и они вообще перестают видеть... а слепым права давать нельзя...
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23.12.2020 11:02 Ответить
а вообще в Украине надо ввести закон в соответствии с которым если менты остановили водителя, подозревая того в нахождении за рулем (а это вообще классика, когда сидя за рулём без движения можно слать любого мента за Кавказ) в состоянии алкогольного опьянения или вождении в пьяном виде, и обнаруживается, что водитель ТРЕЗВ, МЕНТЫ ОБЯЗАНЫ ОПЛАТИТЬ СО СВОЕГО КАРМАНА ПРЯМО НА МЕСТЕ 10 МИНИМУМОВ ЗАРПЛАТЫ... плюс СРАЗУ ЖЕ НА МЕСТЕ ПОД ЗАПИСЬ оплатить моральный ущерб, размер которого определяет жертва ментовского беспредела (а я сколько хочу, сколько и говорю), оплатить утраченную выгоду и т.п.. то может быть тогда Украина начнет приближаться к демократии...
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23.12.2020 11:08 Ответить
Белый порошок в медицинских целях принимал ?
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23.12.2020 11:17 Ответить
Та не, мужик всё понял, ему стыдно стало и он застрелиться решил из травмата. Но менты не правы, они его останавливали как понятого, значит имела место остановка ТС без причины...
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23.12.2020 11:25 Ответить
І що? Скаргу нехай напише, це не привід не виконувати вимоги поліцейського. Саме залучення понятим, це законна підстава для зупинення. А як він мав дізнатись піде він чи ні, біля авто бігти?
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23.12.2020 16:48 Ответить
Безкарності породжує уседозволеність!
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23.12.2020 12:45 Ответить
Для "мудрого наріда"--найкраще пуля в голові,а інше не допомагає. Такого бидла багато на дорогах.
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23.12.2020 13:16 Ответить
Ранение в голову - это попытка убийства полицейскими.
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23.12.2020 13:29 Ответить
Проста логіка говорить,що коли вже приспічило стріляти то стріляти треба в копа,а не в себе...Так що стріляли самі поліцейські з травмату,злякались що вбили,кинули в салон пістолет і для вірності "пакетик з білим порошком"...
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23.12.2020 14:00 Ответить
И теперь копам осталось только быстро снять ствол с регистрации и перерегистрировать на водилу, заодно договорившись с ним о том что он будет молчать о том что это они в него стреляли.
Ты что идиот?
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24.12.2020 00:11 Ответить
Ніх.ра не зрозумів, хто йому в голову стріляв?
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23.12.2020 16:46 Ответить
Сеча.
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24.12.2020 00:04 Ответить
понял что не уйдет и решил самоуничтожиться с помощью травмата. под дурью думал что у него гатлинг.
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23.12.2020 18:18 Ответить
последний приус был
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23.12.2020 19:28 Ответить
Похоже, наше общество не дозрело до слабого полице1ского контроля за водителями. Ну вот нормально же, когда тебя останавливают только за нарушение! Но нет же, обязательно найдется быдло, для которого это повод ездить бухим или под наркотой. Ну что за общество у нас такое? Неужели так сложно быть нормальными людьми?
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23.12.2020 20:58 Ответить
Копов жалко, что не могут в такой ситуации пристрелить.
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23.12.2020 22:32 Ответить
Бачу поліціянти знову стріляють у пасажирів. Щоправда на цей раз не пощастило і попали у водія
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24.12.2020 08:14 Ответить
 
 