Ночная погоня в Киеве закончилась тараном патрульного "Приуса", стрельбой и ранением "беглеца" в голову. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня ночью в Киеве случилась погоня за автомобилем Hyundai, водитель которого проигнорировал требование патрульного остановиться. В результате беглеца удалось остановить блокированием дороги стрельбой.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Так, около полуночи, патрулируя в Оболонском районе столицы, на площади Шевченко патрульные осуществляли оформление административных материалов по статье 130 (управление с признаками опьянения) КоАП на водителя и останавливали транспортные средства для привлечения свидетелей во время процедуры оформления. В это время мимо проезжал автомобиль Hyundai, инспектор подал ему требование об остановке с помощью жезла, однако водитель его проигнорировал, и, добавив скорости, уехал", - говорится в сообщении.
За беглецом началась погоня. Отмечается, что во время движения водитель неоднократно нарушал ПДД, а именно: осуществлял проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, протаранил другое транспортное средство и продолжал игнорировать законные требования патрульных об остановке.
"На проспекте Правды один из экипажей патрульных заблокировал движение Hyundai, однако это водителя не остановило - он пытался наехать на полицейского и въехал в служебный автомобиль Toyota Prius. Полицейский в свою очередь, согласно п. 7 ч. 4 ст. 46 ЗУ "О Национальной полиции Украины", применил табельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения и произвел несколько выстрелов в направлении автомобиля Hyundai. После чего водитель остановился", - сообщили в патрульной полиции.
В салоне автомобиля полицейские обнаружили водителя с ранением головы и устройство для отстрела резиновых пуль. Мужчину доставили в больницу и прооперировали: из его головы врачи достали резиновую пулю от "травматического пистолета". Также при осмотре его вещей был обнаружен пакетик с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
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лобовое тоже в принципе может, но токо сблизи и надо шоб шар под прямым углом заходил.
Я не фанат Авакова, але вважаю, що копи мають право гасити бидло!
А тут почитай, стрелял мент из боевого, дырка в голове от резины и в салоне резина.
Думай, шапку купят!
Если купишь и сам захочешь закобзонится или закернесится - оставь записку, что как правило резиновая пуля вытекает вместе с кровемозговой жидкостью. А то начнут тебя спасать, а рентген не покажет))
жезл был без.....
потому и уехал
ТЬХУ!!
это вообще... да нуивонапутина.
Или полиция врет насчет резины.
гумові кулі видаються окремо...
От последнего абзаца просто хохотаюсь)))
Це регламентується якимись інструкціям, чи це усне розпорядження керівництва? І ще питання. Як гума могла пробити автомобільне скло і завдати поранень потерпілому?
Центр города, движ людей ... Боевыми стрелять очень опасно. Жертв могло быть намного больше.
если б не пуля в животе - не поймали б его никогда.
Я просто не чув нічого про гуму у пістолеті і бойові у кобурі.
Єдине шо бойове може стріляти гумою - це мабуть ТТ, там начебто однаковий патрон.
Просто не буде перезаряджатися.
але у ПМ чи Форті так не вийде
Выстрелами остановил машину. Травматом? Нет, очевидно,огнестрелом.
Забрали у нарушителя травмат, ранили его из его же травмата. Пилиция отжигает .
Ты что идиот?