Ночная погоня в Киеве закончилась тараном патрульного "Приуса", стрельбой и ранением "беглеца" в голову. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня ночью в Киеве случилась погоня за автомобилем Hyundai, водитель которого проигнорировал требование патрульного остановиться. В результате беглеца удалось остановить блокированием дороги стрельбой.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Так, около полуночи, патрулируя в Оболонском районе столицы, на площади Шевченко патрульные осуществляли оформление административных материалов по статье 130 (управление с признаками опьянения) КоАП на водителя и останавливали транспортные средства для привлечения свидетелей во время процедуры оформления. В это время мимо проезжал автомобиль Hyundai, инспектор подал ему требование об остановке с помощью жезла, однако водитель его проигнорировал, и, добавив скорости, уехал", - говорится в сообщении.

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За беглецом началась погоня. Отмечается, что во время движения водитель неоднократно нарушал ПДД, а именно: осуществлял проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, протаранил другое транспортное средство и продолжал игнорировать законные требования патрульных об остановке.



"На проспекте Правды один из экипажей патрульных заблокировал движение Hyundai, однако это водителя не остановило - он пытался наехать на полицейского и въехал в служебный автомобиль Toyota Prius. Полицейский в свою очередь, согласно п. 7 ч. 4 ст. 46 ЗУ "О Национальной полиции Украины", применил табельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения и произвел несколько выстрелов в направлении автомобиля Hyundai. После чего водитель остановился", - сообщили в патрульной полиции.

В салоне автомобиля полицейские обнаружили водителя с ранением головы и устройство для отстрела резиновых пуль. Мужчину доставили в больницу и прооперировали: из его головы врачи достали резиновую пулю от "травматического пистолета". Также при осмотре его вещей был обнаружен пакетик с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.

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Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

















