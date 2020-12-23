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Новости Фото ДТП
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ВАЗ влетел под стоящий на дороге грузовик на Николаевщине: водитель погиб, трое пассажиров госпитализированы. ФОТОрепортаж

На Николаевщине следователи расследуют обстоятельства ДТП с легковым автомобилем и грузовиком, где один человек погиб, а трое получили травм

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

23 декабря около 6:40 на автодороге Н-11 "Днепр-Николаев", возле с. Зеленый Яр Баштанского района 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил столкновение со стоящим на проезжей части дороги грузовиком Volvo с полуприцепом, за рулем которого был 35-летний водитель.

В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных телесных повреждений погиб на месте, а трое его пассажиров получили различные телесные повреждения и госпитализированы в больницу.

ВАЗ влетел под стоящий на дороге грузовик на Николаевщине: водитель погиб, трое пассажиров госпитализированы 01

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть". Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Устанавливаются все обстоятельства автоаварии и ее причины.

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"Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевших автопроисшествие, полезные для следствия сведения сообщить в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления по телефонам 0 99 381 3677 или 102", - сказано в сообщении.

ВАЗ влетел под стоящий на дороге грузовик на Николаевщине: водитель погиб, трое пассажиров госпитализированы 02
ВАЗ влетел под стоящий на дороге грузовик на Николаевщине: водитель погиб, трое пассажиров госпитализированы 03
ВАЗ влетел под стоящий на дороге грузовик на Николаевщине: водитель погиб, трое пассажиров госпитализированы 04
Фото: сайт полиции

ДТП (7679) Николаев (2155) Нацполиция (16500)


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Топ комментарии
+6
Шофера фури на пару років на зону, вчити ПДР.
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23.12.2020 12:23
+4
...Полиция обращается с просьбой к гражданам...
А что тут непонятного? Лопнуло колесо, начал менять, аварийный знак не выставил.. вот жигуль в полутьме и влетел...
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23.12.2020 12:19
+4
где знак, почему не на обочине???
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23.12.2020 12:19
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...Полиция обращается с просьбой к гражданам...
А что тут непонятного? Лопнуло колесо, начал менять, аварийный знак не выставил.. вот жигуль в полутьме и влетел...
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23.12.2020 12:19 Ответить
тормозил 10м, и не мог на обочину съехать?
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23.12.2020 12:48 Ответить
Это у тебя на велосипеде все просто. На машине несколько быстрее все происходит. Допустим 90 км\час - это 25 м\сек. 10 метров - это всего 0,4 сек. Меньше полсекунды!!! Хорошо, что вообще успел на тормоз нажать. Есть правило - "Умирать нужно в своей полосе", водила моодец, на встречку не сунулся. А вот в кювет - тут инстинкт сработал, надеялся оттормозиться.
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23.12.2020 13:28 Ответить
може бути що водій жигулєй вирішив обьїхати цю вантажівку в останню мить - може бути багато причин на це! а коли вирішев, його самого вже почав хтось обганяти і, таким чином, перекрив йому шлях
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23.12.2020 14:29 Ответить
Эх пешеходы
Они лучше всех знают как ездить
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23.12.2020 13:33 Ответить
Он посчитал, что достаточно на прицепе сзади световозвращающей жилетки
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23.12.2020 12:52 Ответить
где знак, почему не на обочине???
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23.12.2020 12:19 Ответить
На обочине его еще больше скособочит и тогда хрен заменишь колесо
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23.12.2020 12:29 Ответить
так протяни туда где удобно поменять тебе колесо, что стал на дороге, что за пофуизм?
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23.12.2020 14:20 Ответить
А как ты его на фото увидишь (если он был) после того, как ВАЗ влетел в жопу фуре?
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23.12.2020 12:42 Ответить
Дурбецело, ты хоть представляешь что буде с 40 тонной фурой если она съедет на обочину. Точнее на мягкий грунт. Наверное привык на мопеде по полям рассекать и умничаешь.
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23.12.2020 13:45 Ответить
дурбецл твой папа, когда тебя на обочине делал!)
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23.12.2020 13:56 Ответить
с другой стороны приспусти колесо, и не будет крена на обочине, будешь ровно стоять и никому мешать не будеш
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23.12.2020 15:33 Ответить
Ха-ха, очень смешно. Крен не из-за спущенного колеса, а из-за разницы в уровне дороги и обочины. Если спустить колесо с другой стороны, то это ничего не даст.
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23.12.2020 15:40 Ответить
никого ни волнует где как и каким образом меняеш колесо, это всё твои личные пролемы, никому они неинтересны. Проезшая часть для движения машин, для остановки и стоянки оочина. Стань так на автобане, снесут на..й
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23.12.2020 15:54 Ответить
Ты по автобану ездил? На автобане ВСЕГДА нормальная обочина.Если ее нет, то занимаешь крайний левый ряд. Если дорога однополосная, то останавливаешся на дороге и обозначаешь место остановки+аварийка.
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23.12.2020 16:16 Ответить
Ты страшные вещи пишешь
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23.12.2020 21:22 Ответить
Это жесть. У вас в голове не складывается картинка? 40 тон давит на сырой неукрепленный грунт. Какая нахер обочина и спущенные колеса?! Вам кто такую глупость сказал.
"ВАЗ" влетів під вантажівку, що стояла на дорозі на Миколаївщині: водій загинув, трьох пасажирів госпіталізовано - Цензор.НЕТ 2519
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23.12.2020 16:36 Ответить
как на обочине поменять колесо https://www.youtube.com/watch?v=Sr5MJQn7SPk
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23.12.2020 21:14 Ответить
два осла
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23.12.2020 12:19 Ответить
Один! Посмотри на тормозной путь!
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23.12.2020 12:35 Ответить
Низко летел. А вообще хз как такое могло случиться. Участок - прямой, если фура выставила аварийный знак и были включены габариты - то вина летуна на ВАЗе, если ничего этого не было сделано - то обоюдка, так как ночь лететь с такой скоростью- самоубийство.
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23.12.2020 12:46 Ответить
Два, один не выставил аварийный знак, другой летел отключив мозги.
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23.12.2020 12:47 Ответить
Ты почем увидела что знака нет. Не думаешь что он может бать под колесами ваза.
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23.12.2020 13:47 Ответить
А разве он мог не заметить знак, если бы он там стоял? Еще ведь не совсем темно, и знак ставится на расстоянии, издалека видно чтоб хоть заблаговременно притормозить
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23.12.2020 14:03 Ответить
Мог быть бухой, кто то отвлек, что то отвлекло, тяжеловес на встречке и думал проскочит и т.д.
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23.12.2020 14:05 Ответить
Та все может быть вообщето. Посмотрим, что расследование скажет.
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23.12.2020 14:20 Ответить
Шофера фури на пару років на зону, вчити ПДР.
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23.12.2020 12:23 Ответить
Хорошо , что водителю ВАЗа учить ПДР не нужно судя по тормозному пути скорость была явно не 90км/ч
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23.12.2020 12:34 Ответить
Колесо меняют на обочине. Перекрыв проезжую часть, создал аварийную ситуацию - это первопричина! его пофигизм забрал жизнь человека. А ты необучаем и это очень плохо
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23.12.2020 14:16 Ответить
пофигизм погубил того кто гнал больше 100 и скорее всего непристегнут был
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23.12.2020 15:00 Ответить
Ну на автобане так стань, и меняй колесо. Говорю ж необучаем
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23.12.2020 15:10 Ответить
А с чего ты уверен, что водитель фуры что то нарушил? Или ты там был в момент аварии?
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23.12.2020 12:47 Ответить
а може просто человеком надо быть? стрельнуло колесо, меняй на обочине, никому не мешай. Наклон неудобно поменять, ну протяни дальше чуть где удобно, нет с..к закрыл дорогу.
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23.12.2020 14:25 Ответить
У тебя когда-нибудь стреляло колесо на машине? останавливаешся сразу как почувствуешь, это во первых. И во-вторых ты уверен, что на расстоянии100 или 200 метров будет лучше участок, а не еще хуже?
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23.12.2020 15:42 Ответить
Скорее всего ближайший будет около поста ДАИ километров так через 50-70. Это ж Украина, здесь технологические съезды не нужны как в загнивающем западе.
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23.12.2020 16:48 Ответить
у него на прицепе 6 колес, даже на 4-ех спокойно доедет до стоянки
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23.12.2020 21:26 Ответить
А почему 6 ты думал? Потому что нагрузка должна распределятся равномерно. А стоянка где? за сколько км? А если лопнет еще пара колес и прицеп начнет носить по дороге на скорости?
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23.12.2020 21:46 Ответить
на 4 он пол страны проедет
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23.12.2020 21:54 Ответить
Ты спецификацию на прицеп видел? Какой вес перевозит известно? И ты готов дать 100% гарантию, что выше описанного мной не произойдет? Если да, то на основании чего (фраза все так ездят - не доказательство)?
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23.12.2020 22:04 Ответить
для тебя опасение недоехать важнее, чем жизнь человека.
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23.12.2020 22:15 Ответить
Это ты так доказал, что груженая фура могла доехать на 4х колесах? На дороге главное видеть куда едешь, и если видимость хреновая, то куда лететь со скоростью за 100ку?
А водиле фуры что делать по твоему? ради замены колеса никто не будет гнать техпомощь за хз сколько километров.
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23.12.2020 22:38 Ответить
Поставь на обочину и меняй колесо, по гуглу глянь что рядом и тяни до стоянки. Ну не стой на проезжей части, молодеж летает в туман 160, на дорогу не смотрит, оно в инстаграм смотрит. Конешно он неуспеет остановится, а ты знаеш что он прилетит и все равно стоиш
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23.12.2020 23:13 Ответить
учить сообразительности. мог бы и знак по факту, после аварии кинуть на дорогу.
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23.12.2020 12:52 Ответить
Знак аварійної зупинки не виставив не менше ніж за 40м від своєї фури, ось легковик і не встиг зупинитись, те що він(ВАЗ) не вибрав безпечної швидкості,не зменшує вини водія грузовика.
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23.12.2020 13:09 Ответить
Если там прямая дорога больше 100 метров - знак можно не ставить ...
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23.12.2020 13:31 Ответить
Здай права. Если есть
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23.12.2020 13:35 Ответить
Ну процитируй пункт ПДД Украины , знаток ))))))
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23.12.2020 13:51 Ответить
Ему бы ещё процитировать правило написания слова "сдай"!!!
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23.12.2020 16:40 Ответить
И шо там написано ( у ПДР ? ) ?
Пункт 9.10 - при видимости больше 100 метров знак можно не ставить , аварийка- да , обязательна ....
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23.12.2020 13:33 Ответить
О 6:40 видимість є +100м. ти впевнений?
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23.12.2020 13:35 Ответить
Влiтку - так ,взимку без освiтлення- нi, тому й кажу - по ПДР знак НЕ ОБЯЗАТАЛЕН , пункт 9.10 в помощь ...
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23.12.2020 13:54 Ответить
В былые времена водилы хоть ведра ставили вместо знаков аварийки, современные водители и это уже не делают.
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23.12.2020 12:54 Ответить
По ПДД Украины :"ВАЗ" влетів під вантажівку, що стояла на дорозі на Миколаївщині: водій загинув, трьох пасажирів госпіталізовано - Цензор.НЕТ 134

https://pdd.online.ua/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-********/9/9.10/2012-04-04/ 9.10.
Вместе с включением аварийной световой сигнализации следует установить «знак аварийной остановки» или мигающий красный фонарь на расстоянии, обеспечивающем безопасность дорожного движения, но не ближе 20 м до транспортного средства в населенных пунктах и 40 м вне их, в случае:
а) совершения дорожно-транспортного происшествия (ДТП);
б) вынужденной остановки в местах с ограниченной видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м.
Если видимость больше 100 метров - знак можно не ставить ...
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23.12.2020 13:29 Ответить
Перестань це ліпити всюди,включи мозок і подивися о котрій годині сталася аварія.
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23.12.2020 13:39 Ответить
9.11 перечитай. Или ты думаешь жигулятор аварийки не увидел?
Бинго!
Я тоже так думаю
Потому что и не светилась.
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23.12.2020 13:42 Ответить
Ну да - аварийка ОБЯЗАТЕЛЬНА всегда в таких случаях ....
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23.12.2020 13:59 Ответить
ПДД написаны кровью... Только у нас каждый второй водитель "Шумахер" и "Бэтмен" и считает что ПДД это для лохов. Я же осторожно на уже загоревшийся красный проскочу! Я же никому не помешаю и не увижу тех кто вытормаживается из-за меня, бараны, которые не умеют ездить только посигналят. Стану под знак или на тротуар залезу, яжбать, у меня ребенок в машине! Где мне еще парковаться???! Или вы хотите что бы я свою ж...пу аж целых 20 метров на своих ногах нес. Ну а скоростной режим это пусть лошары, которые не умеют ездить соблюдают, я же водитель от Бога! Никто так как я не умеет ездить! А тут бац, и фура, и как показывают законы физики ты ни разу не Шумахер и тем более не Бэтмен. Соблюдать ПДД это не зазорно а как показывает практика очень даже полезно для здоровья.
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23.12.2020 13:15 Ответить
Водитель фуры такой же баран. Там метр на обочину можно было заехать
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23.12.2020 15:11 Ответить
убийсто, виновен водитель фуры.

Колесо меняй где угодно, на обочине, в поле, в кустах где угодно.
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23.12.2020 14:02 Ответить
А если не колесо? А рулевую тягу сорвало...? Ты можешь остаться вообще посреди дороги. И что, тогда будешь толкать на обочину?
На грунте ты наверное меняешь колёса постоянно. Хотел бы посмотреть на тебя.

Разумней было бы в конкретном случае - съехать на противоположную обочину, и на асфальте ставить домкрат.
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23.12.2020 15:55 Ответить
"на противоположную обочину" или вызвать грузовой эвакуатор
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23.12.2020 16:07 Ответить
Аварийный знак, это правильно!
НО, если водитель не увидел стоящей фуры !! Где вероятность, что увидел бы знак?
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23.12.2020 14:22 Ответить
Очередная скотина на фуре. Стоят где хотят и ее хотят
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23.12.2020 15:09 Ответить
А был бы ТУМАН, машин 10 так разбиты были и сколько бы пострадваших из-за этой фуры
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23.12.2020 15:19 Ответить
Виноват водитель ТАЗа!
ВГМ (Ваз Головного Мозга) - это диагноз! Летел быстрее своего ангела хранителя... Какой там знак аварийной остановки???
Водитель фуры не виноват... Аварийка была включена, а обочина - опасная... домкрат на такой обочине ставить стремновато!
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23.12.2020 15:30 Ответить
в европе за такую остановку имел бы проблем кучу .там поуже дороги и ниче
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23.12.2020 18:01 Ответить
Не было бы проблем. Не раз и не два видел как у нас фуры поломанные стояли на дороге (дороги местного значения - по одному ряду в каждую сторону), выставляли знак аварийки и ждали тех помощь или сами колупались.
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23.12.2020 22:07 Ответить
Судя по всему, тот, кто говорит что были бы проблемы сам в Европе то, никогда и не был... Бывает такое, что и не в таких местах что-то ломается...
Это хорошо, что водитель фуры был на безопасном расстоянии... А так бы... его мог сбить водитель ТАЗа в момент, когда он устанавливал бы знак аварийной остановки на расстоянии 40 метров от фуры...
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24.12.2020 00:18 Ответить
Протереть фонари и жёлтые светоотражающие полосы от грязи водиле мозгов не хватило.
Потому , потому ни катафотов, ни габаритов, ни аварийки толком не было видно.
Даже если их и включили.
Но и зачем так гнать, тем более, на ВАЗе, чтобы не объехать грузовик ?
Могло быть другое препятствие - зачем тогда фары? Зачем глаза? Зачем голова?
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23.12.2020 15:36 Ответить
ЧТО ТО ПОМЕШАЛО МУЖИКУ ИЗ ЖИГ. 99 % !
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23.12.2020 15:40 Ответить
Может летняя резина?
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23.12.2020 17:38 Ответить
неуверен, но возможно ему помешала стоящая на дороге фура
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23.12.2020 22:22 Ответить
СКОРЕЕ ВСЕГО ВСТРЕЧНЫЙ АВТ .
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23.12.2020 15:41 Ответить
писец бахнуло колесо явно перегруз по колесам видно а оно по среди дороги как ехало так и стало .тяни **** в карман куда нибудь потихому . покупляют права и лезут в грузовики
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23.12.2020 17:58 Ответить
 
 