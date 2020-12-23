ВАЗ влетел под стоящий на дороге грузовик на Николаевщине: водитель погиб, трое пассажиров госпитализированы. ФОТОрепортаж
На Николаевщине следователи расследуют обстоятельства ДТП с легковым автомобилем и грузовиком, где один человек погиб, а трое получили травм
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.
23 декабря около 6:40 на автодороге Н-11 "Днепр-Николаев", возле с. Зеленый Яр Баштанского района 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил столкновение со стоящим на проезжей части дороги грузовиком Volvo с полуприцепом, за рулем которого был 35-летний водитель.
В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных телесных повреждений погиб на месте, а трое его пассажиров получили различные телесные повреждения и госпитализированы в больницу.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть". Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.
Устанавливаются все обстоятельства автоаварии и ее причины.
"Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевших автопроисшествие, полезные для следствия сведения сообщить в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления по телефонам 0 99 381 3677 или 102", - сказано в сообщении.
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А что тут непонятного? Лопнуло колесо, начал менять, аварийный знак не выставил.. вот жигуль в полутьме и влетел...
Они лучше всех знают как ездить
А водиле фуры что делать по твоему? ради замены колеса никто не будет гнать техпомощь за хз сколько километров.
Пункт 9.10 - при видимости больше 100 метров знак можно не ставить , аварийка- да , обязательна ....
https://pdd.online.ua/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-********/9/9.10/2012-04-04/ 9.10.
Вместе с включением аварийной световой сигнализации следует установить «знак аварийной остановки» или мигающий красный фонарь на расстоянии, обеспечивающем безопасность дорожного движения, но не ближе 20 м до транспортного средства в населенных пунктах и 40 м вне их, в случае:
а) совершения дорожно-транспортного происшествия (ДТП);
б) вынужденной остановки в местах с ограниченной видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м.
Если видимость больше 100 метров - знак можно не ставить ...
Бинго!
Я тоже так думаю
Потому что и не светилась.
Колесо меняй где угодно, на обочине, в поле, в кустах где угодно.
На грунте ты наверное меняешь колёса постоянно. Хотел бы посмотреть на тебя.
Разумней было бы в конкретном случае - съехать на противоположную обочину, и на асфальте ставить домкрат.
НО, если водитель не увидел стоящей фуры !! Где вероятность, что увидел бы знак?
ВГМ (Ваз Головного Мозга) - это диагноз! Летел быстрее своего ангела хранителя... Какой там знак аварийной остановки???
Водитель фуры не виноват... Аварийка была включена, а обочина - опасная... домкрат на такой обочине ставить стремновато!
Это хорошо, что водитель фуры был на безопасном расстоянии... А так бы... его мог сбить водитель ТАЗа в момент, когда он устанавливал бы знак аварийной остановки на расстоянии 40 метров от фуры...
Потому , потому ни катафотов, ни габаритов, ни аварийки толком не было видно.
Даже если их и включили.
Но и зачем так гнать, тем более, на ВАЗе, чтобы не объехать грузовик ?
Могло быть другое препятствие - зачем тогда фары? Зачем глаза? Зачем голова?