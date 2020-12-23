ВАЗ влетел под стоящий на дороге грузовик на Николаевщине: водитель погиб, трое пассажиров госпитализированы. ФОТОрепортаж

На Николаевщине следователи расследуют обстоятельства ДТП с легковым автомобилем и грузовиком, где один человек погиб, а трое получили травм

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

23 декабря около 6:40 на автодороге Н-11 "Днепр-Николаев", возле с. Зеленый Яр Баштанского района 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил столкновение со стоящим на проезжей части дороги грузовиком Volvo с полуприцепом, за рулем которого был 35-летний водитель.

В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных телесных повреждений погиб на месте, а трое его пассажиров получили различные телесные повреждения и госпитализированы в больницу.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть". Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Устанавливаются все обстоятельства автоаварии и ее причины.

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"Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевших автопроисшествие, полезные для следствия сведения сообщить в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления по телефонам 0 99 381 3677 или 102", - сказано в сообщении.







Фото: сайт полиции