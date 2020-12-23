РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10524 посетителя онлайн
Новости Фото
10 400 26

Гражданин Болгарии пытался вывезти из Украины скрипку Stradivarius и старинные монеты, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Болгарин пытался тайком вывезти из Украины скрипку Stradivarius, датированную 1687 годом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что старинный инструмент пограничники совместно с таможенниками обнаружили в пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией в Черновицкой области.

Незаконно перевезти через границу предметы, которые, скорее всего, имеют большую культурно-историческую ценность, пытался гражданин Болгарии, который ехал из Украины на автомобиле "КИА".

Гражданин Болгарии пытался вывезти из Украины скрипку Stradivarius и старинные монеты, - Госпогранслужба 01

Кроме скрипки "Stradivarius", на которой указан 1687 г. изготовления, группа досмотра обнаружила среди вещей 53-летнего иностранца еще и нумизматический клад - 6 монет, одна из которых датирована 1780 годом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Украины пытались незаконно вывезти уникальное прижизненное издание "Кобзаря" Шевченко, датированное 1860 г., - СБУ. ФОТОрепортаж

Ценность обнаруженных предметов определит экспертиза.

Гражданин Болгарии пытался вывезти из Украины скрипку Stradivarius и старинные монеты, - Госпогранслужба 02
Гражданин Болгарии пытался вывезти из Украины скрипку Stradivarius и старинные монеты, - Госпогранслужба 03
Гражданин Болгарии пытался вывезти из Украины скрипку Stradivarius и старинные монеты, - Госпогранслужба 04
Гражданин Болгарии пытался вывезти из Украины скрипку Stradivarius и старинные монеты, - Госпогранслужба 05
Фото: сайт Госпогранслужбы

Госпогранслужба (6479) искусство (252) контрабанда (2409)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Это как одна из шуток наших юмористов. " 90 е, день рождения в " красного пиджака" собралась братва, он и говорит - мне вот подарили барабан Страдивари.. А ему один - да он же вроде как только скрипки делал. Может и скрипки, а для реальных пацанов еще и барабаны."
показать весь комментарий
23.12.2020 13:00
+6
нумизматический клад - 6 монет, смешно даже звучит...Источник: https://censor.net/ru/p3238627
показать весь комментарий
23.12.2020 12:47
+6
В том-то и дело. Страдивари касаться не буду, хотя мне кажется это такой Страдивари, как я римский папа. Я не понимаю нашего законодательства относительно монет. Какой-то, скорее всего, перечекан таллера Марии-Терезии ХХ века, и и австровенгерский изуродованный флорин конца ХIX века объявлены контрабандой, их ценность нулевая и никакой уникальной информации для прошлого Украины не представляют, неужели кто-то на этом лишнюю лычку надеется заработать. Такая обдираловка мне напоминает военные патрули советских времен, попался бы кто-нибудь на дороге в погонах, а за что его задержали выяснится в комендатуре.
показать весь комментарий
23.12.2020 12:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
монети не мають цінності, як і скрипка.
показать весь комментарий
23.12.2020 12:39 Ответить
Чому ж, скрипка 4-5тис.грн. ))
показать весь комментарий
23.12.2020 12:43 Ответить
Скрипка це сміття. Це не скрипка Страдіварі.
показать весь комментарий
23.12.2020 12:50 Ответить
Чехія 60-70 роки)
показать весь комментарий
23.12.2020 12:55 Ответить
так з дірками вони коштують як лом срібла,а скрипка сильно пошкоджена і потребує коштовної реставрації.
показать весь комментарий
23.12.2020 12:45 Ответить
Не спец у скрипках, проте монети діряві та із дукачів...
показать весь комментарий
23.12.2020 12:41 Ответить
В том-то и дело. Страдивари касаться не буду, хотя мне кажется это такой Страдивари, как я римский папа. Я не понимаю нашего законодательства относительно монет. Какой-то, скорее всего, перечекан таллера Марии-Терезии ХХ века, и и австровенгерский изуродованный флорин конца ХIX века объявлены контрабандой, их ценность нулевая и никакой уникальной информации для прошлого Украины не представляют, неужели кто-то на этом лишнюю лычку надеется заработать. Такая обдираловка мне напоминает военные патрули советских времен, попался бы кто-нибудь на дороге в погонах, а за что его задержали выяснится в комендатуре.
показать весь комментарий
23.12.2020 12:55 Ответить
Тихо. Там ещё 9 кг кокса потерявшегося ищут)
показать весь комментарий
23.12.2020 13:30 Ответить
скрипок таких полно. 5 тысяч гривен.
показать весь комментарий
23.12.2020 12:45 Ответить
нумизматический клад - 6 монет, смешно даже звучит...Источник: https://censor.net/ru/p3238627
показать весь комментарий
23.12.2020 12:47 Ответить
- Это немецкая подделка. Инструмент был изготовлен в Германии в 19 веке. Под именем Страдивари на нем есть ещё два. Это Нойнер и Хорнштайнер
показать весь комментарий
23.12.2020 12:47 Ответить
монета марии терезии или еменский новодел
показать весь комментарий
23.12.2020 12:52 Ответить
кулон это не монета, ничего не стоит
показать весь комментарий
23.12.2020 12:55 Ответить
у меня в колекции и дукач и и еменский новодел
показать весь комментарий
23.12.2020 14:04 Ответить
надпись "Stradivarius" явно для лохов... стиль шрифта и его нанесение явно не соответствует мастеру и 350 летней давности...
показать весь комментарий
23.12.2020 12:53 Ответить
найди 10 отличий)
Громадянин Болгарії намагався вивезти з України скрипку Stradivarius і старовинні монети, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5893
показать весь комментарий
23.12.2020 12:57 Ответить
Это как одна из шуток наших юмористов. " 90 е, день рождения в " красного пиджака" собралась братва, он и говорит - мне вот подарили барабан Страдивари.. А ему один - да он же вроде как только скрипки делал. Может и скрипки, а для реальных пацанов еще и барабаны."
показать весь комментарий
23.12.2020 13:00 Ответить
показать весь комментарий
23.12.2020 13:08 Ответить
Я фигею от дураков. Зеленский превратил все в цирк. Страдивари для лохов. Жаль, что умер мой приятель, виртуоз на скрипке. Поржал бы с идиотов. Они бы еще барабан Амати нашли.
показать весь комментарий
23.12.2020 13:02 Ответить
И компакт-диск с записью Паганини..)
показать весь комментарий
23.12.2020 13:20 Ответить
Перше питання - навіщо ЦЕ везти через кордон?
Скрипка фабрична, поч. 20 ст, австрійвька, або чеська, за типом скрипок Страдіварі.
В жахливому стані. Ціна - нуль.

Це такий був маркетинговий хід тоді. Тиражна друкована етикетка про все говорить.
Талер Марії Терезії - посмертний рестрайк. Їх карбують до сьогодні. Ціна на ринку - 25-35 дол.

1 крона - пролто брухт ціною 75грн.
Питанні друге - навіть не до митників. Робота в них така, виявляти незадеклароване і на вигляд підозріле. Але журналісти! Ну навіщо писати такі примітивні дурниці. Чи важко хоча б трохи розібратися, перш ніж писати неправду?

Відповідь проста - з журналістами в Україні проблема, тому набирають на роботу те, що є.
щодня ми мусимо спостерігати рівень журналістської освіти у наших вишах.
Сумно.
показать весь комментарий
23.12.2020 14:57 Ответить
"А я себе купил барабаны "Страдивари"! Так Страдивари не делал барабаны, он делал только скрипки... Это он для лохов делал скрипки, а для крутых пацанов он делал барабаны".
показать весь комментарий
23.12.2020 16:28 Ответить
продам барабан страдивари не дорого.
показать весь комментарий
23.12.2020 17:17 Ответить
Как бы не на улице Малой Арнаутской днями склепали скрипочку. Есть один такой большой город где на той улице запросто это. Все скрипки Страдивари на учёте включая в частных коллекциях. Иногда дают виртуозам для концертов. Ржака! Новый год ведь!
показать весь комментарий
23.12.2020 17:36 Ответить
 
 