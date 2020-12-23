Гражданин Болгарии пытался вывезти из Украины скрипку Stradivarius и старинные монеты, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Болгарин пытался тайком вывезти из Украины скрипку Stradivarius, датированную 1687 годом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что старинный инструмент пограничники совместно с таможенниками обнаружили в пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией в Черновицкой области.

Незаконно перевезти через границу предметы, которые, скорее всего, имеют большую культурно-историческую ценность, пытался гражданин Болгарии, который ехал из Украины на автомобиле "КИА".

Кроме скрипки "Stradivarius", на которой указан 1687 г. изготовления, группа досмотра обнаружила среди вещей 53-летнего иностранца еще и нумизматический клад - 6 монет, одна из которых датирована 1780 годом.

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Ценность обнаруженных предметов определит экспертиза.









Фото: сайт Госпогранслужбы