Гражданин Болгарии пытался вывезти из Украины скрипку Stradivarius и старинные монеты, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Болгарин пытался тайком вывезти из Украины скрипку Stradivarius, датированную 1687 годом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба Госпогранслужбы.
Сообщается, что старинный инструмент пограничники совместно с таможенниками обнаружили в пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией в Черновицкой области.
Незаконно перевезти через границу предметы, которые, скорее всего, имеют большую культурно-историческую ценность, пытался гражданин Болгарии, который ехал из Украины на автомобиле "КИА".
Кроме скрипки "Stradivarius", на которой указан 1687 г. изготовления, группа досмотра обнаружила среди вещей 53-летнего иностранца еще и нумизматический клад - 6 монет, одна из которых датирована 1780 годом.
Ценность обнаруженных предметов определит экспертиза.
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Скрипка фабрична, поч. 20 ст, австрійвька, або чеська, за типом скрипок Страдіварі.
В жахливому стані. Ціна - нуль.
Це такий був маркетинговий хід тоді. Тиражна друкована етикетка про все говорить.
Талер Марії Терезії - посмертний рестрайк. Їх карбують до сьогодні. Ціна на ринку - 25-35 дол.
1 крона - пролто брухт ціною 75грн.
Питанні друге - навіть не до митників. Робота в них така, виявляти незадеклароване і на вигляд підозріле. Але журналісти! Ну навіщо писати такі примітивні дурниці. Чи важко хоча б трохи розібратися, перш ніж писати неправду?
Відповідь проста - з журналістами в Україні проблема, тому набирають на роботу те, що є.
щодня ми мусимо спостерігати рівень журналістської освіти у наших вишах.
Сумно.