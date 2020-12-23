23-летний парень обстрелял приехавших к нему с обыском полицейских в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Одессе следователи около семи часов утра прибыли к подозреваемого в мошенничестве. Правоохранители собирались провести санкционированный обыск. Однако 23-летний гражданин открыл стрельбу по полицейским из травматического пистолета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Приморский отдел полиции в Одессе.
На место происшествия прибыла группа захвата, которая разоружила злоумышленника, у которого было оружие травматического действия.
В результате инцидента никто не пострадал.
"Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса", - говорится в сообщении.
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Кто этих мразей стрелять будет
Из этого ?
Мусора мрази