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Новости Фото Силовики
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23-летний парень обстрелял приехавших к нему с обыском полицейских в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе следователи около семи часов утра прибыли к подозреваемого в мошенничестве. Правоохранители собирались провести санкционированный обыск. Однако 23-летний гражданин открыл стрельбу по полицейским из травматического пистолета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Приморский отдел полиции в Одессе.

На место происшествия прибыла группа захвата, которая разоружила злоумышленника, у которого было оружие травматического действия.

В результате инцидента никто не пострадал.

"Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса", - говорится в сообщении.

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23-летний парень обстрелял приехавших к нему с обыском полицейских в Одессе 01
23-летний парень обстрелял приехавших к нему с обыском полицейских в Одессе 02
23-летний парень обстрелял приехавших к нему с обыском полицейских в Одессе 03
Фото: сайт Нацполиции

Одесса (7901) Нацполиция (16500) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) стрельба (3257)


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Топ комментарии
+8
Нада было уходить огородами))
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23.12.2020 14:19
+4
Отстреливающийся мошенник звучит как "боевой хомячок". Чем же он занимался?
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23.12.2020 14:43
+2
Купив гумоплюйку - спилюй мушку.
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23.12.2020 14:19
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Нада было уходить огородами))
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23.12.2020 14:19 Ответить
Купив гумоплюйку - спилюй мушку.
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23.12.2020 14:19 Ответить
урусьі не здаюцца!
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23.12.2020 14:20 Ответить
осьосьо осьо не треба було ось таке осьо... бо той...
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23.12.2020 14:25 Ответить
Стрельба была неприцельная и несистемная! Это всё провокации мусоров!
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23.12.2020 14:34 Ответить
Отстреливающийся мошенник звучит как "боевой хомячок". Чем же он занимался?
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23.12.2020 14:43 Ответить
Нічого собі, травмат ...
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23.12.2020 14:54 Ответить
Подозрительно похож на настоящий
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23.12.2020 15:47 Ответить
Почему полицейские не положили его на землю приемом "Пуля в лоб"? Боятся применять...
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23.12.2020 15:18 Ответить
Странно что не застрелился в голову
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23.12.2020 15:18 Ответить
Дурачек, теперь лет восемь дадут...
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23.12.2020 16:02 Ответить
Героям слава!
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23.12.2020 17:14 Ответить
гранатами странно что не забросал...
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23.12.2020 17:34 Ответить
Мусора наглеют, это их травмат,
Кто этих мразей стрелять будет
Из этого ?
Мусора мрази
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23.12.2020 17:49 Ответить
Любой свододный человек просто обязан отстреливаться от сАбоковских палканов, если учесть, что в Украине нет ни уважаемых судов, ни справедливости! Я отношусь к этому с пониманием и сочувствием!
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23.12.2020 20:04 Ответить
 
 