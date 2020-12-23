Черные археологи раскопали скифский курган на Николаевщине: полиция провела 11 обысков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохранители провели обыски в Кривом Роге в рамках расследования дела о незаконных раскопках уникального скифского кургана на Николаевщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Николаевской области.
"Специально сформированная группа правоохранителей при силовой поддержке спецназовцев прибыла в Днепропетровскую область. Они проводят 11 санкционированных обысков в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 298 УК Украины "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия"", - говорится в сообщении.
В ходе расследования правоохранители установили, что раскопки вышеуказанного кургана осуществлялись, в частности, техникой предприятия, расположенного в Днепропетровской области.
22 декабря по месту расположения фирм в Кривом Роге, которые, вероятно, предоставляли технику для раскопок кургана, правоохранители под процессуальным руководством прокуратуры провели следственные действия: допросили в качестве свидетелей восемь человек и провели ряд обысков, в результате которых изъяли документацию на эксплуатацию техники, соглашение о предоставлении услуг относительно работ машинами и механизмами и т.п.
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Наличие договора с заказчиком - фигня, его составляют постольку поскольку - иногда со слов заказчика, а иногда и "на фонарь" чтобы бухгалтерии было что подложить под платежку.
PS Может оказаться, что копали сами "арендодатели" составив фиктивный договор с фантомом
Якби це було б в останній раз!!!
Створіння без совісті, народжені ****** чи рабинею.
Смертний гріх на вас за поругану пам'ять пращурів, спаплюжені поховання.