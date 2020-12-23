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Черные археологи раскопали скифский курган на Николаевщине: полиция провела 11 обысков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители провели обыски в Кривом Роге в рамках расследования дела о незаконных раскопках уникального скифского кургана на Николаевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Николаевской области.

"Специально сформированная группа правоохранителей при силовой поддержке спецназовцев прибыла в Днепропетровскую область. Они проводят 11 санкционированных обысков в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 298 УК Украины "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия"", - говорится в сообщении.

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В ходе расследования правоохранители установили, что раскопки вышеуказанного кургана осуществлялись, в частности, техникой предприятия, расположенного в Днепропетровской области.

Черные археологи раскопали скифский курган на Николаевщине: полиция провела 11 обысков 01
Черные археологи раскопали скифский курган на Николаевщине: полиция провела 11 обысков 02
Черные археологи раскопали скифский курган на Николаевщине: полиция провела 11 обысков 03
Черные археологи раскопали скифский курган на Николаевщине: полиция провела 11 обысков 04
Черные археологи раскопали скифский курган на Николаевщине: полиция провела 11 обысков 05

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22 декабря по месту расположения фирм в Кривом Роге, которые, вероятно, предоставляли технику для раскопок кургана, правоохранители под процессуальным руководством прокуратуры провели следственные действия: допросили в качестве свидетелей восемь человек и провели ряд обысков, в результате которых изъяли документацию на эксплуатацию техники, соглашение о предоставлении услуг относительно работ машинами и механизмами и т.п.

Николаевская область (2128) Нацполиция (16480)


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Топ комментарии
+8
В youtube повно відео, де дебіли хвастаються, як вони розривають скіфські поховання.
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23.12.2020 15:54
+6
Курган розрили СБУшники. Охороняли техніку на розритому кургані одеські автомайданівці Резвушкіна, який відомий своєю співпрацєю з СБУ і нападом на Гриценка в Одесі по заказу СБУ.
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23.12.2020 16:00
+5
Ну і виродки, що тут скажеш...
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23.12.2020 16:12
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В youtube повно відео, де дебіли хвастаються, як вони розривають скіфські поховання.
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23.12.2020 15:54 Ответить
Курган розрили СБУшники. Охороняли техніку на розритому кургані одеські автомайданівці Резвушкіна, який відомий своєю співпрацєю з СБУ і нападом на Гриценка в Одесі по заказу СБУ.
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23.12.2020 16:00 Ответить
у нас тоже копали под охраной с автоматами в открытую
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23.12.2020 16:15 Ответить
Чорні археологи розкопали скіфський курган на Миколаївщині: поліція провела 11 обшуків - Цензор.НЕТ 6139
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23.12.2020 16:49 Ответить
название какое красивое придумали.."черные археологи"....
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23.12.2020 15:59 Ответить
Афро-археологи.
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23.12.2020 16:04 Ответить
афроамериканские археологи
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23.12.2020 16:22 Ответить
Які нах археологи? Звичайнісінькі грабіжники могил! Таких завжди хватало. Любителі легкої наживи.
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23.12.2020 16:47 Ответить
Любителі легкої наживи в Раде сидять .
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23.12.2020 19:21 Ответить
Подобається довбати,то на суворий режим, в Ст.Бабани ,в гранкар"єр,!!))
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23.12.2020 15:59 Ответить
А что с кладом обратно в курган закопают?
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23.12.2020 16:02 Ответить
Для начала пусть его найдут. На текущий момент, есть только раскопаный курган и техника которой копали. Найдут ли самого заказчика с содержимым кургана - большой вопрос!
Наличие договора с заказчиком - фигня, его составляют постольку поскольку - иногда со слов заказчика, а иногда и "на фонарь" чтобы бухгалтерии было что подложить под платежку.
PS Может оказаться, что копали сами "арендодатели" составив фиктивный договор с фантомом
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23.12.2020 16:28 Ответить
Так а что выкопали то?
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23.12.2020 16:05 Ответить
...откопали две коньячные струи
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23.12.2020 16:13 Ответить
Большую яму...
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23.12.2020 18:33 Ответить
Боги накажут за это!
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23.12.2020 16:06 Ответить
Доки його копали- всім було пофіг. А коли викопали комплекс золотих царських прикрас- силовики заворушились. Тьху
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23.12.2020 16:11 Ответить
Не поділили...
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23.12.2020 18:34 Ответить
Ну і виродки, що тут скажеш...
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23.12.2020 16:12 Ответить
Грабители курганов долго не живут,нормальные поисковики просто монеты с распаханных полей собирают.Хотя аграрии убили уже не одну тысячу курганов.
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23.12.2020 16:25 Ответить
Это да, у нас гораздо больше курганов фермеры уничтожили. Даже Змиевые Валы участками распахали.
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23.12.2020 21:17 Ответить
Мусора решили поживиться
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23.12.2020 17:53 Ответить
технику изъять , руководителей и механизаторов наказать .
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23.12.2020 19:22 Ответить
ЯК ЗАВЖДИ ...НІЧОГО НЕ ЗНАЙДЕНО ПІД ЧАС РОЗКОПОК.
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23.12.2020 22:40 Ответить
Якби!!!
Якби це було б в останній раз!!!

Створіння без совісті, народжені ****** чи рабинею.

Смертний гріх на вас за поругану пам'ять пращурів, спаплюжені поховання.
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24.12.2020 11:25 Ответить
С Юзиком не поделились ?
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21.06.2021 10:50 Ответить
 
 