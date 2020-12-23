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В аэропорту Ташкента перешли на написание "Kyiv" вместо "Kiev", - посольство. ФОТО

Международный аэропорт "Ташкент" имени Ислама Каримова перешел на корректную транслитерацию названия столицы Украины латиницей - Kyiv вместо Kiev.

Об этом сообщило в Facebook Посольство Украины в Республике Узбекистан, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо сотрудникам аэропорта за понимание и корректную транслитерацию нашего прекрасного Киева!", - говорится в публикации.

Представители посольства назвали такой шаг "подарком украинским дипломатам из Узбекистана", ведь 22 декабря украинские дипломаты отмечали свой профессиональный праздник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В столице Испании Мадриде появилась площадь Леси Украинки

В аэропорту Ташкента перешли на написание Kyiv вместо Kiev, - посольство 01
В аэропорту Ташкента перешли на написание Kyiv вместо Kiev, - посольство 02

Напомним, в начале октября 2018  года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и аэропортам с целью корректировки правописания названия города (#KyivNotKiev). Немало европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу.

В 2020 году "Википедия" перешла на написание "Kyiv" вместо "Kiev".

Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы способом, который отвечал русскому произношению, то есть Kiev. Украинские власти настаивают, что сейчас правильно передавать название близко к речи, свойственной украинскому языке, то есть Kyiv.

Также читайте: Kyiv not Kiev: аэропорт Лондона исправил написание названия украинской столицы

Автор: 

аэропорт (1509) Киев (25563) посольство Украины (333) Узбекистан (96)


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Топ комментарии
+7
А казали що узбекі чурки,це москалі чурбани неотесані !!))
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23.12.2020 16:42
+5
Респект, O'zbekiston !
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23.12.2020 17:16
+3
Ім"я власне,має писатись транскріпцією,м.Дніпро(укр.)-г.Днипро(рос.) ,це за загальнопринятими правилами !!))
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23.12.2020 16:45
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Попрут теперь к нам узбеки, а то раньше блукали, в расписании не могли нас найти.
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23.12.2020 16:40 Ответить
Ім"я власне,має писатись транскріпцією,м.Дніпро(укр.)-г.Днипро(рос.) ,це за загальнопринятими правилами !!))
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23.12.2020 16:45 Ответить
А казали що узбекі чурки,це москалі чурбани неотесані !!))
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23.12.2020 16:42 Ответить
Raxmat do'stlar.
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23.12.2020 16:53 Ответить
Респект, O'zbekiston !
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23.12.2020 17:16 Ответить
а українські вчительки інохемних мов не в состоянії того зробити. переписують кацапський варіант.
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23.12.2020 17:26 Ответить
Вiтаю усiх! Це величезна перемога!
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23.12.2020 18:28 Ответить
таки да, жить без этого было невмоготу
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23.12.2020 20:52 Ответить
 
 