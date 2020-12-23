В аэропорту Ташкента перешли на написание "Kyiv" вместо "Kiev", - посольство. ФОТО

Международный аэропорт "Ташкент" имени Ислама Каримова перешел на корректную транслитерацию названия столицы Украины латиницей - Kyiv вместо Kiev.

Об этом сообщило в Facebook Посольство Украины в Республике Узбекистан, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо сотрудникам аэропорта за понимание и корректную транслитерацию нашего прекрасного Киева!", - говорится в публикации.

Представители посольства назвали такой шаг "подарком украинским дипломатам из Узбекистана", ведь 22 декабря украинские дипломаты отмечали свой профессиональный праздник.

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Напомним, в начале октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и аэропортам с целью корректировки правописания названия города (#KyivNotKiev). Немало европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу.

В 2020 году "Википедия" перешла на написание "Kyiv" вместо "Kiev".

Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы способом, который отвечал русскому произношению, то есть Kiev. Украинские власти настаивают, что сейчас правильно передавать название близко к речи, свойственной украинскому языке, то есть Kyiv.

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