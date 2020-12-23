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Новую воздушную линию электропередач длиной 186 км ввели в эксплуатацию на Запорожской АЭС, - "Энергоатом". ФОТОрепортаж

Сегодня на площадке Запорожской АЭС состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию новой воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС - подстанция "Каховская" длиной 186 км.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Линию торжественно открыл врио президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. На церемонии также присутствовал новоизбранный мэр города Энергодар Дмитрий Орлов.

"ЛЭП Запорожская АЭС - подстанция "Каховская" значительно улучшит качество электроснабжения для жителей и промышленных предприятий Херсонской и Одесской областей, а также высвободит "закрытые" мощности Запорожской атомной электростанции, сняв с нее все сетевые ограничения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что после завершения ремонтных работ на 5-м энергоблоке ЗАЭС сможет выдавать в сеть максимум своей мощности. Поэтому все шесть энергоблоков ЗАЭС, работая на полную мощность (6 тыс МВт), дадут возможность повысить надежность энергоснабжения в южной части Объединенной энергосистемы Украины, поскольку транзит электроэнергии будет осуществляться непосредственно от источника генерации.

К тому же воздушная линия 750 кВ Запорожская АЭС - подстанция "Каховская" поможет перераспределить электроэнергию, которую производит ЗАЭС, и создаст возможности для маневра без снижения мощности. А в перспективе эта ЛЭП будет иметь важное значение при синхронизации Украинской энергосистемы с Европейской.

Перед торжественным открытием воздушной линии Запорожская АЭС - подстанция "Каховская" Петр Котин и участники мероприятия посетили энергоблок №5 Запорожской АЭС, на котором сейчас завершаются работы по продлению срока эксплуатации. Все инженерные работы происходят по графику, на станции ожидают дополнительную проверку состояния выполнения работ со стороны инспекторов Госатомрегулирования.

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Новую воздушную линию электропередач длиной 186 км ввели в эксплуатацию на Запорожской АЭС, - Энергоатом 01
Новую воздушную линию электропередач длиной 186 км ввели в эксплуатацию на Запорожской АЭС, - Энергоатом 02
Новую воздушную линию электропередач длиной 186 км ввели в эксплуатацию на Запорожской АЭС, - Энергоатом 03
Новую воздушную линию электропередач длиной 186 км ввели в эксплуатацию на Запорожской АЭС, - Энергоатом 04
Новую воздушную линию электропередач длиной 186 км ввели в эксплуатацию на Запорожской АЭС, - Энергоатом 05

Автор: 

АЭС (544) Запорожье (2656) Энергоатом (410) Петр Котин (37)


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Топ комментарии
+12
Все верно, завтра появится какой-нибудь "ахметов", кто будет взимать плату за передачу энергии по проводам линии, построенной за счет бюджета （нас с вами）.
Украина, территория бесстыдства и беззакония.
（не ругайте так громко, уже к лету узнате по счетам за эл.энергию）
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23.12.2020 17:56
+7
https://censor.net/ru/user/478011 не пиши дурню. 186 км ЛЭП 750 кВ за 1 год не построишь. ее строили 3 года назад при Порошенко П,А.. когда были деньги в казне Украины. сейчас зеленая гниль присвоила победу, которую Порох сделал.
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23.12.2020 19:16
+6
завтро на мосте в запоре будет у нас
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23.12.2020 18:28
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О. Нашли новую тему куда можно откатики делать с Ковидного фонда.
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23.12.2020 17:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/478011 не пиши дурню. 186 км ЛЭП 750 кВ за 1 год не построишь. ее строили 3 года назад при Порошенко П,А.. когда были деньги в казне Украины. сейчас зеленая гниль присвоила победу, которую Порох сделал.
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23.12.2020 19:16 Ответить
Другие страны уходят от ядерных станций и от отработанного ядерного топлива здесь наоборот экологию уничтожили. Уроды вроде Ахметова который переходит на Зелёное электричество которое в 10 раз дороже ядерного Зеленский который строит дата центры для обогащения властей Порошенко который строит хранилища для отработанного ядерного топлива. Уроды они все одним словом. Молчали бы со своим Уродом Порошенко и Уродом Зеленским!!!
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25.12.2020 10:28 Ответить
"...длинной 186 км..."
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23.12.2020 17:55 Ответить
Все верно, завтра появится какой-нибудь "ахметов", кто будет взимать плату за передачу энергии по проводам линии, построенной за счет бюджета （нас с вами）.
Украина, территория бесстыдства и беззакония.
（не ругайте так громко, уже к лету узнате по счетам за эл.энергию）
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23.12.2020 17:56 Ответить
Вот когда режут ленточку , значит опять народ нае.... , извините , вырвалось .
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23.12.2020 18:01 Ответить
А где Зеля
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23.12.2020 18:06 Ответить
завтро на мосте в запоре будет у нас
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23.12.2020 18:28 Ответить
Не дай Бог, бедоносец ведь, а там ДнепроГЭС рядом
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23.12.2020 18:52 Ответить
На концерті 95 кварталу.
Він боїться електричного струму.
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23.12.2020 23:48 Ответить
Не понял?))) Запустили то, что построено еще три года назад?))) И без бубочки?))
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23.12.2020 18:13 Ответить
Кому интересно, можете прочесть два соседних поста от Запорожской АЭС с разницей в три года)))) https://www.facebook.com/zapnpp/posts/1512990462155839
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23.12.2020 18:29 Ответить
Там же недалеко возле запорожской АЕС и Ахметка свои *ветряные мельницы* пристроил. Так что походу подключится на шару к етим же линиям построенным за счет АЕС
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23.12.2020 18:18 Ответить
Ты хоть представляешь что нужно что бы подключиться к ЛЭП-750 кВ?
Всего 5 подстанций которые подключены к четырём ЛЭП 750 кВ идущих с Запорожской АЭС:возле Кривого Рога , Запорожья, Донецка и Мариуполя, теперь возле Каховки
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23.12.2020 18:43 Ответить
Народ, чого незадоволені?!
Цей проект почав реалізовуватись ще за Порошенко, а проектування ще раніше.
Як що будується щось нове - це добре!
"Не скігліть"©
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23.12.2020 18:50 Ответить
Каховская питала насосы подачи воды в Крым и это неплохо что Каховское направление сделают зависимое от Запорожской АЭС.
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23.12.2020 20:01 Ответить
спасибо товарищу Зеле за наше счастливое...)
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23.12.2020 19:04 Ответить
Совок жив! Открытие каждого ларька перерезанием ленточки! Как в Израиле,США, Китае....
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23.12.2020 19:18 Ответить
А куда будут девать э/э ?
Ведь Белорусь и РФ будут обеспечивать Украину.
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23.12.2020 19:32 Ответить
У 2014 році Корпорація «СОЮЗ» розпочала будівництво ПС 750/330 кВ «Каховська» у рамках загальнонаціональної Енергетичної стратегії України до 2030 року під проектним фінансуванням Європейського Банку Реконструкції та Розвитку. Замовником будівництва є Національна енергетична компанія «Укренерго». ПС 750/330 кВ «Каховська» - нове будівництво цього типу підстанцій в Україні. Встановлена потужність трансформатора становить 2по 1 000 МВА. Термін реалізації проекту:2014-2016 В жовтні 2016 року підписано «Акт про завершення робіт» на ПС 750/330 кВ «Каховська».Новозбудована ПС 750/330 кВ значно підвищить енергетичну ефективність експлуатації Запорізької АЕС, стабільність енергозабезпечення Південного регіону країни, рівень енергетичної ефективності системи передачі енергії й забезпечить сумісність з Європейскою системою. http://soyuz-corp.com.ua/component/zoo/item/ps-750-kakhovska?category_id=5
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23.12.2020 20:43 Ответить
Цхоят цхоят цхоят....... Почему Немцы ушли от ядерных станций??? Неужели люди которые живут в Германии не такие как мы Украинцы??? Почему экология должна страдать из за обогащения властей???
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25.12.2020 10:33 Ответить
 
 