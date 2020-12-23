Новую воздушную линию электропередач длиной 186 км ввели в эксплуатацию на Запорожской АЭС, - "Энергоатом". ФОТОрепортаж

Сегодня на площадке Запорожской АЭС состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию новой воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС - подстанция "Каховская" длиной 186 км.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Линию торжественно открыл врио президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. На церемонии также присутствовал новоизбранный мэр города Энергодар Дмитрий Орлов.

"ЛЭП Запорожская АЭС - подстанция "Каховская" значительно улучшит качество электроснабжения для жителей и промышленных предприятий Херсонской и Одесской областей, а также высвободит "закрытые" мощности Запорожской атомной электростанции, сняв с нее все сетевые ограничения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что после завершения ремонтных работ на 5-м энергоблоке ЗАЭС сможет выдавать в сеть максимум своей мощности. Поэтому все шесть энергоблоков ЗАЭС, работая на полную мощность (6 тыс МВт), дадут возможность повысить надежность энергоснабжения в южной части Объединенной энергосистемы Украины, поскольку транзит электроэнергии будет осуществляться непосредственно от источника генерации.

К тому же воздушная линия 750 кВ Запорожская АЭС - подстанция "Каховская" поможет перераспределить электроэнергию, которую производит ЗАЭС, и создаст возможности для маневра без снижения мощности. А в перспективе эта ЛЭП будет иметь важное значение при синхронизации Украинской энергосистемы с Европейской.

Перед торжественным открытием воздушной линии Запорожская АЭС - подстанция "Каховская" Петр Котин и участники мероприятия посетили энергоблок №5 Запорожской АЭС, на котором сейчас завершаются работы по продлению срока эксплуатации. Все инженерные работы происходят по графику, на станции ожидают дополнительную проверку состояния выполнения работ со стороны инспекторов Госатомрегулирования.

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