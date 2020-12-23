Нардеп "ЕС" Южанина обратилась к Шмыгалю, Петрашко и Степанову: Стоимость тестирования на COVID-19 не должна быть 800-1200 грн, нужно государственное регулирование. ДОКУМЕНТ

Правительство должно установить государственное регулирование цен на тесты для определения коронавирусной болезни, а также на проведение компьютерной томографии.

Соответствующее депутатское обращение к премьер-министру Украины, министру здравоохранения и министру экономики прислала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Казалось бы, обычная ситуация. Заболел одноклассник мальчика из многодетной семьи, в которой растет пятеро детей школьного возраста, и теперь все в семье должны сдать тесты на коронавирус. А кроме того, у супругов четверо родителей за 70 лет, с которыми нужно общаться, и, посещая их, быть уверенными, что они сами здоровы. С нынешней стоимостью тестов (не менее 1200 гривен) сумма, которую сразу нужно было потратить, оказалась слишком велика. В результате все дети вынуждены были перейти на дистанционное обучение", - приводит пример Нина Южанина.

Она отметила, что подобные случаи не единичны. Государство не обеспечивает граждан бесплатным тестированием, а на проверку по собственной инициативе не хватает денег. Цены просто неподъемные для людей - например, работников бюджетной сферы, у которых есть семьи, не говоря уже о пенсионерах. Получается замкнутый круг - замечает Нина Южанина.

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"Минимальная стоимость услуг для проведения лабораторных ПЦР-тестов на заболевание COVID-19 в Киеве составляет более 800 гривен при условии прибытия человека самостоятельно в лабораторию. И 1200 гривен при условии выезда на место жительства гражданина. При этом минимальная пенсия по возрасту в 2020 году в Украине составляла от 1638 до 1700 грн в месяц. Минимальная заработная плата - от 4723 до 5000 грн в месяц, а размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц составлял от 2027 до 2189 грн в месяц", - объясняет Южанина.

В ситуации длительной пандемии COVID-19 тестирование и диагностика - это социально значимая услуга, поэтому государство должно установить свой контроль и регулирование ценообразования, отмечает Южанина.

"На сегодня установлено государственное регулирование цен на медицинские препараты и лекарственные средства путем декларирования их на сайте Госпродпотребслужбы. Возможность государства регулировать цены на социально значимые товары предусмотрена и законом Украины "О ценах и ценообразовании". Также в апреле 2020 года были приняты Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", которым Кабинету Министров предоставлено право устанавливать цены на социально значимые товары и услуги" , - пишет Южанина.

Она призывает внести изменения в правительственное Постановление от 22 апреля 2020 года №341 "О мерах по стабилизации цен на товары, имеющие важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения" и другие нормативные акты и включить в нее услуги по проведению тестирований IgM- и IgG-антител к антигену коронавируса, тестирование путем проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), а также проведение компьютерной томографии легких человека для выявления осложнений в виде вирусной пневмонии.

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Власть должна сделать все для того, чтобы услуги по тестированию и диагностике были финансово доступными для всех граждан - отмечает представитель "Европейской Солидарности". "В условиях пандемии тестирование как раз и является социально значимой и жизненно важной вещью. Ведь и без локдауны украинцы часто вынуждены во многих вещах себя ограничивать. И хоть как-то сделать эти ограничения менее болезненными - вполне по силам власти", - резюмирует Южанина.









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