Нардеп "ЕС" Южанина обратилась к Шмыгалю, Петрашко и Степанову: Стоимость тестирования на COVID-19 не должна быть 800-1200 грн, нужно государственное регулирование. ДОКУМЕНТ
Правительство должно установить государственное регулирование цен на тесты для определения коронавирусной болезни, а также на проведение компьютерной томографии.
Соответствующее депутатское обращение к премьер-министру Украины, министру здравоохранения и министру экономики прислала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Казалось бы, обычная ситуация. Заболел одноклассник мальчика из многодетной семьи, в которой растет пятеро детей школьного возраста, и теперь все в семье должны сдать тесты на коронавирус. А кроме того, у супругов четверо родителей за 70 лет, с которыми нужно общаться, и, посещая их, быть уверенными, что они сами здоровы. С нынешней стоимостью тестов (не менее 1200 гривен) сумма, которую сразу нужно было потратить, оказалась слишком велика. В результате все дети вынуждены были перейти на дистанционное обучение", - приводит пример Нина Южанина.
Она отметила, что подобные случаи не единичны. Государство не обеспечивает граждан бесплатным тестированием, а на проверку по собственной инициативе не хватает денег. Цены просто неподъемные для людей - например, работников бюджетной сферы, у которых есть семьи, не говоря уже о пенсионерах. Получается замкнутый круг - замечает Нина Южанина.
"Минимальная стоимость услуг для проведения лабораторных ПЦР-тестов на заболевание COVID-19 в Киеве составляет более 800 гривен при условии прибытия человека самостоятельно в лабораторию. И 1200 гривен при условии выезда на место жительства гражданина. При этом минимальная пенсия по возрасту в 2020 году в Украине составляла от 1638 до 1700 грн в месяц. Минимальная заработная плата - от 4723 до 5000 грн в месяц, а размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц составлял от 2027 до 2189 грн в месяц", - объясняет Южанина.
В ситуации длительной пандемии COVID-19 тестирование и диагностика - это социально значимая услуга, поэтому государство должно установить свой контроль и регулирование ценообразования, отмечает Южанина.
"На сегодня установлено государственное регулирование цен на медицинские препараты и лекарственные средства путем декларирования их на сайте Госпродпотребслужбы. Возможность государства регулировать цены на социально значимые товары предусмотрена и законом Украины "О ценах и ценообразовании". Также в апреле 2020 года были приняты Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", которым Кабинету Министров предоставлено право устанавливать цены на социально значимые товары и услуги" , - пишет Южанина.
Она призывает внести изменения в правительственное Постановление от 22 апреля 2020 года №341 "О мерах по стабилизации цен на товары, имеющие важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения" и другие нормативные акты и включить в нее услуги по проведению тестирований IgM- и IgG-антител к антигену коронавируса, тестирование путем проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), а также проведение компьютерной томографии легких человека для выявления осложнений в виде вирусной пневмонии.
Власть должна сделать все для того, чтобы услуги по тестированию и диагностике были финансово доступными для всех граждан - отмечает представитель "Европейской Солидарности". "В условиях пандемии тестирование как раз и является социально значимой и жизненно важной вещью. Ведь и без локдауны украинцы часто вынуждены во многих вещах себя ограничивать. И хоть как-то сделать эти ограничения менее болезненными - вполне по силам власти", - резюмирует Южанина.
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Інша справа, що процедура "дуже приємна", коли тобі палку з тампоном засовують через ніс майже в легені.
Тебе бакпосев чем брали -- каким предметом? -- из Германии ли ты?
Давай, колись до гланд -- откель ты? -- я всё пойму, как бывший уролог...*)
Тогда позволь дать тебе совет: Если ты увидишь ватку на палочке -- тикай сразу без оглядки -- тебя дурят!
...маякни, если шо -- посоветуемся без обидок...
Fröhliche Weihnachten Genosse...*)
В отличие от пятого президента Украины Петра Порошенко, действующий президент Владимир Зеленский не относится к людям, которые способны слушать других, считает глава фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин.
Ну наконец-то ГОЛОС, слышно здравый намек на общие ценности с ЕС
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За чий рахунок повинен розпочатися банкет?
Тому багато народу йдуть здавати аналіз в приватні лабораторії,де саме така ціна
Важно отметить, что оперативная съемка велась в период 2019 и до конца января 2020 года. В то время на должности премьер-министра был Алексей Гончарук.
Об этом в среду, 23 января, сообщает издание «Кома» со ссылкой на опубликованное видео на официальном YouTube-канале «https://www.youtube.com/channel/UCfnUmOhNwPSl3g2nYQgh0YA Гео Лерос «.
На видео нардеп показал фигурантов данной схемы, а именно Александра Луцкого.
Кроме этого по данным Лероса кандидата на должность министра еще 1 октября 2019 года сначала назначили на должность уполномоченного Президента Украины по земельным вопросам.
Также на видео рассказывается как Ермак-младший также лоббирует вопрос с назначением на главу Геокадастра Александра Луцкого
http://koma.news/nardep-pokazal-video-peredachi-deneg-za-dolzhnost-ministra/5329/
А вы тут волнуетесь "За чий рахунок повинен розпочатися банкет?"
At Least 614,000 People in the U.S. Have Received the Covid-19 Vaccine
О том, какие бюджетные структуры закупили за деньги налогоплательщиков в 2020 году самые дорогие автомобили.
Больше всего новых авто за средства налогоплательщиков в Украине осуществила автобаза Управления делами Аппарата Верховной Рады. Данные системы ProZorro свидетельствуют, что для украинских парламентариев приобрели 14 Toyota Camry на 12 млн 537 тыс грн. Поставщиком выступило ООО "АРТМОТОР" из Харькова. Предусмотрены два варианта комплектации автомобилей: Comfort стоимостью 895 тыс. 295 грн и Elegance - по 896 тыс. 12 грн 50 коп. Согласно договору купли-продажи, все иномарки 2020 года выпуска, о чем должны свидетельствовать соответствующие сертификаты.
Также три новых автомобиля Toyota Camry стоимостью в 2 млн 698 тыс. 800 грн закупили для Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. По информации ProZorro, легковые авто приобрели для обслуживания государственного секретаря министерства и заместителей руководителя центрального органа исполнительной власти. Поставщиком также выступило ООО "АРТМОТОР", но на этот раз из города Сумы.
Также Toyota Camry (Premium) за 1 млн 145 тыс. 857 грн (с НДС) закупили для "Ривнеоблэнерго". Договор заключен 18 декабря, а период доставки - до 31 декабря.
Для АО "Черновцыоблэнерго" приобрели Toyota Camry за 1 млн 139 тыс. 400 грн (с НДС). Кроме того, предприятие также приобрело Hyundai FL за 1 млн 92 тыс. 700 грн и Škoda Superb за 1 млн 58 тыс. 610 грн.
Автопарк ГБР пополнили два Land Cruiser 150 Prado за 2 млн 114 тыс. грн оба.
Автомобиль Toyota Land Cruiser 1 млн 163 тыс. 989 грн через государственные закупки приобрело частное акционерное общество НАК "Надра Украины".
Новые Toyota Highlander приобрели в Службе автомобильных дорог в Днепропетровской области и Запорожском машиностроительном конструкторском бюро "Прогресс". Эти госучреждения закупили по одной иномарке, которые обошлись бюджету более 1,6 млн каждая.
Для исполнительного комитета Терновского городского совета Днепропетровской области через систему ProZorro закупили автомобиль KIA Sorento FL Prestige за 1 млн 162 тыс. 172 грн (с НДС).
давай предложи, как привыкла:
Стоимость вакцины в Украине от Южаниной должна составлять:
Цена производителя Х год выпуска Х матричную РН Х липидную наночастицу (в квадрате) Х коэфф.50% + НДС 20%
Ото бабла можно будет настричь, правда миллионерша с швейной фабрики?
Хтось може закидати мені нефаховість в цих питаннях. Але у світі існують думки спеціалістів про заощадження коштів на непотрібних тестах і максимально фінансувати саме лікування важких випадків. петро із своєю южаніною втратили частину моєї підтримки ще тоді, коли та заявила про чадящі дизелі євроблях. Не помічаючи чаду камазів і інших вантажівок з движками від мтз. Боротися треба не з дешевими іномарками. Боротися треба із заторами на київських вулицях. а затори чеерез неадекватну забудову.