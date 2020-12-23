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Новости Фото Коронавирус и карантин
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Нардеп "ЕС" Южанина обратилась к Шмыгалю, Петрашко и Степанову: Стоимость тестирования на COVID-19 не должна быть 800-1200 грн, нужно государственное регулирование. ДОКУМЕНТ

Правительство должно установить государственное регулирование цен на тесты для определения коронавирусной болезни, а также на проведение компьютерной томографии.

Соответствующее депутатское обращение к премьер-министру Украины, министру здравоохранения и министру экономики прислала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Казалось бы, обычная ситуация. Заболел одноклассник мальчика из многодетной семьи, в которой растет пятеро детей школьного возраста, и теперь все в семье должны сдать тесты на коронавирус. А кроме того, у супругов четверо родителей за 70 лет, с которыми нужно общаться, и, посещая их, быть уверенными, что они сами здоровы. С нынешней стоимостью тестов (не менее 1200 гривен) сумма, которую сразу нужно было потратить, оказалась слишком велика. В результате все дети вынуждены были перейти на дистанционное обучение", - приводит пример Нина Южанина.

Она отметила, что подобные случаи не единичны. Государство не обеспечивает граждан бесплатным тестированием, а на проверку по собственной инициативе не хватает денег. Цены просто неподъемные для людей - например, работников бюджетной сферы, у которых есть семьи, не говоря уже о пенсионерах. Получается замкнутый круг - замечает Нина Южанина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Богуцкая переболела COVID-19: Заразилась в маршрутке, маски бессмысленны, воздух проникает в отверстия

"Минимальная стоимость услуг для проведения лабораторных ПЦР-тестов на заболевание COVID-19 в Киеве составляет более 800 гривен при условии прибытия человека самостоятельно в лабораторию. И 1200 гривен при условии выезда на место жительства гражданина. При этом минимальная пенсия по возрасту в 2020 году в Украине составляла от 1638 до 1700 грн в месяц. Минимальная заработная плата - от 4723 до 5000 грн в месяц, а размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц составлял от 2027 до 2189 грн в месяц", - объясняет Южанина.

В ситуации длительной пандемии COVID-19 тестирование и диагностика - это социально значимая услуга, поэтому государство должно установить свой контроль и регулирование ценообразования, отмечает Южанина.

"На сегодня установлено государственное регулирование цен на медицинские препараты и лекарственные средства путем декларирования их на сайте Госпродпотребслужбы. Возможность государства регулировать цены на социально значимые товары предусмотрена и законом Украины "О ценах и ценообразовании". Также в апреле 2020 года были приняты Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", которым Кабинету Министров предоставлено право устанавливать цены на социально значимые товары и услуги" , - пишет Южанина.

Она призывает внести изменения в правительственное Постановление от 22 апреля 2020 года №341 "О мерах по стабилизации цен на товары, имеющие важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения" и другие нормативные акты и включить в нее услуги по проведению тестирований IgM- и IgG-антител к антигену коронавируса, тестирование путем проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), а также проведение компьютерной томографии легких человека для выявления осложнений в виде вирусной пневмонии.

Также читайте: Нарпдеп "ЕС" Южанина о "пенсионной страшилке" Шмыгаля: Это все равно, что сказать людям - не платите ЕСВ, все равно ничего не получите

Власть должна сделать все для того, чтобы услуги по тестированию и диагностике были финансово доступными для всех граждан - отмечает представитель "Европейской Солидарности". "В условиях пандемии тестирование как раз и является социально значимой и жизненно важной вещью. Ведь и без локдауны украинцы часто вынуждены во многих вещах себя ограничивать. И хоть как-то сделать эти ограничения менее болезненными - вполне по силам власти", - резюмирует Южанина.

Нардеп ЕС Южанина обратилась к Шмыгалю, Петрашко и Степанову: Стоимость тестирования на COVID-19 не должна быть 800-1200 грн, нужно государственное регулирование 01
Нардеп ЕС Южанина обратилась к Шмыгалю, Петрашко и Степанову: Стоимость тестирования на COVID-19 не должна быть 800-1200 грн, нужно государственное регулирование 02
Нардеп ЕС Южанина обратилась к Шмыгалю, Петрашко и Степанову: Стоимость тестирования на COVID-19 не должна быть 800-1200 грн, нужно государственное регулирование 03
Нардеп ЕС Южанина обратилась к Шмыгалю, Петрашко и Степанову: Стоимость тестирования на COVID-19 не должна быть 800-1200 грн, нужно государственное регулирование 04

Читайте также: План вакцинации от COVID-19 в Украине будут обновлять, - Шмыгаль

Автор: 

карантин (16729) тестирование (496) Южанина Нина (153) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Хтось десь трошки бреше. Особисто всією сім'єю в чотири чоловіка проходили цей тест і жодної копійки не платив. Це за умови, що все було за направленням сімейного лікаря.
Інша справа, що процедура "дуже приємна", коли тобі палку з тампоном засовують через ніс майже в легені.
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23.12.2020 18:29
+5
Не закони України, а закони під Васадзе. У нас "все для людей"...
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23.12.2020 18:32
+4
...лучше расскажи, сколько должна стоить растаможка...
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23.12.2020 18:24
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...лучше расскажи, сколько должна стоить растаможка...
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23.12.2020 18:24 Ответить
Заболбали вы своей растаможкой . Научитесь уважать права водителей и законы Украины . А может быть потом будет вам "растаможка" .
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23.12.2020 18:29 Ответить
Не закони України, а закони під Васадзе. У нас "все для людей"...
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23.12.2020 18:32 Ответить
Радует то , что идиотов на дорогах на евробляхах почти нет . Я не против справедливой растаможки . Я за одинаковую ответственность всех участников движения .
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23.12.2020 18:36 Ответить
А велика різниця на нове авто в Україні та в Європі?
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23.12.2020 18:40 Ответить
Деякі нові у нас дешевші!
https://topgir.com.ua/kakie-novye-avto-v-ukraine-deshevle-chem-v-evrope-320948/
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23.12.2020 18:41 Ответить
різниця в якості - б у авто з Європи буде навіть на помойней солярі човгать і по бездоріжжі а так звоні нові авто в Україні ширпотреб який вже і 4 тисячі ненаїжжає і ламається
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23.12.2020 18:49 Ответить
Так Європа відмовляється від дизельних авто, і весь цей хлам авто бариги тягнуть до нас з пробігом від 100 000 кілометрів, а для нас це в радість.
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23.12.2020 18:55 Ответить
незвізди як їздили так і їздять, а в Україні навіть і ще і неїздили на дизельних авто , пісовують ширпотреб а ввезення авто шакали заборонили
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23.12.2020 19:00 Ответить
В тебе яке авто?
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23.12.2020 19:10 Ответить
мені южаніни і парашенки не закон , я Вільна людина і купую авто в Бельгії , але українцям заборону ввів порошенко на авто
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23.12.2020 19:19 Ответить
А ти випадково не ФОП?
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23.12.2020 19:22 Ответить
я громадчнин України
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23.12.2020 19:25 Ответить
Хто для тебе Порошенко?
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23.12.2020 19:28 Ответить
жадний злодій
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23.12.2020 19:35 Ответить
Нардеп "ЄС" Южаніна звернулася до Шмигаля, Петрашка і Степанова: Вартість тестування на COVID-19 не повинна бути 800-1200 грн, потрібне державне регулювання - Цензор.НЕТ 2552
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23.12.2020 19:48 Ответить
ти шокалядку взад собі пихаєш то тортом рашен помазуєш чи шеболєтом заганяєш
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23.12.2020 21:53 Ответить
Украину ввозят авто , которое в ЕС уже нельзя эксплуатировать . Его там отдают дёшево . У нас продают дорого . Копай глубже . Пенсии , субсидии , льготы , дотации , "кормильцы" Донбасса , и даже "афганцы" ......
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23.12.2020 18:50 Ответить
южаніна ворог України і підтримкє геноцид падатків на авто
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23.12.2020 18:46 Ответить
"устамі младєнца глаголєт істіна"
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23.12.2020 18:24 Ответить
Пару раз слушал Южанину в Ютьюбе,тему не помню,но очень умная дама кстати...
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23.12.2020 18:26 Ответить
злодійка і брехуха
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23.12.2020 18:49 Ответить
Это нормально... -- если Государство существует, исключительно из-за заботы о гражданах, то почему это обслуживание должно быть бесплатным?
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23.12.2020 18:28 Ответить
Хтось десь трошки бреше. Особисто всією сім'єю в чотири чоловіка проходили цей тест і жодної копійки не платив. Це за умови, що все було за направленням сімейного лікаря.
Інша справа, що процедура "дуже приємна", коли тобі палку з тампоном засовують через ніс майже в легені.
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23.12.2020 18:29 Ответить
в ніс? от придурки українські. німці мажуть коло отієї тіліпайки що у горлі посередині висить. ніхто у ніс не лазить.
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23.12.2020 18:32 Ответить
Так, в ніс. Тампон на паличці, сантиметрів з двадцять. Закидаєш голову назад і тобі цю паличку, майже всю, просовують через ніс. Після цього ще беруть кров на аналіз, також на Ковід (в першому коментарі це не згадав).
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23.12.2020 18:36 Ответить
садюги!
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23.12.2020 18:39 Ответить
Носоглотка -- это не лёгкие! ...и даже не гланды -- если они у тебя ещё есть ...*)
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23.12.2020 18:41 Ответить
слухай, псіховане, як так одні іздіваються над своїми пацієнтами, інші ні. а результат один? і через садоносне і через гордо результат буде.
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23.12.2020 18:44 Ответить
-- а тебе чого вспучило? *)
Тебе бакпосев чем брали -- каким предметом? -- из Германии ли ты?
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23.12.2020 18:51 Ответить
палочка з ватою скрізь однакова. але ось схоже тобі мозок заділи.
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23.12.2020 19:10 Ответить
Не-а... -- в Германии никаких ваток на палочке нету -- давно уже...
Давай, колись до гланд -- откель ты? -- я всё пойму, как бывший уролог...*)
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23.12.2020 19:16 Ответить
нашо тобі? шукаєш забрану паличкою частину мозку?
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23.12.2020 19:51 Ответить
пошукай ближче раз ти уролог - у нижній півкулі. зазвичай там осідає русский мозг.
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23.12.2020 19:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/46103 украинец... ...про придурков -- тоже не со всем согласный...*)
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23.12.2020 18:37 Ответить
-- это ты ещё на дезентерию не проверялся... -- там прокалённая на спиртовой горелке проволочка с колечком на конце... -- если она не успела остыть -- зачем тебе дышать? *)
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23.12.2020 18:34 Ответить
чого тебе вспучило?
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23.12.2020 18:40 Ответить
Чё потух, "немец" с Крыжополя? *)
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23.12.2020 18:57 Ответить
ну це ж тебе дроче, ти ж тут пальці вєєром розпушив.
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23.12.2020 19:09 Ответить
Это ты ватку на палочках разлохматил... -- *)
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23.12.2020 19:17 Ответить
В общем -- ты не из Германии.

Тогда позволь дать тебе совет: Если ты увидишь ватку на палочке -- тикай сразу без оглядки -- тебя дурят!

...маякни, если шо -- посоветуемся без обидок...
Fröhliche Weihnachten Genosse...*)
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23.12.2020 19:38 Ответить
лек міх. думай шо хош.
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23.12.2020 19:40 Ответить
Данкэ за любезность! -- я ж так и знал... *)
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23.12.2020 19:45 Ответить
да будь ласка. для узькочєлюстного такого не жалко.
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23.12.2020 19:49 Ответить
Рахманин о Зеленском: Человек на ходу, на колене придумывает, что будет делать дальше
В отличие от пятого президента Украины Петра Порошенко, действующий президент Владимир Зеленский не относится к людям, которые способны слушать других, считает глава фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин.
Ну наконец-то ГОЛОС, слышно здравый намек на общие ценности с ЕС
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23.12.2020 18:29 Ответить
учора на каналі Скрипіна Голік розказував, як дійшли до того, що почали будувати дороги: не вміють зелені міністри проектувати витрати, тому так вийшло, що запросили мало з ковідного фонду. їм дали із фонду скільки запросили, і ще зверху дали 6,5 млрд. А так як МОН більше не запросив, то і вирішили з фонду ще на дороги узяти. Тепер маємо скріз сраку у медицині.
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23.12.2020 18:37 Ответить
МОЗ
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23.12.2020 19:50 Ответить
Моя семья уже за все время пандемии сдавала тест 7 раз и все бесплатно . Но , а вы не лохи должны платит , как голосовали ,так и платите . Вы платите налоги и ещё и за тесты . Так не лохам и надо . Привет еврейской семье, ЗЕ , бени , и т д , им то бабки нужны ваши !
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23.12.2020 18:32 Ответить
в країні прапорця на аватарці здавали безкоштовно?
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23.12.2020 18:33 Ответить
Власть должна сделать все для того, чтобы услуги по тестированию и диагностике были финансово доступными для всех граждан - отмечает представитель "Европейской Солидарности"Источник: https://censor.net/ru/p3238745

-------------------------------------------------------------------------------
За чий рахунок повинен розпочатися банкет?
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23.12.2020 18:33 Ответить
800 грн? За эти деньги будете сами тестироваться.
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23.12.2020 18:34 Ответить
У нас вообще 1,5 тысячи)
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23.12.2020 19:13 Ответить
В звичайній поліклініці по направленню від сімейного лікаря безкоштовно.АЛЕ,спробуйте ще те направлення отримати,а контактним то взагалі не реально.Ну а хворий з підозрою на корону,спочатку,разом зі своїми бацилами ходить по поліклініці,сидить і черзі,а коли й отримає направлення на аналіз,то знові ж стоїть в черзі вже серед "товаришів по нещастю" знову ж тій самій поліклініці,а не в ізольованому приміщенні.
Тому багато народу йдуть здавати аналіз в приватні лабораторії,де саме така ціна
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23.12.2020 19:22 Ответить
Народный депутат Украины Гео Лерос опубликовал новое видео оперативной съемки, где человек похожий на младшего брата Андрея Ярмака вел переговоры о назначении на должность министра аграрной политики Романа Лещенко за ДЕНЕЖНОЕ вознаграждение.
Важно отметить, что оперативная съемка велась в период 2019 и до конца января 2020 года. В то время на должности премьер-министра был Алексей Гончарук.
Об этом в среду, 23 января, сообщает издание «Кома» со ссылкой на опубликованное видео на официальном YouTube-канале «https://www.youtube.com/channel/UCfnUmOhNwPSl3g2nYQgh0YA Гео Лерос «.
На видео нардеп показал фигурантов данной схемы, а именно Александра Луцкого.
Кроме этого по данным Лероса кандидата на должность министра еще 1 октября 2019 года сначала назначили на должность уполномоченного Президента Украины по земельным вопросам.
Также на видео рассказывается как Ермак-младший также лоббирует вопрос с назначением на главу Геокадастра Александра Луцкого
http://koma.news/nardep-pokazal-video-peredachi-deneg-za-dolzhnost-ministra/5329/

А вы тут волнуетесь "За чий рахунок повинен розпочатися банкет?"
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23.12.2020 18:36 Ответить
От же дебилы.В Европе по моему 7 баксов стоит тест,какие 800-1200 грн. они хотят?
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23.12.2020 18:38 Ответить
Саме так, за рахунок масового виробництва зменшилася вартість до 5-6 євро... А у нас барижать, найдешевше в Києві що бачив - 600 грн за ПЛР і 500 за антитіла!
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23.12.2020 18:44 Ответить
Европейский Союз согласился закупить 300 млн доз вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech по цене в 15,5 евро за дозу. Об этом со ссылкой на внутренний документ ЕС от 18 ноября https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-vaccine-prices/eu-agreed-to-pay-15-5-euros-per-dose-for-pfizer-covid-19-vaccine-document-idUSKBN28V0Y6 сообщает Reuters.
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23.12.2020 21:05 Ответить
https://inosmi.ru/social/20190309/244715960.html https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/covid-19-vaccine-doses.html The New York Times

At Least 614,000 People in the U.S. Have Received the Covid-19 Vaccine
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23.12.2020 18:44 Ответить
мадам "расстаможка " всплыла...такие как она и потопили шоколадного
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23.12.2020 18:46 Ответить
https://www.nytimes.com/2020/12/14/well/live/covid-vaccine-questions.html?action=click&state=default&region=hub&context=storyline_vaccine_hub&module=styln-coronavirus-vaccines&variant=show&pgtype=LegacyCollection Answers to Your Questions About the New Covid Vaccines in the U.S.

Нардеп "ЕС" Южанина обратилась к Шмыгалю, Петрашко и Степанову: Стоимость тестирования на COVID-19 не должна быть 800-1200 грн, нужно государственное регулирование - Цензор.НЕТ 8279
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23.12.2020 18:50 Ответить
Несмотря наhttps://apostrophe.ua/news/society/2020-12-23/v-ukraine-svyishe-10-tyis-novyih-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-statistika-na-23-dekabrya/218472 эпидемию коронавируса, который продолжает атаковать украинцев, и экономический кризис в государстве из-за последствий пандемии, украинские чиновники в 2020 году не отказывали себе в возможностях пополнить автопарки новыми автомобилями. Больше дорогих машин приобрели для нужд Аппарата Верховной Рады, а поставляло машины ООО "АРТМОТОР".
О том, какие бюджетные структуры закупили за деньги налогоплательщиков в 2020 году самые дорогие автомобили.
Больше всего новых авто за средства налогоплательщиков в Украине осуществила автобаза Управления делами Аппарата Верховной Рады. Данные системы ProZorro свидетельствуют, что для украинских парламентариев приобрели 14 Toyota Camry на 12 млн 537 тыс грн. Поставщиком выступило ООО "АРТМОТОР" из Харькова. Предусмотрены два варианта комплектации автомобилей: Comfort стоимостью 895 тыс. 295 грн и Elegance - по 896 тыс. 12 грн 50 коп. Согласно договору купли-продажи, все иномарки 2020 года выпуска, о чем должны свидетельствовать соответствующие сертификаты.
Также три новых автомобиля Toyota Camry стоимостью в 2 млн 698 тыс. 800 грн закупили для Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. По информации ProZorro, легковые авто приобрели для обслуживания государственного секретаря министерства и заместителей руководителя центрального органа исполнительной власти. Поставщиком также выступило ООО "АРТМОТОР", но на этот раз из города Сумы.
Также Toyota Camry (Premium) за 1 млн 145 тыс. 857 грн (с НДС) закупили для "Ривнеоблэнерго". Договор заключен 18 декабря, а период доставки - до 31 декабря.
Для АО "Черновцыоблэнерго" приобрели Toyota Camry за 1 млн 139 тыс. 400 грн (с НДС). Кроме того, предприятие также приобрело Hyundai FL за 1 млн 92 тыс. 700 грн и Škoda Superb за 1 млн 58 тыс. 610 грн.
Автопарк ГБР пополнили два Land Cruiser 150 Prado за 2 млн 114 тыс. грн оба.
Автомобиль Toyota Land Cruiser 1 млн 163 тыс. 989 грн через государственные закупки приобрело частное акционерное общество НАК "Надра Украины".
Новые Toyota Highlander приобрели в Службе автомобильных дорог в Днепропетровской области и Запорожском машиностроительном конструкторском бюро "Прогресс". Эти госучреждения закупили по одной иномарке, которые обошлись бюджету более 1,6 млн каждая.
Для исполнительного комитета Терновского городского совета Днепропетровской области через систему ProZorro закупили автомобиль KIA Sorento FL Prestige за 1 млн 162 тыс. 172 грн (с НДС).
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23.12.2020 18:51 Ответить
беспокойная ты наша. а доступной растаможки хер показала. люди на границе побрасали, из-за твоих расценок. Сколько людей в автобусах позаражалось. только пиз...ь и умеете
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23.12.2020 18:56 Ответить
Быдло побросало на границе свой ворованный хлам. Нормальные люди давно растаможили машины по льготному тарифу, а ты и дальше дрочи на зе
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23.12.2020 19:17 Ответить
Я робив ІФА за 200 гривень.
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23.12.2020 19:05 Ответить
Так оказывается -то не должна.
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23.12.2020 19:05 Ответить
Вот когда не во власти правильные речи ведут, но стоит ворваться во власть зубами все рвут. Видать оппозицией заведует Бог, а властью Дъявол.
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23.12.2020 19:35 Ответить
грохнут ее...или бляхеры,или ПЦРщики.
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23.12.2020 20:07 Ответить
О, бухгалтерша рошеновская свой пятак всунула. А чё так скромно? 800-1200грн?
давай предложи, как привыкла:
Стоимость вакцины в Украине от Южаниной должна составлять:

Цена производителя Х год выпуска Х матричную РН Х липидную наночастицу (в квадрате) Х коэфф.50% + НДС 20%

Ото бабла можно будет настричь, правда миллионерша с швейной фабрики?
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23.12.2020 21:02 Ответить
Тема акциза не раскрыта. Не забудьте про пенсионнй и военный сбор. И всё это помножить на вирусный коэффицент
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23.12.2020 22:11 Ответить
МРТ хребта онкохворої людини коштує три мінімальні пенсії,може ЗЕвлада цього не знає?
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23.12.2020 22:42 Ответить
З огляду на те, що тест плр є неточними і їх, як наполягають медики, треба робити не один раз або підтверджувати ще іншими дослідженнями, то смисл їх робити взагалі - ніякий. Ось тут же багато коментаторів підкреслили велику ймовірність зараження саме через черги до безкоштовного тестування. Хай цього не розуміють тупі зебіли. але ж типу розумні із ПЄС повинні це розуміти? Насправді якраз зелені (ті хто ними верховодить) все розуміють. Посто у них завдання нне зменшити захворюваність. А заробити на вакцинації, на лікуванні. І таке інше. А от южаніни із порошенками дивним чином підіграють у геноциді українців зеленим. Бо ні один із них не заперечив дії зелених. А лише кртикує за повільне впровадження та крадіжки в процесі.
Хтось може закидати мені нефаховість в цих питаннях. Але у світі існують думки спеціалістів про заощадження коштів на непотрібних тестах і максимально фінансувати саме лікування важких випадків. петро із своєю южаніною втратили частину моєї підтримки ще тоді, коли та заявила про чадящі дизелі євроблях. Не помічаючи чаду камазів і інших вантажівок з движками від мтз. Боротися треба не з дешевими іномарками. Боротися треба із заторами на київських вулицях. а затори чеерез неадекватну забудову.
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24.12.2020 00:31 Ответить
 
 