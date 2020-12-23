Суд по делу выдачи титушкам оружия со складов МВД во время Майдана три года не может провести подготовительное заседание. ФОТО
Шевченковский суд в очередной раз отложил проведение подготовительного заседания по делу о незаконной выдаче оружия со складов МВД во времена Революции Достоинства. Дело слушают уже три года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
На скамье подсудимых трое бывших сотрудников МВД - Роман Калетин, Михаил Дихтяр, Виталий Степанчук и гражданское лицо Ростислав Заворотний.
На этот раз в суд не явился адвокат Степанчука, суд назначил ему государственного защитника для проведения следующего судебного заседания уже в 2021 году.
По данным следствия, в феврале 2014 тогдашние сотрудники МВД Калетин, Дихтяр и Степанчук без имеющихся на то оснований выдали со складов МВД гражданскому лицу Заворотнему 156 автоматов Калашникова и более 40 тыс. патронов
"Оружие находилось на складах МВД и без всяких на то оснований его получили посторонние лица, вывезли его в офис, где непосредственно координировалась деятельность "титушек". И, после этого это оружие исчезло", - пояснил прокурор Алексей Донской.
По его словам, расследование данного дела является важным и для установления истины в других расследованиях по делам Майдана.
"Понимание того для чего это оружие выдавалось, важно для событий 18 и 20 февраля. Поскольку опровергает манипулятивные тезисы о якобы государственном перевороте. То есть, если уж говорить о государственном перевороте, то надо понимать кем это оружие выдавалось", - говорит Донской.
По данным следствия, сценарий, который планировался после получения оружия так и не был воплощен.
Сами обвиняемые отказались общаться с журналистами, а их адвокаты просили удалить представителей СМИ из зала заседаний и провести закрытые слушания.
Как сообщалось ранее, в общем, по данным следствия, "титушкам" выдали 408 автоматов и 90 тыс. патронов. Следователи установили, что "титушек", которые атаковали майдановцев, координировал лично Виталий Захарченко, министр внутренних дел при Януковиче. Больше всего их было из Киева и Харькова, а также - Житомира, Нежина и Белой Церкви. Подозрение объявили 26-ти лицам, в суд направлено 6 обвинительных актов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/q0ztrb
https://twitter.com/q0ztrb Попугай Зеленуда
При Порохе в СИЗО без приговора годами держали сепаратистку Штепу и лысого х@я Ефремова, при Зеленском в изолятор сидит ветеран АТО Рифмастер - вот такая разница...
А теперь подумай.
Ещё мозг попробуем найти:
Если ты, "вождь" в мвс, дал указание выдать братве стволы, ты не забудешь сказать вождю в НДКЦ уничтожить образцы?
Для информации: охотничий нарезной ствол носится на отстрелку раз в три года.
Согласен, жертв было бы много больше. Но власть пошла по плану"б")))
И кста, кто стрелял в беркут?
Сколько пуль из людей(ментов в том числе) установлено по твоей гильзопулетеке. Или пулегильзотеке.
Сколько? Сколько привязок?
А, мозг? Я не хочу тебя спрашивать о достаточном количестве совпадений для экспертизы и т.п.
Сколько??!!!
Экспертизы проводятся вне зависимости от слов бубенчиков.
Это в сериале или в кино можно заявлять:
- это я сделал.
В реальной практике, к примеру, явка с повинной, про которую ты кино смотришь не имеет силы доказательства.
И в связи с амнистией.... Имеет смысл выяснить, а попадает ли ЭТОТ человек под амнистию...
Главное - процесс))