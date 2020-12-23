Суд по делу выдачи титушкам оружия со складов МВД во время Майдана три года не может провести подготовительное заседание. ФОТО

Шевченковский суд в очередной раз отложил проведение подготовительного заседания по делу о незаконной выдаче оружия со складов МВД во времена Революции Достоинства. Дело слушают уже три года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

На скамье подсудимых трое бывших сотрудников МВД - Роман Калетин, Михаил Дихтяр, Виталий Степанчук и гражданское лицо Ростислав Заворотний.

На этот раз в суд не явился адвокат Степанчука, суд назначил ему государственного защитника для проведения следующего судебного заседания уже в 2021 году.

По данным следствия, в феврале 2014 тогдашние сотрудники МВД Калетин, Дихтяр и Степанчук без имеющихся на то оснований выдали со складов МВД гражданскому лицу Заворотнему 156 автоматов Калашникова и более 40 тыс. патронов

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"Оружие находилось на складах МВД и без всяких на то оснований его получили посторонние лица, вывезли его в офис, где непосредственно координировалась деятельность "титушек". И, после этого это оружие исчезло", - пояснил прокурор Алексей Донской.

По его словам, расследование данного дела является важным и для установления истины в других расследованиях по делам Майдана.

"Понимание того для чего это оружие выдавалось, важно для событий 18 и 20 февраля. Поскольку опровергает манипулятивные тезисы о якобы государственном перевороте. То есть, если уж говорить о государственном перевороте, то надо понимать кем это оружие выдавалось", - говорит Донской.

По данным следствия, сценарий, который планировался после получения оружия так и не был воплощен.

Сами обвиняемые отказались общаться с журналистами, а их адвокаты просили удалить представителей СМИ из зала заседаний и провести закрытые слушания.

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Как сообщалось ранее, в общем, по данным следствия, "титушкам" выдали 408 автоматов и 90 тыс. патронов. Следователи установили, что "титушек", которые атаковали майдановцев, координировал лично Виталий Захарченко, министр внутренних дел при Януковиче. Больше всего их было из Киева и Харькова, а также - Житомира, Нежина и Белой Церкви. Подозрение объявили 26-ти лицам, в суд направлено 6 обвинительных актов.