"В новый год - без Лукашенко!": по всей Беларуси прошли вечерние акции протеста. ВИДЕО+ФОТО

В Минске жители Востока, Зелёного Луга и района улицы Калиновского выстроились в цепь Солидарности, а на Юго-Западе прошёл районный марш.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Nехта.

Новополочане сегодня тоже прошлись маршем по городу.

Случане и Сёмковчане передают "привет" всем свободным белорусам. "Вместе — победим!"

В Заславле горожане встретились на акцию Солидарности с "говорящим" плакатом в руках. "В новый год - без Лукашенко!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителя Беларуси отправили на 1,5 года в колонию за фразу "ур...д в погонах"





