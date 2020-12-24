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"В новый год - без Лукашенко!": по всей Беларуси прошли вечерние акции протеста. ВИДЕО+ФОТО

В Минске жители Востока, Зелёного Луга и района улицы Калиновского выстроились в цепь Солидарности, а на Юго-Западе прошёл районный марш.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Nехта.

Новополочане сегодня тоже прошлись маршем по городу.

Случане и Сёмковчане передают "привет" всем свободным белорусам. "Вместе — победим!"

В Заславле горожане встретились на акцию Солидарности с "говорящим" плакатом в руках. "В новый год - без Лукашенко!"

В новый год - без Лукашенко!: по всей Беларуси прошли вечерние акции протеста 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителя Беларуси отправили на 1,5 года в колонию за фразу "ур...д в погонах"

В новый год - без Лукашенко!: по всей Беларуси прошли вечерние акции протеста 02

Беларусь (7898) протест (5858)


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Топ комментарии
+8
"В новый год - без Лукашенко!": по всей Беларуси прошли вечерние акции протеста - Цензор.НЕТ 355
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24.12.2020 09:26
+7
Бацка вас все равно поздравит по телевизору))))
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24.12.2020 09:10
+7
Никогда диктаторские режимы не уходят мирно. НИКОГДА! Особенно поддерживаемые рашкой. Посмотрите на карту, отметьте страны, где этот урод №1 шевелит своими щупальцами любыми методами, не только военными, но и гибридными. Везде рашка стремится поставить на высшие посты своих марионеток. Радует, что последнее время начали хоть понимать, кто враг №1. Китай враг №2.
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24.12.2020 10:09
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Бацка вас все равно поздравит по телевизору))))
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24.12.2020 09:10 Ответить
бацка вместе с ****** обьявятна НГ о вхождении Беларуси в состав РФ
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24.12.2020 09:11 Ответить
думаешь? мне кажетсо что не будет такого ближайшее время
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24.12.2020 09:14 Ответить
соскучились за пинками? возьмите бутылки, вазелин, болеутоляющее и маршируйте, так и быть - в новый ход пойдете с "ходкой"
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24.12.2020 09:11 Ответить
А тебе не пох????у нас еще хуже
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24.12.2020 09:22 Ответить
м да три калеки с флагами... вот тебе и приплыли.оппозиционэры рэволюционеры сами по польщам и литвам за 28 миллионов евро там живут то 10 чел во главе с кухаркой тихановской . а кончиться ЕССовское бабло кто будет ходить на СХОДКИ??? РЕСПЕКТ БАЦКЕ.. это не то что наш легитимный -лукашенко МУЖИК и за страну болеет.. любая революция это благо для политических проституток и аферистов с бандюками и КИРДЫК для простого народу
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24.12.2020 10:02 Ответить
Sankciji svojio toze zdelajet.Vot teper veli sankciji dumajete eto nezatronuli ix biznis?Vsex zatronuli ,teper kazdaja kompanija proveriat sto s Belorus im tut rabotat budet daze tem sto nepopali spiski budet krajne tiazelo.Vybrasivajet ixnije kompaniji iz prodaz aukcionov daze i neproveriaja.Te sto rabotali na zapad im budet trudno
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24.12.2020 12:49 Ответить
Ты не падкажаш - чаму "рускамоу'ным" так падабаецца зау'седы пiсаць пра бутэлькi ды вазелiн?
Гэта ваш нацыянальны спорт?
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24.12.2020 09:24 Ответить
та бо вы сами к этой писанине подталкиваете.
как в мааскве и пи*орбурге протестовали - в очередь к автозакам выстраивались, так и вы с вашими "марш пенсионистов", "марш ещенарожалок", "марш очень народного очень трибунальчика", даже одни, тут скрин был - дочь сами отвезли в ОВД, или как там мусорская конура зовется. Змагары чо
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24.12.2020 09:43 Ответить
Ты не круцiся як глiст - адказвай на пытанне!
Я не сустракау' нi на мове, нi на лацiнцы такiх разважаннеу' пра "сракi, члены, вазелiн". А вось як ты сустрэу'ся - адразу вось так.
Адразу бачна дадатковая храмасома Шарыкава - напэуна твая бабуля " согрешила с водолазом".
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24.12.2020 09:58 Ответить
Та я, братан, тоже самое говорю, ну, "если пишут вам про ж*пы, про говно...... - пишет рссукий поцреот", но это просто как у Вольнова, он не раз казал - это работает(пранки Вольнова слушал?)
Кстати, каждый второй рссукий и чаще даже "хач", сразу начинает про это вот все говорить. И при этом обзывает пранкера тридварасом
главное шо жертву пранка никто не провоцирует на такие темы - они сами такие.
б*же, даже в рейтинге запросов, тут вроде писало, Порнхаб, русня запрашивала что? - правильно: "*нал и г*й"(не "гой")
ну вы просто братья рашикам, так шо..... хоть вроде и славяне(вы), но любите Раху, которая вас уничтожила столько шо ненавистному вами Муссолини и не снилось то
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24.12.2020 10:06 Ответить
Дамбасiт табе, касапу, брат - не называй мяне болей так.
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24.12.2020 10:31 Ответить
кому вы нужен?
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24.12.2020 10:47 Ответить
брате, не сперечайся з кацапськими ідіотами, це нікому користі не дасть. Дуже добре, що ви вже робите дописи тут рідной мовой,що дратує підху№лятників до оскаженіння
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24.12.2020 10:12 Ответить
Шо ви кажете?
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24.12.2020 09:51 Ответить
Кому ты советуешь,порноактриса продажная?( Тебя ермаки с рабиновичами и медведчуками 1,5 года уже без вазелина во все щели...сметальщикм,вы диванные.
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24.12.2020 10:20 Ответить
мммм, ну вот обозвался
правда слово "обозвался", в вашем исполнении, господ*н, звучит несколько иначе
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24.12.2020 10:26 Ответить
Не оправдывайся..иди ботинки рабиновичу отполируй метлой своей поганой,терпила бордельная.(
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24.12.2020 10:30 Ответить
"В новый год - без Лукашенко!": по всей Беларуси прошли вечерние акции протеста - Цензор.НЕТ 6980
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24.12.2020 09:19 Ответить
Вже 26 рокiв помираєте
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24.12.2020 09:26 Ответить
Уже и лица стали закрывать, раньше такого не было, народ запуган и протестов все меньше и меньше. Вчера мужику разбили стекла и фары только за красно-белую наклейку на авто.
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24.12.2020 09:25 Ответить
Одному? А в Украине за мову из маршруток не выгоняли,памятняки патриотам не разбивают,убийц беркутят на таксистов не обменивают...
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24.12.2020 10:27 Ответить
"Белорусы продолжают давить режим", - интересно, а он об этом знает?
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24.12.2020 09:26 Ответить
Не рви рубаху.И даже знаем,что вы шмарклей прибитые как гвоздем ржавым.Сопли ваши зельку не пугают..
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24.12.2020 10:39 Ответить
"В новый год - без Лукашенко!": по всей Беларуси прошли вечерние акции протеста - Цензор.НЕТ 355
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24.12.2020 09:26 Ответить
Привет Сёмкову от Витебска!
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24.12.2020 09:29 Ответить
Да Луке пох.
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24.12.2020 09:54 Ответить
Никогда диктаторские режимы не уходят мирно. НИКОГДА! Особенно поддерживаемые рашкой. Посмотрите на карту, отметьте страны, где этот урод №1 шевелит своими щупальцами любыми методами, не только военными, но и гибридными. Везде рашка стремится поставить на высшие посты своих марионеток. Радует, что последнее время начали хоть понимать, кто враг №1. Китай враг №2.
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24.12.2020 10:09 Ответить
а че Китай? - перестанут покупать и Ымператор Сы, или как его там - сядет на сортир.
юыкуют ровно до того момента когда джентльмен отведя газету скажет: - Че они там?
Все - юани и срубли летят на дно и аборигены выпрашивают гумпомощь
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24.12.2020 10:31 Ответить
Это если джентльмен вовремя отведет газету... Промедление смерти подобно. Рашку вот долго терпели, задабривали, в G8 пригласили, не помогло, обнаглела тварь до беспредела, теперь шпионов отовсюду начинают под зад коленкой вышвыривать.
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24.12.2020 10:43 Ответить
мне кажется что наспроста терпят эту дрянь. жить под прицелом поехавших гебнюков, это дороже(строить противоракеты и прочее) чем выменять было всю эту хрень на гуманитарку.
так шо тут .... ну, типо не верю в "масонов", но б*же, все так и намекает на такую штуку.
плюсом идет вирус и Трамп - что это вообще за б... Собчак .?
ну ведь реально..... что-то не то. вон, даже фото нашего Зели с Трампом - там на роже написано шо деятель попал не в ту тарелку. или в ту, просто "забыли" сообщить его место
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24.12.2020 10:53 Ответить
Кто его знает. В интересное время живем, лично увидим, что будет в ближайшее десятилетие. Думаю именно в 10 лет будут происходить самые важные события.
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24.12.2020 11:25 Ответить
ну если вы молод, то жди.те.
а я дед мне и так все побоку. разве на Марс полететь с одним билетом.
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24.12.2020 11:37 Ответить
Молод, не молод, ускорить вы ведь не можете, всеравно будете ждать. А если все побоку, то зачем вступать в дискуссию?🙂
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24.12.2020 12:34 Ответить
кстати, если вам нечего делать, задумайтесь над т.н. "судьбой". я просто с 2-3 мес. читаю тут во вкладках книгу о тов. Гитлере.... и офигеваю - по кр. мере для "сильных мира сяво" - "расписано", каждый шаг то. отсюда делаю вывод, когда-то смотрел фильм про эффект баттерфляй(немецкое слово - язык сломаешь)) и это "доставляет" - это показывает шо не только гитлеры и жирные свиньи черчилли и ублюдки сралины - "по рельсам жили". это вроде каждый шаг каждого гражданина Зимбабве и даже Украины, шо называется..... ну, вы понял?а?
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24.12.2020 13:47 Ответить
Спасибо, но у меня на такое чтиво совершенно нет терпения, я больше странички не осиливаю, бросаю. Уже не один раз предпринимала попытки читать подобную литературу, не заходит.🙂
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24.12.2020 14:09 Ответить
зря. я тоже не особо читач, но вот это прикольно почитать, 3 месяца по чуть-чуть.
это показывает то шо т.н. "Пифия" у греков вроде бы и не по-приколу "пифила".
ибо о тов. Гитлере есть суто просто ... много такого шо по статистике, он бы уже 100500 раз бы помер, но нет. "кто-то" "расписал" судьбу.
то же самое и с Помпеем, его другом Цезарем и со всеми другими то
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24.12.2020 14:26 Ответить
Напишите как называется книга, чтоб найти. Попробую, может и пойдет.
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24.12.2020 14:45 Ответить
чего название если у мну в закладках есть она?
Прошу:
http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler
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24.12.2020 14:48 Ответить
Мой ПК предупреждает об опасности этого сайта. А ваш ничего Вам не пишет?
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24.12.2020 15:09 Ответить
не, у мну оно в закладках, т.е. почитываю. непонятно що за опасность от исторического сайта может быть т.о
да, пишет шо незащищенное соединение, но вроде все ок..
не знаю, так вы вообще - не заходи.те никуда.
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24.12.2020 16:18 Ответить
Че не захожу, я много куда хожу, если не выставляет табличку с предупреждением о риске. Но я попытаюсь еще. Вы меня заинтриговали, почитаю. Зайду с другого края.
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24.12.2020 18:09 Ответить
та б*же , мне оно надо шоб вы зашла в куда то шо там риск мол.?
мне , матрен его, абсолютно нужно непонятно кого направить, даже допустим на непонятный сайт с текстом. обана!! не знаю - сказал же шо в .... там, где текстовая строка - пишет шо типо непроверенный сайт, но у меня ОК, пускает без предупреждения.
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24.12.2020 18:38 Ответить
На моем ПК стоит "сторож"🙂 К Вам нет никаких претензий с моей стороны.
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24.12.2020 18:57 Ответить
а, ок.
это просто же мона даже и скачать и не париться, потом се почитать. сто сайтов же есть шоб скачать то.
ладно, до св.
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24.12.2020 19:07 Ответить
Я так и сделаю, до св.🙂
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24.12.2020 19:16 Ответить
кстати, кто знает, Сьомкина это персонаж в пранках, с Олегом то.
типо жена бывшая авторитета, на Малинках или как там госпиталь в Минске то)
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24.12.2020 10:28 Ответить
Таракану надо ,срочно фамилию поменять на лукошен&ко или лкуошенео ,а после финансового нового года ,вернуть в зад 🤦🤣🤣🤣 Благодарности не надо🤫🤣
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24.12.2020 11:02 Ответить
Вот что мне нравится в белоруських "протестах", так это креатив в названиях. Предлагаю такие акции: "Выгляни в окно и плюнь (на Луку)", "Хлопни дверью подъезда в знак протеста", "Не говорим с полицаями (пусть им станет стыдно!)", Флешмоб: Селфи в ванной с белокрасной лентой". Уверен, что такие акции однозначно сведут Лукашенко в могилу. ... лет через 20.
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24.12.2020 11:56 Ответить
 
 