Ночью в Киеве неизвестный взорвал терминал в отделении "Приватбанка". ФОТОрепортаж

Ночью в Киеве неизвестный взорвал терминал в помещении отделения "Приватбанка".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Телеграм-канал "Вартові Еспресо".

В столице на ул. Градинская неизвестный совершил подрыв и пытался ограбить терминал самообслуживания в одном из отделений ПриватБанка.

Согласно информации, за два часа до нападения в этом отделении была осуществлена ​​инкассация терминалов. С камер видеонаблюдения правоохранители узнали, что после подрыва терминала в помещении самообслуживания неизвестный увидел, что взрывная волна была недостаточной силы и ящик терминала остался закрытым. Налетчик скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

От взрыва кроме повреждений самого помещения самообслуживания и дверей отделения банка был поврежден еще и припаркованный рядом автомобиль SsangYong, у которого было выбито заднее левое окно. На место прибыли взрывотехническая служба и следственное управление. СОГ выясняет все подробности инцидента.

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Фото: Вартові Еспресо