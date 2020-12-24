Ночью в Киеве неизвестный взорвал терминал в отделении "Приватбанка". ФОТОрепортаж
Ночью в Киеве неизвестный взорвал терминал в помещении отделения "Приватбанка".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Телеграм-канал "Вартові Еспресо".
В столице на ул. Градинская неизвестный совершил подрыв и пытался ограбить терминал самообслуживания в одном из отделений ПриватБанка.
Согласно информации, за два часа до нападения в этом отделении была осуществлена инкассация терминалов. С камер видеонаблюдения правоохранители узнали, что после подрыва терминала в помещении самообслуживания неизвестный увидел, что взрывная волна была недостаточной силы и ящик терминала остался закрытым. Налетчик скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.
От взрыва кроме повреждений самого помещения самообслуживания и дверей отделения банка был поврежден еще и припаркованный рядом автомобиль SsangYong, у которого было выбито заднее левое окно. На место прибыли взрывотехническая служба и следственное управление. СОГ выясняет все подробности инцидента.
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В Украине планируют реализовать первые пилотные проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в автодорожной отрасли, передав в концессию шесть автодорог.
По данным источника, первыми для реализации ГЧП будут предложены:
- участок дороги М-03 от Борисполя до Полтавы;
- участок дороги М-06 от Киева до Ривного;
- маршрут от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11);
- маршрут Ягодин - Ковель - Луцк (М-07, М-19);
- маршрут Харьков - Днепр - Запорожье (М-29, M-04, M-18);
- участок дороги М-14 от Херсона до Николаева.
При этом частный инвестор возьмет на себя обязательства обновлять и развивать существующую дорогу, а из Дорожного фонда будут выделяться средства на поддержку инвестора при условии соблюдения им всех обязательств по качеству содержания дороги.
так у нас тоже шоле если взорвешь, то потом это бабло как бы.... "с хвостом"? и найдут тя 100% потом. или как?
Если это работал профессионал, а судя по хватке, так оно и есть, эти деньги уйдут в криминальные круги и будут оттуда потихоньку вытекать в разных местах. Отследить преступника будет уже невозможно.
ну если совсем уж тупо запалится разве шо
и не надо приколов типо - Джеймсов с бондами - они походу не дураки, или взрыватель пирпозднился.
чего тут спорить то?
это тупо палево и то такое шо мона просто прийти к райотделу и сказать - ну вот я взорвал