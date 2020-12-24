СБУ блокировала деятельность известной в Запорожье этнической ОПГ, в которую входили чиновники госструктур. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала деятельность одной из известных в Запорожье этнических организованных преступных группировок, в которую входили чиновники госструктур.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что участники группировки задействовали в одном из "направлений" противоправной деятельности должностных лиц областного Госгеокадастра. По предварительным данным следствия, фигуранты инициировали искусственные проверки государственных предприятий и коммерческих структур по соблюдению земельного законодательства. По их результатам накладывались значительные штрафные санкции, однако, при уплате процентов от суммы злоумышленники обещали "нарушителям" отменить штрафы.

В случае отказа от "сотрудничества" участники группировки угрожали потерпевшим насильственными действиями и физической расправой. Сотрудники СБ Украины задокументировали несколько фактов вымогательства злоумышленниками денег с предпринимателей за "решение вопроса" по неуплате штрафных санкций.

Установлено, что фигуранты при содействии чиновников также обложили данью фирмы, которые работают в сфере оценки земли. В частности, злоумышленники требовали почти 90 тыс. гривен с коммерсанта, искусственно обвиняемого в нарушении законодательства в сфере земельных отношений.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали в центре Запорожья организатора и участника преступной группировки во время получения части дани.

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В ходе проведения ряда обысков в помещениях фигурантов и офисных помещениях были изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группировки, компьютерную технику, средства связи, незарегистрированное гладкоствольное и травматическое оружие.

Сейчас организатору и участнику группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки. Также проверяются факты причастности группировки к совершению в регионе других резонансных преступлений.

Разоблачение противоправной деятельности организованной преступной группировки осуществляли подразделения СБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.







Фото: сайт пресс-службы СБУ