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СБУ блокировала деятельность известной в Запорожье этнической ОПГ, в которую входили чиновники госструктур. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала деятельность одной из известных в Запорожье этнических организованных преступных группировок, в которую входили чиновники госструктур.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что участники группировки задействовали в одном из "направлений" противоправной деятельности должностных лиц областного Госгеокадастра. По предварительным данным следствия, фигуранты инициировали искусственные проверки государственных предприятий и коммерческих структур по соблюдению земельного законодательства. По их результатам накладывались значительные штрафные санкции, однако, при уплате процентов от суммы злоумышленники обещали "нарушителям" отменить штрафы.

В случае отказа от "сотрудничества" участники группировки угрожали потерпевшим насильственными действиями и физической расправой. Сотрудники СБ Украины задокументировали несколько фактов вымогательства злоумышленниками денег с предпринимателей за "решение вопроса" по неуплате штрафных санкций.

СБУ блокировала деятельность известной в Запорожье этнической ОПГ, в которую входили чиновники госструктур 01

Установлено, что фигуранты при содействии чиновников также обложили данью фирмы, которые работают в сфере оценки земли. В частности, злоумышленники требовали почти 90 тыс. гривен с коммерсанта, искусственно обвиняемого в нарушении законодательства в сфере земельных отношений.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали в центре Запорожья организатора и участника преступной группировки во время получения части дани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два последних года СБУ разоблачила 120 ОПГ, которые влияли на местные власти, - Баканов

В ходе проведения ряда обысков в помещениях фигурантов и офисных помещениях были изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группировки, компьютерную технику, средства связи, незарегистрированное гладкоствольное и травматическое оружие.

СБУ блокировала деятельность известной в Запорожье этнической ОПГ, в которую входили чиновники госструктур 02

Сейчас организатору и участнику группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки. Также проверяются факты причастности группировки к совершению в регионе других резонансных преступлений.

Разоблачение противоправной деятельности организованной преступной группировки осуществляли подразделения СБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

СБУ блокировала деятельность известной в Запорожье этнической ОПГ, в которую входили чиновники госструктур 03
СБУ блокировала деятельность известной в Запорожье этнической ОПГ, в которую входили чиновники госструктур 04
СБУ блокировала деятельность известной в Запорожье этнической ОПГ, в которую входили чиновники госструктур 05
Фото: сайт пресс-службы СБУ

ОПГ (260) СБУ (19923)


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Топ комментарии
+23
Тим часом в ОП засіло справжнє етнічне ОЗУ і це не лемки.
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24.12.2020 12:32
+7
Непохоже. Они, а тем более ромы в этом регионе большого влияния не имеют. Скорее всего хачи.
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24.12.2020 12:32
+7
Как удачно и неожиданно совпало!
Светлейший сегодня в Запорожье, и на тебе!
И что за этническая группировка?
Неужели из-под шляп у "работников госструктур" таки торчали пейсы?!
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24.12.2020 12:35
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Правила форума Совет форумчан
евГеи????
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24.12.2020 12:28 Ответить
Непохоже. Они, а тем более ромы в этом регионе большого влияния не имеют. Скорее всего хачи.
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24.12.2020 12:32 Ответить
цыгане продают наркоту под крышей ментов и ни куда больше не лезут им и этого хватает а тут довольно известное опг под названием " армяне " \ братья саргсяны \которые по странному совпадению после прихода зебилья во власть тоже стали госчиновниками
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24.12.2020 13:56 Ответить
Можливо "арташи" - вірмени.
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24.12.2020 12:39 Ответить
ну таки мразь саргсян и имеет погоняло арташ . мрази редкостные.
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24.12.2020 14:02 Ответить
Да нет. Они в Днепре сидят. А в Запорожье наверное армяне)
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24.12.2020 12:40 Ответить
"..я,говорит,такую неприязнь к чиновнику геокадастра испытываю,что кушать не могу.." (с)
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24.12.2020 12:30 Ответить
техаська запорізька різня бензопилкою
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24.12.2020 12:31 Ответить
Етнічне ОЗУ це гуцули?
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24.12.2020 12:31 Ответить
ні, мабуть цугули
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24.12.2020 12:35 Ответить
Гицелі
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24.12.2020 14:14 Ответить
Тим часом в ОП засіло справжнє етнічне ОЗУ і це не лемки.
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24.12.2020 12:32 Ответить
Як зловісно казав Опанас: "Там кацапи"
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24.12.2020 12:37 Ответить
Та ні, швидше громадяни Малайзії.
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24.12.2020 12:41 Ответить
Дозвольте зацікавитися, до якого етносу відносяться ті злодії? Тут вже запитували, але відповіді ми ще не почули
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24.12.2020 12:34 Ответить
Може то жители израильской долины.
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24.12.2020 13:06 Ответить
скоріше прибульці з луганди
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24.12.2020 13:10 Ответить
а ще у мене враження з тих фоток складається, що сбушники якусь гаджетову крамничку пограбували
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24.12.2020 13:14 Ответить
Как удачно и неожиданно совпало!
Светлейший сегодня в Запорожье, и на тебе!
И что за этническая группировка?
Неужели из-под шляп у "работников госструктур" таки торчали пейсы?!
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24.12.2020 12:35 Ответить
"Викрила і Блокувала!" А треба "Викрила і Знищила!"
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24.12.2020 12:39 Ответить
Та да!- в кутку зажали! Шманци-зажиманци.
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24.12.2020 12:42 Ответить
Треба щоб гарант по кілька міст за тиждень відвідував і злочинність буде подолана.
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24.12.2020 12:45 Ответить
Навіщо. Мендель двома твітами її легко подолає, тільки хай спробує.
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24.12.2020 12:48 Ответить
СБУ це із росії? вони на московськом ввідають команди. При чому тут Україна?
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24.12.2020 13:35 Ответить
Показуха Баканова перед приездом в область торчка Зеленского.
в области давно действует несколько ОПГ. Одна из них - ОПГ "армяне". Отморозки давно должны сидеть в тюрьме, но прокуратура/нацполиция/генпрокуратура их "не замечают".
СБУ блокувала діяльність відомого в Запоріжжі етнічного ОЗУ, до якого входили чиновники держструктур - Цензор.НЕТ 1061
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24.12.2020 13:35 Ответить
На вастанавления хачистана атправить. Пущай атваювують карабарахию.
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24.12.2020 18:03 Ответить
Если известная, то это может армяне из группировки "Арташи".
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24.12.2020 13:38 Ответить
Що ж ви очикували якщо поліція під Авакяном?
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24.12.2020 16:16 Ответить
Невже "пейсаті"?
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24.12.2020 16:25 Ответить
Это не их методы.
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24.12.2020 18:05 Ответить
 
 