СБУ блокировала деятельность известной в Запорожье этнической ОПГ, в которую входили чиновники госструктур. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины блокировала деятельность одной из известных в Запорожье этнических организованных преступных группировок, в которую входили чиновники госструктур.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что участники группировки задействовали в одном из "направлений" противоправной деятельности должностных лиц областного Госгеокадастра. По предварительным данным следствия, фигуранты инициировали искусственные проверки государственных предприятий и коммерческих структур по соблюдению земельного законодательства. По их результатам накладывались значительные штрафные санкции, однако, при уплате процентов от суммы злоумышленники обещали "нарушителям" отменить штрафы.
В случае отказа от "сотрудничества" участники группировки угрожали потерпевшим насильственными действиями и физической расправой. Сотрудники СБ Украины задокументировали несколько фактов вымогательства злоумышленниками денег с предпринимателей за "решение вопроса" по неуплате штрафных санкций.
Установлено, что фигуранты при содействии чиновников также обложили данью фирмы, которые работают в сфере оценки земли. В частности, злоумышленники требовали почти 90 тыс. гривен с коммерсанта, искусственно обвиняемого в нарушении законодательства в сфере земельных отношений.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали в центре Запорожья организатора и участника преступной группировки во время получения части дани.
В ходе проведения ряда обысков в помещениях фигурантов и офисных помещениях были изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группировки, компьютерную технику, средства связи, незарегистрированное гладкоствольное и травматическое оружие.
Сейчас организатору и участнику группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки. Также проверяются факты причастности группировки к совершению в регионе других резонансных преступлений.
Разоблачение противоправной деятельности организованной преступной группировки осуществляли подразделения СБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
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техаськазапорізька різня бензопилкою
Светлейший сегодня в Запорожье, и на тебе!
И что за этническая группировка?
Неужели из-под шляп у "работников госструктур" таки торчали пейсы?!
в области давно действует несколько ОПГ. Одна из них - ОПГ "армяне". Отморозки давно должны сидеть в тюрьме, но прокуратура/нацполиция/генпрокуратура их "не замечают".