Правоохранители задержали жителя Запорожья, организовавшего канал незаконной переправки граждан в ОРДЛО через Россию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Запорожской области сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который организовал канал незаконной переправки граждан на временно оккупированную территорию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Запорожской области.

"Гражданин на своем легковом автомобиле организовал незаконные перевозки пассажиров группами ко временно оккупированной территории Донецкой области и в обратном направлении через территорию Российской Федерации за пределами контрольно-пропускных пунктов. С каждого пассажира за поездку получал денежные средства в сумме от трех до пяти тысяч гривен", - сказано в сообщении, обнародованном в четверг.

И.о. руководителя Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции в Запорожской области Дмитрий Клименко отметил, что в момент задержания в автомобиле "Volkswagen Passat" находилось трое граждан Украины, которых подозреваемый пытался перевезти на территорию "ДНР".

Производство по данной статье следователь Вознесеновского отделения полиции открыл еще в ноябре, после того, как правоохранители впервые получили информацию о деятельности мужчины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ блокировала деятельность известной в Запорожье этнической ОПГ, в которую входили чиновники госструктур. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ходе досудебного расследования под процессуальным руководством Запорожской местной прокуратуры №2, следователи установили, что к совершению преступления причастен житель Запорожской области 1987 года рождения. По месту жительства задержанного правоохранители изъяли еще один легковой автомобиль.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Если вину мужчины докажут, то ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.







Фото: сайт полиции