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Правоохранители задержали жителя Запорожья, организовавшего канал незаконной переправки граждан в ОРДЛО через Россию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Запорожской области сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который организовал канал незаконной переправки граждан на временно оккупированную территорию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Запорожской области.

"Гражданин на своем легковом автомобиле организовал незаконные перевозки пассажиров группами ко временно оккупированной территории Донецкой области и в обратном направлении через территорию Российской Федерации за пределами контрольно-пропускных пунктов. С каждого пассажира за поездку получал денежные средства в сумме от трех до пяти тысяч гривен", - сказано в сообщении, обнародованном в четверг.

И.о. руководителя Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции в Запорожской области Дмитрий Клименко отметил, что в момент задержания в автомобиле "Volkswagen Passat" находилось трое граждан Украины, которых подозреваемый пытался перевезти на территорию "ДНР".

Правоохранители задержали жителя Запорожья, организовавшего канал незаконной переправки граждан в ОРДЛО через Россию 01

Производство по данной статье следователь Вознесеновского отделения полиции открыл еще в ноябре, после того, как правоохранители впервые получили информацию о деятельности мужчины.

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В ходе досудебного расследования под процессуальным руководством Запорожской местной прокуратуры №2, следователи установили, что к совершению преступления причастен житель Запорожской области 1987 года рождения. По месту жительства задержанного правоохранители изъяли еще один легковой автомобиль.

Правоохранители задержали жителя Запорожья, организовавшего канал незаконной переправки граждан в ОРДЛО через Россию 02

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Если вину мужчины докажут, то ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители задержали жителя Запорожья, организовавшего канал незаконной переправки граждан в ОРДЛО через Россию 03
Правоохранители задержали жителя Запорожья, организовавшего канал незаконной переправки граждан в ОРДЛО через Россию 04
Правоохранители задержали жителя Запорожья, организовавшего канал незаконной переправки граждан в ОРДЛО через Россию 05
Фото: сайт полиции

Запорожье (2658) перевозки (519) Нацполиция (16487) правоохранительные органы (2970) СБУ (19923) силовики (2799)


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Ты смотри, Вова приехал, и "правоохранителям" в Запороской области, прямо, масть поперла!
И как это Арсен Борисыч везде успевает!
И паровозы покупает, и "аленей" ловит...
Ай, маладэц!
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24.12.2020 13:09 Ответить
переправки граждан в ОРДЛО через Россию (c)

От проблему нашли! Главное, чтобы из ОРДЛО не переправлял!
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24.12.2020 13:12 Ответить
В чем незаконность не понятно. Он же только до границы ОРДЛО возил. Очередной пшик от ФСБУ.
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24.12.2020 13:19 Ответить
а зачем ездить в ДНР?
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24.12.2020 13:29 Ответить
Например домой или к родственникам.
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24.12.2020 13:33 Ответить
Ну і навіщо це викрили ? Хай би возив туди тих, кому так потрібно ОРДІЛО , але от в зворотному напрямку - В Україну впускати тільки порожнім ! Так само і до РФ ! Я б йому ще й премію за це дала !
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24.12.2020 13:59 Ответить
 
 