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Пытали всю ночь и требовали 800 тыс. долларов: возле Тернополя бандиты похитили бизнесмена с женой. ФОТОрепортаж

Оперативники Тернополя задержали группу лиц, которые похитили авто, лишили свободы человека и вымогали у него 800 000 долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

По словам заместителя начальника отдела расследования особо тяжких преступлений СУ ГУНП в Тернопольской области Виталия Гатанюка, в течение ночи группа неизвестных лиц удерживала и пытала уроженца области.

В настоящее время мужчина проживает в Киеве. Занимается бизнесом, связанным с криптовалютой. В Тернополь вместе с женой он приехал к родственнику на день рождения.

На выезде из Тернополя около 19:00 группа неизвестных тремя авто заблокировала ему дорогу. Злоумышленники вытащили мужчину из салона и силой затолкали в багажник иномарки, надев на руки наручники. Жену посадили в другой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Похитили злоумышленники и транспортное средство марки Toyota Camry.

Пытали всю ночь и требовали 800 тыс. долларов: возле Тернополя бандиты похитили бизнесмена с женой 01

О преступлении и своем месте пребывания сообщил сам пострадавший уже под утро после ночи пыток. Второй телефон похитители не нашли при обыске. По словам потерпевшего, неизвестные пытали его и угрожали убийством, если он не заплатит им 800 тыс. долларов.

На место преступления выезжали оперативники уголовного розыска, следователи и бойцы спецподразделения КОРД. Однако злоумышленники успели скрыться.

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Под процессуальным руководством Тернопольской местной прокуратуры правоохранителям удалось задержать двух из семи подозреваемых - соорганизатора и исполнителя. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 630 и 500 тыс. гривен соответственно.

Пытали всю ночь и требовали 800 тыс. долларов: возле Тернополя бандиты похитили бизнесмена с женой 02

Еще одного злоумышленника задержали через полтора суток после преступления. Самостоятельно пришел и сдался в полицию и организатор. По нему в суде находится уголовное производство за сбыт наркотиков в составе организованной преступной группы.

Местонахождения еще троихх подозреваемых устанавливается. Известно, что один из группы уже успел пересечь границу. Жену, говорит Виталий Гатанюк, правоохранители нашли также. Женщину похитители удерживали в одном из отелей Тернополя. К ней физическую силу не применяли.

Похищенный автомобиль работники полиции нашли в нескольких километрах от места преступления.

Пытали всю ночь и требовали 800 тыс. долларов: возле Тернополя бандиты похитили бизнесмена с женой 03

Всем злоумышленникам уже объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины - 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека по предварительному сговору группой лиц), 189 (Вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц) и 289 (незаконное завладение транспортным средством организованной группой или соединенные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего). Продолжается следствие.

Пытали всю ночь и требовали 800 тыс. долларов: возле Тернополя бандиты похитили бизнесмена с женой 04
Пытали всю ночь и требовали 800 тыс. долларов: возле Тернополя бандиты похитили бизнесмена с женой 05
Пытали всю ночь и требовали 800 тыс. долларов: возле Тернополя бандиты похитили бизнесмена с женой 06
ото: сайт полиции

похищение (1688) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Тернополь (769) КОРД (169)


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Топ комментарии
+9
налоговая что ли?
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24.12.2020 13:57
+9
Почему вообще не отпустили на поруки рыгов какихто?
Что за залог 500тыс. оно похитило и пытало человека!!!!
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24.12.2020 14:20
+3
самое крутое в этой статье - это фото окурка! Как это - похитили и ПЫТАЛИ человека, а судья их под залог выпускает! Не про нашу ли страну в "Золотом ключике" написано?
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24.12.2020 14:57
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налоговая что ли?
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24.12.2020 13:57 Ответить
идиот, что ли? Обязательно надо кого-то обосрать...
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24.12.2020 14:14 Ответить
Toyota Camry что-то не видать.
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24.12.2020 14:17 Ответить
зато бычок есть Катували всю ніч і вимагали 800 тис. доларів: біля Тернополя бандити викрали бізнесмена з дружиною - Цензор.НЕТ 8555
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24.12.2020 22:50 Ответить
Почему вообще не отпустили на поруки рыгов какихто?
Что за залог 500тыс. оно похитило и пытало человека!!!!
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24.12.2020 14:20 Ответить
Странная сумма- 800 тысяч. https://www.youtube.com/watch?v=w8Vb_DerZ4E Вот как надо просить !
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24.12.2020 14:21 Ответить
Занимается бизнесом, связанным с криптовалютой. Источник: https://censor.net/ru/p3238912\\\\\\\\\

Ну какой там мож*д быть бизнес то?
Барыгу накарманили на откупное.
Ептель - это как я быы например был дебилом и выиграл в ВОТ пару тыщ. целый КОРД мля подорвали для задержания.
по-любе припишут еще чет - не только мол зарабатывал на кринжовалюте, но и послал на Путина тов. Мендель
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24.12.2020 14:31 Ответить
Ты с какой палаты вещаешь - неграмотное.
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24.12.2020 14:50 Ответить
ой, типо вы, грамотный, намайнил денег, а потом их не просрал - давай скажи, посмеемся вместе
Катували всю ніч і вимагали 800 тис. доларів: біля Тернополя бандити викрали бізнесмена з дружиною - Цензор.НЕТ 2362
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24.12.2020 14:58 Ответить
Это были инвестиционные няни от порнова-ермаков
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24.12.2020 14:45 Ответить
самое крутое в этой статье - это фото окурка! Как это - похитили и ПЫТАЛИ человека, а судья их под залог выпускает! Не про нашу ли страну в "Золотом ключике" написано?
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24.12.2020 14:57 Ответить
Нет самое крутое, это то что нарко-барыга, с открытым уголовным делом, спокойно еще и похищением людей занимается. В этой стране только бандитам жить хорошо.
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24.12.2020 15:17 Ответить
кто пишет такие статьи?
Похитили злоумышленники и транспортное средство марки Toyota Camry.Источник: https://censor.net/ru/p3238912
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24.12.2020 15:45 Ответить
В стране власти нет, преЗЕдент не функционален, не на своём месте, и все кто может, этим пользуются.
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25.12.2020 00:45 Ответить
 
 