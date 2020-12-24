Пытали всю ночь и требовали 800 тыс. долларов: возле Тернополя бандиты похитили бизнесмена с женой. ФОТОрепортаж

Оперативники Тернополя задержали группу лиц, которые похитили авто, лишили свободы человека и вымогали у него 800 000 долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

По словам заместителя начальника отдела расследования особо тяжких преступлений СУ ГУНП в Тернопольской области Виталия Гатанюка, в течение ночи группа неизвестных лиц удерживала и пытала уроженца области.

В настоящее время мужчина проживает в Киеве. Занимается бизнесом, связанным с криптовалютой. В Тернополь вместе с женой он приехал к родственнику на день рождения.

На выезде из Тернополя около 19:00 группа неизвестных тремя авто заблокировала ему дорогу. Злоумышленники вытащили мужчину из салона и силой затолкали в багажник иномарки, надев на руки наручники. Жену посадили в другой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Похитили злоумышленники и транспортное средство марки Toyota Camry.

О преступлении и своем месте пребывания сообщил сам пострадавший уже под утро после ночи пыток. Второй телефон похитители не нашли при обыске. По словам потерпевшего, неизвестные пытали его и угрожали убийством, если он не заплатит им 800 тыс. долларов.

На место преступления выезжали оперативники уголовного розыска, следователи и бойцы спецподразделения КОРД. Однако злоумышленники успели скрыться.

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Под процессуальным руководством Тернопольской местной прокуратуры правоохранителям удалось задержать двух из семи подозреваемых - соорганизатора и исполнителя. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 630 и 500 тыс. гривен соответственно.

Еще одного злоумышленника задержали через полтора суток после преступления. Самостоятельно пришел и сдался в полицию и организатор. По нему в суде находится уголовное производство за сбыт наркотиков в составе организованной преступной группы.

Местонахождения еще троихх подозреваемых устанавливается. Известно, что один из группы уже успел пересечь границу. Жену, говорит Виталий Гатанюк, правоохранители нашли также. Женщину похитители удерживали в одном из отелей Тернополя. К ней физическую силу не применяли.

Похищенный автомобиль работники полиции нашли в нескольких километрах от места преступления.

Всем злоумышленникам уже объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины - 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека по предварительному сговору группой лиц), 189 (Вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц) и 289 (незаконное завладение транспортным средством организованной группой или соединенные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего). Продолжается следствие.







ото: сайт полиции