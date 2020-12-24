Зеленский: Украина увеличит государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий "Укроборонпрома". ФОТО
Украина планирует увеличить государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий "Укроборонпрома".
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Запорожскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
Отмечается, что президент посетил казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра", находящееся в составе Государственного концерна "Укроборонпром".
"Это прекрасный завод. Он один из немногих на сегодня, у которого нет никаких долгов, прибыльный завод. Решено сегодня вопрос с нашим новым главой "Укроборонпрома" Юрием Гусевым увеличить государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий "Укроборонпрома", - сказал Зеленский.
По словам главы государства, потенциал для увеличения государственного оборонного заказа - большой.
Как пишет ОП, генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев попросил главу государства определить как неотложный законопроект № 3822 "Об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности".
"Он поддержан правительством и уже зарегистрирован в парламенте и дает возможность реализовать большую реформу оборонно-промышленного комплекса Украины", - отметил Гусев.
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А тепер що.... - раптово ....осліп, оглух і онімів?
Якщо ж дійсно осліп, оглух і онімів, то має залишити посаду президента за станом здоров'я!
Але таке можливе, якщо він не втратив ще й пам'яті про передвиборчі обіцянки піти з посади в випадку неуспіху, .... та при наявності в нього залишків совісті...
Правда, нині я вже НЕ сумніваюсь, що совісті в нього й не було..
Державою де-факто керує міжнародна мафія і призначений нею регент, а не обраний народом президент, бо ЗЕ-"токсична пустушка"!
Хоча де-юре, Україна формально ще. зберігає суверенітет і незалежність.
Тим не меньш ми всі ці Імена знаємо. І їх Імена залишуться на Небесному Камені, на відміну від імен продажних тролів ботоферми Порошенка
Тут ти мене заплютав окончатєльно і бєзповоротно
*****, это дно! Не удивлюсь если на этом образцово-показательном заводе траву подкрасили перед приездом.
В бюджете 2021 увеличения под оборонку и ВСУ нет.