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Зеленский: Украина увеличит государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий "Укроборонпрома". ФОТО

Зеленский: Украина увеличит государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий

Украина планирует увеличить государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий "Укроборонпрома".

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Запорожскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Отмечается, что президент посетил казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра", находящееся в составе Государственного концерна "Укроборонпром".

"Это прекрасный завод. Он один из немногих на сегодня, у которого нет никаких долгов, прибыльный завод. Решено сегодня вопрос с нашим новым главой "Укроборонпрома" Юрием Гусевым увеличить государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий "Укроборонпрома", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, потенциал для увеличения государственного оборонного заказа - большой.

Как пишет ОП, генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев попросил главу государства определить как неотложный законопроект № 3822 "Об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности".

"Он поддержан правительством и уже зарегистрирован в парламенте и дает возможность реализовать большую реформу оборонно-промышленного комплекса Украины", - отметил Гусев.

Зеленский: Украина увеличит государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий Укроборонпрома 01Зеленский: Украина увеличит государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий Укроборонпрома 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны заменило "фальцет" на "фальшстарт" в посте на Фейсбуке, а позже удалило публикацию. СКРИНШОТЫ

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Минобороны (9357) Запорожская область (3108) Укроборонпром (1238) Гусев Юрий (67)


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Топ комментарии
+8
та того оборонпрома якби ліквідувать збираються?
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24.12.2020 15:45
+8
Казки... що тобі заважало в цьому році це зробити?
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24.12.2020 15:47
+8
За какие шиши увеличат, не сказали?
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24.12.2020 15:52
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что-то массовки карликов не видно...забыли чё ли?
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24.12.2020 15:44 Ответить
та того оборонпрома якби ліквідувать збираються?
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24.12.2020 15:45 Ответить
https://censor.net/ru/news/3238889/***********************************************************
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24.12.2020 15:48 Ответить
Державою керує міжнародна мафія і її регент, а не обрана ЗЕ-"пустушка"!
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24.12.2020 15:58 Ответить
При Потроху, ЗЕ все бачив, все чув, все знав - хто і скільки краде, хто наживається, хто кришує...
А тепер що.... - раптово ....осліп, оглух і онімів?

Якщо ж дійсно осліп, оглух і онімів, то має залишити посаду президента за станом здоров'я!
Але таке можливе, якщо він не втратив ще й пам'яті про передвиборчі обіцянки піти з посади в випадку неуспіху, .... та при наявності в нього залишків совісті...
Правда, нині я вже НЕ сумніваюсь, що совісті в нього й не було..
Державою де-факто керує міжнародна мафія і призначений нею регент, а не обраний народом президент, бо ЗЕ-"токсична пустушка"!
Хоча де-юре, Україна формально ще. зберігає суверенітет і незалежність.
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24.12.2020 16:35 Ответить
Этому казлу сказали, что Укроборонпром в следующем году продают. Какое и кому увеличение денег?
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24.12.2020 15:45 Ответить
Російська армія, очевидно ж. Якщо люди не хочуть підтримувати своє, вони будуть підтримувати окупанта. Російська армія буде крокувати Україною, а 73% будуть дивитись на Голобородька у телевізорі, звинувачуючи, при цьому, Порошенка в усьому
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24.12.2020 15:56 Ответить
Та їм пох Порох, їм пох які небудь звинувачення у його бік , у ньго і так антирейтинг зашкалює по сприйняння рос змі - головне- страна в смартфоне. Бездарне стадо бидляка - але їх більшість в вони це зрозуміли - ось це катастрофа України.
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24.12.2020 16:41 Ответить
Тому кто купит, не опоздай...
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24.12.2020 16:09 Ответить
Знакомая у вас фамилия - хануку отмечаете? У мамы с папой давно были?
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24.12.2020 16:43 Ответить
патронный завод построите?)
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24.12.2020 15:46 Ответить
Зачем второй?
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24.12.2020 15:48 Ответить
Казки... що тобі заважало в цьому році це зробити?
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24.12.2020 15:47 Ответить
"Я планов наших люблю громадьё" Планувати і збільшити ,це трохи різні речі !! )))
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24.12.2020 15:52 Ответить
Війна в цьому році оголосила перекур
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24.12.2020 16:29 Ответить
Привіт. Іван, ти коли покаєшся? Велике свято наближається може час? Ти ж цю потвору до влади привів!!!
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24.12.2020 16:31 Ответить
Ні, ні, ні. Зєлю привів Пєця. Вся ваша ботоферма порохоботів перед виборами працювала проти Юлі, Зєлю ніхто не чипав. Насправді Юля виграла перший тур. Цілком можливо, що і другий мала виграти. Пєця в першому був третій, але він сфальшував результати, всі факти цього в штабі Юлі є.
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24.12.2020 16:38 Ответить
тоб-то каятись ти не будеш... Мені просто по людські цікаво, от коли ви зрозумієте, що Юля, таке саме популістичне лайно, як і Зе, ви у кого увіруєте?
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24.12.2020 16:40 Ответить
Якщо Ваня зрозуміє що жЮля популістське лайно ,то він повіситься !!!)))
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24.12.2020 17:00 Ответить
якщо б в воної було б хоча би 0.5% хвакта...то було б крику на весь світ...))) Так шо Ваня не надо ля-ля))) А фактом є те,що в рідному Дніпрі баба йуля зловила смоктунця защокового)) і на наступних виборах баба йуля пролетить як хванера над Парижем,корочє канєт в Лєту...
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24.12.2020 18:35 Ответить
Що в рідному Дніпрі Юля буде відкинута - було передбачення. Нема пророків у своїй Вітчизні. Власне і в інших землях пророків не дуже шанують.
Тим не меньш ми всі ці Імена знаємо. І їх Імена залишуться на Небесному Камені, на відміну від імен продажних тролів ботоферми Порошенка
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24.12.2020 18:49 Ответить
Ну про камінь ти трохи перебільшив( за Вону так точно )) ) але фото/відео на сцені Майдану в інвалідному візку з 30-ти сантиметровими обсцасами вона залишила
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24.12.2020 19:19 Ответить
П.С. А передбачення було в Нострадамуса?)))))) Чи може навіть в Біблії про санта мученицю Вону було написано?
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24.12.2020 19:20 Ответить
П.П.С. ....Нема пророків у своїй Вітчизні. Власне і в інших землях пророків не дуже шанують....
Тут ти мене заплютав окончатєльно і бєзповоротно
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24.12.2020 19:22 Ответить
остались от козлика рожки да ножки
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24.12.2020 15:47 Ответить
на последнем фото создалось впечатление, что вот-вот фура пролетит
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24.12.2020 15:49 Ответить
Ви погрожуєте?!
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24.12.2020 15:55 Ответить
а какая разница
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24.12.2020 15:58 Ответить
В яку сторону ця їх реформа? Що вона дасть? Детальніше можна?
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24.12.2020 15:50 Ответить
Лялькова вистава,це імітація і всі іх рехворми, це лише імітація бурхливої діяльності !!))
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24.12.2020 16:06 Ответить
За какие шиши увеличат, не сказали?
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24.12.2020 15:52 Ответить
Напишіть Мендель - вона розтлумачить.
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24.12.2020 15:56 Ответить
«Украина увеличит ГОЗ, в следующем году.» (с)
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24.12.2020 15:53 Ответить
Імітація рішучих та кординальних рехворм триває !!))
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24.12.2020 15:53 Ответить
Коли вже буде новина "Зеленський: Я устал, я ухожу..."?
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24.12.2020 15:55 Ответить
У новорічній промові.
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24.12.2020 15:57 Ответить
Свині за власним бажанням від годівниці не відходят , лише копняками !!))
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24.12.2020 16:01 Ответить
врожденный дурень валять дурака не устанет, он этим живет.
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24.12.2020 16:03 Ответить
Предлагаю не останавливаться на достигнутом. Надо съездить в Конча-Заспу, побродить по какому-нибудь "сиротскому" домику, а потом рассказать с умным видом, как оно планирует поднять бюджет министерства (хозяина этого домика).

*****, это дно! Не удивлюсь если на этом образцово-показательном заводе траву подкрасили перед приездом.
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24.12.2020 15:58 Ответить
И опять вранье.

В бюджете 2021 увеличения под оборонку и ВСУ нет.
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24.12.2020 15:59 Ответить
Зелена пліснява вважає НГУ МВС за ЗСУ !!)))
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24.12.2020 16:02 Ответить
Чи труси, чи хрестик? Збільшити замовлення "укроборонпрому", який ліквідують? Чи, какаяразніца, шо молоть? Нарід сам додумає пояснення.
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24.12.2020 16:03 Ответить
зе много чего наговорил. не обращайте внимания: сладкая брехня - это древний маланский красивый обычай.
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24.12.2020 16:05 Ответить
В новостях надо писать "увеличила", не "увеличит". А мечтать не вредно - лохи возрадуются.
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24.12.2020 16:12 Ответить
Сенс в чому, збільшити замовлення і не виконати жодної оборонної програми?
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24.12.2020 16:13 Ответить
Кортедж головнокомандувача стане ще довшим?
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24.12.2020 16:25 Ответить
уже даже интересно, когда китайский болванчик из Кривого Рога последний раз сказал правду, подтверждённую делами?
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24.12.2020 16:29 Ответить
Вова знову бреше.
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24.12.2020 17:08 Ответить
Увеличит?? В этом году был ноль, а в следующем будет большой ноль??? Твари зеленые, ворюги и мародеры, чтоб вы повыздыхали!
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24.12.2020 22:55 Ответить
Чувак под фамилией Подоляк - из офиса Ермака, где роль президента играет второсортный актеришка - Зеленский, недавно заявил, что Зеля хочет строить государство Украина ... НОВОГО ТИПА. Во как ! А для этого, с его же слов, Зеля должен пойти на второй срок. За потора года у власти Зеля не успел уничтожить нашу страну, хочет добить наверняка, чтобы Путлер ввел свои войска в пустую страну. Ведь КовидФонд зелебобики уже распилили, бюджет Минобороны так и остался неиспользованным - ДОЗ сорван, ни Вильха-М ни Нептун не производятся, а должны были быть уже готовые дивизионы, очевидно, что он вполне сознательно, для этого и поставил Тарана+ Хомчака. Теперь эта падла, угробив экономику, снова рассказывает сказки, только не говорит за какие дньги будет перевооружаться Армия и Флот, если дыра в Госбюджете несколько СОТ МЛРД.ГРН уже сегодня.
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26.12.2020 12:48 Ответить
 
 