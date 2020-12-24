Зеленский: Украина увеличит государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий "Укроборонпрома". ФОТО

Украина планирует увеличить государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий "Укроборонпрома".

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Запорожскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Отмечается, что президент посетил казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра", находящееся в составе Государственного концерна "Укроборонпром".

"Это прекрасный завод. Он один из немногих на сегодня, у которого нет никаких долгов, прибыльный завод. Решено сегодня вопрос с нашим новым главой "Укроборонпрома" Юрием Гусевым увеличить государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий "Укроборонпрома", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, потенциал для увеличения государственного оборонного заказа - большой.

Как пишет ОП, генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев попросил главу государства определить как неотложный законопроект № 3822 "Об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности".

"Он поддержан правительством и уже зарегистрирован в парламенте и дает возможность реализовать большую реформу оборонно-промышленного комплекса Украины", - отметил Гусев.

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