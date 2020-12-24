Участники ОПГ на Кировоградщине вымогали у фермера $30 тыс. и заставляли переоформить на них 13 гектаров земли, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области участников организованной группировки, которые терроризировали и вымогали деньги у местных жителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным следствия, злоумышленники, которыми руководил один из "воров в законе", с угрозами физической расправы систематически "выбивали" деньги из представителей коммерческих структур и состоятельных граждан.
Оперативники спецслужбы установили, что двое участников группы, в частности, требовали от руководителя одного из фермерских хозяйств несуществующий долг в размере 30 тыс. долларов США и заставляли переоформить на них земельный участок площадью 13 гектаров. В случае отказа злоумышленники угрожали фермеру насилием и уничтожением имущества.
В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины задокументировали несколько фактов причастности фигурантов к противоправной деятельности.
Правоохранители задержали злоумышленников в одном из кафе.
Проведены неотложные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства и в автомобилях фигурантов.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности. В частности, проверяется причастность лидера преступной группировки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль