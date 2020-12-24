Участники ОПГ на Кировоградщине вымогали у фермера $30 тыс. и заставляли переоформить на них 13 гектаров земли, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области участников организованной группировки, которые терроризировали и вымогали деньги у местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, злоумышленники, которыми руководил один из "воров в законе", с угрозами физической расправы систематически "выбивали" деньги из представителей коммерческих структур и состоятельных граждан.

Оперативники спецслужбы установили, что двое участников группы, в частности, требовали от руководителя одного из фермерских хозяйств несуществующий долг в размере 30 тыс. долларов США и заставляли переоформить на них земельный участок площадью 13 гектаров. В случае отказа злоумышленники угрожали фермеру насилием и уничтожением имущества.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины задокументировали несколько фактов причастности фигурантов к противоправной деятельности.

Также читайте: На Кировоградщине военный грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком, 2 человека погибли, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали злоумышленников в одном из кафе.

Проведены неотложные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства и в автомобилях фигурантов.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности. В частности, проверяется причастность лидера преступной группировки.

Также читайте: На Кировоградщине горняки урановых шахт уже сутки перекрывают дороги, - Волынец





