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Участники ОПГ на Кировоградщине вымогали у фермера $30 тыс. и заставляли переоформить на них 13 гектаров земли, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области участников организованной группировки, которые терроризировали и вымогали деньги у местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, злоумышленники, которыми руководил один из "воров в законе", с угрозами физической расправы систематически "выбивали" деньги из представителей коммерческих структур и состоятельных граждан.

Оперативники спецслужбы установили, что двое участников группы, в частности, требовали от руководителя одного из фермерских хозяйств несуществующий долг в размере 30 тыс. долларов США и заставляли переоформить на них земельный участок площадью 13 гектаров. В случае отказа злоумышленники угрожали фермеру насилием и уничтожением имущества.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины задокументировали несколько фактов причастности фигурантов к противоправной деятельности.

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Правоохранители задержали злоумышленников в одном из кафе.

Проведены неотложные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства и в автомобилях фигурантов.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности. В частности, проверяется причастность лидера преступной группировки.

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Участники ОПГ на Кировоградщине вымогали у фермера $30 тыс. и заставляли переоформить на них 13 гектаров земли, - СБУ 01
Участники ОПГ на Кировоградщине вымогали у фермера $30 тыс. и заставляли переоформить на них 13 гектаров земли, - СБУ 02
Участники ОПГ на Кировоградщине вымогали у фермера $30 тыс. и заставляли переоформить на них 13 гектаров земли, - СБУ 03

Автор: 

вымогательство (428) СБУ (19923) Кировоградская область (633)


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....кому сколько не хватает , кому 30 тыщ.а кому 800 тыщ , Шуре Балаганову не хватало 100 руб. для полного счастья ((((( работать не пробовали ????
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24.12.2020 16:35 Ответить
А шо при задержании ногами уже не пинают?
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24.12.2020 18:29 Ответить
А где они заседали? В местном храме МП?
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24.12.2020 21:47 Ответить
Сломали бы ребра хоть одному из баньдюков было бы итересней да и полезней для общества.Ребята с полиции слишком гуманные.
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25.12.2020 20:38 Ответить
 
 