Зеленский запустил автомобильное движение по "Балковому мосту" в Запорожье: Это флагман нашего проекта. ФОТО

Сегодня, 24 декабря, в Запорожье при участии президента Украины Владимира Зеленского открыли автомобильное движение новым мостовым переходом через р. Старый Днепр (Балковый мост).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Это флагман нашего мостового проекта, который является частью программы "Большая стройка". Всего в этом году мы построили 100 мостов в Украине. Самый главный мост - Запорожский, он самый", - подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что протяженность Запорожского моста - свыше 9 километров, он состоит из шести транспортных развязок, в составе которых - 27 искусственных сооружений.

Зеленский также напомнил, что переправу хотели построить еще в 1965 году, однако сегодня, после восьми месяцев работ, которые начались в апреле текущего года, открыта первая часть моста.

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Он также поблагодарил турецкую компанию-подрядчика "Онур Тааххут" за выполненные в оговоренные сроки работы. По словам главы государства, полностью закончить мост планируется в 2021 году.

После общения с журналистами на переправе президент запустил там автомобильное движение.



