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Зеленский запустил автомобильное движение по "Балковому мосту" в Запорожье: Это флагман нашего проекта. ФОТО

Сегодня, 24 декабря, в Запорожье при участии президента Украины Владимира Зеленского открыли автомобильное движение новым мостовым переходом через р. Старый Днепр (Балковый мост).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Это флагман нашего мостового проекта, который является частью программы "Большая стройка". Всего в этом году мы построили 100 мостов в Украине. Самый главный мост - Запорожский, он самый", - подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что протяженность Запорожского моста - свыше 9 километров, он состоит из шести транспортных развязок, в составе которых - 27 искусственных сооружений.

Зеленский также напомнил, что переправу хотели построить еще в 1965 году, однако сегодня, после восьми месяцев работ, которые начались в апреле текущего года, открыта первая часть моста.

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Он также поблагодарил турецкую компанию-подрядчика "Онур Тааххут" за выполненные в оговоренные сроки работы. По словам главы государства, полностью закончить мост планируется в 2021 году.

После общения с журналистами на переправе президент запустил там автомобильное движение.

Зеленский запустил автомобильное движение по Балковому мосту в Запорожье: Это флагман нашего проекта 01
Зеленский запустил автомобильное движение по Балковому мосту в Запорожье: Это флагман нашего проекта 02

Автор: 

Запорожье (2663) Зеленский Владимир (20456) мост (1028)


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Топ комментарии
+43
Извините, а без Зеленского движение не запустилось бы?
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24.12.2020 16:07
+36
03.06.2019, 17:05

Президент Владимир Зеленский не намерен участвовать в торжественных открытиях объектов инфраструктуры, так как это "не уровень президента". Об этом сегодня на брифинге рассказала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

https://news.liga.net/politics/news/novoe-obeschanie-zelenskogo-piara-s-pererezaniem-lentochek-ne-budet
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24.12.2020 16:08
+19
>Всего в этом году мы построили 100 мостов

шото у меня ощущение что он гонит...
Источник: https://censor.net/ru/n3238956
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24.12.2020 16:07
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Вот так прямо сам запустил? Мастера заголовков в действии
А вообще мало поводов для радости. Смотришь в https://pvb.com.ua/produktsiya/plastikovye-okna окна , а пейзаж не радует в городе.
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10.02.2021 10:05 Ответить
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