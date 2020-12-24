В Украину пытались ввезти брендовые товары на 40 млн грн под видом искусственных елок, - ГБР. ФОТО

Правоохранители разоблачили контрабанду брендовых товаров под видом искусственных елок на сумму более 40 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, 1 декабря 2020 года сотрудники Волынской таможни ГТС способствовали беспрепятственному ввозу на территорию Украины большого объема груза под видом искусственных новогодних елок. 2 декабря 2020 года сотрудники ГУ Нацполиции в Киеве остановили указанный грузовик и обнаружили указанные товары… По предварительным подсчетам следователей в нем находилось более 1500 ящиков общей стоимостью более 40 млн гривен", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования следователи ГБР провели обыски на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни и изъяли вещи и документы, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве. "Из-за незаконных действий таможенников предприниматели уклонялись от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах", - отметили в ГБР.

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В настоящее время следователи ГБР проводят документирование противоправных действий сотрудников таможни ГТС Украины и должностных лиц других правоохранительных органов, которые способствовали незаконному ввозу брендовых товаров в Украину и совершали действия, направленные на получение неправомерной выгоды за дальнейшее их перемещение. Речь идет, в частности, о мобильных телефонах, планшетах, ноутбуках, часах, мобильных аксессуарах, брендовой одежде.

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