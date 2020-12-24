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В Украину пытались ввезти брендовые товары на 40 млн грн под видом искусственных елок, - ГБР. ФОТО

Правоохранители разоблачили контрабанду брендовых товаров под видом искусственных елок на сумму более 40 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Украину пытались ввезти брендовые товары на 40 млн грн под видом искусственных елок, - ГБР 01

"По предварительной информации, 1 декабря 2020 года сотрудники Волынской таможни ГТС способствовали беспрепятственному ввозу на территорию Украины большого объема груза под видом искусственных новогодних елок. 2 декабря 2020 года сотрудники ГУ Нацполиции в Киеве остановили указанный грузовик и обнаружили указанные товары… По предварительным подсчетам следователей в нем находилось более 1500 ящиков общей стоимостью более 40 млн гривен", - говорится в сообщении.

В Украину пытались ввезти брендовые товары на 40 млн грн под видом искусственных елок, - ГБР 02

В ходе досудебного расследования следователи ГБР провели обыски на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни и изъяли вещи и документы, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве. "Из-за незаконных действий таможенников предприниматели уклонялись от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах", - отметили в ГБР.

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В Украину пытались ввезти брендовые товары на 40 млн грн под видом искусственных елок, - ГБР 03
В Украину пытались ввезти брендовые товары на 40 млн грн под видом искусственных елок, - ГБР 04

В настоящее время следователи ГБР проводят документирование противоправных действий сотрудников таможни ГТС Украины и должностных лиц других правоохранительных органов, которые способствовали незаконному ввозу брендовых товаров в Украину и совершали действия, направленные на получение неправомерной выгоды за дальнейшее их перемещение. Речь идет, в частности, о мобильных телефонах, планшетах, ноутбуках, часах, мобильных аксессуарах, брендовой одежде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Житель Буковины пытался отправить во Францию по почте немецкий пулемет MG 42. ФОТОрепортаж

Автор: 

контрабанда (2409) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) таможня (1959) ГБР (3000) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+3
При упоминании слова "елка" начинается тряска. Понимают, что елка, даже искусственная - это не к добру. Учтите этот факт.
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24.12.2020 21:06
+2
тю...ну ошиблись в терминологии...не сами искусственные елки...а подарки под искусстенные елки )) делов то...переделайте документы и не приставайте к челнокам ))))
(сарказм если шо!)
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24.12.2020 21:08
+2
Пусть заплатят налоги и забирают товар, зачем конфисковывать?
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24.12.2020 21:34
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24.12.2020 21:04 Ответить
При упоминании слова "елка" начинается тряска. Понимают, что елка, даже искусственная - это не к добру. Учтите этот факт.
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24.12.2020 21:06 Ответить
Мусора с таможней пиструнами меряются))))
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24.12.2020 21:06 Ответить
"Таможня дает добро." (с)
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24.12.2020 21:07 Ответить
Борю, ну сумуй так, ментам таке свято, а ви тут щось незадоволені. Та вам незабаром і Трамп, і Байден допожуть, щоб в вас вже ніколи не було ніяких брендів, окрім китайських, і вже пора вчить китайську мову, щоб розуміти накази майбутніх хазяїв
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24.12.2020 21:19 Ответить
Борю, який ти врєдний! От дався тобі той борщ, ти подивись на свою думу, що вона там робить, це все і тобі буде весело
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24.12.2020 21:27 Ответить
та ну вас, як у моїй каструлі, то власно мій, а як інакше?
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24.12.2020 21:54 Ответить
ГБР кажись единственная контора в Украине которая пока не зашкварилась . Пока .
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24.12.2020 21:08 Ответить
В Украину пытались ввезти брендовые товары на 40 млн грн под видом искусственных елок, - ГБР - Цензор.НЕТ 7345
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24.12.2020 21:09 Ответить
агрошкольник , ты тут ночуешь , чи шо ?
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24.12.2020 21:11 Ответить
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24.12.2020 21:23 Ответить
Сашко, вибачте, та ваша ванька-бздянька займає дуже велику площу. Зробіть її будь ласка трішки меньшою
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24.12.2020 21:31 Ответить
тю...ну ошиблись в терминологии...не сами искусственные елки...а подарки под искусстенные елки )) делов то...переделайте документы и не приставайте к челнокам ))))
(сарказм если шо!)
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24.12.2020 21:08 Ответить
так щоб розмитнити пару череви з Германії 15 000 грн , відповідно мито на ці цяцькі +- 5-7 мільонів євро , хотя реальна продажна ціна в Україні буде +- 500 -700 тисяч грн , тому і ялиночкі , спреш на ялиночки верхзраду то тоді і все в реалях
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24.12.2020 21:09 Ответить
вертолеты были? ибо нацполицейских можно было бы с бутылок снимать потом, если они были без БТР-ов и МИ-шек
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24.12.2020 21:13 Ответить
йолки йолками - де брендя?
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24.12.2020 21:13 Ответить
це "веселіше" ...
В Украине повысили цену на отопление на 2021 год. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), на заседании в четверг, 24 декабря, пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.
При этом тарифы на тепло для населения были повышены всем 23 компаниям, которые подавали заявки.
Меньше всего повышен тариф для Днепровской ТЭЦ (5,5%), а более всего - для ООО "Евро-реконструкция" (на 49,7%).
В числе компаний, которым наиболее повышены тарифы для населения - Новораздольская и Новояворивская ТЭЦ (обе ООО "Нафтогаз Тепло", на 37,1% и 34,1%), Белоцерковская ТЭЦ (33,2%), ООО "Сумытеплоэнерго" (на 25%), Черниговская ТЭЦ (ООО "Технова", на 24,1%), а также две когенерационные установки КП "Миськтепловодоэнергия" (на 33,5%) и КП "Хмельницктеплокоммунэнерго" (на 29,3%).
Средневзвешенный тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составил после повышения 1121,71 грн/Гкал.
Наиболее высокий размер тарифа у Северодонецкой ТЭЦ - 1471,54 грн/Гкал, наиболее низкий - у ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская обл.) ‒ 653,99 грн/Гкал.
НКРЭКУ обосновала необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 г существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом затрат на услуги по распределению природного газа.
Отметим, что тариф на производство тепла для ТЭЦ - это еще не тариф на отопление для населения. Но одна из его составляющих, причем, весомая.
"Всего в структуре тарифа на отопление три составляющих - тариф на производство тепловой энергии, транспортировка тепла и его распределение. То есть, НКРЭ сейчас пересмотрела одну, причем, самую весомую часть тарифа - на тепловую энергию", - пояснил нам глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
По словам главы департамента жилищно- коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олега Попенко, производство тепла на ТЭЦ в структуре тарифа на отопление занимает до 90%.
То есть, если тариф на производство тепла для "Еврореконструкции" вырос почти на 50%, то стоимость отопления для населения в теории должна вырасти не менее, чем на 30%.
Но, чтобы выставить людям новые ценники, коммунальщики должны еще утвердить их - в местных органах власти или у НКРЭ (если они являются лицензиатами Нацкомиссии). И в качестве одного из аргументов для повышения тарифов для населения они могут предъявить новые ценники на производство тепла на ТЭЦ.
"Но это уже нюансы. Фактически дан старт повышению тарифов на отопление для людей", - говорит Попенко.
По словам Скубченко, приведение тарифв на отопление для населения к "экономически обоснованному уровню" - один из структурных маяков, под которым подписались наши власти в меморандуме с МВФ. Поэтому не удивительно, что тарифы для ТЭЦ повысили именно под приезд миссии Фонда в Украину, - отмечает эксперт.
В Меморандуме также пописано внедрение новых договоров, причем, еще на октябрь. Но выполнение этого пункта перенесли из-за эпидемии на май. Как раз в новых договорах будет идти разбивка отопление на три составляющих - тепло, доставка, распределение», - пояснил он.
Олег Попенко добавил, что коммунальщики могут увеличить также ценник на другие составляющие тарифа - доставку и распределение тепла. Но пока непонятно, насколько именно они подорожают...
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24.12.2020 21:14 Ответить
Бардакнах,спестели,там были новогВние шарики-игрушки,зеленые мордяшки...
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24.12.2020 21:18 Ответить
можно спросить?...спасибо! в каком магазине будет распродажа конфиската? или опять мусара все по хатынкам трехэтажным растащат?
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24.12.2020 21:19 Ответить
та поздають баригам на базарі, йди туди
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24.12.2020 21:25 Ответить
Ух ты 8 канальные усилки Босе, не иначе как для 95 квартала заказ везли. По богатому.
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24.12.2020 21:28 Ответить
Пусть заплатят налоги и забирают товар, зачем конфисковывать?
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24.12.2020 21:34 Ответить
ага, ментам хай заплатять, налоги, а через півгодини приїдуть сбушники та все собі позабирають
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24.12.2020 21:37 Ответить
Не ментам, а государству. А сбу вообще здесь делать нечего рядом с брендами, им нужно было на похоронах кернеса всех фотографировать
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24.12.2020 21:40 Ответить
Странные люди. Шо не нравится то? Не вывозят же, а ввозят в страну!
Приведите налоги и растаможку к человеческим нормам и никто не будет в обиде.
Всегда лучше заплатить 10% и жить спокойно и законно. А мечтать о 40% поборах на пустом месте - это дурость и 100% коррупция!
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24.12.2020 21:52 Ответить
Дело не в процентной ставке ввозной пошлины (она не бывает 40%, в среднем это 5-10%). Дело в подмене ассортимента и наименования товара, вследствие чего в разы занижается таможенная стоимость товара, которая является базой для налогообложения.
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24.12.2020 23:22 Ответить
 
 