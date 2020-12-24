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В какой палате у нас Наполеон? Два твита Юлии Мендель в ФОТОжабах
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Навряд чи. Нє царскоє ето дєло - пальцом в жеппе ковиряцца. Радше, завітати міг хтось із його оточення, не найближчого. Це тільки один дон Педро самоназвався Пітером Пеном, і уважно збирав усі кинуті в нього гівняки, щоб потім дуже образитись.
Тут інше. Дожився я - на старості років, маючи до всього іншого ще й онкологію, я на іншій "гілці" сподобився специфічних загравань з боку якогось дурнуватого риго-Альоніща .
Мабуть, така в мене карма .