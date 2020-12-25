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Две шестилетние девочки на Одесчине получили огнестрельные ранения: попали на растяжку от воров, - полиция. ФОТО

В Лиманском районе Одесской области две шестилетние девочки играли во дворе частного дома и забежали в сарай, где попали на растяжку. Отец одной из пострадавших девочек установил растяжку, чтобы отпугивать воров.

В Одесской области две шестилетние девочки получили огнестрельные ранения, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Одна девочка получила огнестрельное ранение дробью обеих ног, ее подруга - ранение живота. Обе доставлены в медицинское учреждение, их состояние сейчас удовлетворительное.

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По предварительной информации, дети играли во дворе и забежали в сарай, где сработало самодельное устройство, которое отец одной из девочек установил для отпугивания воров. Родители в это время находились в доме. Полиция решает вопрос о внесении информации о ЧП в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Две шестилетние девочки на Одесчине получили огнестрельные ранения: попали на растяжку от воров, - полиция 01

Автор: 

дети (6516) Одесская область (3588) Нацполиция (16496) ранение (3387) растяжка (85)


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Топ комментарии
+43
отец одной из девочек - идиот! установил растяжку от воров (???) когда во дворе есть дети...
даже не идиот...а ....слов не подберу...
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25.12.2020 21:25
+20
особо опасный идиот
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25.12.2020 21:27
+14
А мог бы и заминировать...
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25.12.2020 21:33
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фалаут
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25.12.2020 21:24 Ответить
А шо у него в сарае хранится. что он его аж заминировал?
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25.12.2020 21:25 Ответить
Тебе весь список написать от цыплят до коровы с мотоциклом?
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25.12.2020 22:04 Ответить
Самогон, спрятанный от жены
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26.12.2020 02:26 Ответить
отец одной из девочек - идиот! установил растяжку от воров (???) когда во дворе есть дети...
даже не идиот...а ....слов не подберу...
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25.12.2020 21:25 Ответить
особо опасный идиот
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25.12.2020 21:27 Ответить
Дві шестирічні дівчинки на Одещині зазнали вогнепальних поранень: потрапили на розтяжку від злодіїв, - поліція - Цензор.НЕТ 6402
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25.12.2020 23:04 Ответить
Навіть, якщо б він струм подав на двері і це б причинило каліцтво або смерть злодію, то відповідно до українського карного кодексу він, а не злодій, буде притягнутий до кримінальної відповідальності.Ідіот.
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25.12.2020 21:34 Ответить
ВОИРовец
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25.12.2020 21:43 Ответить
Дарю: "Кацап"...
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25.12.2020 22:31 Ответить
Я тут на сигналку побаивался нервнопаралитическую шашку вешать из-за ребенка, а тут огнестрел. Идиот
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25.12.2020 22:36 Ответить
Зато вешаешь лапшу, что у тебя есть такая шашка.
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26.12.2020 16:28 Ответить
кулибин мля...
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25.12.2020 21:27 Ответить
А мог бы и заминировать...
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25.12.2020 21:33 Ответить
Мавпа порожньоголова.
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25.12.2020 21:36 Ответить
одиниця мудрого українського наріду
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25.12.2020 22:11 Ответить
Коли приїжджають племінники я майстерню та гараж знеструмлюю- циркулярка, болгарка і ще купа інструменту. І яму в гаражі дошками накриваю.
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25.12.2020 21:38 Ответить
А не проще замок на двери повесить?
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25.12.2020 21:40 Ответить
Вы недооцениваете детишек
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25.12.2020 21:43 Ответить
Вы недооцениваете открытый сарай с кучей опасного оборудования и ямой, открыть которую легче чем замок.
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25.12.2020 22:17 Ответить
Ні. Діти вже чималі- 7 і 9,і дуже розумні та допитливі, та й гратися десь таки потрібно. Розумію їхні проблеми і навіть домкрат, котрий завжди стоїть на столі, прибираю на підлогу.
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25.12.2020 21:49 Ответить
и ето правильно: техника безопасности прежде всего!
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25.12.2020 22:19 Ответить
Это халатность - запускать детей в места с кучей опасных предметов.
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25.12.2020 22:24 Ответить
Нашли чем и где забавлять детей - циркулярной пилой и гаражом с опасными предметами.
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25.12.2020 22:20 Ответить
Шиза номерна, ти мій комент точно прочитав?
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25.12.2020 22:33 Ответить
Болван гаражный, здесь вопросы я задаю.
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25.12.2020 22:49 Ответить
Питання будеш своєму психіатру задавати.
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25.12.2020 22:57 Ответить
тебе надо, ты и задавай.
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25.12.2020 23:04 Ответить
В детстве был очень наблюдательным и любознательным. Особенно к незнакомым механизмам. Было интересно, что их заставляет работать. Разбирал/собирал обратно. Раз разобрал ночник-лилию. Треснуло током немножко. Неприятно вибрировалл палец. Собрал обратно. Любил цифровые замки. Они так просто открывались! Родители, не доверяйте только замкам. У вас могут быть маленькие Гудини.
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26.12.2020 01:25 Ответить
бережёного бог бережёт, а выгуливать детей в гараже с циркуляркой и ямой это идиотизм.
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26.12.2020 10:36 Ответить
Премия Дарвина! Заметьте, этим людям доверяют голосовать на выборах президента Украины...
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25.12.2020 21:44 Ответить
При чём тут премия Дарвина и собственно Дарвин?
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25.12.2020 22:25 Ответить
Тебе тоже выдать?
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25.12.2020 23:30 Ответить
ответь сперва на вопрос, болван.
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26.12.2020 10:37 Ответить
Нуу батенька, по тебе эта премия плачет. Ничего я тебе, как лауреату данной награды отвечать не стану. Посмеятся ишо хоцца!
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26.12.2020 10:59 Ответить
по тебе плачет спецприёмник для даунов. Прочти сперва кому эту премию назначают, а потом пиши свои тупые каменты.
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26.12.2020 11:38 Ответить
Даун! Ты себя слышишь, имбецил? Где "прочти"? Это "шуточная"премия, у которой по определению нет и не может быть четких определений! И это лишний раз доказывает, что и "герой-подрывник собственного ребенка" и такой даун как ты -достойны премии Дарвина вне конкурса! Запишись назад в свою "психиатрическую больницу", тебя рановато из нее выпустили, даун.
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26.12.2020 11:49 Ответить
болван, у этой премии есть чёткое определение, правила и даже собственный сайт. А так как ты даун и тебе вельми тяжело читать, ты этого не знал.
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26.12.2020 11:56 Ответить
Ты даже шуточный сайт нашел, дурачек? И ты, конечно, как кандидат на эту премию, четко придерживаешся изложенных требований? Вперед "больница", тебя уже санитары с фонарями обыскались!
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26.12.2020 13:13 Ответить
Шуточные были твои роды, когда тебя маман на кафельный пол головой уронила. Что касается премии - ты слышал звон, но не знаешь о чём он(последствия тяжёлых родов).
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26.12.2020 13:36 Ответить
"Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж.
Он, гад, над нами издевался! Ну сумасшедший, что возьмешь?" "Больница", главврач Маргулис заждался, тебе пора-уколоться и забыться! Проснешся-милости просим, посмеемся хоть...
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26.12.2020 14:07 Ответить
даун, тебе надо ты и колись.
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26.12.2020 14:24 Ответить
https://darwinawards.com/rules/
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26.12.2020 12:10 Ответить
Минулого року аналогічний випадок був у Києві. Один придурок розтяжку з гранати поставив у своєму драндулеті у дворі багатоповерхівки поряд зі школою і дитсадочком. Ну от одне дитя через розбите вікно і залізло. Постраждав дуже той хлопчик, дві дівчинки. А придурок (він ще і атовець, до речі) втік у інше місто, але був швидко пійманий і засуджений. А діти - каліки.
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25.12.2020 21:47 Ответить
https://censor.net/ru/user/475096,твой пример тут ни к чему! пошел в #опу!
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25.12.2020 22:20 Ответить
Проголосовал за зеленского , установил в сарае растяжку против воров и надоедливых детей ...
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25.12.2020 22:02 Ответить
Взагалі-то, це була розтяжка вбивати, а не відлякувати.
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25.12.2020 22:16 Ответить
не, если бы убивать,то зарядил бы картечью
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25.12.2020 22:21 Ответить
$30 на ибей. Работает с холостыми и ракетами 12 кал.

Дві шестирічні дівчинки на Одещині зазнали вогнепальних поранень: потрапили на розтяжку від злодіїв, - поліція - Цензор.НЕТ 6746
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25.12.2020 22:32 Ответить
Т.е. на полицию папашка не надеялся?
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25.12.2020 22:36 Ответить
- Алло, поліція, мене обікрали!
- Хвилиночку...... Ні, це не ми...
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27.12.2020 15:58 Ответить
Мдааа... Все це показує, як людина довіряє державі і оргАнам...
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25.12.2020 22:51 Ответить
Если человек идиот, то органы бессильны.
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26.12.2020 16:33 Ответить
Не рой другому яму, сам в неё попадёшь, а если не сам, так твой же ребёнок.
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25.12.2020 23:01 Ответить
Детская игра "Растяжечка"
Дві шестирічні дівчинки на Одещині зазнали вогнепальних поранень: потрапили на розтяжку від злодіїв, - поліція - Цензор.НЕТ 6262
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26.12.2020 01:32 Ответить
Колись була подібна новина, коли дід замінував сарай, а підірвався та загинув онук.
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26.12.2020 08:13 Ответить
типичный зелибоб и таких 73%
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26.12.2020 13:55 Ответить
ВИНОВАТ ОТЕЦ !!!
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27.12.2020 14:52 Ответить
 
 