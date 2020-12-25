Две шестилетние девочки на Одесчине получили огнестрельные ранения: попали на растяжку от воров, - полиция. ФОТО
В Лиманском районе Одесской области две шестилетние девочки играли во дворе частного дома и забежали в сарай, где попали на растяжку. Отец одной из пострадавших девочек установил растяжку, чтобы отпугивать воров.
В Одесской области две шестилетние девочки получили огнестрельные ранения, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Одна девочка получила огнестрельное ранение дробью обеих ног, ее подруга - ранение живота. Обе доставлены в медицинское учреждение, их состояние сейчас удовлетворительное.
По предварительной информации, дети играли во дворе и забежали в сарай, где сработало самодельное устройство, которое отец одной из девочек установил для отпугивания воров. Родители в это время находились в доме. Полиция решает вопрос о внесении информации о ЧП в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
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