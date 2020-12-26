Крымчанка Исмаилова в оккупированном Симферополе вышла на пикет против приговора ее родным: "Мужу - 13,5 лет, брату - 13 лет, отцу - 19 лет. Остановите террор!". ФОТО
В микрорайоне Каменка в оккупированном Симферополе родственница фигурантов крымских "дел Хизб ут-Тахрир Фатма Исмаилова вышла на одиночный пикет.
Женщина пыталась привлечь внимание людей к предстоящему приговору в отношении ее отца и брата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
На плакате Фатма Исмаилова написала о сроках, которые ранее присудили ее супругу и теперь запрашивают для ее отца и брата. "Мужу – 13,5 лет, брату – 13 лет, отцу – 19 лет. За что? Остановите государственный террор!".
В 2016 году арестовали ее супруга – Рустема Исмаилова. 18 июня 2019 года суд в России признал его виновным якобы в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России, и приговорил к 14 годам лишения свободы. В апелляции срок уменьшился на полгода.
Ее отца и брата – Энвера и Ризу Омеровых – задержали в июне 2019 года. Их также обвинили якобы в участии и организации ячейки "Хизб ут-Тахрир". Тогда МИД Украины выразило протест в связи с арестами в оккупированном Крыму, а также призвало усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию.
23 декабря 2020 года во время судебного заседания в Южном окружном военном суде в российском Ростове-на-Дону прокуроры запросили 19 лет колонии строгого режима, из них 3 года – в тюрьме, 1 год и 9 месяцев ограничения после освобождения, для Энвера Омерова и 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима, из них 3 года в тюрьме, с ограничением 6 месяцев после освобождения, для Ризы Омерова.
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"Путін має намір у перших числах січня наступного року здійснити військову операцію для розблокування подачі води до Криму. Пуйло хоче від Туреччини гарантій невтручання, на випадок початку агресії на півдні, з Криму і з окупує частину Донбасу, А Туреччини пообіцяє автономію татарам в Криму. Додатковим ефектом буде створення катастрофічної суспільно-політичної кризи в Україні. І він мусить встигнути до 20-го січня... Істерика Зе з мобілізацією жінок, тому подтвержденіе. І питання по - Татарову, Єрмаку відпадуть самі ... Тому і БТРи прут на північ Крима ! Окно можливостей закриє Байден." (с)
_И вот ещё: одна старушка еврейка, пережившая фашистские концлагеря, где в промышленных масштабах убивали евреев, сказала: если вас обещают убить, лучше поверьте в это.
Военнослужащий по неосторожности сделал два выстрела в воздух из боевой машины БМД-4, одна из болванок попала в крышу торгового центра. Никто не пострадал
В Пскове на территории военной части ефрейтор обслуживал боевую десантную машину БМД-4 и случайно дважды выстрелил в воздух из автоматической пушки, сообщает Telegram-канал Baza.
По его данным, болванка одного из боеприпасов попала в крышу здания торгового центра Fjord Plaza, пробила ее и приземлилась на втором этаже в магазине «Детский мир». Как пишет Baza, никто не пострадал, из здания вывели 300 человек. Куда упала вторая болванка, неизвестно.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/25/12/2020/5fe642459a794711f90fdc18
Помню как татары окружили парламент Крыма в 2014 году .
Их были тысячи,
А на следующий день татары к парламенту не пришли и в Крыму начался кацапский переворот с зелёными человечками
Кто же дал команду татарам не продолжать блокировать парламент ?
Шо ця активістка визнає окупацію Криму ?!
(26декабря..радиоКомс.правда).
Треба бити їх же зброєю, знешкоджувати й казати "то не ми, нас там не було" .