Крымчанка Исмаилова в оккупированном Симферополе вышла на пикет против приговора ее родным: "Мужу - 13,5 лет, брату - 13 лет, отцу - 19 лет. Остановите террор!". ФОТО

В микрорайоне Каменка в оккупированном Симферополе родственница фигурантов крымских "дел Хизб ут-Тахрир Фатма Исмаилова вышла на одиночный пикет.

Женщина пыталась привлечь внимание людей к предстоящему приговору в отношении ее отца и брата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

На плакате Фатма Исмаилова написала о сроках, которые ранее присудили ее супругу и теперь запрашивают для ее отца и брата. "Мужу – 13,5 лет, брату – 13 лет, отцу – 19 лет. За что? Остановите государственный террор!".

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В 2016 году арестовали ее супруга – Рустема Исмаилова. 18 июня 2019 года суд в России признал его виновным якобы в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России, и приговорил к 14 годам лишения свободы. В апелляции срок уменьшился на полгода.

Ее отца и брата – Энвера и Ризу Омеровых – задержали в июне 2019 года. Их также обвинили якобы в участии и организации ячейки "Хизб ут-Тахрир". Тогда МИД Украины выразило протест в связи с арестами в оккупированном Крыму, а также призвало усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию.

23 декабря 2020 года во время судебного заседания в Южном окружном военном суде в российском Ростове-на-Дону прокуроры запросили 19 лет колонии строгого режима, из них 3 года – в тюрьме, 1 год и 9 месяцев ограничения после освобождения, для Энвера Омерова и 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима, из них 3 года в тюрьме, с ограничением 6 месяцев после освобождения, для Ризы Омерова.