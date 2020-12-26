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Новости Фото Репрессии в оккупированном Крыму
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Крымчанка Исмаилова в оккупированном Симферополе вышла на пикет против приговора ее родным: "Мужу - 13,5 лет, брату - 13 лет, отцу - 19 лет. Остановите террор!". ФОТО

В микрорайоне Каменка в оккупированном Симферополе родственница фигурантов крымских "дел Хизб ут-Тахрир Фатма Исмаилова вышла на одиночный пикет.

Женщина пыталась привлечь внимание людей к предстоящему приговору в отношении ее отца и брата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

На плакате Фатма Исмаилова написала о сроках, которые ранее присудили ее супругу и теперь запрашивают для ее отца и брата. "Мужу – 13,5 лет, брату – 13 лет, отцу – 19 лет. За что? Остановите государственный террор!".

Крымчанка Исмаилова в оккупированном Симферополе вышла на пикет против приговора ее родным: Мужу - 13,5 лет, брату - 13 лет, отцу - 19 лет. Остановите террор! 01

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В 2016 году арестовали ее супруга – Рустема Исмаилова. 18 июня 2019 года суд в России признал его виновным якобы в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России, и приговорил к 14 годам лишения свободы. В апелляции срок уменьшился на полгода.

Ее отца и брата – Энвера и Ризу Омеровых – задержали в июне 2019 года. Их также обвинили якобы в участии и организации ячейки "Хизб ут-Тахрир". Тогда МИД Украины выразило протест в связи с арестами в оккупированном Крыму, а также призвало усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию.

23 декабря 2020 года во время судебного заседания в Южном окружном военном суде в российском Ростове-на-Дону прокуроры запросили 19 лет колонии строгого режима, из них 3 года – в тюрьме, 1 год и 9 месяцев ограничения после освобождения, для Энвера Омерова и 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима, из них 3 года в тюрьме, с ограничением 6 месяцев после освобождения, для Ризы Омерова.

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Крым (26411) пикет (697) протест (5858) крымские татары (2718)


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Топ комментарии
+30
Сколько я слышу эту проклятую фразу: "Лишь бы не стреляли". Так считали и немцы, и австрийцы, и чехи и евреи. Лишь бы не стреляли... А потом тебя гонят в вагон для скота, и везут либо в лагерь смерти Треблинка либо в пустыню Казахстана на смерть от голода и холода. Надо вставать и убивать оккупантов на нашей земле, пора освобождать то что принадлежит нам по закону и от Бога
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26.12.2020 02:27
+28
Восхищаюсь стойкостью и мужеством этих людей!
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26.12.2020 02:09
+11
Шкода дівчинку. Її теж посадять, або зникне у невідомому напрямку.
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26.12.2020 03:06
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Восхищаюсь стойкостью и мужеством этих людей!
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26.12.2020 02:09 Ответить
что то она не в публичном месте протестует, ни народу ни машин вокруг.
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26.12.2020 11:11 Ответить
Людей? А хто інші люди крим цієї дівчини?
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26.12.2020 11:34 Ответить
Мав на увазі родину цієї дівчини та загалом усіх кримських татар.
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26.12.2020 23:47 Ответить
Нуно брать в руки оружие.
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26.12.2020 02:16 Ответить
Адрес, куда выслать.
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26.12.2020 08:11 Ответить
Сколько я слышу эту проклятую фразу: "Лишь бы не стреляли". Так считали и немцы, и австрийцы, и чехи и евреи. Лишь бы не стреляли... А потом тебя гонят в вагон для скота, и везут либо в лагерь смерти Треблинка либо в пустыню Казахстана на смерть от голода и холода. Надо вставать и убивать оккупантов на нашей земле, пора освобождать то что принадлежит нам по закону и от Бога
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26.12.2020 02:27 Ответить
А потом пришел Азербайджан... Важно быть с новейшим вооружением, и поддержкой настоящего старшего брата, чтобы при контратаке по самый Киев не захватили
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26.12.2020 02:35 Ответить
За своїх рідних, і Україну потрібно не вмирати а вбивати...
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26.12.2020 16:06 Ответить
За плакатик и ее посодют
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26.12.2020 02:32 Ответить
Там за убивц и террористов от гос-ва низя заикаться, посодют
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26.12.2020 02:33 Ответить
Плакатик нічого не дасть. Слід боротися по-тихому, вивчити де немає камер в місті, об"єкти критичної інфраструктури, розчинник, сірничок.
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26.12.2020 10:10 Ответить
Чутки, але з цікавих джерел !!!

"Путін має намір у перших числах січня наступного року здійснити військову операцію для розблокування подачі води до Криму. Пуйло хоче від Туреччини гарантій невтручання, на випадок початку агресії на півдні, з Криму і з окупує частину Донбасу, А Туреччини пообіцяє автономію татарам в Криму. Додатковим ефектом буде створення катастрофічної суспільно-політичної кризи в Україні. І він мусить встигнути до 20-го січня... Істерика Зе з мобілізацією жінок, тому подтвержденіе. І питання по - Татарову, Єрмаку відпадуть самі ... Тому і БТРи прут на північ Крима ! Окно можливостей закриє Байден." (с)
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26.12.2020 02:44 Ответить
Как бы не под это дело они разворачивали мобильные госпитали(хотя говорят, что для больных COVID-19). Хотя есть куча санаториев пустующих ! ....
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26.12.2020 02:45 Ответить
Шось у ху#ла багато заплановано на День народження Степана Бандери. Гоблін першого січня котлован починає копати, ху#ло «южний фронт» відкривати. Цікаво, а їм не страшно?
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26.12.2020 03:12 Ответить
Тому і спешка. Вторженіе в Афганістан, Баку, Грозний - все, в Новий Год. Можем повторити-звучатиме рефреном.А ось повторять-подивимося, чи зайде до нас знову есмінець з Томагавками в гості, до НГ ...
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26.12.2020 03:18 Ответить
Я не вірю в те, що ху#ло заради води кримчанам буде починати Третю світову. Йому плювати на те бидло, яке сидить без води та харчів на окупованому півострові.
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26.12.2020 03:23 Ответить
_Реальность от вашего "не верю" никак не изменяется. Руководствуясь собственными рациональными представлениями, оценивать на что ещё способен больной психопат с ЯО, демонстративно убивший высшее военное и политическое руководство страны ЕС и НАТО - как минимум не слишком разумно и дальновидно. Мало ли кто во что не верит? В 2008 после Грузии глупцы также не верили в очевидное уже будущее нападение на Украину. А путлеру это неверие было только на руку! Вот так-то...
_И вот ещё: одна старушка еврейка, пережившая фашистские концлагеря, где в промышленных масштабах убивали евреев, сказала: если вас обещают убить, лучше поверьте в это.
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26.12.2020 03:53 Ответить
Чушь собачья
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26.12.2020 04:25 Ответить
https://youtu.be/bT-0tlSwzPI?t=300 Там и Трамп может в Америке начать процесс развала - так что, к сожалению, совпадает всё...
Крымчанка Исмаилова в оккупированном Симферополе вышла на пикет против приговора ее родным: "Мужу - 13,5 лет, брату - 13 лет, отцу - 19 лет. Остановите террор!" - Цензор.НЕТ 2892
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26.12.2020 06:50 Ответить
Очередной дезинформационный вброс.
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26.12.2020 08:45 Ответить
Рот ставишь свой на это?
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26.12.2020 09:22 Ответить
Шкода дівчинку. Її теж посадять, або зникне у невідомому напрямку.
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26.12.2020 03:06 Ответить
Та да, буквально всю семью отправили в ссылку строгого режима, жаль дивчину.
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26.12.2020 09:16 Ответить
На рашке с исламистами разговор короткий и жесткий. В Дагестане их вообще ликвидируют без суда и следствия.
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26.12.2020 03:41 Ответить
При чем тут исламисты, русский?
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26.12.2020 04:59 Ответить
мутабор, мурза. Ты такой смешной
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26.12.2020 06:36 Ответить
на рашке у себя делайте, что хотите, а причем тут Украина и ее граждане...?
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26.12.2020 11:51 Ответить
У нас кое где тоже беззаконие твориться. https://youtu.be/X78jc3zoO4Y
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26.12.2020 04:23 Ответить
Ну что "крымчане" помогли вам мАскали ?
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26.12.2020 05:43 Ответить
Крымчанка Исмаилова в оккупированном Симферополе вышла на пикет против приговора ее родным: "Мужу - 13,5 лет, брату - 13 лет, отцу - 19 лет. Остановите террор!" - Цензор.НЕТ 8099
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26.12.2020 06:43 Ответить
Распад ссср затянулся на 30 лет,но "доблестная" РАБссия упорно сопротивляется хочет сохрянить дерьмо советское еще на 74 года....Крымчанка Исмаилова в оккупированном Симферополе вышла на пикет против приговора ее родным: "Мужу - 13,5 лет, брату - 13 лет, отцу - 19 лет. Остановите террор!" - Цензор.НЕТ 3362
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26.12.2020 06:46 Ответить
а кто то хоть видел в глаза этот документ о правоприемственности расии подписанный ссср ????
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26.12.2020 06:56 Ответить
Неа. В том то и вся соль Марлезонского балета...,типа Лебединое ОЗЕРО Тамбовского ОПГ...
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26.12.2020 07:02 Ответить
Дятлы Мавзолейные распадались за 100 лет последние уже трижды....,не везет сттроителям светлого вчерашнего будущего....,неправильными были сцарь Николашка заваливший Ымперию Романовых в феврале 1917 года,,,Миша Горбачев и Боря Ельцын развалившие ССср в декабре 1991 года,и фюрер Путлер разваливший СНГ вторжением в Грузию в августе 2008 года.....,крысы Мавзолейные,фиговые вы строители...
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26.12.2020 06:53 Ответить
"За что?" вона питає... А треба було щось робити, аби дійсно було "За что?"- а не сидіти на дупі рівно.
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26.12.2020 07:03 Ответить
Сралин за сутки в 1944 году выписал билет на Колыму крымским татарам,видимо мстил за то что Крым являлся правоопреемником Золотой Орды Чингизидов и платил Дань крымчанам аж до 1700 года
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26.12.2020 07:08 Ответить
да закрой свой рот .. ты такой как она ты в пуп не уперся... свой сарказм засунь себе ниже поясницы
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26.12.2020 07:20 Ответить
В с вое время крупнейшая в Мире (25 % территьории Земного шаря)Британская Ымперия тоже распалась,поняв что содержать столлько дерьма тяжко для Британском короны...
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26.12.2020 07:15 Ответить
вот он вонючий рЮський мир... жили до 14 года .. все было нормально... приползла эта нечисть оказалось что часть крымчан террористы... побольше бы этой падали... путинских баранов стойлового содержания подохло лазая по чужим странам
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26.12.2020 07:17 Ответить
Крымский произвол.
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26.12.2020 07:17 Ответить
СССр не победил фашизм в 1945 году,он его унаследовал,разница лишь в том что у хвашиста Гитлера не было ядреной бонбы,а фашиста Путлера она есть...
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26.12.2020 07:24 Ответить
Удачного всем дня,поеду работу поработаю...
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26.12.2020 07:33 Ответить
СМИ узнали о случайном выстреле из пушки по торговому центру в Пскове
Военнослужащий по неосторожности сделал два выстрела в воздух из боевой машины БМД-4, одна из болванок попала в крышу торгового центра. Никто не пострадал
В Пскове на территории военной части ефрейтор обслуживал боевую десантную машину БМД-4 и случайно дважды выстрелил в воздух из автоматической пушки, сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, болванка одного из боеприпасов попала в крышу здания торгового центра Fjord Plaza, пробила ее и приземлилась на втором этаже в магазине «Детский мир». Как пишет Baza, никто не пострадал, из здания вывели 300 человек. Куда упала вторая болванка, неизвестно.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/25/12/2020/5fe642459a794711f90fdc18
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26.12.2020 07:53 Ответить
Это трагедия одной из семей крымско-татарского народа. Интересно ли это Эрдогану и его сторонникам?
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26.12.2020 08:48 Ответить
А причем ватник тут Эрдоган?
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26.12.2020 09:12 Ответить
А притом полушубок что Эрдоган позицинионирует себя как лидера тюрского мира и защитника ислама. Вот ему конкретный случай тюркской семьи, страдающей за веру. История судит не по словам, а по делам.
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26.12.2020 09:54 Ответить
Секреты истории
Помню как татары окружили парламент Крыма в 2014 году .
Их были тысячи,
А на следующий день татары к парламенту не пришли и в Крыму начался кацапский переворот с зелёными человечками
Кто же дал команду татарам не продолжать блокировать парламент ?
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26.12.2020 10:39 Ответить
у них свои лидеры, они им сказали по "мирный народ"
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26.12.2020 20:18 Ответить
йозя сралин татар по лагерям распихивал, теперь и.о. сралина, *****, тем же самым занимается. хобби у маньяков такое?
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26.12.2020 10:39 Ответить
"Гос терор" ....................?
Шо ця активістка визнає окупацію Криму ?!
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26.12.2020 11:12 Ответить
Шось ненаблюдаю партизанських татарських загоні і боротьби татар за Крим проти окупантів ?!
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26.12.2020 11:13 Ответить
не будет больше родственников
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26.12.2020 12:10 Ответить
__либераст Жирик озвучил свою мысль,что геноцид -это когда расстрел.А депортация,ссылка,лагеря -небольшое наказание за провинность.
(26декабря..радиоКомс.правда).
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26.12.2020 12:29 Ответить
На справді все дуже просто.На дворі ХХI століття,і москалі не можуть просто як сталін взяти і вивезти всіх татар з криму.Вони зроблять так,щоб КРИМСЬКІ ТАТАРИ самі захотіли утікти з того пекла.
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26.12.2020 13:10 Ответить
Шось геть ніхто не тікає на материкову Україну...
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27.12.2020 16:10 Ответить
З протестом к терористам про терору виходити немає сенсу.... хіба що собі життя вкоротити.
Треба бити їх же зброєю, знешкоджувати й казати "то не ми, нас там не було" .
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27.12.2020 18:20 Ответить
 
 