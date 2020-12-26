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В результате возгорания вагона поезда под Полтавой погибли два человека. ФОТО

В селе Копылы, что под Полтавой, загорелся вагон поезда, который находился на ремонте. В результате инцидента погибли два человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что инцидент произошел вчера вечером в селе Копылы Полтавского района на территории филиала "Укрзализныци". Прибывшие на вызов пожарные потушили огонь спустя три с половиной часа после того, как получили сообщение.

"Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела без признаков жизни двух граждан, которые направлены в Полтавского областного бюро судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Огнем уничтожено внутреннее оборудование, облицовка стен и потолка вагона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю огонь унес жизни 58 человек, на водных объектах погибли 7, - ГСЧС

В результате возгорания вагона поезда под Полтавой погибли два человека 01
В результате возгорания вагона поезда под Полтавой погибли два человека 02

Автор: 

поезд (1026) пожар (5961) Полтавская область (1166)


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Топ комментарии
+9
там еще камеры, по походке, вроде яценюка определили.
шел невнятно, шатался и внушал обоснованые подозрения...
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26.12.2020 16:16
+7
Бухали, а потім заснули....навіки.
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26.12.2020 15:54
+6
Учитывая кровавый чеченский след Арсения село Копылы очень легко отделалось.
Перед Арсением Петровичем все разбегаются, а сзади всё пылает. И это ещё "Пастора" не видели.
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26.12.2020 16:33
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причина возгорания?
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26.12.2020 15:49 Ответить
Какаяразнiца?
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26.12.2020 15:54 Ответить
Бухали, а потім заснули....навіки.
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26.12.2020 15:54 Ответить
В результате возгорания вагона поезда под Полтавой погибли два человека - Цензор.НЕТ 4899
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26.12.2020 16:15 Ответить
безхатьки нажерлися та підпалили "хату", куди дивилась охорона? мабуть теж була в нірвані
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26.12.2020 15:50 Ответить
Ремонтники напилися та закурили? Чи ЯК?
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26.12.2020 15:52 Ответить
сложно с ними, вагонами.
стоят стоят, потом непонятно с какого беса возгораются...
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26.12.2020 15:59 Ответить
Инфа 100 Порошенко поджег!
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26.12.2020 16:05 Ответить
т.е. не я один так думаю?
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26.12.2020 16:07 Ответить
там еще камеры, по походке, вроде яценюка определили.
шел невнятно, шатался и внушал обоснованые подозрения...
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26.12.2020 16:16 Ответить
Учитывая кровавый чеченский след Арсения село Копылы очень легко отделалось.
Перед Арсением Петровичем все разбегаются, а сзади всё пылает. И это ещё "Пастора" не видели.
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26.12.2020 16:33 Ответить


спасибо - ржу как конь, которого пржевальский заморил
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26.12.2020 16:39 Ответить
То його Порошенко напоїв
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26.12.2020 17:51 Ответить
та без Пороха и солнце не встает, а без Пастора и не заходит....
а если серьезно - нужны Украине оба, як на мене...
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26.12.2020 17:55 Ответить
100 пудово согласен!
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26.12.2020 18:56 Ответить
И Сеня с Гройсманом тоже не лишними были б...
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26.12.2020 18:57 Ответить
пока не потеряешь точно не поймешь, шо мав...

и шо ж мы все время думаем после, а не до?
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26.12.2020 19:01 Ответить
Та не все... Но есть 73%
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26.12.2020 19:07 Ответить
хороший шахматист думает перед тем как фугуру переставить,
плохой - " ну и на хера я так сходил?"
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26.12.2020 19:11 Ответить
Если с козлиной бородкой, придающей (ну конечно в его понимании и....Вилкула +100 к мужественности), то да - точно он.
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26.12.2020 19:12 Ответить
А Лещенко на каждом стриме плачет шо дали денег только на сто вагонов, и только на три года. Теперь поди еще на один вагон выклянчит))
Княжество чудесное бомжам, или мастерам - кто там нажрался и помер то.
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26.12.2020 16:17 Ответить
С этими спальными вагонами одно мученик. К нам на завод в наказание и пригоняли для разборки на металлолом. Там возни с ними. А учитывая что УЗ нужно вернуть колёсные пары. оставалось пару тонн жести.
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26.12.2020 16:21 Ответить
Или т9, или хз
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26.12.2020 17:32 Ответить
Погибли два человека.Это ужас. Очень жаль. Несколько нечеловек на этой ветке соревнуются в "остроумии", как им кажется. Три-15, вам с Психбольницей номер1 пора подлечиться. Давно пора. Третий- пономаренко, четвертый-з.карлик. Ну вы и сволота...
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26.12.2020 18:08 Ответить
 
 