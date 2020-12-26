В результате возгорания вагона поезда под Полтавой погибли два человека. ФОТО
В селе Копылы, что под Полтавой, загорелся вагон поезда, который находился на ремонте. В результате инцидента погибли два человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что инцидент произошел вчера вечером в селе Копылы Полтавского района на территории филиала "Укрзализныци". Прибывшие на вызов пожарные потушили огонь спустя три с половиной часа после того, как получили сообщение.
"Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела без признаков жизни двух граждан, которые направлены в Полтавского областного бюро судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
Огнем уничтожено внутреннее оборудование, облицовка стен и потолка вагона.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
стоят стоят, потом непонятно с какого беса возгораются...
шел невнятно, шатался и внушал обоснованые подозрения...
Перед Арсением Петровичем все разбегаются, а сзади всё пылает. И это ещё "Пастора" не видели.
спасибо - ржу как конь, которого пржевальский заморил
а если серьезно - нужны Украине оба, як на мене...
и шо ж мы все время думаем после, а не до?
плохой - " ну и на хера я так сходил?"
Княжество чудесное бомжам, или мастерам - кто там нажрался и помер то.