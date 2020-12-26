Российские войска прекратили переброску воды из Тайганского водохранилища на Симферополь и покинули место дислокации. ФОТО

Российские трубопроводные войска покинули свое расположение у реки Биюк-Карасу ниже плотины Тайганского водохранилища, откуда они качали воду на нужды Симферополя.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии, побывавший на месте, передает Цензор.НЕТ.

Военные очистили территорию, но все трубопроводы остались на месте и готовы к применению в любое время.

При этом небольшое подразделение российских военных осталось на месте дислокации части для обеспечения сохранности трубопровода.

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Спуск воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ приостановили, и некогда полноводная река Биюк-Карасу начала выглядеть, как ручей.

Ранее российский глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что до прихода холодов переброска воды из Тайганского водохранилища на Симферополь будет прекращена.

Уже в начале декабря из 15 труб вода текла только из половины труб со слабым напором.

18 декабря подача воды из Тайганского водохранилища была прекращена.

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Заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что по трубопроводу, который построили российские военные для перекачки воды из водохранилищ Белогорского района в Симферопольское водохранилище, за время его эксплуатации поставили более шести миллионов тонн воды.

10 августа в Крыму руководство Минобороны России и местные власти запустили водовод, который построили российские военные для перекачки запасов воды из Тайганского водохранилища Белогорского района на нужды водоснабжения Симферополя.





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