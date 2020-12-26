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Российские войска прекратили переброску воды из Тайганского водохранилища на Симферополь и покинули место дислокации. ФОТО

Российские трубопроводные войска покинули свое расположение у реки Биюк-Карасу ниже плотины Тайганского водохранилища, откуда они качали воду на нужды Симферополя.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии, побывавший на месте, передает Цензор.НЕТ.

Военные очистили территорию, но все трубопроводы остались на месте и готовы к применению в любое время.

При этом небольшое подразделение российских военных осталось на месте дислокации части для обеспечения сохранности трубопровода.

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Спуск воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ приостановили, и некогда полноводная река Биюк-Карасу начала выглядеть, как ручей.

Ранее российский глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что до прихода холодов переброска воды из Тайганского водохранилища на Симферополь будет прекращена.

Уже в начале декабря из 15 труб вода текла только из половины труб со слабым напором.

18 декабря подача воды из Тайганского водохранилища была прекращена.

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Заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что по трубопроводу, который построили российские военные для перекачки воды из водохранилищ Белогорского района в Симферопольское водохранилище, за время его эксплуатации поставили более шести миллионов тонн воды.

10 августа в Крыму руководство Минобороны России и местные власти запустили водовод, который построили российские военные для перекачки запасов воды из Тайганского водохранилища Белогорского района на нужды водоснабжения Симферополя.

Российские войска прекратили переброску воды из Тайганского водохранилища на Симферополь и покинули место дислокации 01
Российские войска прекратили переброску воды из Тайганского водохранилища на Симферополь и покинули место дислокации 02

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Крым (26411) Симферополь (658) водоснабжение (723) вода (919)


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Топ комментарии
+59
Российские войска прекратили переброску воды из Тайганского водохранилища на Симферополь и покинули место дислокации - Цензор.НЕТ 5288
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26.12.2020 19:12
+56
Российские войска прекратили переброску воды из Тайганского водохранилища на Симферополь и покинули место дислокации - Цензор.НЕТ 2438
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26.12.2020 19:29
+54
Старик Кабаев обещал в 2014 году в интервью международным журналистам сделать из временно оккупированного украинского Крыма витрину «Русского мира». Прошло шесть лет. На лице Владимира Люциферовича врачи обнаружили трупные пятна. В путинской «витрине» не хватает электроэнергии. Назначенный Кремлем глава Крыма пан Сергей Гоблин заявляет о недостаче 100 мВт электроэнергии в аннексированном Крыму. Как следствие снижения уровня комфорта - с полуострова исчезли туристы, а ржавая вода появляется в кранах только по определенным часам.
На примере Крыма видна экономическая деградация хозяйствования российской бензоколонки и китайской пилорамы на захваченных ею чужих территориях.
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
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26.12.2020 19:19
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Боевые кацапские трубадуры...
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27.12.2020 11:28 Ответить
Ватнеги, вас там едет в крымнаш многия мульёны на отдых по сводками *******, берите с собой канистры с водой, помогите умалишённым.
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27.12.2020 09:20 Ответить
Ждём когда вы твари свои удочки смотаете.
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27.12.2020 09:32 Ответить
Морозы - весной снова начнут поставку...Че тут не понятного?
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27.12.2020 10:25 Ответить
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