Двое харьковчан за $200 каждому согласились незаконно вывезти в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники отдела "Веселое" Харьковского отряда пресекли попытку контрабанды в Российскую Федерацию книг и запчастей к тракторам.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления ГПС Украины, после получения информации о возможном незаконном перемещении товаров через госграницу был выставлен пограничный наряд вблизи с. Борисовка (на направлении предполагаемого движения нарушителей), передает Цензор.НЕТ. Он остановил для проверки ВАЗ-2121.

"В автомобиле находились двое граждан Украины, которые перевозили почти три сотни книг и 3 турбины к тракторной технике", - говорится в сообщении.

Пограничники установили, что задержанные - харьковчане, которые согласились незаконно перевезти из Украины в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам. За это им пообещали заплатить по $200 каждому.

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На задержанных составлены административные материалы за попытку незаконного пересечения границы, решения по которым вынесет суд.

Книги, которые предварительно оценены в 80 тыс. грн, и запчасти будут переданы в компетентные правоохранительные органы.

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