Двое харьковчан за $200 каждому согласились незаконно вывезти в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Пограничники отдела "Веселое" Харьковского отряда пресекли попытку контрабанды в Российскую Федерацию книг и запчастей к тракторам.
Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления ГПС Украины, после получения информации о возможном незаконном перемещении товаров через госграницу был выставлен пограничный наряд вблизи с. Борисовка (на направлении предполагаемого движения нарушителей), передает Цензор.НЕТ. Он остановил для проверки ВАЗ-2121.
"В автомобиле находились двое граждан Украины, которые перевозили почти три сотни книг и 3 турбины к тракторной технике", - говорится в сообщении.
Пограничники установили, что задержанные - харьковчане, которые согласились незаконно перевезти из Украины в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам. За это им пообещали заплатить по $200 каждому.
На задержанных составлены административные материалы за попытку незаконного пересечения границы, решения по которым вынесет суд.
Книги, которые предварительно оценены в 80 тыс. грн, и запчасти будут переданы в компетентные правоохранительные органы.
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Пусть мелкий бизнес развивается !
Це взагалі про що...?
либо первопричина как в том анекдоте:
***
пятый раз протер айфон спиртом - заблокировал 47 контактов и.... купил трактор ))))
нескрепные какие то...
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В жизни не видел в РФ в продаже книг Украинского издательства. Да и вообще в РФ книги стоят очень дёшево (в Белоруссии - раза в полтора - два - дороже, на сколько я видел там побывав). Разве что книга на Украинском, и кому то захотелось именно такого Гарри Поттера).
По тракторам, тем более странно. А Украина производит что то на трактора применяемые в РФ? Тут уже имело бы некоторый смысл тащить их из Белоруссии, или из Германии.
Проверяли надёжность канала, набив машину всяким хламом, и наняв левых исполнителей?! .
Цікаво, навіщо лаптєногам запчастини до трактора?
- "ну, и где это полено зарыл свои пять сольдо?"
- "НАШИ, пять сольдо" - вкрадчиво поправил ее Базилио....
Экспорт ширпротреба (шмотки, обувь, книжки, еда, мебель и так далее, короче нестратегических товаров всяких) в россию запрещать не надо - пусть русские худеют на деньги (за которые мы будем покупать оружие и использовать против оккупантов) и пусть у русских рабочих мест становится меньше. Это своего рода тоже фронт против агрессора. Не допускать только экспорт сырья, оборудования, товаров военного или двойного назначения, технологий, энергии, интеллектуальной собственности, программного обеспечения (кроме игр). В этом смысле помогать им подниматься на ноги точно не надо.
А вот импорт надо из россии блокировать - чтобы не платить им деньги и не создавать у них рабочие места. Любой импорт блокировать, кроме очень критического (стратегическое сырьё, например, которое больше нигде не производится) и то стараться "импортозамещать".