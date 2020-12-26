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Двое харьковчан за $200 каждому согласились незаконно вывезти в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники отдела "Веселое" Харьковского отряда пресекли попытку контрабанды в Российскую Федерацию книг и запчастей к тракторам.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления ГПС Украины, после получения информации о возможном незаконном перемещении товаров через госграницу был выставлен пограничный наряд вблизи с. Борисовка (на направлении предполагаемого движения нарушителей), передает Цензор.НЕТ. Он остановил для проверки ВАЗ-2121.

"В автомобиле находились двое граждан Украины, которые перевозили почти три сотни книг и 3 турбины к тракторной технике", - говорится в сообщении.

Пограничники установили, что задержанные - харьковчане, которые согласились незаконно перевезти из Украины в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам. За это им пообещали заплатить по $200 каждому.

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На задержанных составлены административные материалы за попытку незаконного пересечения границы, решения по которым вынесет суд.

Книги, которые предварительно оценены в 80 тыс. грн, и запчасти будут переданы в компетентные правоохранительные органы.

Двое харьковчан за $200 каждому согласились незаконно вывезти в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам, - ГПСУ 01
Фото: fb.com/skhidneregionalneypravlinnya
Двое харьковчан за $200 каждому согласились незаконно вывезти в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам, - ГПСУ 02
Фото: fb.com/skhidneregionalneypravlinnya

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Двое харьковчан за $200 каждому согласились незаконно вывезти в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам, - ГПСУ 03
Фото: fb.com/skhidneregionalneypravlinnya
Двое харьковчан за $200 каждому согласились незаконно вывезти в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам, - ГПСУ 04
Фото: fb.com/skhidneregionalneypravlinnya
Двое харьковчан за $200 каждому согласились незаконно вывезти в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам, - ГПСУ 05
Фото: fb.com/skhidneregionalneypravlinnya
Двое харьковчан за $200 каждому согласились незаконно вывезти в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам, - ГПСУ 06
Фото: fb.com/skhidneregionalneypravlinnya

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Двое харьковчан за $200 каждому согласились незаконно вывезти в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам, - ГПСУ 07
Фото: fb.com/skhidneregionalneypravlinnya
Двое харьковчан за $200 каждому согласились незаконно вывезти в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам, - ГПСУ 08
Фото: fb.com/skhidneregionalneypravlinnya
Двое харьковчан за $200 каждому согласились незаконно вывезти в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам, - ГПСУ 09
Фото: fb.com/skhidneregionalneypravlinnya
Двое харьковчан за $200 каждому согласились незаконно вывезти в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам, - ГПСУ 10
Фото: fb.com/skhidneregionalneypravlinnya
Двое харьковчан за $200 каждому согласились незаконно вывезти в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам, - ГПСУ 11
Фото: fb.com/skhidneregionalneypravlinnya
Двое харьковчан за $200 каждому согласились незаконно вывезти в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам, - ГПСУ 12
Фото: fb.com/skhidneregionalneypravlinnya

Смотрите: Кокаин обнаружил таможенный пес Кэп. Правоохранители приписали себе и потеряли 9 кг наркотика, - Макаренко. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6475) книги (630) контрабанда (2409) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) трактор (64) Гарри Поттер (2)


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Топ комментарии
+22
***, ущепните меня кто-нибудь, а то вдруг я сплю читая этот маразм в новости. Кацапы фурами везут неофашисткую пропаганду в Украину, продают ее через популярные торговые сети и никому нет до этого дела. А тут чуваков вяжут за то что те, купили за свои деньги 300 детских книг и собрались их продать кацапам. В чем тут криминал?!!
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26.12.2020 19:42
+11
согласились незаконно вывезти в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам
Це взагалі про що...?
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26.12.2020 19:43
+4
Замглавы Офиса президента Олега Татарова за хищение 81 миллиона гривен отмазывают, зато этих "контрабандистов" накажут по-полной...
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26.12.2020 20:02
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Правила форума Совет форумчан
У одичалых на недоимперии внедряют ликбез. Учить благородным манерам будут на примере Гарри Поттера.
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26.12.2020 19:41 Ответить
оформите пацанов как ФОП по вывозу в рашу алкоголя, наркотиков и книг о Гарри Потере и отпустите !

Пусть мелкий бизнес развивается !
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26.12.2020 20:37 Ответить
На раші готуються до відходу "лідера". Символом руху став " колгоспник з вихлопною трубою і колгоспниця з книгою про Гаррі Поттера" .
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26.12.2020 20:45 Ответить
***, ущепните меня кто-нибудь, а то вдруг я сплю читая этот маразм в новости. Кацапы фурами везут неофашисткую пропаганду в Украину, продают ее через популярные торговые сети и никому нет до этого дела. А тут чуваков вяжут за то что те, купили за свои деньги 300 детских книг и собрались их продать кацапам. В чем тут криминал?!!
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26.12.2020 19:42 Ответить
еще и на фоне покупки е/е на расее
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26.12.2020 21:08 Ответить
И ещё на русском языке заметьте.
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26.12.2020 23:40 Ответить
согласились незаконно вывезти в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам
Це взагалі про що...?
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26.12.2020 19:43 Ответить
це "прикриття"... а паралельно вивезли на раSSію запчастини до АНів, меланж та інші стратегічні товари....
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26.12.2020 20:17 Ответить
думаю...этот "супнабор" не просто так собирался....может по инструкции в книгах (фэнтази))) и запчастям до трактора.... что-то волшебное на рашке и соберут????
либо первопричина как в том анекдоте:
***
пятый раз протер айфон спиртом - заблокировал 47 контактов и.... купил трактор ))))
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26.12.2020 20:17 Ответить
Люди, я как то потерялся... Это что? Книжки о гарри и две турбин... турбинки- к моторам, это контрабанда? В смысле- качество подменяется количеством?
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26.12.2020 19:45 Ответить
решил пересмотреть Властелин колец в гоблине. Екстрасенсы мы, лечим по фотографиям
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26.12.2020 19:47 Ответить
тю,а шо кацапня читает книжки про пендосского гарри?
нескрепные какие то...
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26.12.2020 19:48 Ответить
Все херово у путлера на Параше, раз его бредням предпочитают сказки про Гарри Поттера..
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26.12.2020 19:48 Ответить
Бібліотекарі-поліглоти!
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26.12.2020 19:49 Ответить
И на эту херню государство тратит ресурсы силовые и пропагандонские,мрази арестуйте ахметку,потроха и беню,хватит пудрить мозги фейковой борьбой с фейковым беззаконием.
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26.12.2020 19:56 Ответить
Блін! Шо проісходіт?! Ми в Україні, чи ми гдє?! Тут ваву-ідіота ледве перетравлюєш! А тут щє й свідєтєлі гарі поттера в нашу політику пхаюцця!
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26.12.2020 19:58 Ответить
вот обьяснил бы мне кто нибудь в чем преступление???? это дебилизм или засирание мозгов? хочу чтоб эти погранци .....раные сравнили крутую тачку контробандистов с вторчерметом своего начальства или местных судей, прокуроров.
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26.12.2020 20:01 Ответить
Замглавы Офиса президента Олега Татарова за хищение 81 миллиона гривен отмазывают, зато этих "контрабандистов" накажут по-полной...
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26.12.2020 20:02 Ответить
Это книжки в нагрузку к запчастям или наоборот ? Видно запоребрик истосковался по настоящей литературе и настоящим запчастям...
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26.12.2020 20:08 Ответить
А самовары в Тулу они не везли?

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26.12.2020 20:11 Ответить
т.е в Раше в полтора раза дешевле...загадок стало больше.
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26.12.2020 20:18 Ответить
в 2,3
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26.12.2020 20:35 Ответить
Сие есть странно...

В жизни не видел в РФ в продаже книг Украинского издательства. Да и вообще в РФ книги стоят очень дёшево (в Белоруссии - раза в полтора - два - дороже, на сколько я видел там побывав). Разве что книга на Украинском, и кому то захотелось именно такого Гарри Поттера).

По тракторам, тем более странно. А Украина производит что то на трактора применяемые в РФ? Тут уже имело бы некоторый смысл тащить их из Белоруссии, или из Германии.

Проверяли надёжность канала, набив машину всяким хламом, и наняв левых исполнителей?! .
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26.12.2020 21:00 Ответить
Ассортиментец как то в голове не укладывается...
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26.12.2020 22:02 Ответить
Филологи - трактористы?
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26.12.2020 20:13 Ответить
У нас границе работают одни дауны? Я конечно понимаю, что война нужна что бы разделять и властвовать. А книги тут причем? Шо там дебилы, шо тут зебилы. Просто у людей все нагло отбирают, страна тоже мне.
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26.12.2020 20:15 Ответить
Просто те кто задерживали, никогда книг не видели! А турбинка от трактора, как насос воды, очень стратегический товар.
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26.12.2020 23:45 Ответить
блин , книги + запчасти к тракторам..... это прямо фрейдизм какой то!!! типа гандоны и полное собрание сочинений в.и.ленина или картины пикасо + траки для танков.... я тащусь с этих кацапов!
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26.12.2020 20:20 Ответить
Ну *** буду гос измена.Гарри Потер и в России. А поднятие тарифов ЗЕЛЕНЫМ ЗМИЕМ это просто текучка новых кадров.Да пора.Гарри Потера в задницу затолкать министрам Украины .Да ...И опять у меня в подворотне СБУ трусы украла
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26.12.2020 20:29 Ответить
Та хай би везли москалям дурнуваті книжульки про Гарі Портера - шкода, чи що?
Цікаво, навіщо лаптєногам запчастини до трактора?
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26.12.2020 20:33 Ответить
Це просто йїпанута напів суржикові нація... цілий світ з вас ржееее
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26.12.2020 20:52 Ответить
Креативное такое сочетание - начитался ахинеи о Гарри Поттере и пошёл гайки на тракторе крутить.
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26.12.2020 20:55 Ответить
На московии самые читающие трактористы ....))))))
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26.12.2020 20:58 Ответить
я все більше балдію від новин на цензорі...
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26.12.2020 21:13 Ответить
..."все чудесатее и чудесатее" - произнесла задумчиво Алиса коту Базилио :

- "ну, и где это полено зарыл свои пять сольдо?"
- "НАШИ, пять сольдо" - вкрадчиво поправил ее Базилио....
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26.12.2020 21:15 Ответить
ИЗМЕНА РОДИНЕ!!!! Сраные книжки и три турбинки для трактора? Вы серьезно? Может там контрабандой еще пять коробков спичек вывозили? Зеленая чума накрыла всю страну....
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26.12.2020 21:47 Ответить
Турбину для трактора конфисковать, как предмет админправонарушения (мало ли для чего реально турбина, может она не для трактора, а для военного тягача или танка, который потом по ОРДиЛО бегать будет), а книги пусть везут - какая-нибудь харьковская типография деньги зарабатывает, налоги платит и рабочие места создаёт в Украине. Ещё и НДС не придётся возмещать из бюджета, раз везут не официально по контракту, а контрабасиком. Чистая выгода стране.

Экспорт ширпротреба (шмотки, обувь, книжки, еда, мебель и так далее, короче нестратегических товаров всяких) в россию запрещать не надо - пусть русские худеют на деньги (за которые мы будем покупать оружие и использовать против оккупантов) и пусть у русских рабочих мест становится меньше. Это своего рода тоже фронт против агрессора. Не допускать только экспорт сырья, оборудования, товаров военного или двойного назначения, технологий, энергии, интеллектуальной собственности, программного обеспечения (кроме игр). В этом смысле помогать им подниматься на ноги точно не надо.

А вот импорт надо из россии блокировать - чтобы не платить им деньги и не создавать у них рабочие места. Любой импорт блокировать, кроме очень критического (стратегическое сырьё, например, которое больше нигде не производится) и то стараться "импортозамещать".
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26.12.2020 21:53 Ответить
Зачем мешать вывозить мусор.
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26.12.2020 21:57 Ответить
Спасибо посмеялся))
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27.12.2020 06:54 Ответить
неправильно... надо было дать им всего этого дерьма вместе с запчастями и книгами ни о чем еще по пару прицепов да еще и приплатить - пусть засирают кацапстан...
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27.12.2020 07:15 Ответить
 
 