В Харькове сделали елку из более 1000 автомобилей, установив рекорд. ВИДЕО+ФОТО

В Харькове собрали рекордную елку из 1065 автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Город Х.

Отмечается, что флешмоб делали на пустыре напротив стадиона "Металлист". Над созданием автоелки трудились более пяти часов, а приезжающие автомобили стояли в длинной очереди на улице Плехановской.

Машины выстроили в форму елки к полуночи, пишут в издании.









Представитель книги рекордов Украины насчитал1065 машин: длина елки составила 223 метра, а ширина – 96 метров.

Таким образом прошлогодний рекорд (348 автомобилей) был побит в разы.

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