В Харькове сделали елку из более 1000 автомобилей, установив рекорд. ВИДЕО+ФОТО
В Харькове собрали рекордную елку из 1065 автомобилей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Город Х.
Отмечается, что флешмоб делали на пустыре напротив стадиона "Металлист". Над созданием автоелки трудились более пяти часов, а приезжающие автомобили стояли в длинной очереди на улице Плехановской.
Машины выстроили в форму елки к полуночи, пишут в издании.
Представитель книги рекордов Украины насчитал1065 машин: длина елки составила 223 метра, а ширина – 96 метров.
Таким образом прошлогодний рекорд (348 автомобилей) был побит в разы.
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+24 Вася Шевченко #371210
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Минимум тон 5, и кислород выжгли из 21 000 кубометров воздуха! И чего ради, чтоб повыпендриватся?
Маразм и экологический вред!
Очередь была длиннее чем в мавзолее ?
...
Шо так подгорает? Собрался народ, оттянулись
Сначала, таская ковидный труп бандита, показали х*йлу-цап-царапычу, что тут есть на кого опереться руцкомиру - огромные полчища совковой быдлоты;
затем, собрав кучу бездельников на авто, показываете ему же, что кадыровцам и бурятам тут есть чем поживиться, не такое бедное быдло, как нарасие.
Х*йло уже шевелит этой сволочью на границе с хар. областью, даже приказал шпиону ермаку запустить гундосым лаем своего песика дезу, мол готовится кацапня с Крыма ударить.
Чтож, завтра можете проснуться в ХНР, дебилы.
Кернес тут больше не живёт.