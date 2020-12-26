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В Харькове сделали елку из более 1000 автомобилей, установив рекорд. ВИДЕО+ФОТО

В Харькове собрали рекордную елку из 1065 автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Город Х.

Отмечается, что флешмоб делали на пустыре напротив стадиона "Металлист". Над созданием автоелки трудились более пяти часов, а приезжающие автомобили стояли в длинной очереди на улице Плехановской.

Машины выстроили в форму елки к полуночи, пишут в издании.

В Харькове сделали елку из более 1000 автомобилей, установив рекорд 01

В Харькове сделали елку из более 1000 автомобилей, установив рекорд 02
В Харькове сделали елку из более 1000 автомобилей, установив рекорд 03

Представитель книги рекордов Украины насчитал1065 машин: длина елки составила 223 метра, а ширина – 96 метров.

В Харькове сделали елку из более 1000 автомобилей, установив рекорд 04

Таким образом прошлогодний рекорд (348 автомобилей) был побит в разы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют", - в Одессе новогоднюю елку открывали под блатной шансон. ВИДЕО

Автор: 

рекорд (246) Харьков (7518) елка (181) флешмоб (139)


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Топ комментарии
+24
В Харькове сделали елку из более 1000 автомобилей, установив рекорд - Цензор.НЕТ 4251

...
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26.12.2020 20:38
+15
А побили рекорд на похоронах ?
Очередь была длиннее чем в мавзолее ?
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26.12.2020 20:37
+10
это так надо не иметь что делать шоб вечером бесноваться.... мож*д за Гепищем скучают)
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26.12.2020 20:32
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Змавпували Запоріжжя.
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26.12.2020 20:32 Ответить
В Харькове сделали елку из более 1000 автомобилей, установив рекорд - Цензор.НЕТ 9174
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26.12.2020 20:36 Ответить
Это Киевская елочка, она мне больше понравилася...
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26.12.2020 21:54 Ответить
Це Запоріжжя.
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26.12.2020 22:00 Ответить
это так надо не иметь что делать шоб вечером бесноваться.... мож*д за Гепищем скучают)
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26.12.2020 20:32 Ответить
1065! Мама рідна...оце ескорт ...Гепа "перевернувся" після "обнуління"...
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26.12.2020 20:35 Ответить
кернес жжет.
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26.12.2020 20:37 Ответить
Бензин они сожгли!
Минимум тон 5, и кислород выжгли из 21 000 кубометров воздуха! И чего ради, чтоб повыпендриватся?
Маразм и экологический вред!
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27.12.2020 08:55 Ответить
Пардон, кислород выжгли из 60 000 кубометров воздуха!
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27.12.2020 09:51 Ответить
А побили рекорд на похоронах ?
Очередь была длиннее чем в мавзолее ?
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26.12.2020 20:37 Ответить
В Харькове сделали елку из более 1000 автомобилей, установив рекорд - Цензор.НЕТ 4251

...
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26.12.2020 20:38 Ответить
😂
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26.12.2020 21:06 Ответить
В Харькове сделали елку из более 1000 автомобилей, установив рекорд - Цензор.НЕТ 3309
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26.12.2020 20:39 Ответить
Такие йолки вечером в Киеве каждый день)
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26.12.2020 20:41 Ответить
Это они такую пентаграмму из авто устроили, что бы провести спиритический сеанс и вызвать Гепу?
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26.12.2020 20:45 Ответить
Автомобили, автомобили в в Харькове Елку изобразили. Вьі не стучите в свой умньій лоб. Тем подтвердили: зайцу нужен под хвостиком STOP.
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26.12.2020 20:48 Ответить
Даю стопятьсот, что шабаш устроен за упокой ЖИДо-сепара гепы, а Йолка так...прикрытие и отмазка.
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26.12.2020 20:49 Ответить
Если не так, то пусть Харьковчяне забьют меня ногами.
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26.12.2020 20:50 Ответить
Зачем утруждать ноги. Я б переехал тебя Лексусом, но я боюсь тюремных эксцессов
Шо так подгорает? Собрался народ, оттянулись
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27.12.2020 01:42 Ответить
это зря, власть видит, что деньги есть у народа, можно еще коммуналку повышать
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26.12.2020 20:52 Ответить
Быдло.
Сначала, таская ковидный труп бандита, показали х*йлу-цап-царапычу, что тут есть на кого опереться руцкомиру - огромные полчища совковой быдлоты;
затем, собрав кучу бездельников на авто, показываете ему же, что кадыровцам и бурятам тут есть чем поживиться, не такое бедное быдло, как нарасие.
Х*йло уже шевелит этой сволочью на границе с хар. областью, даже приказал шпиону ермаку запустить гундосым лаем своего песика дезу, мол готовится кацапня с Крыма ударить.
Чтож, завтра можете проснуться в ХНР, дебилы.
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26.12.2020 20:55 Ответить
"В Харькове сделали елку из более 1000 автомобилей, установив рекорд." - а Кернеса сделать слабо?
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26.12.2020 20:58 Ответить
Легко https://ibb.co/7SnNHs6 У Харкові зробили ялинку з понад 1000 автомобілів, встановивши рекорд - Цензор.НЕТ 4694
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26.12.2020 22:41 Ответить
И для кого это автосборище - для пролетающих над гнездом Кернеса ?
Кернес тут больше не живёт.
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26.12.2020 20:58 Ответить
ЗАЧЕМ?!
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26.12.2020 21:11 Ответить
У Харкові зробили ялинку з понад 1000 автомобілів, встановивши рекорд - Цензор.НЕТ 8665
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26.12.2020 21:41 Ответить
Это ж как надо не любить свой город , шоб оставить ему такое имя... впереди тока комсомольская правда
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26.12.2020 21:16 Ответить
Харь ків... Харь кав... это как *** выговорить в признании любимой... а может так: я сломаю вам две руки и две ноги , а потом все это умножу на ноль и обХАРЬКАЮ
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26.12.2020 21:21 Ответить
Сдается мне шо ты давно руки не нюхал братишка
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27.12.2020 01:29 Ответить
анти-автомайдан "Йолка"?
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26.12.2020 22:01 Ответить
Впечатляет. А что там за зеленый флаг. Не ХНР?
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26.12.2020 22:14 Ответить
на заленом флаге рог изобилия - герб Харькова
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27.12.2020 01:38 Ответить
Забыли облить бензином и поджечь
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26.12.2020 22:43 Ответить
 
 