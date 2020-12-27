Смертельное ДТП под Киевом: от сильнейшего удара двух человек выбросило из машины, они погибли на месте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Житомирской трассе под Киевом, между поселками Капитановка и Мила, на развороте столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли два человека, остальные были травмированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТП.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что автомобиль "Хонда" на развороте в сторону Киева получил боковой удар от "Вольво". При этом двух людей из "Хонды", которые, вероятно, не были пристегнуты ремнями безопасности, выбросило из автомобиля, они погибли на месте.

Сообщается, что удар был настолько сильным, что людей выбросило из машины и они погибли на месте

После столкновения "Вольво" отлетел на обочину и врезался в отбойник. Водитель и пассажиры получили травмы, однако им удалось выжить.

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Позже в патрульной полиции Киевской области подтвердили гибель двух человек вследствие данного ДТП, а также сообщили о четверых травмированных.











Фото: ДТП.kiev.ua/Facebook