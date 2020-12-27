Смертельное ДТП под Киевом: от сильнейшего удара двух человек выбросило из машины, они погибли на месте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На Житомирской трассе под Киевом, между поселками Капитановка и Мила, на развороте столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли два человека, остальные были травмированы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТП.kiev.ua в Facebook.
Отмечается, что автомобиль "Хонда" на развороте в сторону Киева получил боковой удар от "Вольво". При этом двух людей из "Хонды", которые, вероятно, не были пристегнуты ремнями безопасности, выбросило из автомобиля, они погибли на месте.
Сообщается, что удар был настолько сильным, что людей выбросило из машины и они погибли на месте
После столкновения "Вольво" отлетел на обочину и врезался в отбойник. Водитель и пассажиры получили травмы, однако им удалось выжить.
Позже в патрульной полиции Киевской области подтвердили гибель двух человек вследствие данного ДТП, а также сообщили о четверых травмированных.
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Тут дело не в строительстве, а в дибилах. Если мозгов нет, как ни строй, все равно посреди трассы будет клумба с бордюром. То же и с развязками.
Теперь - главспец.
А пробки там бывают утром и вечером, когда селяне едут в Киев на работу обязательно в третьей полосе не глядя на дорожные знаки.
Ты видел эту трассу?
Перед каким носом развернуться, если там полоса для тех, кто решил развернуться, но по ней гнался олень на сумасшедшей скорости.
А в результате
1. Нельзя разворачиваться там, где НЕЛЬЗЯ разворачиваться.
2. Нельзя гнать по трассе, вылупив глаза, нарушая скорость.
И опять 1. Нельзя ездить без пристегнутых ремней безопаности.
По любой - говенной или самой лучшей дороге.
2. Вольво действительно один из наиболее безопасных автомобилей в мире. Возможно и потому, что сами обладатели Вольво по водительскому менталитету (в т.ч. пристёгнутым ремням) и поведению на дороге в корне отличаются от, к примеру, водителей БМВ.
У нас, наразі, Мінінфраструктури посилено педалює тему загальнообов'язкового технічного контролю колісних транспортних засобів, хоча аварійність з вини неналежного технічного стану приватного автотранспорту знаходиться на одному з перших місць, але з кінця списку причин. А оскільки значні кошти вже вкладені на рухомі станції технічного контролю, то розв'язок нам не бачити, як власних вух без люстерка.