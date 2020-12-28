Бойцы полка "Азов" проходят курс обучения по специальности "водолазная разведка", - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж
Водолазная разведка - специальность, которая недавно появилась в отдельном отряде специального назначения "Азов", находящемся в районе операции Объединенных сил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
"Появление специальности обусловлено не только тем, что бойцы постоянно развиваются и осваивают новые аспекты военного дела, но и потребностью в специалистах узкого профиля для выполнения специальных задач по подводной разведке. К ним относятся получение разведданных, диверсии, поиск, разминирование взрывоопасных предметов и т.д.", - пояснили в штабе.
Водолазную подготовку проходят бойцы взводов разведки первого и второго батальонов полка. Разведчиков, которые выполняют задачи в районе ООС, тренируют опытные водолазы из "Азова" и других подразделений НГУ.
Тренеры должны добиться того, чтобы водолазы преодолели психологический барьер и адаптировались к водной среде, научились правильно дышать под водой и контролировать свое дыхание в экстремальных условиях, собирать и проверять снаряжение. В курс также входит медицинская подготовка, в том числе реанимационные мероприятия.
За начальным этапом следует практика и экзамены, а также прохождение препятствий под водой в полном снаряжении и стресс-тесты.
Под водой противник может сорвать с бойца маску или вырвать дыхательный аппарат. В таких обстоятельствах водолаз должен действовать четко: не паниковать, спокойно проверить снаряжение, устранить проблему и восстановить доступ воздуха, отбиться от врага.
Во время тренировок водолазам завязывают глаза, чтобы имитировать плохую видимость в мутной воде или в темное время суток, связывают руки и ноги, усложняя передвижение под водой.
К стресс-тестам также относятся длительное пребывание в холодной или теплой воде: водолазы должны уметь адаптироваться к переохлаждению или перегреву, контролировать свои физиологические реакции.
"Стрессоустойчивость - одна из важнейших черт, которыми должен обладать водолаз-разведчик, ведь от поведения специалиста в опасных ситуациях, которые являются довольно частыми в районе проведения операции Объединенных сил, зависит не только выполнение задачи, но и, в первую очередь, - его жизнь", - сказано в публикации.
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https://www.boeing.com/features/frontiers/2019/echo-voyager/index.page
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