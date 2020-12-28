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Бойцы полка "Азов" проходят курс обучения по специальности "водолазная разведка", - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Водолазная разведка - специальность, которая недавно появилась в отдельном отряде специального назначения "Азов", находящемся в районе операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"Появление специальности обусловлено ​​не только тем, что бойцы постоянно развиваются и осваивают новые аспекты военного дела, но и потребностью в специалистах узкого профиля для выполнения специальных задач по подводной разведке. К ним относятся получение разведданных, диверсии, поиск, разминирование взрывоопасных предметов и т.д.", - пояснили в штабе.

Водолазную подготовку проходят бойцы взводов разведки первого и второго батальонов полка. Разведчиков, которые выполняют задачи в районе ООС, тренируют опытные водолазы из "Азова" и других подразделений НГУ.

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Тренеры должны добиться того, чтобы водолазы преодолели психологический барьер и адаптировались к водной среде, научились правильно дышать под водой и контролировать свое дыхание в экстремальных условиях, собирать и проверять снаряжение. В курс также входит медицинская подготовка, в том числе реанимационные мероприятия.

За начальным этапом следует практика и экзамены, а также прохождение препятствий под водой в полном снаряжении и стресс-тесты.

Под водой противник может сорвать с бойца маску или вырвать дыхательный аппарат. В таких обстоятельствах водолаз должен действовать четко: не паниковать, спокойно проверить снаряжение, устранить проблему и восстановить доступ воздуха, отбиться от врага.

Во время тренировок водолазам завязывают глаза, чтобы имитировать плохую видимость в мутной воде или в темное время суток, связывают руки и ноги, усложняя передвижение под водой.

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К стресс-тестам также относятся длительное пребывание в холодной или теплой воде: водолазы должны уметь адаптироваться к переохлаждению или перегреву, контролировать свои физиологические реакции.

"Стрессоустойчивость - одна из важнейших черт, которыми должен обладать водолаз-разведчик, ведь от поведения специалиста в опасных ситуациях, которые являются довольно частыми в районе проведения операции Объединенных сил, зависит не только выполнение задачи, но и, в первую очередь, - его жизнь", - сказано в публикации.

Бойцы полка Азов проходят курс обучения по специальности водолазная разведка, - пресс-центр ОС 01

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Бойцы полка Азов проходят курс обучения по специальности водолазная разведка, - пресс-центр ОС 02
Бойцы полка Азов проходят курс обучения по специальности водолазная разведка, - пресс-центр ОС 03
Бойцы полка Азов проходят курс обучения по специальности водолазная разведка, - пресс-центр ОС 04
Бойцы полка Азов проходят курс обучения по специальности водолазная разведка, - пресс-центр ОС 05

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Автор: 

разведка (4181) военные учения (3459) Азов (795) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
нужно проверить опоры сваи под крымским мостом.......
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28.12.2020 07:00
+6
Украине нужно создать из националистов спецслужбу новую, которая будет убивать врагов государства в любой точке мира и любыми средствами, как Моссад.
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28.12.2020 08:11
+4
Смерть ворогам!
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28.12.2020 02:05
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ВОТ ЧТО НУЖНО СТРОИТЬ !!!
Бойцы полка "Азов" проходят курс обучения по специальности "водолазная разведка", - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9426
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28.12.2020 01:55 Ответить
Если это надувная лодка, то ее не строят, ее клеят.
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28.12.2020 06:07 Ответить
Її не клеють, це Boeing, там клеють ласти московії.
https://www.boeing.com/features/frontiers/2019/echo-voyager/index.page
Добралась до сєвєрних районів оперірованія СФ
Бойцы полка "Азов" проходят курс обучения по специальности "водолазная разведка", - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7950
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28.12.2020 07:41 Ответить
Для Азовского моря наверное лучше все же надувные.
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28.12.2020 08:00 Ответить
Чому витрачаються гроші на водолазну підготовку військовослужбовців полку Азов? Полк Азов у нас відноситься до ВМСУ? Може полк Азов це ССО ЗСУ? Це нецільові витрати коштів державного бюджету, які мають бути направлені на підготовку військовослужбовців ЗСУ! Навіщо Нацгвардії підводні диверсанти? Для чого створювати паралельні структури в ЗСУ та НГУ? Аваков взагалі втратив межі адекватності і має бути звільнений та засуджений за нецільові витрати державних коштів!
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28.12.2020 12:50 Ответить
ДА !!! ПЗДА РОССИИ !!! ГЛАВНОЕ ИХ НИКОГО НЕ ЖАЛЕТЬ !!! НИ ЖЕНЩИН НИ ДЕТЕЙ !!!
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29.12.2020 00:27 Ответить
Смерть ворогам!
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28.12.2020 02:05 Ответить
Ворогам Авакова?
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28.12.2020 12:51 Ответить
зебил, или просто упоротый порохобот?
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28.12.2020 14:39 Ответить
Спасибо от ФСБ за информацию.
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28.12.2020 02:09 Ответить
Это от тех,что Навального травили? Ну и как они используют эту информацию? Да им дай два железных шарика-один сломают другой потеряют.
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28.12.2020 03:16 Ответить
Этарусафобия!
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28.12.2020 03:10 Ответить
Нафіга ? У Авакова ж є водолази в ДСНС.
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28.12.2020 04:42 Ответить
З москалями воювать, що не зрозуміло?
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28.12.2020 08:34 Ответить
Та я бачу. Певно,у фонтанах сидіти будуть,у засідці.
Бійці полку "Азов" проходять курс навчання за спеціальністю "водолазна розвідка", - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8905
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28.12.2020 09:19 Ответить
нужно проверить опоры сваи под крымским мостом.......
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28.12.2020 07:00 Ответить
Проще с воздуха рассмотреть, а ихним ПВО напомнить что Земля круглая. Хотя если опора вдруг завалилась от х.з. чего-так будет лучше всем.
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28.12.2020 07:48 Ответить
Украине нужно создать из националистов спецслужбу новую, которая будет убивать врагов государства в любой точке мира и любыми средствами, как Моссад.
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28.12.2020 08:11 Ответить
Веде бы так учили, как в "Азове".
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28.12.2020 09:59 Ответить
Знакомый из ментов был в свое время и в азове и в Черниговском тербате. Рассказывал что в Азове были и люди с майдана и менты. в 15 году была история как один чел с майдана, снайпер пошел в разведку с двумя ментами и те его при первом же шуме бросили и убежали а он со своим прицелом снайперским не мог отстреливаться от близкого огня и еле вышел. И вообще они там друг другу не доверяют-патриоты и менты. Хз байка или нет
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28.12.2020 11:41 Ответить
 
 