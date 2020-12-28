РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14637 посетителей онлайн
Новости Фото
5 372 6

В двухэтажном здании в Кривом Роге разрушилось перекрытие: один человек погиб, еще один госпитализирован, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на понедельник, 28 декабря, в Кривом Роге произошло разрушение перекрытия между первым этажом и подвалом двухэтажного неэксплуатируемого бесхозного здания, в результате чего один человек погиб, еще один госпитализирован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"28-го декабря в 00:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение о разрушении здания на улице Ферганская Металлургического района города Кривой Рог.

По прибытию к месту вызова, спасатели установили, что по неизвестным причинам произошло разрушение перекрытия между первым этажом и подвалом двухэтажного неэксплуатируемого бесхозного здания. В результате разрушения под завалом оказались два человека (лица без определенного места жительства)", - сказано в сообщении.

Одного мужчину спасатели достали из-под завалов в сознании и транспортировали с помощью медицинских носилок к автомобилю скорой медицинской помощи (госпитализирован в травматологическое отделение Криворожской городской больницы №1, состояние средней тяжести). Также, из-под завалов достали мужчину без признаков жизни (тело направлено на СМЭ).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стена психоневрологического интерната обрушилась на Волыни. ФОТОрепортаж

Причина разрушения устанавливается.

К месту происшествия были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

В двухэтажном здании в Кривом Роге разрушилось перекрытие: один человек погиб, еще один госпитализирован, - ГСЧС 01
В двухэтажном здании в Кривом Роге разрушилось перекрытие: один человек погиб, еще один госпитализирован, - ГСЧС 02
В двухэтажном здании в Кривом Роге разрушилось перекрытие: один человек погиб, еще один госпитализирован, - ГСЧС 03

обрушение (179) смерть (9232) ГСЧС (4988)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
буба часом не їздив до мами на Різдво? А то це вже як вирок, де воно там і біда.
показать весь комментарий
28.12.2020 08:43 Ответить
ВаЗЕлин если и ездил то на Хануку 10- 18 декабря
показать весь комментарий
28.12.2020 08:47 Ответить
Символично...
показать весь комментарий
28.12.2020 08:48 Ответить
Ага. Родной город преЗЕдента, а саморазрушается...
показать весь комментарий
28.12.2020 11:36 Ответить
О! А я смотрю: последнее время Кривой Рог стал центром вселенной, т.е. Украины -- чуть ли ни ежедневно вал новостей из КР. Может, столицу туда перенести?
показать весь комментарий
28.12.2020 11:35 Ответить
Ну а що вони ще там робили, видобували арматуру мабуть з з/б плит
показать весь комментарий
28.12.2020 13:13 Ответить
 
 