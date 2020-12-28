В двухэтажном здании в Кривом Роге разрушилось перекрытие: один человек погиб, еще один госпитализирован, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на понедельник, 28 декабря, в Кривом Роге произошло разрушение перекрытия между первым этажом и подвалом двухэтажного неэксплуатируемого бесхозного здания, в результате чего один человек погиб, еще один госпитализирован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"28-го декабря в 00:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение о разрушении здания на улице Ферганская Металлургического района города Кривой Рог.

По прибытию к месту вызова, спасатели установили, что по неизвестным причинам произошло разрушение перекрытия между первым этажом и подвалом двухэтажного неэксплуатируемого бесхозного здания. В результате разрушения под завалом оказались два человека (лица без определенного места жительства)", - сказано в сообщении.

Одного мужчину спасатели достали из-под завалов в сознании и транспортировали с помощью медицинских носилок к автомобилю скорой медицинской помощи (госпитализирован в травматологическое отделение Криворожской городской больницы №1, состояние средней тяжести). Также, из-под завалов достали мужчину без признаков жизни (тело направлено на СМЭ).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стена психоневрологического интерната обрушилась на Волыни. ФОТОрепортаж

Причина разрушения устанавливается.

К месту происшествия были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.





