В Николаеве двое мужчин незаконно хранили каннабис на сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО
Правоохранители разоблачили двух жителей Николаева, которые хранили у себя дома наркотическое средство "каннабис" на сумму 200 тыс. грн.
Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что правоохранители "провели санкционированные обыски по местам проживания фигурантов, которыми являются 39-летний житель Заводского района и его 53-летний знакомый - ранее судимый за имущественные преступления".
Отмечается, что в результате изъято "более двух килограммов каннабиса, что по ценам "черного рынка" составляет около 200 тыс. гривен, а также запал от гранаты".
"Оба мужчины утверждают, что хранили наркотические средства для собственного употребления. Вещественные доказательства полицейские изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой злоумышленникам будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении полиции.
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Почему в остальных областях тишина?
Нормальная у нас, в естественных условиях не растет. Да, выращивают, но качество так себе и вероятность быть пойманными высока.
В подвале, на чердаке ... в искусственных условиях можно растить хоть на южном полюсе. ( к стати, интересно, они там выращивают для себя? А самогонку гонят. )