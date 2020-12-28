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В Николаеве двое мужчин незаконно хранили каннабис на сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители разоблачили двух жителей Николаева, которые хранили у себя дома наркотическое средство "каннабис" на сумму 200 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что правоохранители "провели санкционированные обыски по местам проживания фигурантов, которыми являются 39-летний житель Заводского района и его 53-летний знакомый - ранее судимый за имущественные преступления".

В Николаеве двое мужчин незаконно хранили каннабис на сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция 01

Отмечается, что в результате изъято "более двух килограммов каннабиса, что по ценам "черного рынка" составляет около 200 тыс. гривен, а также запал от гранаты".

"Оба мужчины утверждают, что хранили наркотические средства для собственного употребления. Вещественные доказательства полицейские изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой злоумышленникам будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении полиции.

В Николаеве двое мужчин незаконно хранили каннабис на сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция 02
В Николаеве двое мужчин незаконно хранили каннабис на сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция 03

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Автор: 

наркотики (2148) Нацполиция (16504)


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Топ комментарии
+5
дикунські закони, цілком спрямовані не на користь народу, а на розвиток ментівськой диктатури та підвищення можливості незаконного збагачення ментів
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28.12.2020 14:50
+5
ту коноплю менти або самі зкурять, або продадуть підконтрольним баригам
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28.12.2020 14:52
+2
Вопрос: сколько правоохранителей станут богаче на 200 тыс. грн?
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28.12.2020 15:14
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Украина отказала «кошельку Лукашенко» и партнеру Медведчука в покупке украинского банка.

Отказ мотивирован санкциями ЕС против белорусского бизнесмена.

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Нацбанк Украины отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Воробью в покупке 100% уставного капитала БТА Банка .
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28.12.2020 14:47 Ответить
дикунські закони, цілком спрямовані не на користь народу, а на розвиток ментівськой диктатури та підвищення можливості незаконного збагачення ментів
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28.12.2020 14:50 Ответить
ту коноплю менти або самі зкурять, або продадуть підконтрольним баригам
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28.12.2020 14:52 Ответить
"Незаконно хранили..." Стало быть хранить можно и законно. Как?
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28.12.2020 18:48 Ответить
Постоянно "накрывают" в Николаевской области.
Почему в остальных областях тишина?
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28.12.2020 14:53 Ответить
Ну не растет она в других областях. НЕ-РАС-ТЕТ! )))
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28.12.2020 14:58 Ответить
В Норвегии растет, в Амстердаме растет а Киев рыжий?
Нормальная у нас, в естественных условиях не растет. Да, выращивают, но качество так себе и вероятность быть пойманными высока.
В подвале, на чердаке ... в искусственных условиях можно растить хоть на южном полюсе. ( к стати, интересно, они там выращивают для себя? А самогонку гонят. )
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28.12.2020 15:05 Ответить
Я в курсе. Я родился и рос в Казахстане. Про Мариванну я могу лекции читать. )))
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28.12.2020 17:27 Ответить
Это были ФОПы
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28.12.2020 14:57 Ответить
А на 8 тыщ, они заявку подавали?
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28.12.2020 18:50 Ответить
Вопрос: сколько правоохранителей станут богаче на 200 тыс. грн?
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28.12.2020 15:14 Ответить
Европа . ... советская
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28.12.2020 15:19 Ответить
хай покажуть як знищують
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28.12.2020 15:23 Ответить
Ти що, ніколи не бачив як люди курять ?!
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28.12.2020 18:52 Ответить
прошу отметить- канабис медицинский, народный
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28.12.2020 16:16 Ответить
Пролечиваются шишечки в банках, а они все отжали. Скоты вороватые. Это они еще забыли упомянуть, что тгк относится к ОСОБО опасным прекурсорам! Смертельно опасно! Чем в США думают разрешив употребление ТГК и СБД?
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28.12.2020 16:42 Ответить
и не только в США , по всему миру (в нормальных странах ) уже это не "особливо небезпечна речовина ",( ) в отличии от советской Украины
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28.12.2020 17:10 Ответить
куда таких пускать ) какая Европа и да ! для тех кто в танке , даже в тех странах где разрешено курят далеко не все , как это преподносит украинская милиция с советскими депутатами сидящими в городе КИЕВ
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28.12.2020 17:17 Ответить
Весьма многие люди путают коноплю и медицинский канабис. Все с этого и начинается. Разумеется ключевое слово тут СБД которое и есть целебным фактором, но вот беда. В простой конопле посевной его увы не водится. По сему, либо в законе разрешат самостоятельную экстракцию сбд и ткг понизив при этом порог ответственности путем переквалификации значения количества содержания этого самого сбд и тгк на 10г к примеру, либо так и оставят, позволяя (неформально штрафовать)
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29.12.2020 00:57 Ответить
У нас , то скорее, второе. У нас же все в стране неформально-заочно-условно. Только не там где нужно.
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29.12.2020 01:08 Ответить
просто менты-скоты...
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28.12.2020 16:46 Ответить
меня всегда удивляет откуда мусора цены знают... сами устанавливают ?
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28.12.2020 16:54 Ответить
и кстати ) неужели обыски могут быть когда то не санкционированы в этой стране
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28.12.2020 17:20 Ответить
 
 