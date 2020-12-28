В Николаеве двое мужчин незаконно хранили каннабис на сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители разоблачили двух жителей Николаева, которые хранили у себя дома наркотическое средство "каннабис" на сумму 200 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что правоохранители "провели санкционированные обыски по местам проживания фигурантов, которыми являются 39-летний житель Заводского района и его 53-летний знакомый - ранее судимый за имущественные преступления".

Отмечается, что в результате изъято "более двух килограммов каннабиса, что по ценам "черного рынка" составляет около 200 тыс. гривен, а также запал от гранаты".

"Оба мужчины утверждают, что хранили наркотические средства для собственного употребления. Вещественные доказательства полицейские изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой злоумышленникам будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении полиции.





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