14 940 55

Депутат райсовета на Днепропетровщине руководил бандой, которая несколько лет грабила фермеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские задержали лидера организованной преступной группировки, который одновременно был депутатом райсовета. Бандиты в камуфляже и балаклавах нападали на фермеров в Днепропетровской и соседних областях.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

"На момент совершения преступлений организатор группы был депутатом одного из районных советов Днепропетровской области", - отметили в полиции.

Банда терроризировала фермеров последние 2 года.

"Во время совершения преступлений они угрожали потерпевшим огнестрельным оружием и были одеты в камуфлированную одежду и балаклавы. Для конспирации передвигались на автомобилях с поддельными номерными знаками", - сказано в сообщении.

В октябре 2018 года бандиты похитили с территории фермерского хозяйства сейф, в котором было $50 тыс.

"В ходе санкционированных обысков у фигуранта изъяли похищенный сейф, камуфляжная одежда, гранаты, огнестрельное оружие, компьютерную технику и ряд вещественных доказательств, которые свидетельствуют об их незаконной деятельности", - отметили в полиции.

Ему сообщили о подозрении в разбое и незаконном обращении с оружием. Мужчине грозит от 8 до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.

задержание (6699) Нацполиция (16700) Днепропетровская область (4352)
+14
Не факт,можливі варіанти-ОПЗЖ,Матьківщина чи ще якась риготина !!)))
28.12.2020 16:02 Ответить
+12
дайте вгадаю: слуга народу?
28.12.2020 15:59 Ответить
+11
мудрый нарид и голосует соответственно...
28.12.2020 16:01 Ответить
Береза - головний агрорейдер
28.12.2020 15:59 Ответить
рейдер может быть только по решению суда , из них и надо начинать
28.12.2020 18:45 Ответить
дайте вгадаю: слуга народу?
28.12.2020 15:59 Ответить
Не факт,можливі варіанти-ОПЗЖ,Матьківщина чи ще якась риготина !!)))
28.12.2020 16:02 Ответить
"В октябре 2018..."
28.12.2020 16:06 Ответить
що, зелень ще з 2018-го почала шкодити?
28.12.2020 16:14 Ответить
Зелена пліснява,це лялькі з кремлівського балагана !!))))
28.12.2020 16:22 Ответить
А всего-то принять нормальный Закон об оружии и его применении... Урок "Дикого Запада" надо бы и усвоить...
28.12.2020 16:00 Ответить
и так разрешить, шоб танки и авиация - воевать так воевать.
28.12.2020 16:03 Ответить
Хорошая попытка "закосить на дурочку", но нет... Почитай что, как и почему произошло на Диком Западе и почему в результате этого там стало нормально жить без доминирующего положения полиции, как гаранта правопорядка.
28.12.2020 16:06 Ответить
И зачем там теперь полиция, если 100 лет назад был прав тот у кого больше стволов.
28.12.2020 16:09 Ответить
Неправильный вывод. Иди еще читай.
28.12.2020 16:16 Ответить
за тим за чим і в нас - крейдою тіла на полу обводити, дитинко
29.12.2020 13:43 Ответить
думаешь, у фермеров нет оружия? но попробуй примени. нужен закон как в Штатах - при попытке незаконного проникновения на частную территорию оправдание даже в случае убийства.
28.12.2020 16:07 Ответить
Думаю есть. Я потому и написал о нормальном Законе об оружии и его применении, потому, что сейчас закона об оружии в Украине нет вовсе.
28.12.2020 16:21 Ответить
підтримую.
Спочатку закон про зброю, самозахист та захист власності.
потім чарівним способом починають нормально працювати суди
а вже потім сам собою налагоджується і весь інший побут та оточення
29.12.2020 13:48 Ответить
І в Польщі так само.
28.12.2020 17:22 Ответить
То есть в выборы 25 октября его избрали по списку ?

«На момент совершения преступлений организатор группы был депутатом одного из районных советов Днепропетровской области", - отметили в полиции.
28.12.2020 16:01 Ответить
В октябре 2018 года бандиты похитили с территории фермерского хозяйства сейф, в котором было $50 тыс.
28.12.2020 16:08 Ответить
А задержали его когда ?
28.12.2020 16:10 Ответить
На момент скоєння злочинів організатор групи був депутатом однієї із районних рад Дніпропетровської області.
28.12.2020 16:14 Ответить
На второй срок не зашёл.
28.12.2020 16:14 Ответить
Несколько лет эта банда грабила с руководителем. Чудесные те, кто наблюдали. И вот...
28.12.2020 16:21 Ответить
Як гроші скінчилися - так і затримали. Хто ж злодія з грішми затримує?)) Це перший курс мєнтовської академії.
28.12.2020 16:28 Ответить
і вибирали покидька в депутати ті самі потерпілі фермери
28.12.2020 23:25 Ответить
На то он и депутат, что б руководить всякой ....нёй. Это нормальное явление.
28.12.2020 16:01 Ответить
мудрый нарид и голосует соответственно...
28.12.2020 16:01 Ответить
Наймудріший,з 1991 р. обирають лише досвідченних крадіїв та злодіїв !!)))
28.12.2020 16:04 Ответить
Але в 2019-му була допущена серйозна помилка - обрали недосвідчених, які крадуть занадто багато й занадто відкрито. "Світяться" на кожному кроці.))
28.12.2020 16:11 Ответить
Зараз на арені вже діти чи онуки досвідчених 90-их років !!)))
28.12.2020 16:24 Ответить
а имечко депутата? от какой партии?
28.12.2020 16:08 Ответить
Ну раз не написано, значит точно из "слуги нелоха".))
28.12.2020 16:14 Ответить
на этом ресурсе как раз в случае "слуг" уже трубили бы в трубы и били в тамтамы.
28.12.2020 16:16 Ответить
а ведь это не первый депутат, напрямую связанный с ОПГ. Прямо тенденция. И нигде не пишут имен и от каких они партий. https://ru.molbuk.ua/news/196743-na-zakarpatti-zatrymaly-bandu-yakoyu-keruvav-deputat-rayrady.html На Закарпатье задержали банду, которой руководил депутат райсовета
28.12.2020 16:11 Ответить
еще https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3122638-sbu-zaderzala-bandu-kotoruu-finansirovali-narodnye-deputaty.html СБУ задержала банду, которую финансировали народные депутаты
28.12.2020 16:13 Ответить
Весь український істеблішмент,без жодних винятків,це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!)))
28.12.2020 16:26 Ответить
от камуфляжно-блаклавной партии депутат
28.12.2020 16:15 Ответить
без названия
28.12.2020 16:17 Ответить
Назва теж закамуфльована !!))
28.12.2020 16:27 Ответить
28.12.2020 17:27 Ответить
Ну у нас в Украине население очень хорошо относится к уголовникам,вон в Харькове даже меру уголовнику мавзолей строить собрались и памятник как Буде отгрохать и проспект какой нибудь его именем назвать и даже станцию Метро переименовать в его честь ну а мемориальных досок так чуть ли не через дом. За него даже мёртвого кажется харьковчане голосовали,в крайнем случае его живым никто в Харькове все выборы не видел. В Шарите был там и помер а в это время его тут очередной раз "короновали" .Представляете весь дикий маразм происходящего,узаконить мэром мертвеца!.Ни где такого не слыхал сколько не пытался найти по всему интернету. А Януковича выбрали трижды "несудимого" Так что пока жив совок уголовники всегда будут "хорошими парнями",Лёнька Пантелеев,Япончик,Тайванчик,Дед Хасан и другие "достойные личности" это же национальные герои по сути стали. А вы говорите о каком то мелком жулике из переферийного горисполкома,да там они практически все уголовники за редким исключение "белых ворон",надо же кому то бумажки без ошибок сочинять для быдла..
28.12.2020 16:27 Ответить
То була москальська відрижка. Для сходу України це ще, на жаль, притаманно. Занадто багато там залишилося завезених радянською владою з москальських мухосранськів москалів.
28.12.2020 16:43 Ответить
Так у нас же мертвих нагороджують орденами і медалями, кажуть, що й у званні декого підвищують. А в Харкові тепер гепу посадять на жукова.
28.12.2020 17:34 Ответить
"Депутат райсовета на Днепропетровщине руководил бандой, которая несколько лет грабила фермеров..."

Тільки в Україні тупориле бидло може вибрати депутатом бандюка.
28.12.2020 16:35 Ответить
Бо бандюк ще й брехати красно вміє, обіцяти.
28.12.2020 17:38 Ответить
г. Глухов Сумская область. Начальник полиции Буханистый Сергей крышует весь наркотрафик в городе. биллинг все это подтверждает но конченные продажные мусора и прокуроры закрывают на это глаза.
28.12.2020 16:36 Ответить
еще этот черт по фамилии Буханистый в 2014 году призывал присоединится к россии. за что привсенародно отхватил звиздюлей, но так же продажным судьям и прокурорам все равно.
28.12.2020 16:37 Ответить
Гарний депутат, місце йому на гілляці
28.12.2020 17:53 Ответить
премьеры - воры и воровки, мер-рейдер, кандидаты-депутаты - бандиты..на днепропетровщине все по-старому..по - доброму!)))
28.12.2020 18:35 Ответить
Настоящий украинский депутат. В Президенты этого слугу народа.
28.12.2020 21:57 Ответить
ТАК БОЛЬШИНСТВО ДЕПУТАТОВ И СТАРШИН СЕЛА ТАКИЕ !!! НАРОД ВСТАВАЙ !!! ХВАТИТ НАРОД УЧИТЬ НЕ УБИВАТЬ, ПОРА НАРОДУ НАУЧИТЬСЯ НАКАЗЫВАТЬ ПРЕСТУПНИКОВ И УБИЙЦ !!!
28.12.2020 23:31 Ответить
А ПРОТИВ РЕЗИНОСТРЕЛА С ТАК НАЗЫВАЕМЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ ПОСОВЕТУЮ ВОТ ЭТО )
Депутат райради на Дніпропетровщині керував бандою, яка кілька років грабувала фермерів - Цензор.НЕТ 3089
28.12.2020 23:39 Ответить
если бы бандой не руководил депутат райсовета из днепропетровщины, то ей бы точно мог руководить один из депутатов минимум киевского облсовета )
28.12.2020 23:43 Ответить
Депутат райради на Дніпропетровщині керував бандою, яка кілька років грабувала фермерів - Цензор.НЕТ 4558
29.12.2020 07:17 Ответить
Я розгубивсь по суті , як дитина.
Ну депутат-бандит. То де ж новина?!
29.12.2020 09:35 Ответить
 
 