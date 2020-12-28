Депутат райсовета на Днепропетровщине руководил бандой, которая несколько лет грабила фермеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские задержали лидера организованной преступной группировки, который одновременно был депутатом райсовета. Бандиты в камуфляже и балаклавах нападали на фермеров в Днепропетровской и соседних областях.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

"На момент совершения преступлений организатор группы был депутатом одного из районных советов Днепропетровской области", - отметили в полиции.

Банда терроризировала фермеров последние 2 года.

"Во время совершения преступлений они угрожали потерпевшим огнестрельным оружием и были одеты в камуфлированную одежду и балаклавы. Для конспирации передвигались на автомобилях с поддельными номерными знаками", - сказано в сообщении.

В октябре 2018 года бандиты похитили с территории фермерского хозяйства сейф, в котором было $50 тыс.

"В ходе санкционированных обысков у фигуранта изъяли похищенный сейф, камуфляжная одежда, гранаты, огнестрельное оружие, компьютерную технику и ряд вещественных доказательств, которые свидетельствуют об их незаконной деятельности", - отметили в полиции.

Ему сообщили о подозрении в разбое и незаконном обращении с оружием. Мужчине грозит от 8 до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.









