В результате столкновения двух грузовиков на Харьковщине погиб мужчина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Два грузовика столкнулись на Харьковщине, в результате ДТП погиб водитель одного из транспортных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

27 декабря около 18:45 на 73-м км автодороги "Харьков - Ахтырка" вблизи села Губаревка Богодуховского района водитель грузового автомобиля "КамАЗ" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем "МАН" с прицепом, за рулем которого находился 45-летний житель города Сумы.

В результате ДТП грузовик "КамАЗ" перевернулся. От полученных травм водитель погиб на месте аварии. Личность мужчины устанавливается.

Автомобиль "МАН" съехал в кювет и у него перевернулся прицеп. С незначительными травмами водителя транспортного средства доставили в Богодуховскую больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

